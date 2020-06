Milioni di venezuelani in fuga dal loro paese in crisi hanno già molto di cui preoccuparsi durante i loro viaggi, dal cibo ai trasporti e ai rifugi, ma, secondo Annette Idler e Markus Hochmüller, Docenti dell’University of Oxford, il crimine dilaga anche lungo il confine tra il Venezuela e la vicina Colombia, meta di molti migranti che cercano una vita migliore.

Ora c’è anche una pandemia – e le sue conseguenze per i migranti venezuelani vanno oltre le preoccupazioni per la salute.

I gruppi criminali che operano nelle zone di confine stanno capitalizzando la chiusura di tutti e sette i valichi di frontiera ufficiali per il traffico illegale di migranti in entrata e in uscita dalla Colombia, estorsioni di questa popolazione povera e vulnerabile e reclutamento di nuovi membri.

Nel 2019, sottolineano i due esperti, l’iperinflazione in Venezuela aveva raggiunto il 10.000.000% e 9 venezuelani su 10 vivevano in condizioni di povertà e ad oggi, 5 milioni di persone sono fuggite dalla persecuzione, dalla povertà e dalle turbolenze politiche in Venezuela. Circa 1,8 milioni di loro si sono stabiliti in Colombia.

Prima della pandemia, fino a 40.000 venezuelani attraversavano quotidianamente il poroso confine Colombia-Venezuela di 1.378 miglia. La maggior parte di loro – continuano i due docenti di Oxford – è rimasta nel Paese per un breve periodo di tempo prima di passare in altri Paesi o è tornata in Venezuela quel giorno dopo aver acquistato cibo, medicine e altri oggetti che sono estremamente scarsi in Venezuela. I beni acquistati in Colombia e rivenduti attraverso il confine sono un modo per sopravvivere ai venezuelani e una fonte importante di reddito per i residenti nell’area di confine.

Ma, in genere, circa 2.000 venezuelani finiscono per rimanere per sempre in Colombia ogni giorno, secondo Christian Krüger, ex direttore di Migración Colombia, agenzia doganale della Colombia.

Nonostante gli sforzi dei gruppi di aiuto internazionali, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati e il governo colombiano per assistere i migranti, la situazione lungo il confine è pericolosa.

La chiusura della frontiera il 14 marzo a causa dell’epidemia di COVID-19 ha solo peggiorato una brutta situazione.

Il transito attraverso il confine è ora consentito essenzialmente solo ai venezuelani che lasciano la Colombia – non alle migliaia che continuano a chiedere a gran voce di acquistare cibo e medicine urgentemente necessari.

Ma nessun governo è totalmente responsabile di ciò che accade al confine tra Colombia e Venezuela, che è lungo quasi quanto il confine tra Stati Uniti e Messico e attraversa il deserto, la fitta giungla e le imponenti montagne delle Ande.

Una serie di ribelli, criminali e funzionari corrotti controllano i valichi di frontiera illegali, attraverso i quali fanno passare venezuelani in Colombia in cambio di ‘tasse’ o prestazioni sessuali. Gruppi di trafficanti di esseri umani – affermano Annette Idler e Markus Hochmüller, si aggirano anche nella regione alla ricerca di potenziali vittime, in particolare i bambini, che vengono venduti ai padroni del settore della prostituzione.

I venezuelani che arrivano più a sud in Colombia, nella regione di Arauca, possono anche essere presi di mira per il reclutamento da gruppi ribelli come l’Esercito di liberazione nazionale, il più grande gruppo ribelle attivo della Colombia.

Il recente arrivo delle truppe militari statunitensi nella regione di confine, ufficialmente a sostegno degli sforzi antidroga colombiani, si aggiunge al clima teso aumentando i rischi per le persone vulnerabili in movimento.

Nel frattempo, proseguono i due esperti inglesi, nei deserti di La Guajira, centinaia di migranti senzatetto venezuelani dormono per le strade. Ciò li rende estremamente vulnerabili non solo al coronavirus, ma anche a violenti assalti e molestie da parte di gruppi criminali e bande giovanili. La Colombia è uno dei molti Paesi in cui i criminali sono stati indirettamente rafforzati dalle chiusure per il COVID-19.

Alcuni gruppi armati stanno imponendo il coprifuoco per imporre la quarantena e portare gli infermieri a prendersi cura dei malati nelle aree dei bassifondi, rafforzando il loro potere sui residenti come una sorta di governo ombra. Altre organizzazioni criminali stanno usando il clima di incertezza per intimidire, spostare o uccidere coloro che non rispettano le proprie ‘regole di salute pubblica’ arbitrariamente definite.

Mancando riparo, sicurezza, assistenza sanitaria e lavoro in Colombia mentre il coronavirus aumenta, molti venezuelani sono stati portati alla disperazione e sono tornati a casa. Alla fine di maggio, oltre 68.000 venezuelani sono tornati nel loro Paese, ma il loro – secondo i due docenti- non è un ritorno felice o duraturo.

Alcuni migranti venezuelani tornano con il COVID-19. I migranti di ritorno ricevono assistenza dalle organizzazioni umanitarie locali e dal governo regionale, ma non abbastanza: è improbabile che i malati ricevano cure o aiuti nel Venezuela colpito dalla crisi. Per questo la situazione sembra molto pericolosa e la crisi politica venezuelana la rende molto più incerta.

