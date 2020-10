La formazione di una nuova carovana dall’Honduras verso gli USA rivela che – come nel 2018 e nel 2019 – i centroamericani stanno ancora fuggendo in massa dalla violenza e dalla fame.

Persiste, secondo Katrina Burgess, docente della Tufts University, anche la crisi al confine tra Stati Uniti e Messico, nonostante il coronavirus attiri l’attenzione dei media su altre questioni. Come studioso dell’immigrazione messicana, Burgess ha visto la pandemia creare nuove difficoltà per gli immigrati, dando all’amministrazione Trump la libertà di imporre ulteriori restrizioni ai diritti dei migranti e dei richiedenti asilo.

Il risultato è una continuazione di condizioni disumanizzanti e pericolose al confine, con meno controllo pubblico che mai.

In base al diritto internazionale e nazionale, gli Stati Uniti devono offrire asilo alle persone con una ‘paura fondata’ di persecuzione basata sulle loro convinzioni politiche, origine razziale o etnica, religione o altre caratteristiche speciali che li rendono un bersaglio di violenza.

Ma nell’aprile 2018, l’amministrazione Trump ha iniziato a ‘misurare’ i richiedenti asilo richiedendo che fossero in lista d’attesa per il loro appuntamento iniziale con i funzionari statunitensi. Ad agosto 2019, 25.000 persone erano sulla lista, principalmente a Tijuana. Nel febbraio 2020, poco prima che fosse dichiarata la pandemia globale, 15.000 persone stavano ancora aspettando.

Nove mesi dopo l’inizio della misurazione, afferma Burgess, l’amministrazione Trump ha introdotto i protocolli di protezione della migrazione, che richiedono ai richiedenti asilo che superano il colloquio iniziale di tornare in Messico per attendere ogni successiva udienza in tribunale. Entro marzo 2020, oltre 65.000 richiedenti asilo erano stati rimpatriati in Messico, principalmente attraverso i porti di ingresso in Texas.

Sotto la pressione dell’amministrazione Trump, il governo messicano ha aderito a questa politica, dando ai richiedenti asilo il diritto di attendere il loro colloquio in Messico. Anche i migranti nelle carovane arrivate tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 hanno ricevuto un permesso di lavoro speciale.

Ma da allora il governo messicano ha drasticamente ridotto questi permessi, e i migranti di oggi non ricevono quasi alcun sostegno dal governo. I più fortunati, racconta Burgess, trovano cibo e alloggio in un rifugio per migranti gestito dalla chiesa, un lavoro informale in attesa di tavoli o lavori di costruzione e accesso all’assistenza sanitaria e alla consulenza legale attraverso organizzazioni senza scopo di lucro locali o statunitensi.

La maggior parte dei migranti non è così fortunata. I rifugi non riescono a tenere il passo con la domanda, lasciando migliaia di persone per strada o in campi tendati senza impianti idraulici o elettricità, specialmente lungo il confine con il Texas. I richiedenti asilo fuori dai centri di accoglienza raramente hanno accesso all’assistenza sociale o all’assistenza legale.

I richiedenti asilo sono anche presi di mira da criminali e polizia locale per estorsioni, rapine, rapimenti e aggressioni, aggiungendo un altro strato di trauma alle violenze subite a casa e lungo il loro viaggio.

Queste due liner – il sistema di misurazione e i protocolli di protezione della migrazione – avevano notevolmente ridotto le possibilità dei migranti centroamericani di ottenere asilo negli Stati Uniti anche prima della pandemia. Ad agosto 2020, solo 570 dei 44.000 richiedenti asilo rimandati in Messico i cui casi erano stati decisi hanno ottenuto rifugio negli Stati Uniti.Questo è un tasso di approvazione dell’1,3%, rispetto al 21% nel 2018 per i richiedenti asilo di El Salvador, Honduras e Guatemala.

La pandemia di Covid-19, spiega la Docente della Tufts University, ha ora consentito all’amministrazione Trump di porre fine efficacemente all’asilo come via per i centroamericani per entrare legalmente negli Stati Uniti.

Nel marzo 2020 il Department of Homeland Security ha chiuso le liste di attesa per i colloqui per l’asilo e ha sospeso le udienze per l’asilo. L’amministrazione Trump ha anche invocato il titolo 42, una regola poco usata dei Centers for Disease Control and Prevention intesa a prevenire la diffusione di malattie infettive, per espellere tutti i migranti che attraversano il confine tra Stati Uniti e Messico immediatamente e senza l’udienza a cui molti di normalmente avrebbero diritto.

In base a questa regola, la US Customs and Border Patrol ha respinto più di 147.000 persone da marzo La maggior parte dei migranti, compresi i non messicani, è bloccata in Messico.

Ciò esercita una pressione ancora maggiore sui rifugi messicani già sovraestesi, molti dei quali hanno smesso di accogliere nuovi residenti o hanno chiuso completamente quando la pandemia ha colpito.

E con gran parte dell’economia messicana bloccata, è quasi impossibile trovare lavoro. Nonostante gli ovvi rischi per la salute, la US Customs and Border Patrol continua a richiedere che i migranti effettuino regolarmente il check-in nei porti di ingresso per mantenere attivi i loro casi di asilo. Tuttavia, le restrizioni pandemiche impongono che gli operatori umanitari e gli avvocati con sede negli Stati Uniti non sono in grado di attraversare il confine per aiutare i loro clienti.

Il Messico, come gli Stati Uniti, dice Burgess, sta lottando per contenere COVID-19; oltre 81.000 persone sono morte a causa della malattia. Molti richiedenti asilo in attesa al confine non possono praticare l’allontanamento sociale in accampamenti o appartamenti affollati e non hanno dove rivolgersi se si ammalano.

Condizioni disperate in America Centrale spingeranno molti richiedenti asilo affronteranno gli ovvi rischi per la salute al confine tra Stati Uniti e Messico piuttosto che tornare a casa. Se il sistema di asilo statunitense è stato paralizzato dalla politica e dalla pandemia, la crisi umanitaria al confine continua.

