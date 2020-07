Il Presidente Emmerson Mnangagwa è in procinto di far passare dubbiosi emendamenti costituzionali sotto la copertura di COVID-19, ribaltando anni di sforzi che hanno dato origine all’attuale Costituzione dello Zimbabwe.

Secondo Ringisai Chikohomero, ricercatore dell’ISS, la Costituzione del 2013 è stata modificata una volta nel 2014 ed è ora pronta a subire altre 27 modifiche in una volta sola. Tutto ciò avviene in condizioni di blocco restrittive che limitano notevolmente la piena partecipazione dei cittadini al processo consultivo necessario affinché tali modifiche abbiano luogo.

Alcuni degli emendamenti proposti dal governo dello Zimbabwe African National Union-Patriotic Front (ZANU-PF) sembrano abbastanza innocui: l’introduzione dell’Ufficio del pubblico protettore e l’estensione del sistema delle quote per includere la rappresentanza dei giovani in Parlamento. Ma altri sembrano un chiaro tentativo di conservare e rafforzare il potere dell’esecutivo.

Uno di questi emendamenti riguarda la pensione dei giudici. I giudici della Corte superiore dello Zimbabwe – afferma il ricercatore dell’ISS- hanno l’età di pensionamento più bassa nella regione dell’Africa meridionale, a 70 anni. Il disegno di legge proposto mira a introdurre altri cinque anni. Questo prolungamento di cinque anni dipende, però, da un rinnovo di un anno soggetto a una certificazione medica di idoneità fisica e mentale del giudice.

Questi rinnovi – spiega Ringisai Chikohomero – non si baseranno sul parere della Commissione del servizio giudiziario, ma saranno basati sulla decisione del Presidente. Ciò non solo rimuove l’importantissima sicurezza della componente di possesso che i giudici dovrebbero godere, ma influisce anche sulla loro indipendenza, poiché il rinnovo diventa un capriccio del Presidente. Il rischio è che i giudici si sentano sotto pressione per ingraziarsi l’esecutivo.

Oltre a minacciare l’indipendenza giudiziaria, sostiene il ricercatore dell’ISS, il disegno di legge propone di limitare il controllo parlamentare sui prestiti e sugli ‘accordi’ economici tra governo e agenzie internazionali rimuovendo il potere di veto del Parlamento su tutti gli accordi bilaterali.

L’implicazione di ciò è grave. Senza il controllo parlamentare, lo Zimbabwe potrebbe essere lasciato a debiti sostanziali e il suo futuro potrebbe essere ipotecato attraverso accordi negativi. Gli attuali problemi economici del Paese sono, infatti, in parte dovuti al debito ereditato dal precedente regime coloniale. Ciò è stato aggravato da prestiti sconsiderati e accordi corrotti tra il governo post-indipendenza e altri Stati e attori economici.

I cittadini dello Zimbabwe – sottolinea Ringisai Chikohomero – sono attualmente lasciati senza ricorso poiché i loro diritti di organizzazione e partecipazione sono gravemente ridotti. Il Parlamento ha avviato seriamente consultazioni pubbliche sul disegno di legge sulla modifica della Costituzione (n. 2) dal 15 giugno 2020. Ciò sta avvenendo nel mezzo di rigorose misure COVID-19 che limitano i diritti dei cittadini di organizzare e resistere collettivamente o sostenere gli emendamenti costituzionali.

Ai cittadini non sono stati dati abbastanza tempo, modi e risorse per partecipare al processo consultivo poiché le restrizioni COVID-19 sono in vigore.

Le Costituzioni non dovrebbero essere cambiate a piacimento dai partiti politici semplicemente perché hanno vinto una netta maggioranza alle elezioni – due terzi nel caso dello Zimbabwe, di cui attualmente gode lo ZANU-PF.

Il processo di modifica della Costituzione era già in corso prima dell’entrata in vigore delle restrizioni COVID-19 il 30 marzo. Tuttavia, afferma Ringisai Chikohomero, la spinta a completare il processo con severe misure di blocco è come se il partito al potere capitalizzasse sulla pandemia per farsi strada senza una massiccia mobilitazione e protesta dei cittadini.

Le attuali restrizioni COVID-19 limitano il numero di persone che possono radunarsi a meno di 50 e il movimento delle persone è limitato esclusivamente alla spesa e ai motivi medici. In un Paese in cui manca la fiducia nei leader e nei rappresentanti pubblici, istituzioni forti come la magistratura aiutano a colmare il vuoto di responsabilità.

È indispensabile che la partecipazione dei cittadini sia vista come un impegno attivo e consapevole con importanti questioni nazionali da una posizione informata. Le attuali restrizioni COVID-19 rendono impossibile tale coinvolgimento dei cittadini.

