All’inizio di dicembre, la Camera dei rappresentanti ha approvato il Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement Act, o il MORE Act. Il disegno di legge ha cercato di depenalizzare la marijuana a livello nazionale rimuovendo la cannabis dall’elenco delle sostanze controllate Schedule I del governo federale. Questa categoria indica che il farmaco ha un alto potenziale di abuso e nessun valore terapeutico. Include anche droghe come la metanfetamina e l’eroina.Il conto è molto lontano dal passaggio.

Con un nuovo Congresso appena insediato, dovrebbe essere reintrodotto e approvato di nuovo alla Camera. Anche se ciò accadrà, è improbabile che possa passare attraverso il Senato. Tuttavia, il successo iniziale del MORE Act è un segno importante che il sentimento a Washington sta cambiando, guidato dal crescente sostegno dell’opinione pubblica alla riforma della cannabis. Due terzi degli americani ora sostengono la legalizzazione del farmaco.

In qualità di professore di politica sanitaria e presidente della International Society for the Study of Drug Policy, ho seguito la crescente accettazione della riforma della politica sulla cannabis per diversi decenni e vedo sia i punti di forza che i punti deboli della proposta più recente.

Quindici stati e Washington, D.C. – dove vive il 33% della popolazione degli Stati Uniti – hanno legalizzato la marijuana ricreativa. Altri 21 stati hanno mercati legali di marijuana medica. Le disparità tra le leggi federali e statali sulla marijuana in queste varie giurisdizioni hanno generato – come minimo – ostacoli di mercato e hanno causato molti più danni di quelli in alcune comunità. Il 40% degli arresti per droga negli Stati Uniti nel 2018 sono stati per reati legati alla marijuana, nonostante le leggi statali sulla legalizzazione. La stragrande maggioranza delle persone arrestate erano afroamericani.

La legge MORE ha adottato diverse misure per cercare di correggere le ingiustizie causate dal divieto federale. Avrebbe autorizzato una tassa del 5% sulla vendita di prodotti a base di cannabis per finanziare il reinvestimento nelle comunità minoritarie più danneggiate dalla guerra alla droga. Avrebbe anche eliminato alcuni reati legati alla cannabis – essenzialmente rimuovendo questi reati dai casellari giudiziari delle persone – che è importante per annullare alcuni dei danni causati da ciò che l’ACLU ha identificato come disparità razziale nell’applicazione. Tuttavia, non è stato possibile affrontare i danni a lungo termine causati da un casellario giudiziario alle famiglie nere, come il ridotto reddito familiare e le limitate opportunità di istruzione.

Mentre il MORE Act avrebbe reso la cannabis un prodotto legale per la vendita commerciale a livello nazionale, proprio come le mele oi pomodori, lo ha fatto senza affrontare le questioni di sicurezza dei consumatori offerte anche a questi beni di base.In particolare, il MORE Act non ha finanziato agenzie che forniscono protezione ai consumatori di prodotti agricoli e farmaci standard. Ad esempio, la regolamentazione della coltivazione della cannabis da parte del Dipartimento dell’Agricoltura consentirebbe al governo di imporre divieti sui pesticidi illegali e piante di prova per il consumo. Allo stesso modo, l’autorità di regolamentazione concessa alla Food and Drug Administration garantirebbe test, etichettatura e rendicontazione adeguati degli ingredienti per gli alimenti a base di cannabis e i liquidi da svapo, con conseguenze per la non conformità.

La FDA sta già cercando di frenare le aziende che commercializzano prodotti contenenti cannabis e composti derivati ​​dalla cannabis in modi che violano il Federal Food, Drug and Cosmetic Act. Il MORE Act non è riuscito a destinare entrate per supportare queste attività normative per garantire la sicurezza dei consumatori. Questo fallimento arriva nonostante le prove che, se lasciate incontrollate, l’industria promuove i suoi prodotti in modi che possono generare comportamenti negativi per la salute, come l’uso del farmaco da parte delle donne incinte per combattere la nausea.

Lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti destinati ai giovani hanno portato anche ad avvelenamenti, psicosi acute e visite al pronto soccorso. Se il Congresso è seriamente intenzionato a legalizzare la marijuana, potrebbe considerare di utilizzare i fondi delle nuove entrate fiscali per stabilire standard federali che migliorino la sicurezza dei prodotti e riducano i danni involontari. Il Senato di orientamento conservatore è più propenso a sostenere una tale politica. Così com’è, il MORE Act affronta le ingiustizie sociali del passato, ma perde l’opportunità di regolamentare i prodotti a base di cannabis a beneficio di tutti gli americani.

Traduzione dell’articolo ‘Legalizing marijuana, once a pipe dream on Capitol Hill, takes an important step forward’ per ‘The Conversation’

