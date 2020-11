Con l’esito delle elezioni presidenziali del 2020 ancora sospeso sugli innumerevoli voti in una manciata di stati campo di battaglia, il presidente Donald Trump ha già dichiarato prematuramente la vittoria e ha detto che porterà la lotta elettorale alla Corte Suprema. Joe Biden ha detto che “non spetta a me o a Donald Trump dichiarare chi ha vinto queste elezioni”, ha detto Biden. “Questa è la decisione del popolo americano.”

Questa situazione ha aggravato la preoccupazione provata da alcuni anche prima delle elezioni che un’elezione contestata avrebbe gravemente minato la fede nella democrazia americana.

Eppure, come ha ricordato Alexander Cohen, politologo della Clarkson University, gli Stati Uniti hanno una lunga storia di elezioni così contestate. Con un’eccezione, non hanno danneggiato gravemente il sistema politico americano.

Quelle elezioni contestate del 1860 – che scatenarono la guerra civile – avvennero in un contesto unico. In qualità di politologo che studia le elezioni, Cohen crede che, se il presidente Trump contesta i risultati delle elezioni di novembre, la democrazia americana sopravviverà.

La maggior parte delle elezioni presidenziali contestate non hanno minacciato la legittimità del governo.

In un sistema legittimo, le politiche impopolari sono ampiamente accettate perché i cittadini credono che il governo abbia il diritto di farle.

Nelle democrazie, le elezioni generano legittimità perché i cittadini contribuiscono alla selezione dei leader .

In passato, le elezioni contestate non hanno gravemente danneggiato il tessuto della democrazia perché le regole per gestire tali controversie esistono e sono state seguite. Sebbene politici e cittadini abbiano urlato contro l’ingiustizia della perdita, hanno accettato queste perdite.

Nel 1800, sia Thomas Jefferson che Aaron Burr ricevettero lo stesso numero di voti nell’Electoral College. Poiché nessun candidato ottenne una netta maggioranza dei voti elettorali, la Camera dei rappresentanti ha seguito la Costituzione e ha convocato una sessione speciale per risolvere l’impasse con un voto. Ci sono voluti 36 scrutini per dare a Jefferson la vittoria, che è stata ampiamente accettata.

Nel 1824, Andrew Jackson vinse una pluralità di voti popolari ed elettorali contro John Quincy Adams e altri due candidati, ma non riuscì a ottenere la maggioranza necessaria nell’Electoral College. La Camera, sempre seguendo la procedura stabilita nella Costituzione, ha scelto Adams come vincitore su Jackson.

L’elezione del 1876 tra Rutherford B. Hayes e Samuel Tilden fu contestata perché diversi stati del sud non riuscirono a certificare chiaramente un vincitore. Ciò è stato risolto attraverso un accordo tra i partiti condotta da una commissione elettorale istituita dal Congresso. Mentre Hayes sarebbe diventato presidente, al Sud furono concesse concessioni che di fatto pose fine alla ricostruzione.

Alla fine, nel 2000, il candidato del GOP George W. Bush e il candidato democratico Al Gore si sono scontrati con le votazioni controverse in Florida. La Corte Suprema ha interrotto un tentativo di riconteggio e Gore ha ammesso pubblicamente, riconoscendo la legittimità della vittoria di Bush dicendo: “Anche se sono fortemente in disaccordo con la decisione della Corte, la accetto”.

In ogni caso, la parte perdente era scontenta del risultato delle elezioni. Ma in ogni caso, il perdente accettava il risultato derivato legalmente e il sistema politico democratico americano persisteva.

L’elezione del 1860 fu una storia diversa. Dopo che Abraham Lincoln ha sconfitto altri tre candidati, gli stati del sud si sono rifiutati di accettare i risultati. Hanno considerato illegittima la selezione di un presidente che non avrebbe protetto la schiavitù e hanno ignorato i risultati delle elezioni. La disputa sulla legittimità di queste elezioni, basata su differenze fondamentali tra Nord e Sud, è costata 600.000 vite americane.

Ciò che distingue il 1860 in modo così chiaro è che il paese era diviso sulla questione morale della schiavitù, e questa divisione seguì linee geografiche che consentirono la formazione di una rivoluzione. Inoltre, la Confederazione era ragionevolmente unificata attraverso le linee di classe.

La storia suggerisce, quindi, secondo Cohen, che le contestazioni non avrebbero risultati catastrofici. La Costituzione è chiara su ciò che accadrebbe: in primo luogo, il Presidente non può semplicemente dichiarare non valida un’elezione. In secondo luogo, le irregolarità di voto potrebbero essere indagate dagli Stati, che sono responsabili della gestione dell’integrità dei loro processi elettorali. È quello che Trump ha annunciato, nel caso dei ricorsi in Pennsylvania, per esempio.

Il passo successivo, come il Presidente ha già chiarito contestando una “frode” ai suoi danni, potrebbe essere un ricorso alla Corte Suprema o azioni legali contro gli Stati.

Se questi tentativi di contestare le elezioni falliscono, il giorno dell’insediamento, il Presidente eletto assumerebbe legalmente l’incarico. Qualsiasi contestazione in corso rimanente sarebbe discutibile dopo questo punto, poiché il Presidente avrebbe piena autorità legale per esercitare i poteri del suo ufficio. Nonostante Trump e le sue contestazioni, l’America non è più quella del 1860. Le potenti forze storiche, sociali e geografiche che hanno prodotto il fallimento totale del sistema istituzionale nel 1860 non sono presenti.

