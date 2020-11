Immagina. Vai a votare per il candidato alla presidenza di tua scelta. Le ore passano e i primi risultati lo mostrano testa a testa con il suo principale avversario. Questo è un candidato di cui ti fidi, se non ciecamente, almeno su alcuni principi di base: ami il suo Paese, vuole il meglio per il suo Paese. A volte anche con eccessivo zelo. Questo candidato non è il favorito di certe grandi società; altri lo supportano. Né è un membro dell’élite conservatrice del Paese (new money) o della confraternita di Washington DC. Non ha pedigree, ecco perché l’hai scelto: è un tipo comune che ha saputo arricchirsi, come impone la Costituzione.

Questo tipo, che secondo lui non ha nulla da guadagnare a finire nel fango degli intrighi mentre potrebbe essere sul suo yacht a mangiare uva, dice che c’è stata una frode. Che la rancida plutocrazia ha gestito un complotto di palazzo per escluderlo. I media e le piattaforme digitalisi rifiutano di trasmettere i suoi messaggi, lo censurano in blocco e annunciano il suo avversario come vincitore, nonostante il conteggio dei voti non sia terminato, nonostante le denunce ai tribunali per il riconteggio negli Stati in cui il margine del risultato è più stretto.

L’élite di Hollywood, l’élite di Washington DC, l’élite della Silicon Valley, l’élite delle università più esclusive del mondo, festeggiano. I contadini, con i loro berretti rossi e le loro bandiere, si guardano perplessi.

IN CAMPAGNA

‘Dio, Paese, affari’, questa potrebbe essere la sintesi della campagna di Donald Trump. L’azienda come unità fondamentale indivisibile della società, al posto della famiglia, è una interessante innovazione, evoluzione della sua campagna 2016 e raffinatezza della sua investitura a candidato garante di buoni affari, intesi come vantaggiosi per la parte americana del tavolo.

La campagna di Biden, al contrario, ha protetto una coalizione di identità e interessi opposti sotto l’unico valore comune: No-Trump. Un valore negativo il cui carburante fondamentale e formidabile è il risentimento: per la sconfitta di Hillary (il potere delle donne arrabbiate e organizzate non va mai sottovalutato), affari interrotti, calpestamento dalla tradizione, sconvolgimento di status quo. Così, organizzazioni per i diritti umani, difensori delle minoranze LGTTBI + e del colore, comunità impoverite di città e periferie, comunità di immigrati, si militarizzano fianco a fianco con grandi media, corporazioni tecnologiche e militari contro un uomo bianco, cristiano ed eterosessuale, proveniente dal cuore dell’establishment politico. La créme de la créme.

La ‘riparazione’ promessa non è altro che la correzione dell’errore del sistema che era Trump, il sollievo della conservazione dello status quo dopo l’irruzione del suo atto maledetto.

Gli analisti insistono nel segnare una differenza di colore nel voto, ed è noto, ma c’è anche una distinzione tra urbano e rurale che è altrettanto decisiva: Trump ha vinto nella maggior parte delle contee, sebbene non abbia raggiunto (per quanto si sa finora) la maggioranza dei voti. La densità della popolazione gioca un ruolo chiave qui e l’omogeneità razziale nelle regioni rurali potrebbe anche spiegare l’uniformità del voto bianco. La novità della campagna repubblicana sta nella conquista del voto latino, un pubblico che la campagna del Presidente ha cercato con determinazione e tenacia, e le madri bianche dei sobborghi, interrogate quasi a malincuore (“dovreste votare per Trump senza che ve lo si debba chiedere, ingrati!”). In compenso, sono state le donne nere degli Stati del sud a dare a Biden la piattaforma decisiva per la sua apparente vittoria: le stesse donne che furono licenziate con l’unzione di Biden nelle primarie democratiche, sostituendo Bernie Sanders, il suo candidato naturale.

STATO DI ECCEZIONE E TERRORISMO COGNITIVO

Gli Stati Uniti sono ora in un caso di catastrofico legame nella correlazione delle forze, che si traduce, a livello elettorale, come un gioco di galline.

Da un lato, Donald Trump -guidato da Steve Bannon, Roger Stone e la scuola del caos- ha portato il terrorismo cognitivo alla sua espressione più avanzata. Questo dispositivo applica l’Esperimento di Young o la doppia fenditura al comportamento sociale, consentendo allo stesso elemento di manifestarsi come due realtà simultanee, diverse e contraddittorie. In questo periodo prolungato di incertezza, quando il fotone passa attraverso le due fenditure ed è sia onda che particella, si agita un fremito di piume nere.

Il vincitore è Biden ma non c’è nessun perdente; o il vero vincitore è Trump e l’apparente vincitore è Biden.Entrambe le premesse sono vere a questo punto, come il gatto nella scatola. Entrambi vincitori, nessuno perdente. Una è la particella, l’altra è l’onda. Sono entrambi lo stesso fotone: il presidente eletto.

D’altra parte, la macchina di Biden si basa sul fair play,sulle convenzioni sociali e sulla tradizione politica su cui si sostiene l’ordine. Ma qui una piuma nera solletica di nuovo, dal momento che ognuna di quelle convenzioni è stata sospesa e messa in discussione dal terrorismo cognitivo messo in atto da Trump. In effetti, ha installato lo stato di eccezione nel caso più delicato della regola, che è l’elezione.

Il normale svolgimento del processo elettorale è ciò che garantisce la continuità del sistema, e perché scorra è necessario che l’epojé – la sospensione del dubbio – sia solida e sana. Questa base di convenzioni (accordi impliciti che vengono dati per scontati) è precisamente ciò che ha trafitto il dispositivo discorsivo di Trump.

In effetti, il presupposto principale di un’elezione americana è: chi raccoglie il maggior numero di voti, vince gli elettori dello Stato. Si tratta quindi di una procedura aritmetica abbastanza meccanica, lineare: sommare i voti e annunciare i risultati. Ciò che Trump sta mettendo in discussione è proprio quali voti si contano: qual è il criterio di legalità? Chi decide? Come e quando si decide? È l’ultima parola?

Il vuoto di autorità generato da questa strategia è praticamente infinito, almeno fino a raggiungere la Corte Suprema, dove Trump ha il suo asso. Pertanto, puoi considerare quante più varianti possibili in ogni Stato, giudicando il risultato all’infinito. Come una pinza, dall’altra parte hanno le loro bande paramilitari pronte a difendere i voti di Trump sparandogli, generando caos e proteste, paura e distruzione ma, soprattutto, una mancanza di autorità, una prolungata mancanza di autorità.

In questo modo, mette Biden tra l’incudine e il martello:se la lotta continua, questo stato si prolungherà essendo corresponsabile del danno. Se concede e si ritira, sarà l’eroe silenzioso, l’adulto nella stanza, ma non il presidente.

Ed è qui che si modifica la premessa voti = Presidente: avere i voti è una condizione necessaria ma non sufficiente. La formula che Trump propone è presidente = Presidente e i voti sono mezzi, nemmeno i mezzi principali, poiché sono malleabili quando si cambiano i criteri di convalida.

Ecco perché il presidente è quello che occuperà la Casa Bianca per i prossimi quattro anni, e non quello che ha i voti.

LEZIONI IMPARATE

La squadra democratica ha deciso di non fare marcia indietro e ha raddoppiato: i media mainstream lo hanno dichiarato (decretato?) vincitore; le congratulazioni dei leader del mondo non si sono fatte attendere. Con la notevole eccezione del tandem sino-russo e di una manciata di altri Paesi non allineati, e le non congratulazioni del Presidente israeliano (non ha mai usato la frase ‘Presidente eletto’; invece, si è congratulato personalmente con Trump per la sua campagna). La vittoria è stata inscenata, sono stati pronunciati discorsi, sono stati fatti memi.

Tuttavia, le autorità della Casa Bianca non hanno attivato la transizione, i documenti non sono stati firmati e gli appuntamenti sono congelati. La macchina burocratica è in stato di attesa e di allerta. Il capo dell’ufficio indagini elettorali si è dimesso. Le cause si accumulano nei tribunali statali e locali, i dipendenti intraprendono un nuovo conteggio e i cittadini protestano. Trump rimane in silenzio (e zittito, sia dai media che hanno picchiato Biden che censurato dalle piattaforme digitali) mentre il suo avvocato, l’ex sindaco di New York, Rudy Giuliani, anticipa misteriosamente un forte colpo di scena.

Immuni a questo, gli analisti democratici scrivono al pubblico lunghe e amare lettere di crepacuore. La vittoria dello stretto margine li ha lasciati delusi, privati della loro trionfante estasi. Oscillano tra paternalismo e insulto all’elettorato; raddoppiano la demonizzazione di Trump e si consolano con i primi rappresentanti di varie minoranze che raggiungono cariche pubbliche attraverso i canali elettorali.

Perché per così poco?

Come ha ben dimostrato Alexandria Ocasio-Cortez, l’agenda progressista è altamente competitiva. Pertanto, non è un problema politico.

Forse, se ci permettono gli audaci, siamo incoraggiati a consigliare un bagno di umiltà e autocritica, come hanno fatto i peronisti in Argentina, dopo la sconfitta elettorale del 2015, invece di proiettare fuori i colpevoli e insultare l’elettorato. Sconfitte dal proprio microclima, illuse dal proprio miraggio, le forze progressiste hanno bisogno di rigenerarsi e di ossigenarsi organicamente per rimanere rilevanti. Così, e solo così, potranno conquistare gli spazi dove sono contesi e non, come oggi, dove li immaginano.

