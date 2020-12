La ciència ha tornat a fer el miracle: ha trobat la vacuna contra el Covid-19, i ho ha fet en un temps rècord. Recordem que la tuberculosi o la grip van afectar la humanitat durant milers d’anys, i les respectives vacunes van arribar, respectivament, el 1921 i el 1945. Aquest cop, la ciència no ha trigat ni un any a resoldre el problema que amenaçava el planeta.

De fet, la ciència està resolent pràcticament tots els problemes de la humanitat des de fa dos-cents anys. La mortalitat infantil, una plaga durant segles, es va reduir espectacularment gràcies als antibiòtics i als progressos de la ginecologia i la puericultura. Quan va caldre augmentar la producció d’aliments, els científics ens van proporcionar fertilitzants químics, i més endavant, productes agrícoles modificats genèticament; quan aconseguir moure la indústria era peremptori, ens van proporcionar sempre les fonts d’energia necessàries; quan les ideologies totalitàries amenaçaven amb guerres permanents, la ciència va produir un arsenal atòmic amb una capacitat tan destructiva que va introduir el concepte de dissuasió militar en els afers polítics -esborrona pensar en mans de quins ximples pot estar el botó atòmic.

Gràcies a la ciència, doncs, respirem alleujats, el capitalisme es recupera i les borses ja han mostrat un canvi de tendència. Tots tranquils: amb la represa de la normalitat, tornarà a augmentar la producció, el consum, la mobilitat i la contaminació. I si el canvi climàtic torna a amenaçar el planeta, ja deuran venir els científics a fer un altre miracle.

Heus aquí el gran perill: la combinació de sistema capitalista amb progrés científic ha resolt prodigiosament una quantitat enorme de problemes. I els problemes nous que ha anat creant, fins ara també els ha sabut resoldre, de manera sorprenent.

¿És raonable que seguim confinant en la ciència com la solució miraculosa a tots els reptes de la civilització? Ho trobo, com a mínim, poc prudent. Perquè el que la ciència no pot fer és eludir els principis de la física. La biosfera és un sistema tancat: l’únic que rep de fora és energia solar. O la propera generació es prepara per a funcionar exclusivament amb energia solar -i els seus derivats- o al final, no hi haurà cap equip de científics que ens solucioni el col·lapse planetari.

Qui sap si aquesta pandèmia ha estat l’últim avís.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti