Il ministro della Salute della Tanzania ha detto all’inizio di questo mese che il Paese non ha intenzione di procurarsi i vaccini COVID-19. Perché?

La Tanzania ha avuto un approccio unico al controllo di COVID-19. Solo pochi mesi dopo la pandemia dello scorso anno, il presidente del paese, John Magufuli, ha dichiarato la Tanzania libera da COVID dopo tre giorni di preghiere nazionali. Da allora si è rifiutato di imporre un blocco, ha riaperto le scuole, ha consentito grandi eventi sportivi, ha continuato le riunioni religiose, ha interrotto i test e ha interrotto le campagne di comunicazione pubblica sul virus. Il paese ha anche smesso di denunciare casi e decessi. L’argomento era che le persone dovrebbero smettere di vivere nella paura e che dovrebbero fidarsi di Dio e fare affidamento sui rimedi tradizionali africani per prevenire il virus. Potrebbe essere l’unico paese al mondo che ha adottato questo approccio. Va contro tutto ciò che è stato raccomandato dagli scienziati, da altre agenzie sanitarie nazionali e dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Non sorprende quindi che le autorità abbiano affermato di non avere in programma di vaccinare la popolazione contro il COVID-19, almeno per ora.

Le persone potranno ancora accedere ai vaccini?

No. E si. No, perché un vaccino non può essere utilizzato nel paese senza che sia registrato e autorizzato per l’uso. Il processo normale è che gli esperti del paese, insieme agli organismi di regolamentazione, rivedano i dati sul vaccino e ne approvano l’uso se sono soddisfatti della sua efficacia e sicurezza. Per il vaccino COVID-19, questo viene fatto tramite la procedura di elenco degli usi di emergenza dell’OMS. La revisione è effettuata da un team internazionale di esperti con la partecipazione di esperti delle autorità nazionali. Se la Tanzania rifiuta di registrare il vaccino per l’uso nel paese, non sarà accessibile a nessuno. Il paese potrebbe, tuttavia, registrare il vaccino ma rifiutarsi di importarlo. Ciò consentirebbe al settore privato di importarne alcuni, ma non sarà sufficiente. I programmi di vaccinazione COVID-19 di qualsiasi paese sono un’impresa enorme. Se è guidato dal settore privato, molti potrebbero non essere in grado di accedere o permettersi i vaccini. Nel frattempo quelli che potrebbero essere vaccinati sono le élite della Tanzania (o quelle con mezzi) che potrebbero volare fuori dal Paese e farsi vaccinare altrove. Altri tanzaniani che potrebbero accedere ai vaccini sono le comunità di confine che, in passato, sono passate nei paesi vicini e hanno beneficiato di programmi di vaccinazione. Questo potrebbe essere il caso se e quando inizierà la vaccinazione diffusa in Kenya, Uganda, Ruanda e Malawi. Ma tra un paio d’anni. C’è ancora una possibilità che la Tanzania possa registrare e importare i vaccini in futuro. Magufuli ha inviato messaggi contrastanti. Da un lato, il governo ha affermato che non ha in programma di ordinare vaccini tramite COVAX – un’iniziativa globale volta a un accesso equo ai vaccini COVID-19 – o qualsiasi altro meccanismo. In effetti, l’assegnazione COVAX recentemente rilasciata ha dosi zero per la Tanzania. D’altra parte, ha detto che i tanzaniani dovrebbero fidarsi solo di quei vaccini che sono stati esaminati dagli esperti tanzaniani e trovati sicuri.

La Tanzania ha una storia di resistenza alle vaccinazioni?

Non che io sappia. La Tanzania, come altri paesi, ha implementato programmi di vaccinazione di routine.Questi prendono di mira principalmente i bambini di età inferiore ai cinque anni contro malattie come la tubercolosi, la poliomielite, la pertosse, il morbillo, la rosolia e la difterite.Negli ultimi anni questi si sono espansi per includere nuovamente i vaccini contro la polmonite batterica, la diarrea e l’epatite B. La copertura vaccinale (la percentuale di persone che riceve il vaccino rispetto alla popolazione target) in Tanzania è molto alta: intorno all’80% -90%.Ciò significa che non esiste una storia di resistenza ai vaccini.

Cosa c’è di diverso nel Paese rispetto ai vicini come Kenya e Uganda?

Kenya, Uganda, Ruanda e Malawi hanno tutti cercato freneticamente di mettere le mani sui vaccini COVID-19 per i loro cittadini. Hanno tutti partecipato alla struttura COVAX e hanno sviluppato piani di lancio del vaccino, li hanno pagati e presentati. Il Ruanda è persino andato avanti e ha ottenuto vaccini al di fuori della struttura COVAX. Tutti e quattro i paesi hanno anche iniziato a comunicare al pubblico su questi piani. Ad esempio, hanno affermato che il primo ciclo di assegnazioni sarà prioritario per gli operatori sanitari e i membri della popolazione ad alto rischio. Il problema più grande che i paesi africani devono affrontare in questo momento è la mancanza di vaccini sul mercato globale per vaccinare una parte significativa della popolazione. Molti paesi ricchi avranno vaccinato tutti coloro che devono essere vaccinati entro la fine di quest’anno. Ma i paesi africani avranno un vaccino ampiamente disponibile solo alla fine del prossimo anno o addirittura nel 2023. Se i paesi che hanno cercato aggressivamente i vaccini sono così indietro, immaginate un paese come la Tanzania che in questo momento non ha nemmeno iniziato.

Qual è il rischio per il Paese e la regione?

Il rischio per il Paese è già evidente. L’approccio adottato dalla Tanzania ha permesso al virus di diffondersi incontrollato nella popolazione. All’improvviso, le persone muoiono di ciò che viene etichettato come ‘polmonite’ e ‘difficoltà respiratorie’. Le persone che vivono in Tanzania non sono sufficientemente preparate o protette: non ci sono protocolli per ciò che i laici dovrebbero fare se qualcuno si ammala per prevenire la diffusione del virus. La maggior parte delle informazioni riguarda il vapore – per prevenire COVID-19 – ma ciò non impedisce la diffusione del virus da persona a persona. Il secondo problema più grande è l’impatto sugli operatori sanitari. Anche nei paesi in cui sono state messe in atto misure rigorose, gli operatori sanitari si sono ammalati e molti sono morti. La disinformazione in Tanzania potrebbe significare che gli operatori sanitari non prendono precauzioni sufficienti negli ambulatori, nei pronto soccorso e persino nei reparti quando si prendono cura dei pazienti. Con gli operatori sanitari che si ammalano, altri servizi sanitari sono destinati ad essere colpiti. Il pericolo maggiore per la regione e per il mondo è duplice. In primo luogo, finché ci sono casi di COVID-19 in Tanzania, è impossibile per i paesi vicini – con i quali condivide confini porosi – essere liberi da COVID. In secondo luogo, e forse più importante, è il rischio che nuove varianti si sviluppino nel paese quando nessuno tiene traccia. Nuove varianti emergono a causa della diffusione incontrollata. Se, in futuro, una nuova variante emerge in Tanzania, il pericolo è che possa diffondersi in tutta la regione e invalidare le vaccinazioni che potrebbero aver avuto luogo se non fossero efficaci contro quella variante. La pandemia non finirà per nessuno, ovunque fino a quando non sarà controllata in ogni paese. L’approccio della Tanzania renderà molto più difficile il ritorno alla normalità.

Traduzione dell’articolo ‘What Tanzania’s COVID-19 vaccine reluctance means for its citizens and the world’ da ‘The Conversation’

