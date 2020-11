Il Congresso degli USA non si esprime sulla concessione delle cure a base di cannabis a favore dei veterani che soffrono per la Sindrome da Stress Post traumatico. E questo nonostante la legislazione federale sul tema sia andata parecchio avanti anche in epoca di Amministrazione Trump. Il Congresso USA è alquanto silente sul tema, nonostante la progredita legalizzazione. La percentuale di veterani militari che affrontano sfide da PTSD è sbalorditiva e la ricerca mostra che la marijuana medica può fornire sollievo alle persone alle prese con la malattia. Tuttavia, il Dipartimento per gli Affari dei Veterani rimane intransigente nel consentire ai veterani di accedere alla cannabis all’interno del suo sistema medico e i legislatori non hanno preso provvedimenti per ignorare quei funzionari testardi sul tema. Il governatore dell’Arkansas afferma che l’approccio lassista del governo federale sul tema della marijuana è la causa del crescente numero di Stati che stanno promulgando la legalizzazione. «Ogni volta che non c’è una chiara posizione federale sulla legalizzazione della marijuana, legalizzazione delle droghe, se non c’è una chiara posizione federale, allora ci sarà una continua erosione e movimento verso la legalizzazione della marijuana a livello statale». Il Senato del New Jersey ha approvato lunedì un disegno di legge sulla depenalizzazione della marijuana mentre i legislatori continuano a discutere una legislazione più ampia per legalizzare la cannabis dopo l’approvazione degli elettori della questione il giorno delle elezioni. Diverse commissioni del Senato messicano venerdì hanno approvato provvisoriamente un disegno di legge modificato per legalizzare la marijuana durante un’audizione congiunta, con un voto formale di persona in programma la prossima settimana. La legislazione, che è circolata in bozza questo mese e ulteriormente modificata prima della riunione, istituirà un mercato regolamentato della cannabis in Messico, consentendo agli adulti di età pari o superiore a 18 anni di acquistare e possedere fino a 28 grammi di marijuana e coltivare fino a quattro piante per uso personale.

Stati Uniti

Nonostante la legalizzazione per l’uso adulto, i veterani aspettano ancora la cannabis terapeutica

Durante il Veterans Day, molti degli ex soldati americani si son trovati senza accesso alle medicine estratte dalle piante che possono curare molte malattie comuni, incluso il disturbo da stress post-traumatico. Il Congresso è rimasto in silenzio nonostante la legalizzazione della cannabis abbia investito la intera Nazione.

La percentuale di veterani militari che affrontano sfide da PTSD è sbalorditiva e la ricerca mostra che la marijuana medica può fornire sollievo alle persone alle prese con la malattia. Tuttavia, il Dipartimento per gli Affari dei Veterani rimane intransigente nel consentire ai veterani di accedere alla cannabis all’interno del suo sistema medico e i legislatori non hanno preso provvedimenti per ignorare quei funzionari testardi sul tema.

Attualmente, agli operatori sanitari di VA (Veterans Affairs) è vietato raccomandare ai loro pazienti di usare cannabis o aiutare i loro pazienti a ottenere trattamenti a base di cannabis. Il sito web del Centro nazionale per il disturbo da stress post-traumatico del VA afferma in realtà che «non ci sono prove in questo momento che la marijuana sia un trattamento efficace per il disturbo da stress post-traumatico». In effetti, la ricerca suggerisce che la marijuana può essere dannosa per le persone con PTSD”.

Al contrario, il Ministero della Salute israeliano ha approvato l’uso della cannabis per trattare il disturbo da stress post-traumatico nel lontano 2015. Nel frattempo, negli Stati Uniti, ci sono stati pochi progressi negli sforzi del Congresso per porre rimedio alla situazione.

Gli sforzi legislativi per l’accesso dei veterani alla cannabis ancora in stallo

Negli ultimi anni, alcuni legislatori federali hanno proposto una lista di progetti di legge che consentirebbero ai veterani di accedere alla cannabis, ma tutti hanno faticato a vedere qualsiasi movimento per diventare legge.

Un disegno di legge importante per consentire almeno ai medici VA di raccomandare la cannabis, il Veterans Equal Access Act, è stato reintrodotto lo scorso marzo dopo non essere stato approvato nel 2018. Il disegno di legge è stato sponsorizzato, ancora una volta, dal rappresentante del Congressional Cannabis Caucus Rep. Earl Blumenauer, un democratico dall’Oregon.

Ma il mese successivo, i funzionari di VA hanno detto ai legislatori di Capitol Hill che l’agenzia è contraria al disegno di legge e ai relativi sforzi legislativi per espandere l’accesso alla marijuana medica per i veterani.

Gli altri progetti di legge riguardanti cannabis e veterani attualmente all’esame del Congresso includono il VA MedicinalCannabis Research Act, introdotto dal rappresentante Lou Correa– che ordina al VA di condurre una sperimentazione clinica sugli impatti della cannabis sul dolore cronico e sul disturbo da stress post-traumatico, e il Veterans Cannabis Use for Safe Healing Act, sponsorizzato dal rappresentante Greg Steube, che vieta al VA di negare i benefici perché un veterano partecipa a un programma di marijuana medica approvato dallo Stato.

Nell’aprile dello scorso anno, una testimonianza davanti alla commissione della Camera per gli affari dei veterani, il consulente sanitario del VA Larry Mole ha articolato la posizione dell’agenzia – che si riduce all’idea che le sue mani siano legate dalla legge federale.

«L’autorizzazione relativa alla capacità di raccomandare o prescrivere è correlata al Controlled Substance Act“, ha detto Mole, secondo Stars and Stripes. «Finché la cannabis o la marijuana rimarranno una droga della Tabella I, ci rivolgeremo alla [Drug Enforcement Agency] e al Dipartimento di Giustizia per avere la loro opinione su ciò che i prescrittori sono in grado di fare. Questo comitato può avanzare proposte forti per farci andare avanti con raccomandazioni sulla compilazione di moduli e simili, ma, alla fine, dobbiamo tornare alla DEA e al DOJ per la loro opinione. Non ho visto nulla che suggerisca che la loro opinione cambierà».

Il rappresentante Blumenauer ha ribattuto: «Una delle grandi tragedie del nostro tempo è l’incapacità di affrontare adeguatamente le esigenze dei veterani che tornano a casa dall’Iraq e dall’Afghanistan. Abbiamo inviato più di 2 milioni di uomini e donne coraggiosi a combattere in circostanze molto difficili. Siamo tutti d’accordo sulla necessità di fornire le cure ai veterani quando tornano a casa con ferite sia visibili che invisibili».

I tre progetti di legge hanno visto pochi progressi.

Nel 2018 è stato introdotto il Veterans Medical Marijuana SafeHarbor Act, che autorizzerebbe i medici di VA a emettere raccomandazioni sulla marijuana medica negli stati in cui è legale e stanziare $ 15 milioni per la ricerca sulla cannabis. Allo stesso modo è stato reintrodotto dal Sen. Brian Schatz Sponsor, e allo stesso modo ha visto pochi progressi.

L’unica concessione del VA su questa questione è stata un cambiamento di politica del 2010, in base al quale ai veterani non sarà negato il trattamento se partecipano a un programma di marijuana medica legale statale o discutono del loro uso di cannabis con il loro fornitore di assistenza sanitaria VA.

L’ex direttore di VA torna in giro – Dopo la puntata al Congresso

L’anno scorso, molti veterani sono rimasti scioccati quando l’ex segretario di VA David Shulkin si è dichiarato apertamente a favore della cannabis medica.

In un’intervista con il sito web di affari militari Task & Purposeprima dell’uscita del suo libro «Non dovrebbe essere così difficile servire il proprio Paese», a Shulkin è stato chiesto se pensava che il VA dovrebbe fare ricerche sulla marijuana medica oppure se poteva prevedere che l’agenzia raccomandasse effettivamente la cannabis.

«Penso che il momento sia adesso“, ha detto. «Credo che il VA dovrebbe essere coinvolto nella ricerca su tutto ciò che potrebbe potenzialmente aiutare i veterani e migliorare la loro salute e il loro benessere». Ha citato in particolare il crescente problema dei suicidi dei veterani, «spesso a causa di problemi legati a dolore cronico, depressione, abuso di sostanze».

Ha aggiunto che «ci sono prove crescenti che la marijuana medica – non sto parlando di marijuana ricreativa, ma adeguatamente prescritta – può avere alcuni reali benefici nel miglioramento dell’ansia, nella gestione del dolore e, potenzialmente, nella questione dell’abuso di sostanze».

Ricordando dall’intervistatore l’illegalità federale della cannabis, Shulkin ha risposto: «Penso che la via da seguire sia una soluzione legislativa… credo che questa dovrebbe essere affrontata. Non ho alcuna indicazione per credere che il presidente non sosterrebbe il lavoro che aiuterebbe i veterani a migliorare il loro funzionamento e la loro salute».

Come nota Marijuana Moment, Shulkin in carica ha rifiutato di finanziare la ricerca sulla cannabis e si è rivolto al Congresso quando è stato sollecitato sulla questione. Durante un briefing della Casa Bianca nel 2017, ha affermato che le leggi statali sulla cannabis medica potrebbero fornire «alcune prove del fatto che questo sta cominciando ad essere utile, e siamo interessati a guardarlo e imparare da quello». Ma ha aggiunto che «fino a quando la legge federale non cambierà, non saremo in grado di prescrivere marijuana medica per condizioni che potrebbero essere utili».

PTSD: una crisi sanitaria in crescita

La profondità della crisi che devono affrontare i veterinari della Nazione difficilmente potrebbe essere più evidente. Military.comha riferito lo scorso settembre su un nuovo rapporto “allarmante” di VA che mostra che almeno 60.000 veterani sono morti per suicidio tra il 2008 e il 2017 – con pochi segni che la crisi si sia attenuata nonostante la prevenzione del suicidio sia la massima priorità del VA. Nel 2017, più di 6.100 veterani sono morti per suicidio, un aumento del 2% rispetto al 2016 e un aumento totale del 6% dal 2008.

Un rapporto VA nel 2017 ha rivelato che 247.243 veterani delle guerre in Iraq e Afghanistan sono stati diagnosticati con PTSD. Ma come notò il Daily Beast all’epoca, il rapporto «fu sepolto sul sito web del VA senza clamore». Gli stessi studi del VA mostrano che fino al 20% dei veterani dell’Operazione Iraqi Freedom e Enduring Freedom (la campagna in Afghanistan) soffre di PTSD.

La situazione con dolore cronico è molto peggiore. Secondo un altro studio VA, il 65,6% dei veterani ha riferito di aver sofferto di dolore per un periodo di tre mesi, con il 9,1% di dolore intenso. Il dolore grave era del 40% maggiore nei veterani rispetto ai non veterani.

Ci sono oltre 20 milioni di veterani che attualmente vivono negli Stati Uniti, ma come osserva un’analisi nelle note della National Law Review, sono «sempre più sottorappresentati nel progresso del processo decisionale legislativo».

L’esperienza dei veterani trascurata

Il WCPO di Cincinnati ha fornito alcuni profili toccanti di veterinari che si sono rivolti all’automedicazione con la cannabis. Il veterano dell’aeronautica Robert Kowalski ha descritto la sua situazione dopo essere tornato alla base dell’aeronautica militare di Wright Patterson dopo quasi due anni di dispiegamento in Iraq – che includeva il tempo nei centri di detenzione di Camp Bucca e del famigerato Abu Ghraib.

«Il mio primo schieramento non è stato poi così male al di fuori degli attacchi di mortaio tutto il tempo. Sono come i fuochi d’artificio, ti ci abitui solo che scoppiano tutto il tempo», ha detto. «La seconda distribuzione, è stata quando ho iniziato a vedere cose e fare cose che si vedono nei film … [Io] non è stato fino a un paio di mesi dopo essere tornato a casa dalla mia seconda distribuzione che tutto ha iniziato a sfuggire al controllo».

Ha usato la cannabis per calmare i suoi nervi, ma poiché era ancora in servizio attivo, questo è stato rivelato nei test antidroga mensili di routine a cui sono soggetti tutti i membri del servizio. L’Air Force ha rimproverato Kowalski per aver usato cannabis e lo ha inviato ai medici di base che hanno prescritto fino a 16 diversi farmaci, che secondo lui lo hanno influenzato negativamente.

«Mi stavano prescrivendo molto», ha detto Kowalski. «E ciò mi stava mettendo nei guai … stavo prendendo farmaci per il sonno, quindi non potevo svegliarmi e presentarmi al lavoro in orario perché il farmaco mi ha incasinato tutto».

Anche Nicholas Schneder, un fante della Guardia Nazionale dell’Ohio che ha prestato servizio in Iraq dal 2006 al 2007. Ha prestato servizio nei centri di detenzione e dice di essere stato traumatizzato dall’esperienza dopo aver assistito ad atrocità. Al ritorno a casa, ha prima cercato di annegare i suoi incubi nell’alcol. In seguito gli furono prescritti oppioidi, che secondo lui lo facevano “sentire come uno zombi”. Ora sta usando marijuana medica su raccomandazione del Dr. James Weeks di One Heart Medical di Cincinnati.

Schneder sta ancora usando oppioidi, ma crede che la cannabis lo stia aiutando a liberarsene. Il dottor Weeks ha detto a WCPO: «Quello che ho scoperto è che quando … aggiungiamo cannabis medica al regime la qualità della vita è migliore, il dolore è migliore e, sebbene potremmo non essere in grado di interrompere completamente le terapie convenzionali, siamo in grado di svezzare dosi di quelle giù».

Ma i veterinari che non vivono negli stati della marijuana medica continuano a trovarsi in esilio e nessuno riceverà alcuna assistenza per l’accesso alla cannabis dall’agenzia federale apparentemente incaricata delle loro cure.

Stati Uniti

Il Governo federale è responsabile per la legalizzazione di un maggior numero di Stati, afferma il Governatore dell’Arkansas

Il governatore dell’Arkansas afferma che l’approccio lassista del governo federale sul tema della marijuana è la causa del crescente numero di Stati che stanno promulgando la legalizzazione.

«Ogni volta che non c’è una chiara posizione federale sulla legalizzazione della marijuana, legalizzazione delle droghe, se non c’è una chiara posizione federale, allora ci sarà una continua erosione e movimento verso la legalizzazione della marijuana a livello statale», ha affermato il Governatore Asa Hutchinson(Repubblicano) a Bob Costa del Washington Post.

Mentre il primo procuratore generale del presidente Donald Trump, Jeff Sessions, ha revocato le linee guida formali dell’era Obama che indirizzavano i pubblici ministeri federali a non interferire generalmente con le leggi statali sulla cannabis, l’attuale Amministrazione si è comunque astenuta dal lanciare qualsiasi tipo di repressione su vasta scala sulle politiche o sulle persone locali rispettandoli.

«Finché il governo federale dice: ‘Faremo solo finta di non vedere qualunque cosa dicano gli stati’, allora continuerà quella pressione, perché ci sono così tanti dollari che vanno con quello, che stanno continuerà ad avere quelle iniziative», ha detto Hutchinson nell’intervista la scorsa settimana. «Ci saranno enormi dollari per la pubblicità che ne derivano, e se il governo federale non prende una posizione chiara, probabilmente continueranno a passare».

Gli elettori dell’Arkansas hanno approvato una misura di voto sulla cannabis medica nel 2016.

Hutchinson, che ha servito come Capo della Drug Enforcement Administration (DEA) sotto il Presidente George W. Bush, ha osservato nell’intervista del Post che gli attivisti dell’Arkansas hanno cercato di inserire una misura di legalizzazione della marijuana nel voto dello Stato quest’anno. Tuttavia, non sono stati in grado di raccogliere firme sufficienti per qualificarsi a causa della pandemia di coronavirus e delle conseguenti misure di allontanamento sociale. «Non hanno avuto successo ma sappiamo che torneranno», ha detto Hutchinson. Durante l’Amministrazione Bush, Hutchinson ha supervisionato le incursioni della DEA nei dispensari di cannabis medica in California. Gli elettori di altri cinque Stati hanno approvato iniziative elettorali per legalizzare la marijuana in qualche forma questo mese, con gli elettori dell’Oregon e di Washington, DC che hanno approvato misure di riforma della politica in materia di droga più ampie.

Sin dalle elezioni, i legislatori statali hanno dato la priorità alla riforma della cannabis. Mentre l’emendamento costituzionale approvato dagli elettori legalizzerà la marijuana a partire dal 1° gennaio, spetta ancora al legislatore creare regolamenti per il programma e un disegno di legge per realizzarlo è stato introdotto giorni dopo il voto. È stato approvato dalle commissioni di entrambe le camere la scorsa settimana, ma giovedì è stata annullata una votazione in seno ai gruppi di stanziamenti per controversie su alcuni componenti, principalmente fiscali.

Stati Uniti

Il Senato del New Jersey approva la depenalizzazione della marijuana nonostante le controverse disposizioni sugli psichedelici

Il Senato del New Jersey ha approvato lunedì un disegno di legge sulla depenalizzazione della marijuana mentre i legislatori continuano a discutere una legislazione più ampia per legalizzare la cannabis dopo l’approvazione degli elettori della questione il giorno delle elezioni. https://www.marijuanamoment.net/new-jersey-senate-approves-marijuana-decriminalization-despite-contentious-psychedelics-provision/

I membri dell’Assemblea dovevano anche accettare la proposta di depenalizzazione, che avrebbe eliminato le sanzioni penali e civili per il possesso di marijuana fino a sei once. Ma quell’azione è stata rinviata, in parte per disaccordi su un emendamento aggiunto in commissione la scorsa settimana che abbasserebbe le sanzioni per il possesso di funghi psilocibina.

I leader del Senato e l’ufficio del governatore Phil Murphy (D), che si è battuto con forza a favore del referendum sulla legalizzazione, avrebbero raggiunto un accordo per aggiungere un’accisa sulla cannabis a livello di coltivazione oltre all’imposta statale sulle vendite del 6,625% che è stipulato nel referendum. E ora il presidente del Senato Steve Sweeney (D) dice che le votazioni in commissione previste procederanno giovedì, con una votazione a pieni voti prevista per lunedì.

I disaccordi sulle questioni fiscali sulla marijuana sono controversie familiari che si sono svolte l’ultima volta che i legislatori hanno tentato senza successo di attuare la riforma legislativa.

Il presidente dell’Assemblea Craig Coughlin (D) ha affermato di voler aggiungere una quota utente al disegno di legge di legalizzazione per aumentare le entrate per lo stato oltre la normale aliquota dell’imposta sulle vendite per gli acquisti.

Ma Sweeney e lo sponsor principale Sen. Nicholas Scutari (D) hanno subito respinto, affermando in una dichiarazione congiunta che lo stato «non dovrebbe imporre tasse aggiuntive che metteranno il costo dell’acquisto legale di marijuana fuori dalla portata delle comunità che sono state colpite maggiormente». Hanno anche affermato che l’aumento dell’aliquota fiscale danneggerebbe gli sforzi per eliminare il mercato illecito.

Questi problemi sembrano essere stati risolti provvisoriamente, almeno dal lato del Senato.

«Ci stiamo ancora lavorando, ma c’è un accordo”, ha detto una fonte dell’amministrazione a NJ.com.

Nel frattempo, lunedì la depenalizzazione è avanzata al Senato con un voto 29-4. Il disegno di legge farebbe in modo che il possesso “di un massimo di sei once di marijuana, o fino a 170 grammi di hashish, sarebbe completamente depenalizzato e non avrebbe sanzioni penali o civili associate».

Fornirebbe anche la cancellazione “virtuale” delle condanne per possesso di cannabis avvenute prima della promulgazione del disegno di legge. E farebbe in modo che la polizia non possa usare l’odore della marijuana come giustificazione per condurre una ricerca.

Il presidente del Senato Pro Tempore M. Teresa Ruiz (D), lo ha definito «il disegno di legge di depenalizzazione più progressista del Paese».

«Non solo stiamo depenalizzando il possesso, ma anche i primi reati per la distribuzione di basso livello, una mossa che offrirà alle persone una seconda possibilità e assicurerà che non rimangano impigliate nel sistema la prima volta che vengono sorprese a vendere piccole quantità di marijuana», ha detto. ha detto in un comunicato stampa. «Questo è ancora un altro passo verso il portare giustizia ed equità alle comunità storicamente colpite».

Ma non è passato senza polemiche. La principale preoccupazione per alcuni legislatori, ad esempio, è la disposizione che renderebbe il possesso di basso livello dei cosiddetti funghi magici un «reato per persone disordinate», una riduzione significativa rispetto al suo precedente status di crimine di terzo grado.

Un reato per persone disordinate è punibile con una multa di $ 500 e un potenziale periodo di reclusione, quindi i sostenitori non considererebbero la psichedelica «depenalizzata» se la disposizione fosse convertita in legge. Tuttavia, si tratta di una notevole riduzione rispetto all’attuale pena per le persone condannate per crimini di terzo grado, che possono comportare pene di prigione da tre a cinque anni e multe fino a 15.000 dollari.

«Come possiamo depenalizzare una droga psichedelica chiamata funghi magici quando la base per la depenalizzazione è l’impatto sproporzionato sulle comunità nere e marroni che erano state arrestate, o arrestate, per la marijuana», ha detto la senatrice NiaGill (D) sul pavimento prima al voto. «E questo fungo magico, che è una droga psichedelica, non è mai stato stabilito come un farmaco utilizzato dalla comunità colpita e vengono arrestati a un tasso superiore a tutti noi». Nel frattempo, il membro dell’Assemblea Jamel Holley (D) è andato su Twitter per criticare la fornitura di sostanze psichedeliche. «La depenalizzazione del dibattito sulla marijuana ha sempre riguardato l’opportunità di affrontare queste politiche illecite e iniziare a invertire il danno causato da decenni di ingiustizia razziale e sociale», ha detto, «Non funghi!».

Naturalmente, le disparità razziali nella criminalizzazione della droga non sono esclusive della cannabis. E, come ha notato un collega senatore, il linguaggio rivisto non “depenalizza” i funghi di psilocibina; abbassa semplicemente la pena e il possesso porta ancora la minaccia del carcere. In base alla legge sulla depenalizzazione, la distribuzione di “un’oncia o meno di marijuana, o cinque grammi o meno di hashish diventerebbe, per un primo reato, un atto soggetto a un avvertimento scritto, il che indica anche che qualsiasi violazione successiva è un crimine punibile con una pena detentiva, una multa o entrambe”, secondo una sintesi del provvedimento. Non è chiaro quando l’Assemblea andrà avanti con una votazione sul disegno di legge, o se verranno apportate ulteriori modifiche che richiederebbero ulteriori azioni del Senato su una versione rivista. Nel frattempo, in base alla legislazione separata sulla legalizzazione commerciale che la leadership ha indicato che nei prossimi giorni verrà attivata la commissione e la platea, gli adulti di età pari o superiore a 21 anni potranno acquistare e possedere fino a un’oncia di marijuana o cinque grammi di concentrati. I rivenditori non lo lancerebbero subito, ma una volta che il sistema di licenze è impostato, i dispensari di cannabis medica sarebbero in grado di vendere prodotti a base di marijuana a consumatori adulti.

I divieti locali sui negozi di cannabis sarebbero consentiti, ma i servizi di consegna sarebbero consentiti in tutto lo stato indipendentemente dalla politica di ciascuna giurisdizione. I rivenditori potrebbero anche provvedere al consumo in loco con l’approvazione locale. La coltivazione domestica per uso personale sarebbe vietata, a differenza della maggior parte degli stati legali. Mentre i legislatori risolvono questi disaccordi politici, Murphy ha recentemente nominato Dianna Houenou, attuale staff amministrativo ed ex consulente politico dell’ACLU del New Jersey, a capo della Commissione statale per la regolamentazione della cannabis (CRC). Ha sottolineato che la giustizia sociale sarebbe una priorità normativa fondamentale. Il CRC sarebbe responsabile della concessione delle licenze a coltivatori, trasformatori, grossisti, strutture di analisi di laboratorio, distributori, servizi di consegna e rivenditori.

Ma una volta che questi vengono stabiliti, il disegno di legge consentirà ai dispensari di cannabis medica di vendere prodotti a base di marijuana per il mercato ricreativo. Scutari ha proposto quel piano il mese scorso, dicendo che gli adulti potrebbero iniziare ad acquistare cannabis dai dispensari entro poche settimane dalle elezioni. Tuttavia, un alto regolatore ha respinto la proposta, osservando che la marijuana medica esistente nello stato ha già lottato per tenere il passo con la domanda dei pazienti. Il senatore ha affrontato la questione nella legislazione. Il suo conto consentirebbe a ciascun produttore medico di aprire altre due strutture di coltivazione per aumentare l’offerta disponibile. «Non c’è motivo per cui, nei prossimi 90 giorni, non potremo più coltivare prodotti e distribuirli sugli scaffali», ha detto a Marijuana Moment in un’intervista telefonica all’inizio di questo mese. «Voglio dire, non sto dicendo che lo faranno, ma potrebbe … non è un’impossibilità fisica». Inoltre, in base alla legislazione, il 15% delle licenze di cannabis potrebbe diventare un’impresa di proprietà minori e un ulteriore 15% sarebbe assegnato alle aziende di proprietà delle donne o veterani. Se un richiedente si impegna ad assumere persone provenienti dalla comunità colpite in modo sproporzionato dalla criminalità o dalla disoccupazione, otterrebbe la priorità di licenza.

Inoltre, il disegno di legge istituirebbe un Ufficio per lo sviluppo del business delle minoranze, dei veterani disabili e della cannabis femminile che avrebbe il compito di promuovere la partecipazione nell’industria da parte dei gruppi emarginati. Nel frattempo, il procuratore generale del New Jersey Gurbir Grewal (D) sta incoraggiando la polizia e i pubblici ministeri a esercitare la discrezione sui reati di marijuana nel frattempo. Sweeney ha affermato che il massimo procuratore dovrebbe «usare la sua autorità legale e morale per emanare linee guida chiare a tutte le autorità di contrasto – statali, provinciali e municipali – per fermare tutti gli arresti e sospendere tutti i procedimenti penali pendenti contro individui per possesso di quantità di marijuana che potrebbero essere considerato uso personale». «È tempo che finiscano questi arresti che hanno colpito in modo sproporzionato le persone di colore», ha detto. Holley, il membro dell’assemblea, ha recentemente affermato che tutte le azioni penali per cannabis di basso livello dovrebbero essere terminate, affermando che il voto referendario dimostra che «non c’è più pazienza per perseguire le persone sorprese a fumare e in possesso di marijuana».

Messico

Il Senato messicano approva la legge sulla legalizzazione della marijuana con il voto pianificato a breve

Diverse commissioni del Senato messicano venerdì hanno approvato provvisoriamente un disegno di legge modificato per legalizzare la marijuana durante un’audizione congiunta, con un voto formale di persona in programma la prossima settimana.

La legislazione, che è circolata in bozza questo mese e ulteriormente modificata prima della riunione, istituirà un mercato regolamentato della cannabis in Messico, consentendo agli adulti di età pari o superiore a 18 anni di acquistare e possedere fino a 28 grammi di marijuana e coltivare fino a quattro piante per uso personale.

I membri delle Commissioni unite di giustizia, salute e studi legislativi del Senato hanno avanzato il disegno di legge, mesi dopo l’approvazione di una versione precedente. I pannelli hanno votato per la prima volta per rinunciare a quella precedente legge durante la sessione di venerdì.

Un voto pieno al Senato è previsto subito dopo l’azione di persona dei comitati mercoledì, anche se i sostenitori sperano ancora in ulteriori revisioni per promuovere i diritti dei consumatori e l’equità sociale nel mercato legale.

La legislazione circolata all’inizio di questa settimana avrebbe richiesto alle persone di ottenere un permesso governativo per coltivare marijuana per uso personale, ma venerdì il segretario tecnico del comitato sanitario ha detto che la disposizione sarebbe stata eliminata.

I legislatori hanno lavorato alla legislazione di riforma per due anni da quando la Corte Suprema della nazione ha stabilito alla fine del 2018 che il divieto di possedere e coltivare cannabis è incostituzionale. La corte ha ordinato al Congresso di modificare la legge di conseguenza, ma il legislatore ha lottato per raggiungere un consenso sulla questione e ha ottenuto diverse proroghe di scadenza per attuare il cambiamento di politica.

L’attuale scadenza per legalizzare la marijuana è il 15 dicembre.

Il presidente del Senato Eduardo Ramírez ha affermato mercoledì che c’è un «consenso” per ottenere la riforma entro la data stabilita dal tribunale. I sostenitori hanno costantemente insistito per un’azione legislativa sulla riforma sin dalla sentenza del tribunale, sebbene abbiano contestato alcune disposizioni delle varie proposte dei legislatori. Vale a dire, rimangono preoccupati per le sanzioni elevate che possono essere imposte per aver violato le regole sulla cannabis e ritengono che il disegno di legge dovrebbe promuovere ulteriormente l’equità sociale nel settore. Ricardo Monreal, il coordinatore del partito MORENA al Senato, ha detto venerdì che la proposta è un miglioramento significativo delle attuali leggi contro il possesso, che hanno “fatto sì che i centri di detenzione fossero pieni di persone per il possesso di pochi grammi di cannabis, che è per questo che cercano di ridurre le sanzioni nel trasporto di questo prodotto». Zara Snapp, un’attivista per la legalizzazione dell’Istituto RIA e della coalizione #RegulacionPorLaPaz, ha detto a Marijuana Moment che i sostenitori sono «fiduciosi” perché il corpo sembra “aperto a pochi cambiamenti” per cui stanno spingendo. Separatamente, un’associazione di difesa della cannabis ha sollevato preoccupazioni su alcune disposizioni che considerano eccessivamente restrittive come le limitazioni alla nostra coltivazione all’aperto.

Il Movimento per la legalizzazione 4/2020 ha affermato che «se questo progetto viene approvato senza modifiche, saranno escluse parti fondamentali di questa fiorente industria», secondo una traduzione.

La legislazione fa alcuni tentativi per mitigare l’influenza delle grandi società di marijuana. Ad esempio, afferma che per i primi cinque anni dopo l’implementazione, almeno il 40% delle licenze commerciali di cannabis deve essere concesso a coloro che provengono da comunità indigene, a basso reddito o storicamente emarginate.

L’Istituto messicano di cannabis sarebbe responsabile della regolamentazione del mercato e del rilascio delle licenze.

Il consumo pubblico di marijuana sarebbe consentito, tranne nei luoghi in cui è vietato l’uso del tabacco o in riunioni di massa in cui potrebbero essere esposte persone sotto i 18 anni.

Le famiglie in cui vive più di un adulto si limiterebbero a coltivare un massimo di sei piante. La legislazione dice anche che le persone «non dovrebbero” consumare cannabis nelle case dove ci sono persone minorenni. Il possesso di più di 28 grammi ma meno di 200 grammi sarebbe considerato un’infrazione punibile con una multa ma senza il carcere.

Monreal inizialmente aveva detto che la Camera avrebbe votato sul disegno di legge di legalizzazione entro la fine di ottobre, che la tempistica non ha funzionato.

Se il Senato approva la legge sulla cannabis legale, dovrà comunque andare davanti all’altra camera del Congresso nazionale, la Camera dei Deputati.

Il presidente Andrés Manuel López Obrador ha dichiarato ad agosto che la legislazione di riforma sulla marijuana avanzerà nella sessione iniziata a settembre.

Il senatore Julio Ramón Menchaca Salazar, anche lui del partito MORENA, ha affermato ad aprile che legalizzare la cannabis potrebbe riempire le casse del tesoro in un momento in cui l’economia si sta riprendendo dalla pandemia.

Mentre i legislatori lavorano per far avanzare la legislazione di riforma, c’è stata una spinta più spensierata a focalizzare l’attenzione sulla questione da parte di alcuni membri e attivisti. Quella spinta ha coinvolto principalmente piantare e regalare marijuana.

A settembre, un alto funzionario dell’amministrazione ha ricevuto in dono una pianta di cannabis dal senatore nell’Aula del Senato e ha detto che l’avrebbe inserita nel suo giardino personale.

Un legislatore diverso ha dato lo stesso funzionario, il segretario del Ministro dell’Interno Olga Sánchez Cordero, uno spinello di marijuana sul pavimento della Camera dei Deputati lo scorso anno.

La cannabis ha fatto un’altra apparizione nella legislatura in agosto, quando la senatrice Jesusa Rodríguez del partito MORENA ha decorato la sua scrivania con una pianta di marijuana.

I sostenitori della riforma della politica sulle droghe hanno anche coltivato centinaia di piante di marijuana di fronte al Senato, facendo pressione sui legislatori affinché mantengano il loro impegno a promuovere la legalizzazione.

Nuova Zelanda

Un gruppo di sostenitori da cannabis invoca un’amnistia più ampia

Un gruppo di difesa di pazienti trattati con cannabis terapeutica in Nuova Zelanda chiede nuovamente un’amnistia per i fornitori compassionevoli, badanti e i loro pazienti.

Auckland Patients Group (APG) afferma che i prodotti farmaceutici a base di cannabis non dovrebbero essere l’unico modo per i pazienti di accedere alla cannabis e un’amnistia offrirebbe un ambiente più sicuro per loro e per i loro sostenitori.

La richiesta di APG include professionisti di erboristeria registrati per far parte dell’amnistia e afferma che la sua chiamata è stata fortemente sostenuta dalla New Zealand Association of MedicalHerbalists (NZAMH).

«Data la vasta formazione che molti membri NZAMH hanno intrapreso, gli erboristi medici sono in una buona posizione per offrire prescrizioni personalizzate di piante medicinali», ha detto il portavoce del NZAMH Mike Eyres. «Fino a quando i pazienti e i fornitori non avranno opzioni più pratiche e legali, un’amnistia per prescrittori di cannabis farebbe una grande differenza».

Il signor Eyres sottolinea che molti medici in Nuova Zelanda sentono di non avere l’istruzione, la conoscenza del prodotto e altre risorse per sentirsi a proprio agio nel prescrivere cannabis terapeutica.

Un sondaggio condotto lo scorso anno ha rilevato che più di un terzo dei professionisti medici neozelandesi intervistati si è classificato come un po’ disinformato, scarsamente informato o molto scarsamente informato sulla cannabis medica. Il 42% si è sentito “in qualche modo informato».

Mentre i prodotti di produzione locale dovrebbero essere disponibili per i pazienti tramite prescrizione dal prossimo anno in Nuova Zelanda, APG afferma che il periodo di transizione potrebbe richiedere da due a quattro anni, il che rende cruciale un’amnistia. Durante questo periodo ci saranno problemi in corso relativi ai costi e all’accesso.

La Nuova Zelanda ha già legiferato un’esenzione compassionevole per i pazienti palliativi dall’uso di cannabis non farmaceutica. C’era una certa speranza nella comunità che un referendum non vincolante tenuto il 17 ottobre 2020, che prevedeva un voto a favore o contro la proposta di legge sulla legalizzazione e il controllo della cannabis, avrebbe superato il limite. Se lo avesse fatto e se il Governo neozelandese avesse proceduto alla sua attuazione, avrebbe legalizzato la vendita, l’uso, il possesso e la produzione di cannabis per uso adulto non farmaceutico. Ma non ciò non doveva attuarsi. APG si impegna a continuare il suo lavoro di difesa finché tutti i pazienti in Nuova Zelanda non avranno accesso sicuro, legale e conveniente alla cannabis botanica.

