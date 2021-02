Le comunità etniche delle minoranze che non hanno accesso a Internet sono state lasciate indietro nelle liste per ottenere un vaccino COVID-19. Il costo medio mensile dell’accesso a Internet, circa 70 dollari, può essere fuori portata per coloro che possono a malapena permettersi la spesa. Reporter e studiosi hanno scritto sugli effetti della mancanza di accesso a Internet nelle aree rurali degli Stati Uniti e dei Paesi in via di sviluppo, ma hanno prestato meno attenzione ai danni della mancanza di accesso a Internet nelle comunità di minoranze etniche nelle principali città.

Anche quando le vaccinazioni vengono offerte in queste comunità, le persone a maggior rischio per COVID-19 potrebbero non essere in grado di ottenere appuntamenti senza l’aiuto di familiari o amici. Ciò include le comunità delle minoranze etniche e gli anziani, il gruppo di età attualmente vaccinato. La nostra ricerca suggerisce che la mancanza di accesso a Internet potrebbe essere una ragione importante. E per i quasi 13,8 milioni di anziani negli Stati Uniti che vivono da soli, chiedere aiuto potrebbe non essere un’opzione.

Durante la pandemia, Internet è stato uno strumento sanitario indispensabile per milioni di persone. I servizi di telemedicina hanno fornito ai pazienti un modo sicuro per fissare appuntamenti per i test COVID-19 e altri tipi di cure mediche. In effetti, c’è stato un aumento del 154% delle visite di telemedicina durante gli ultimi sette giorni di marzo 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Ciò era molto probabilmente dovuto ai mandati di sanità pubblica che richiedevano un allontanamento dall’assistenza di persona. Inoltre, i pazienti ricevono comunicazioni dai loro fornitori tramite e-mail e altri sistemi di messaggistica che offrono accesso all’assistenza sanitaria, alle informazioni sanitarie e ai risultati dei test. E i dipartimenti di sanità pubblica e i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno fatto affidamento sui loro siti Web, eventi online e social media per educare la popolazione su COVID-19.

L’accesso a Internet è quindi essenziale durante una pandemia. Ciò è stato particolarmente vero quando il vaccino è stato lanciato. L’iscrizione al vaccino è avvenuta prevalentemente online. Ciò significa che molti meno adulti più anziani provenienti da comunità etniche di minoranza sono stati in grado di prendere appuntamenti. Nel 2018, più di un beneficiario del Medicare su quattro non aveva accesso digitale a casa. Quelli senza accesso digitale avevano più probabilità di avere 85 anni o più, membri di comunità razziali o minoritarie etniche e da famiglie a basso reddito.

Gli esperti considerano il razzismo strutturale, o razzismo radicato nelle politiche e nelle pratiche sociali, aziendali, educative e sanitarie, uno dei determinanti più dannosi. Questi fattori a loro volta alla fine portano a più malattie e morte, come hanno fatto con COVID-19. I primi dati sul numero di casi e sui decessi da COVID-19 hanno mostrato che il razzismo strutturale probabilmente ha aumentato l’esposizione al coronavirus tra le comunità razziali ed etniche delle minoranze. Inoltre, le lacune razziali impedivano l’accesso ai test e influivano sulla qualità delle cure. La pandemia ha anche illuminato il rischio di infezione per la nostra popolazione che invecchia.

Tuttavia, la ricerca ha posto meno enfasi sul modo in cui l’invecchiamento colpisce alcune popolazioni più di altre, come gli effetti del razzismo strutturale e del reddito. Ora, sembra che l’accesso a Internet stia emergendo come un nuovo e problematico fattore determinante per la salute. Ciò sembra essere particolarmente vero per le comunità etniche di minoranza e per le popolazioni che invecchiano. Sebbene le persone possano fissare appuntamenti per un vaccino COVID-19 per telefono, i call center sono spesso sopraffatti. I tempi di attesa possono essere estremamente lunghi. L’accesso a Internet, la disponibilità di un dispositivo abilitato a Internet e la comprensione di come utilizzarli entrambi sono stati necessari per iscriversi al vaccino. Molti gruppi di difesa e esperti di salute pubblica hanno iniziato a vedere l’accesso a Internet come una questione di diritti civili fondamentali.

Durante l’autunno del 2020, abbiamo esaminato questo problema in modo più approfondito con individui neri e latini che sono sieropositivi e a rischio di un evento cardiovascolare. Nella nostra ricerca, abbiamo scoperto che 17 pazienti su 30 non avevano Internet, nessun computer o non conoscevano come usare Internet o un computer. Loro, come molte persone con problemi di salute o provenienti da comunità razziali ed etniche di minoranza, sono influenzati da numerosi determinanti sociali che amplificano le conseguenze negative sulla salute che subiscono. Mentre i servizi sanitari online potrebbero essere utilizzati per aumentare l’accesso e la conservazione delle cure tra i gruppi vulnerabili, il mancato accesso aumenta le disparità esistenti.

Per colmare il divario di Internet, riteniamo che i responsabili politici debbano identificare la mancanza di accesso a Internet come una barriera all’accesso al vaccino e proteggersi dai suoi effetti. Ciò potrebbe includere la prenotazione di vaccini in comunità etniche di minoranza per i residenti locali e la designazione di ore senior per coloro che hanno 65 anni e più. I responsabili delle politiche potrebbero anche richiedere la comunicazione tempestiva delle informazioni demografiche, anche all’interno di strutture mediche, per monitorare l’equità. Gli amministratori della sanità pubblica potrebbero anche collaborare con organizzazioni che lavorano con popolazioni vulnerabili, come Meals on Wheels, per fornire cibo e vaccini alle singole case. I dipartimenti di sanità pubblica potrebbero anche lavorare con organizzazioni e leader di comunità di fiducia per produrre informazioni multimediali culturalmente coerenti sulle vaccinazioni e altri argomenti di salute. Inoltre, gli operatori sanitari e le organizzazioni possono aiutare insegnando ai pazienti i sussidi governativi e i programmi Internet per le persone a basso reddito da fornitori di servizi Internet. Possono anche fornire formazione su come utilizzare Internet, il che sarebbe almeno un buon inizio per questi gruppi vulnerabili.

Traduzione dell’articolo ‘No internet, no vaccine: How lack of internet access has limited vaccine availability for racial and ethnic minorities’ da ‘The Conversation’

