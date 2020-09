Due forze della natura si scontrano negli Stati Uniti occidentali, e nel mezzo i vigili del fuoco sono a rischio.

Ricerche emergenti suggeriscono che il fumo dei vigili del fuoco respirano in prima linea in caso di incendi li sta mettendo a maggior rischio dal nuovo coronavirus, con effetti potenzialmente letali.

Allo stesso tempo, le condizioni antincendio rendono difficili precauzioni come l’allontanamento sociale e il lavaggio delle mani, aumentando la possibilità che, una volta che il virus entra in un campo di fuoco, possa diffondersi rapidamente..

Le persone hanno capito da tempo che l’aria che respirano può avere un impatto sulla loro salute, risalendo a più di 2.000 anni fa Ippocrate nel trattato ‘On Airs, Waters, and Places’. Oggi, c’è un crescente consenso tra i ricercatori sul fatto che l’inquinamento atmosferico, in particolare le particelle molto fini chiamate PM2,5, influenzi il rischio di malattie respiratorie. Queste particelle sono 50 volte più piccole di un granello di sabbia e possono viaggiare in profondità nei polmoni.

Scienziati italiani hanno riferito nel 2014 che gli inquinanti atmosferici possono aumentare la carica virale nei polmoni e ridurre la capacità di cellule specializzate chiamate macrofagi di eliminare gli invasori virali. I ricercatori del Montana hanno successivamente collegato quell’effetto al fumo di legna. Hanno scoperto che gli animali esposti al fumo di legna 24 ore prima di essere esposti a un agente patogeno finivano con più patogeno nei polmoni. L’esposizione al fumo di legna ha ridotto la capacità dei macrofagi di combattere le infezioni respiratorie.

La ricerca sul coronavirus suggerisce ora che l’esposizione a lungo termine all’inquinamento atmosferico da PM2,5, prodotto da fonti quali incendi, centrali elettriche e veicoli, può rendere il virus particolarmente mortale.

Gli scienziati della T.H. dell’Università di Harvard La Chan School of Public Health ha esaminato i dati a livello di contea a livello nazionale questa primavera e ha scoperto che anche un piccolo aumento della quantità di PM2,5 da una contea degli Stati Uniti a quella successiva era associato a un grande aumento del tasso di mortalità da COVID-19. Sebbene piccoli aumenti di PM2,5 aumentassero anche il rischio di morte per altre cause per gli anziani, l’entità dell’aumento per COVID-19 era circa 20 volte maggiore. I risultati sono stati pubblicati prima che fosse condotto il consueto processo di revisione tra pari, per aiutare a mettere in guardia le persone sui rischi.

Presi insieme, questi risultati suggeriscono che l’inquinamento atmosferico, compreso il fumo di legna, potrebbe aumentare il rischio che i vigili del fuoco nelle aree selvagge sviluppino gravi sintomi COVID-19.

I medici hanno anche riscontrato danni persistenti al cuore e ai polmoni in alcuni pazienti COVID-19, sollevando ulteriori preoccupazioni per le persone che svolgono lavori fisicamente impegnativi come i vigili del fuoco.

Il rischio che il virus si diffonda probabilmente non sorprende i vigili del fuoco esperti.

Hanno già familiarità con il ‘camp crud’, una malattia combinata delle vie respiratorie superiori e inferiori accompagnata da tosse e stanchezza che è diventata comune nei campi antincendio. La malattia sembra aumentare alla fine della stagione, il che è in linea con l’idea che l’esposizione ripetuta al fumo possa sopprimere il sistema immunitario e rendere il corpo più vulnerabile alle infezioni.

Ulteriori prove che il fumo di un incendio può influire sul rischio di infezioni virali possono essere trovate in uno studio sull’influenza che ha esaminato 10 anni di dati sull’inquinamento atmosferico nel Montana. I risultati indicano che l’esposizione al fumo degli incendi influenza i tassi di influenza mesi dopo.

Allora, cosa si può fare per evitare la diffusione del COVID-19 tra i vigili del fuoco nelle aree selvatiche?

La guida rilasciata a maggio dal National Interagency Fire Center, che coordina le risorse antincendio nelle aree selvagge negli stati occidentali, riconosce che il fumo degli incendi “può portare a una maggiore suscettibilità all’infezione da COVID-19, peggiorare la gravità dell’infezione e rappresentare un rischio per quelli che si stanno riprendendo da una grave infezione da COVID-19. ”

Il National Wildfire Coordinating Group incoraggia le squadre dei vigili del fuoco ad assicurarsi che l’equipaggiamento di protezione personale sia disponibile e a conservare registrazioni dei sintomi in modo che le malattie possano essere monitorate e il virus contenuto.

La sua guida richiede anche che i campi siano attrezzati per una migliore igiene, come l’aggiunta di stazioni per il lavaggio delle mani e docce mobili, oltre a fornire l’accesso alle cure mediche, rendere possibile l’isolamento e coordinare la comunicazione tra agenzie sui rischi per la salute pubblica. Le tende per una persona consentirebbero anche un allontanamento sociale più efficace.

Tutto ciò è più difficile da eseguire durante le condizioni di incendio che cambiano rapidamente. I campi di fuoco possono includere centinaia di personale. Un controllo amministrativo implementato consiste nel creare “capsule” di vigili del fuoco o piccoli gruppi che lavorano, mangiano e cucinano insieme lontano da altri contenitori simili. Ciò limita le possibilità di diffusione del virus e facilita il contenimento se viene identificato un caso positivo.

Il personale del campo può anche aiutare a fermare la diffusione avendo a portata di mano kit di test del coronavirus e seguendo i protocolli per lo screening preliminare, la quarantena e la rimozione dei vigili del fuoco infetti dal campo.

I ricercatori hanno recentemente modellato i vantaggi del pre-screening e del distanziamento sociale per prevenire la diffusione del COVID-19 nei campi di fuoco. Hanno scoperto che le tecniche di screening possono funzionare per i campi di fuoco stabiliti per pochi giorni, mentre il distanziamento sociale era più efficace in scenari di incendio che duravano settimane o mesi.

Il numero dei vigili del fuoco nelle aree selvagge è già diminuito in molte aree a causa di complicazioni legate alla pandemia, ma questi numeri potrebbero diventare particolarmente tesi con il progredire della stagione degli incendi. Si teme che i casi di COVID-19 insieme ai casi di camp crud, che potrebbero essere scambiati per COVID-19, possano ridurre gravemente il numero dei vigili del fuoco.

La sicurezza delle comunità rurali occidentali dipende dai vigili del fuoco e dalla loro capacità di rispondere alle emergenze. Proteggere la loro salute aiuta anche a proteggere la salute pubblica.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti