La ciencia ha vuelto a hacer el milagro: ha encontrado la vacuna contra el Covid-19, y lo ha hecho en un tiempo récord. Recordemos que la tuberculosis o la gripe afectaron la humanidad durante miles de años, y las respectivas vacunas llegaron, respectivamente, en 1921 y 1945. Esta vez, la ciencia no ha tardado ni un año en resolver el problema que amenazaba el planeta.

En realidad, la ciencia está resolviendo prácticamente todos los problemas de la humanidad desde hace doscientos años. La mortalidad infantil, una plaga durante siglos, se redujo espectacularmente gracias a los antibióticos y los progresos de la ginecología y la puericultura. Cuando fue necesario aumentar la producción de alimentos, los científicos nos proporcionaron fertilizantes químicos, y más adelante, productos agrícolas modificados genéticamente; cuando conseguir mover la industria era perentorio, los ingenieros supieron hallar siempre las fuentes de energía necesarias y descubrir cómo aplicarlas; cuando las ideologías totalitarias amenazaban con guerras permanentes, la ciencia produjo un arsenal atómico con una capacidad tan destructiva que introdujo el concepto de disuasión militar en los asuntos políticos -aunque resulta espeluznante pensar en manos de qué insensatos puede estar el botón atómico.

Gracias a la ciencia, pues, respiramos aliviados, el capitalismo se recupera y las bolsas ya han mostrado un cambio de tendencia. Todos tranquilos: con la reanudación de la normalidad, volverá a aumentar la producción, el consumo, la movilidad y la contaminación. Y si el cambio climático vuelve a amenazar el planeta, ya volverán a aparecer los científicos a hacer otro milagro.

He aquí el gran peligro: la combinación de sistema capitalista con progreso científico ha resuelto prodigiosamente una cantidad enorme de problemas. Y los problemas nuevos que ha ido creando, hasta ahora también los ha sabido resolver, de manera sorprendente.

¿Es razonable seguir confiando en la ciencia como la solución milagrosa a todos los retos de la civilización? Me parece, como mínimo, poco prudente. Porque lo que la ciencia no puede hacer es eludir los principios de la física. La biosfera es un sistema cerrado: lo único que recibe de fuera es energía solar. O la próxima generación se prepara para funcionar exclusivamente con energía solar -y sus derivados- o al final, no habrá ningún equipo de científicos que nos solucione el colapso planetario.

Quién sabe si esta pandemia ha sido el último aviso.

