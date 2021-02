Prima o poi doveva accadere. Ed infatti è accaduto: comincia la guerra dei ricorsi in ambito tributario, negli Stati Uniti, nel settore della produzione, lavorazione e commercializzazione della cannabis. La redditività del settore, in realtà, lasciava prefigurare tutto questo già da un po’ di tempo, ora la guerra dei pronunciamenti dei Tribunali Tributari e dell’apparato produttivo si apre in modo ufficiale. Un recente caso della Corte d’Appello del 9° Circuito degli Stati Uniti potrebbe avere un impatto significativo sulla tassazione federale delle aziende di cannabis, in particolare le questioni IRC §280E.Harborside, un dispensario di cannabis della California, ha presentato ricorso contro la decisione del tribunale tributario per difetti nelle dichiarazioni fiscali per un totale di oltre $ 29 milioni di dollari per i periodi tra il 2007 e il 2012. I baby boomer in tutta la Nazione stanno riprendendo familiarità con la cannabis dopo una pausa durante i loro anni centrali. Secondo uno studio del 2012 della Substance Abuse and Mental HealthServices Administration che confronta le tendenze con il 2002, il consumo di cannabis tra le persone di età compresa tra 50-54 e 60-64 anni è quasi raddoppiato. Un recente sondaggio ha trovato che il 54% degli abitanti della North Carolina sostengono la legalizzazione della cannabis per uso adulto ed il 73% è a favore della legalizzazione della cannabis ad uso terapeutico. La rappresentante dello Stato democratico del Kentucky Rachel Roberts ha presentato un disegno di legge per legalizzare la cannabis ed eliminare i crimini di cannabis di basso livello nello Stato. La misura consentirebbe la coltivazione domestica di un massimo di cinque piante mature e cinque immature, ma richiede ai coltivatori domestici di pagare $ 250 per un permesso.

Stati Uniti

Guerra della tassazione sulla cannabis

Un recente caso della Corte d’Appello del 9° Circuito degli Stati Uniti potrebbe avere un impatto significativo sulla tassazione federale delle aziende di cannabis, in particolare le questioni IRC §280E.

Harborside, un dispensario di cannabis della California, ha presentato ricorso contro la decisione del tribunale tributario per difetti nelle dichiarazioni fiscali per un totale di oltre $ 29 milioni di dollari per i periodi tra il 2007 e il 2012.

La responsabilità fiscale di Harborside deriva dal rifiuto dell’IRS di detrazioni ai sensi dell’IRC §280E e dal rifiuto del costo delle merci vendute riportato nelle dichiarazioni dei redditi di Harborside. L’Internal Revenue Code §280E proibisce le detrazioni fiscali per le imprese le cui attività coinvolgono una sostanza controllata a livello federale (ai sensi degli schemi I e II della Legge sulle sostanze controllate). Sfortunatamente, la cannabis è ancora e al momento (dei fatti nel caso) una sostanza controllata Schedule I.

In appello Harborside presenta due argomenti: (1) se IRC §280Eviola il sedicesimo emendamento della costituzione degli Stati Uniti; (2) se i regolamenti IRC §471 escludono determinati costi di inventario per Harborside (aziende di cannabis). Questo articolo non entrerà nella costituzionalità dell’IRC §280E in riferimento al sedicesimo emendamento ma si concentrerà sul costo delle merci vendute (COGS) e sulla questione IRC §471.

Il tribunale tributario ha commesso un errore nel determinare che «i costi di elaborazione relativi all’inventario non sono inclusi nel costo delle merci vendute di Harborside».

L’IRS non ha consentito a Harborside di includere i costi di acquisto, movimentazione e stoccaggio relativi ai beni acquistati per la rivendita (“costi indiretti”) – costi come test, etichettatura, stagionatura, conservazione, rifilatura, manicure, manutenzione e imballaggio di [cannabis], o prodotti [a base di cannabis]– nel costo dei beni venduti. Harborside rifiuterebbe [la cannabis]se non fosse adeguatamente curata, se non fosse stata sufficientemente tagliata, se avesse un problema di sicurezza incurabile come muffe patogene, o se non contenesse il giusto “profilo cannabinoide“.

In risposta a Harborside, l’IRS ammette nel brief dell’Appellee, «Se Harborside potesse stabilire che la Sezione 471 gli consente di includere i costi indiretti nel suo costo delle merci vendute, la Sezione 280E non impedirebbe tale risultato, poiché quella sezione esclude solo la pretesa di Harborside di detrazioni“. La Sezione 471 afferma che «l’uso delle scorte è necessario per determinare chiaramente” il reddito, e «sulla base che il Segretario può prescrivere come conforme il più vicino possibile alla migliore pratica contabile nel commercio o negli affari e come più chiaramente riflettendo il reddito».

Per maggiore chiarezza su §471, guardiamo ai regolamenti per l’orientamento. Tesoro. Reg. §1.471-3 (b) prevede, nella parte pertinente:

Costo [cioè, costo dell’inventario] significa: nel caso di merce acquistata dall’inizio dell’anno fiscale, il prezzo della fattura meno gli sconti commerciali o altri sconti, ad eccezione degli sconti rigorosamente in contanti che si avvicinano ad un tasso di opzione del contribuente, a condizione che venga seguito un corso coerente. A questa fattura netta, il prezzo dovrebbe essere aggiunto al trasporto o ad altri oneri necessari sostenuti per acquisire il possesso della merce. * * * Per i contribuenti che acquistano merce per la rivendita soggetta alle disposizioni della sezione 263A, vedere §§ 1.263A-1 e 1.263A-3 per importi aggiuntivi che devono essere inclusi nei costi di inventario.

L’appello di Harborside si ridurrà a quando Harborside acquisirà il possesso del bene.

COGS è il costo di acquisizione dell’inventario, tramite acquisto o produzione. Vedi, ad esempio, Reading v. Commissioner, 70 T.C. 730, 733 (1978). A sostegno del divieto dei costi di inventario di Harbourside, l’IRS afferma che i costi di test, etichettatura, stagionatura, conservazione, rifilatura, manicure, manutenzione e imballaggio dei prodotti sono costi sostenuti dopo l’acquisizione delle merci.

Ma quando Harborside acquisisce effettivamente i “beni?” Perché non possiamo supporre che le gemme di cannabis siano “buone” se sono ancora collegate alla pianta, non consumabili a causa della muffa o non adeguatamente testate per determinarne i livelli di CBD / THC. A questo punto e prima di essere confezionato ed etichettato correttamente, il germoglio di cannabis è una materia prima. Pertanto, si potrebbe sostenere che Harborside non ha ‘acquisito’ il possesso di un ‘bene’, finché il prodotto a base di cannabis non è pronto per la vendita e il consumo conforme alle leggi statali sulla cannabis.

Harborside è un produttore?

Sebbene l’argomento non sia stato sollevato nel ricorso, Harborside è più simile a un produttore che a un rivenditore. Questo metterebbe Harborside sotto Treas. Reg. §1.471-3 (c) per l’analisi del costo della merce venduta. I produttori devono includere in COGS sia i costi diretti che quelli indiretti di creazione del loro inventario. Vedi Treas. Reg. §1.471-3 (c), 1.471-11. I regolamenti dicono ai produttori di capitalizzare il “costo delle materie prime”, le “spese per il lavoro diretto” e i «costi di produzione indiretti incidenti e necessari per la produzione di un particolare articolo …» Ciò consentirebbe a Harborside di includere in COGS il costo di la pianta di cannabis, i costi dei test, dell’etichettatura, della cura, della conservazione, ecc. Tuttavia, il problema che Harborside incontra essendo un produttore per questo regolamento è l’idea del controllo. L’IRS attribuisce un peso significativo al fatto che un contribuente abbia un interesse di proprietà nelle materie prime o nei prodotti durante il processo.

In Suzy’s Zoo® v. Commissioner, 273 F.3d 875 (9 ° cir. 2001) l’IRS ha dichiarato: «[l]l’unico requisito per essere un ‘produttore’ è che il contribuente sia ‘considerato un proprietario della proprietà prodotta. «Un contribuente può essere un“produttore”», inoltre, anche se utilizza produttori a contratto per la produzione effettiva. Nonostante Harborside acquisti cannabis solo dai suoi membri che soddisfano i suoi standard di controllo della qualità, Harborside non continua ad avere interessi di proprietà della pianta/dei prodotti di cannabis dalla coltivazione al confezionamento, il che non soddisfa i requisiti di controllo per Treas. Reg. §1.471-3 (c).

L’Internal Revenue Service è coerente con il suo trattamento delle attività di cannabis e se dovrebbero essere considerate un “produttore” ai sensi della Sez. 1.471-3 (c). In Richmond PatientsGroup v. Commissioner, TC Memo 2020-52, il contribuente ha tentato di sostenere che era un produttore, ma senza alcun risultato. La Corte ha concluso che al contribuente mancava l’interesse di proprietà per essere un produttore e ha persino analizzato i fatti del contribuente con Harborside affermando che «[n]o miglioramenti sono stati apportati alla [cannabis]dal momento in cui è stata acquistata al momento in cui è stata venduta».

Sebbene la Corte d’Appello non abbia ancora rilasciato un’opinione sulla questione di Harborside, è molto probabile che affermerà la corte inferiore. La frattura tra la cannabis e l’IRS si estende oltre §280E e ora stiamo trattando più di un problema di §471. C’è molto da imparare e da guadagnare da Harborside. Il più significativo è come qualificarsi come “produttore” per i regolamenti IRC §471. Se Harborside avesse stipulato accordi di diritti esclusivi con i coltivatori (membri) per vendere solo a Harborside, allora gli interessi di proprietà potrebbero essere stati stabiliti abbastanza significativi da soddisfare i regolamenti §471. Tuttavia, in alcuni stati, gli accordi di esclusiva sono vietati. Oppure, se Harborside avesse mantenuto i diritti di proprietà sui cloni o sui semi dati ai membri per la coltivazione, allora Harborside avrebbe un’argomentazione ancora migliore di essere un produttore. Ancora una volta, alcuni stati non consentono ai rivenditori di avere così tanta influenza su un produttore (leggi interne vincolate). Ci sono ancora più scenari che altri modelli di business della cannabis potrebbero implementare per evitare la difficile situazione di Harbourside e consentire l’inclusione dei costi diretti e indiretti nel loro COGS come produttore. Se non altro, Harborside continua, come ha fatto per oltre un decennio, a fungere da tabella di marcia delle sabbie mobili e del panorama in continua evoluzione del modo in cui la cannabis e la legislazione fiscale interagiscono.

Stati Uniti

Germogli e baby boomer

Steve, 51 anni, ricorda bene la prima volta che ha assunto cannabis. «Ero una matricola al liceo e il mio amico Chovi dall’India mi ha trovato sul campo di pallamano dove stavo dipingendo con lo spray le immagini di Alfred E. Newman con uno stencil che avevo realizzato“, dice Steve. «Chovi doveva avere circa 4’6″ e aveva questo enorme afro a forma di casco quadrato di tre taglie più grande per la sua faccia. Il ragazzo era divertente basandosi solo sull’aspetto. Avevo poche aspettative, perché avevo provato la cannabis due volte prima e non avevo mai provato nulla. E non ho notato molto nemmeno da questo all’inizio, ma si è rivelato essere un rampicante».

Tornando a casa, Steve ricorda di «sentirsi come Albert Hofmann durante il suo famoso giro in bicicletta» dopo aver scoperto la formula dell’LSD. Poi, all’improvviso, si è trovato eccessivamente sballato e ha incontrato una porta chiusa a chiave a casa dei suoi genitori, il che significa che avrebbe dovuto confrontarsi con sua madre.

«Oh Dio, mia madre avrebbe dovuto farmi entrare», ricorda. «Non potevo affrontare mia madre in quel modo. Non appena ha aperto la porta, l’ho superata e sono corso su per le scale. Mi ha gridato tutto preoccupato: “Va tutto bene?” E io ho risposto: “Sì! Va tutto benissimo, mamma! ‘E mi sono chiuso in camera mia e ho suonato i miei dischi dei KISS».

Era il 1977. Tre aziende e una casa nel più ricco codice postale della Bay Area più tardi, Steve si ritrova a godersi una nuova ondata di seducenti astuzie di Mary Jane. Solo in questi giorni, invece di rotolare un doobie, fuma con la sua sigaretta elettronica.

La storia di Steve non è particolarmente unica. I baby boomer in tutta la Nazione stanno riprendendo familiarità con la cannabis dopo una pausa dall’erba durante i loro anni centrali. Secondo uno studio del 2012 della Substance Abuse and Mental HealthServices Administration che confronta le tendenze con il 2002, il consumo di cannabis tra le persone di età compresa tra 50-54 e 60-64 anni è quasi raddoppiato. Nel frattempo, l’uso di cannabis tra i boomers di età compresa tra 55 e 59 anni è più che quadruplicato. E non si limitano a dilettarsi. Il National Institute of Drug Abuseriporta che i baby boomer consumano regolarmente cannabis in media una volta alla settimana. E questi numeri dovrebbero aumentare. Secondo una ricerca di IBISWorld, entro la fine del 2015, quasi 111 milioni di americani sopra i 50 anni sarebbero stati consumatori di cannabis. Questa cifra potrebbe aumentare di un altro sette percento entro il 2020.

I baby boomer in tutta la Nazione stanno riprendendo familiarità con la cannabis dopo una pausa dall’erba durante i loro anni centrali.

In parte responsabile di questa rinascita del reefer è l’accettazione sociale in rapida crescita della cannabis come medicina e scelta ricreativa.

«Quando la marijuana medica è diventata una cosa e mi sono reso conto che potevo ottenere una prescrizione di marijuana e allo stesso tempo tenere sotto controllo i miei problemi di ansia, è stato allora che ho ripreso conoscenza con l’erba», dice Steve.

In effetti, gli studi suggeriscono che i boomers usano la cannabis in medicina più che a scopo ricreativo, spesso per affrontare problemi legati all’età come dolore cronico, depressione e artrite reumatoide. Persino Steve definisce il suo vaporizzatore «il farmaco anti-ansia più divertente che mi sia mai stato prescritto“. In effetti, l’unica volta in cui etichetta il suo consumo di cannabis come ricreativo è nel contesto di un brutto viaggio.

«Quando ci sono tornato per la prima volta intorno al 2009, avevo appena incontrato una signora, quindi ho chiesto al budtender di darmi il meglio che avevano. Non ho chiesto una varietà che faccia una cosa in particolare o che ti faccia sentire in un modo particolare, solo il meglio».

Il budtender ha consigliato OG Kush, un nome che dice che ricorderà sempre solo per evitare la sua super forza.

«È stato incredibilmente intenso», dice. «Troppo avanzato per le mie radici della vecchia scuola. L’ho portato con me a casa della mia amica, pensando che l’avrei impressionata per quanto fossi alla moda. Avevamo i biglietti per uno spettacolo, ma siamo rimasti seduti sul divano per circa quattro ore. Non parlare, non muoversi; Non ero nemmeno sicuro che fosse ancora lì la maggior parte del tempo. Ogni tanto rideva, poi io iniziavo a ridere. Quindi sarebbe rimasto di nuovo in silenzio per un’altra ora. È stato imbarazzante. Non fumerò mai più una varietà così forte, a meno che non stia recitando con metodo per il ruolo di un cadavere. Non c’era assolutamente nulla di ricreativo in quell’esperienza».

Con una potenza da cinque a 10 volte maggiore rispetto ai fumatori di malloppo messicani di cui godevano negli anni ’70, i baby boomer sono comprensibilmente trepidati all’idea di tornare alla cannabis.

«Mi mancano le risatine», continua Steve. «All’epoca la pentola era davvero leggera e ridicola. Il piatto di oggi è troppo pesante per me. Mi appesantisce».

Nonostante la corsa del settore per allevare varietà con il più alto THC possibile, esistono opzioni per i baby boomer che vogliono essere piacevolmente elevati senza esplodere nella stratosfera. La cannabis con THC a due cifre basse, ad esempio il 10-14 percento, può fornire un modo a basso impatto per ottenere un ronzio delicato. E con l’avvento del vaporizzatore, i boomers stanno tornando ai vecchi metodi con più facilità e grazia che mai.

«L’anno scorso sono stata costretta a letto dopo un incidente sugli sci», ricorda Judith, titolare di un’agenzia di viaggi di San Francisco di 60 anni. «Tutto quello che potevo fare era stare a letto a prendere antidolorifici e guardare Netflix. Gli antidolorifici mi avevano così stordito e fuori di sé che avrei sofferto [il dolore]il più a lungo possibile prima di arrendermi e prenderne uno. Quando mio figlio è venuto da me e mi ha offerto una boccata dal suo nuovo vaporizzatore, il mio primo pensiero è stato: “Santo cielo, che tipo di giunto robotico è questo?” Ma lascia che te lo dica, ha letteralmente cambiato il mio mondo».

«Voglio dire, ha [funzionato]più velocemente degli antidolorifici e non mi ha trasformato in uno zombi“, dice. “Praticamente una boccata ogni ora o due ha tenuto a bada il mio dolore, e devo ammettere che è stato anche abbastanza divertente! Voglio dire, stavo ridendo di cose che, sulle pillole, non potevo fare altro che fissare con gli occhi vitrei. Con quella piccola penna, mi sono sentito di nuovo me stesso. E legare con mio figlio, guardare documentari e ridere di film insieme, è stato un bonus brillante e inaspettato. Ora, quando avrò degli amici a casa, faremo un piccolo svapo con il nostro tè».

Le penne Vape stanno diventando onnipresenti come un modo discreto per i cannabisti, molti dei quali boomers, di consumare versioni concentrate della pianta. Poiché si presta così facilmente a fare un solo tiro alla volta, la penna vape offre agli utenti un modo più semplice per gestire il dosaggio. E poiché l’olio contiene una concentrazione così alta di THC per cominciare, un colpo sarà spesso sufficiente.

«Questo è solo un modo elegante per sballarsi, secondo me», dice Steve riguardo alle penne vaporizzatrici. «Il mio funge anche da stilo. È il mio nuovo modo preferito per sballarmi».

Stati Uniti

La Contea di Humboldt vieta la produzione di canapa

Il consiglio dei supervisori della contea di Humboldt ha ufficialmente vietato la produzione di canapa. Il divieto è stato chiesto a causa delle preoccupazioni dei coltivatori di cannabis per uso medico e per adulti che la coltivazione della canapa potrebbe rovinare le colture di cannabis attraverso l’impollinazione incrociata e altri problemi.

La scorsa settimana il Consiglio dei Supervisori della Contea di Humboldt, California, ha reso permanente il divieto di produzione di canapa nelle aree incorporate, riferisce il Times-Standard. La decisione unanime proroga l’attuale divieto di canapa nella contea, che è stato emanato nel 2018 e doveva scadere a maggio.

Il consiglio probabilmente modificherà il divieto per consentire la coltivazione della canapa non commerciale per scopi di ricerca, afferma il rapporto, osservando che il College of the Redwoods ha espresso interesse nella coltivazione della canapa per scopi educativi e di ricerca l’anno scorso. Il consiglio ha redatto un’eccezione l’anno scorso per il college.

Il divieto non si applica a città e paesi, a cui è consentito stabilire le proprie regole, ma Jeff Dolf, commissario per l’agricoltura della contea di Humboldt, ha affermato che «c’erano solo due dichiaranti (canapa) nelle giurisdizioni incorporate di Arcata e Rio Dell».

La Commissione di pianificazione ha chiesto il divieto nel 2019 per affrontare le preoccupazioni dei coltivatori di cannabis per uso medico e per adulti che hanno affermato che la coltivazione della canapa potrebbe portare a impollinazione incrociata e all’introduzione di nuovi parassiti e agenti patogeni. La contea di Humboldt è ampiamente riconosciuta per la sua lunga storia di coltivazione di cannabis di alta qualità.

Ross Gordon, direttore politico per la Humboldt County Grower’sAlliance, ha dichiarato al Times-Standard che il voto è «il risultato di oltre due anni di discussioni e processi pubblici».

«Per cominciare, la moratoria approvata nel 2018 è stata applicata anche nel 2019 con diversi municipi e discussioni comunitarie … in cui molti coltivatori di cannabis hanno partecipato e hanno spiegato i numerosi rischi che la canapa industriale rappresenta per l’industria della cannabis qui. … Abbiamo un’industria della cannabis di fama mondiale. Abbiamo la più alta densità di coltivazioni di cannabis di qualsiasi parte del Nord America e forse del mondo. La protezione di quell’industria dovrebbe essere la nostra massima priorità» ha affermato Gordon al Times-Standard.

Tuttavia, durante i commenti pubblici, alcuni residenti si sono opposti al divieto. Benjamin Franklin Grant lo ha definito «un conto per la morte del lavoro».

«Tragicamente, le aziende che hanno iniziato qui che producono prodotti derivati ​​dalla canapa si stanno trasferendo in Oregon e in altri luoghi perché non possono funzionare o operare qui», ha detto durante i suoi commenti. «Stiamo perdendo denaro in diversi modi e privando i membri della nostra comunità dell’opportunità di creare posti di lavoro e guadagnare soldi per se stessi».

Sunshine Johnston, proprietario e gestore di Sunboldt GrownFarms, ha avvertito che il divieto «passerebbe semplicemente da un divieto all’altro», aggiungendo che i prodotti ad alto contenuto di CBD e bassi di THC sono spesso classificati come canapa industriale.

«Potremmo essere una regione in crescita per il CBD medicinale e ci sono molte persone che desiderano quella medicina», ha detto Johnston durante i suoi commenti.

Il supervisore Mike Wilson ha suggerito che il consiglio potrebbe implementare un “permesso speciale” per alcune produzioni di canapa in futuro.

Stati Uniti

Secondo un sondaggio, il 54% degli abitanti della North Carolina sostengono la legalizzazione della cannabis

Un recente sondaggio ha trovato che il 54% degli abitanti della North Carolina sostengono la legalizzazione della cannabis per uso adulto ed il 73% è a favore della legalizzazione della cannabis ad uso terapeutico.

Un sondaggio della Elon University ha rilevato che il 54% dei residenti della Carolina del Nord sostiene la legalizzazione della cannabis per uso adulto, con il 34% contrario e il 12% insicuro. Un altro 73% degli intervistati ha sostenuto la legalizzazione della cannabis medica nello Stato, con il 18% contrario.

L’ultima volta che la Elon ha posto la domanda è stato nel 2017, dove il 45% ha sostenuto un’ampia legalizzazione e il 51% si è opposto. Il supporto per la cannabis terapeutica nel sondaggio del gennaio 2020 è in realtà diminuito rispetto al sondaggio del 2017 quando è stato sostenuto dall’80% degli intervistati con il 17% contrario.

Jason Husser, direttore di Elon Poll e professore associato di scienze politiche, ha affermato di sospettare che l’opposizione alla legalizzazione sia caduta «a causa in gran parte dell’ondata di stati che hanno approvato misure di legalizzazione».

Il sondaggio ha anche rilevato che il 67% degli abitanti della Carolina del Nord sostiene la depenalizzazione della cannabis -rendendo il possesso un’infrazione civile anziché criminale- con il 20% contrario e il 13% insicuro. Un altro 64% ha affermato che la legalizzazione aiuterebbe l’economia dello Stato (il 16% ha detto il contrario, con il 21% incerto), il 45% ha detto che il crimine diminuirebbe se la cannabis fosse legalizzata (il 24% ha affermato che aumenterebbe, il 31% non lo sapeva) e Il 36% degli intervistati ha affermato che la legalizzazione porterebbe a un aumento degli incidenti stradali (il 17% ha dichiarato che diminuirà e il 48% ha dichiarato di non essere sicuro).

«Abbiamo riscontrato un grande divario generazionale per la legalizzazione della marijuana ricreativa con le persone sotto i 44 anni circa il doppio delle probabilità di quelle di 65 anni o più per sostenere la legalizzazione. In particolare, queste grandi differenze generazionali non si estendono al sostegno per la marijuana medica e all’abbassamento delle sanzioni penali. La maggior parte dei repubblicani ha anche sostenuto la riduzione delle sanzioni e la legalizzazione della marijuana medica», ha affermato Husser in un comunicato stampa.

Un’altra forte maggioranza -il 63%- ha affermato che l’uso di cannabis non è moralmente sbagliato, mentre il 22% è in disaccordo e il 15% ha affermato di non saperlo; Il 53% ha affermato che la cannabis non era una droga di passaggio, il 27% crede che porti a droghe più pesanti e il 20% non è sicuro.

Il 59% dei Democratici ha sostenuto la legalizzazione (29% contrario), insieme al 43% dei Repubblicani (49% contrario).

Il sondaggio è stato condotto dal 29 al 31 gennaio e includeva 1.455 residenti nello Stato di Tar Heel.

Un sondaggio Gallup ha rilevato che il 68% degli americani sostiene le riforme, il livello più alto mai registrato dal sondaggista.

Stati Uniti

La legalizzazione della cannabis viene introdotta in Kentucky

La esponente Repubblicana dello Stato del Kentucky, Rachel Roberts, ha presentato una legge che prevede la legalizzazione della cannabis e la sua coltivazione, oltre che derubricare tutta una serie di reati in tema di cannabis.

La rappresentante dello Stato democratico del Kentucky Rachel Roberts ha infatti presentato un disegno di legge per legalizzare la cannabis ed eliminare i crimini di cannabis di basso livello nello Stato. La misura consentirebbe la coltivazione domestica di un massimo di cinque piante mature e cinque immature, ma richiede ai coltivatori domestici di pagare $ 250 per un permesso.

Il comitato di controllo delle bevande alcoliche supervisionerebbe le licenze del settore e coloro che possiedono un tipo di licenza non potrebbero detenere una licenza di un’altra categoria. Secondo un comunicato stampa, i licenziatari al dettaglio potrebbero avere, con alcune restrizioni, più sedi nello Stato.

La Roberts ha affermato che l’approccio, che rispecchia le normative statali sull’alcol, «impedisce a qualsiasi azienda di monopolizzare il mercato e aumentare artificialmente i prezzi».

«Quindici Stati, compreso il vicino Illinois, hanno legalizzato la cannabis e stanno raccogliendo i suoi notevoli benefici. Il Kentucky è da anni alla disperata ricerca di nuove entrate per far fronte all’aumento dei costi dell’istruzione, delle pensioni dei dipendenti pubblici e dell’assistenza sanitaria. È ora di trarre vantaggio dalle entrate di questo mercato in crescita e fermare il traffico illegale di marijuana. In questo modo, potremmo vedere fino a 100 milioni di Dollari all’anno in nuove entrate fiscali, denaro che potrebbe fare una differenza reale e duratura. Molti abitanti del Kentucky sarebbero stati aiutati anche dalla cancellazione della fedina penale sporca, mentre gli agricoltori avrebbero avuto un nuovo raccolto che rivaleggiava con il tabacco per molti decenni», ha affermato la Roberts in una dichiarazione ufficiale sul tema.

Secondo la proposta, il 25% dei proventi derivati ​​dalla cannabis sarebbe utilizzato per il trattamento delle dipendenze e per programmi di equità sociale. Il resto sarebbe stato depositato nel fondo generale dello Stato.

La misura è stata introdotta la scorsa settimana ed è attualmente in seno alla Commissione per i comitati della Camera.

Un sondaggio sui problemi di salute della Fondazione per un Kentucky sano l’anno scorso ha riscontrato che il 59% è favorevole a consentire agli adulti di acquistare e utilizzare la cannabis «in qualsiasi circostanza», mentre il 49% degli intervistati ha sostenuto la legalizzazione della cannabis ricreativa.

