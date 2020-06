El primer vídeo muestra las cargas policiales contra los votantes del Referéndum de Autodeterminación del uno de octubre de 2017. Durante el juicio contra los organizadores del Referéndum, don Diego Pérez de los Cobos afirmó, bajo juramento, que técnicamente no podía hablarse de cargas policiales.

En el segundo vídeo se ve a Jordi Pina, abogado de tres de los acusados (Jordi Sánchez, Josep Rull i Jordi Turull) intentando interrogar al testigo Pérez de los Cobos, recordándole que está bajo juramento. El Presidente de la Sala, Manuel Marchena, interrumpe al abogado para que no pueda interrogar al testigo. El señor Marchena impidió en el juicio que las palabras de Pérez de los Cobos fuesen contrastadas con los vídeos de las cargas.

