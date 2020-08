Il candidato Premier USA per i Democratici, John Biden ha scelto la sua vice nella campagna elettorale che sta conducendo nell’America del Covid che la funesta, si tratta della prima donna non-bianca d’America proposta per questo ruolo, Kamala Harris. La quale, oggi, è schierata ufficialmente nel campo dei sostenitori della legalizzazione della cannabis. Solo che i suoi oppositori e detrattori, ricordano il suo passato di Procuratore Generale, quando non era proprio sulla stessa linea. Anzi., tutt’altro. E così, riprendono gli attacchi nei suoi confronti da parte dei Repubblicani. Un recente studio della San Diego State University dimostra che -anche dopo ore dall’utilizzo di cannabis- non si nota alcun effetto nelle prestazioni professionali nell’intero acro di lavoro. La Louisiana ha deciso, basta tentennamenti come accaduto per anni, vuole potenziare ed ampliare il processo giuridico-legale a favore della marijuana a scopo medicale.

Stati Uniti

Kamala Harris e la cannabis: mettere le cose in chiaro

La scelta di Joe Biden nell’individuare come compagno di avventura politica è per Kamala Harris, che porterà una posizione più progressista sulla cannabis per l’intero ticket elettorale. Ma se la Harris oggi abbraccia la legalizzazione, bisogna anche chiarire che anche lei ha capitolato in passato all’establishment della guerra alla droga, una realtà che i suoi critici hanno sfruttato abbastanza rapidamente. Una revisione del suo recente passato politico rivela un’evoluzione complessiva verso una posizione più illuminata.

Il candidato democratico alla Presidenza, Joe Biden, ha annunciato il suo vicepresidente l’11 agosto scorso: il Senatore della California al suo primo mandato ed ex Procuratore Generale dello Stato Kamala Harris.

Per i sostenitori della cannabis, questo può solo rappresentare un progresso. Mentre Biden è arrivato a sostenere la depenalizzazione negli ultimi anni, Harris è oggi un sostenitore della piena legalizzazione a livello federale.

Tuttavia, Harris ha anche criticato i suoi compromessi percepiti e persino il proibizionismo in passato. Qual è la vera storia?

Evoluzione nella direzione giusta

Per quanto riguarda la cannabis e l’applicazione della droga, Harris ha un record decisamente misto, ma si è evoluta nella giusta direzione. Questa domanda è balzata agli occhi dell’opinione pubblica lo scorso luglio, al dibattito dei candidati democratici a Detroit. Il deputato Tulsi Gabbard (che ha appena ottenuto il primato nel suo distretto delle Hawaii) ha accusato che in qualità di principale procuratore della California, Harris aveva «messo in prigione oltre 1.500 persone per violazioni di marijuana».

Non esattamente. Un fact-check del San Jose Mercury News ha definito questa una «statistica altamente fuorviante». Il Mercury News ha osservato che «l’ufficio del procuratore generale non persegue direttamente la stragrande maggioranza dei casi di droga nello stato. Dipende dai singoli procuratori distrettuali di ogni contea, ed è sbagliato dire che Harris ha messo quelle persone in prigione».

Non che Harris sia al di sopra delle critiche in questo caso. Nel suo periodo dove ricopriva il ruolo di Procuratore distrettuale di San Francisco -il primo ufficio pubblico che ha ricoperto, eletto nel 2003 – Harris ha supervisionato più di 1.900 condanne per cannabis. Ha comminato condanne per accuse di marijuana a un tasso più elevato rispetto alla collega che l’ha preceduta in quel ruolo, la ben più progressista, Terence Hallinan.

È stato anche durante il suo periodo come DA di San Francisco che 1.000 casi di droga sono stati archiviati a causa di uno scandalo nel laboratorio criminale della Polizia della città, anche se Harris ha negato di saperlo fino a quando il problema non è diventato pubblico. Jeff Adachi, difensore pubblico di lunga data della città, ha criticato la gestione da parte di Harris della situazione del laboratorio, che ha comportato il trasferimento del personale e persino il consumo dei campioni.

Il 2010, l’anno in cui Harris si è candidato per la prima volta alla carica di Procuratore generale, ha visto anche l’iniziativa di legalizzazione della cannabis della Proposition 19. Harris si è opposta, dicendo che avrebbe limitato il suo sostegno alla marijuana medica. Quando le è stato chiesto nel dibattito di ottobre se avrebbe difeso la Proposition 19 in tribunale se fosse approvata, Harris ha puntato, offrendo: «Credo che se dovesse passare, spetterebbe al procuratore generale convocare i suoi migliori avvocati e il esperti di diritto costituzionale per fare un’analisi completa della costituzionalità di tale misura … e quale azione, se del caso, dovrebbe seguire».

Tuttavia, il suo avversario repubblicano Steve Cooley, il procuratore distrettuale di Los Angeles, era fermamente contro la cannabis e intraprese una linea dura anche nei confronti dei consumatori di farmaci, quindi la comunità della cannabis della California si mobilitò per la sua sconfitta. La loro campagna “Anybody But Cooley» potrebbe aver fatto la differenza, Harris strillava verso la vittoria per i proverbiali capelli. Quindi, la questione della cannabis l’ha probabilmente resa Procuratore generale, nonostante la sua posizione timida ed equivoca all’epoca.

La Prop 19 è stata sconfitta, quindi Harris è stato risparmiato da questo dilemma. Tuttavia, ha collaborato all’espansione e all’istituzionalizzazione del programma statale sulla marijuana medica, che era stato approvato dagli elettori nel 1996.

Arrendersi alla linea dura

D’altra parte, Harris ha usato il suo ufficio per tenere a freno anche la marijuana medica. In Popolo v. Colvin, un caso riguardante un dispensario di Los Angeles, il suo ufficio ha sostenuto che una percentuale non identificata di membri del collettivo di cannabis deve essere effettivamente coinvolta nella coltivazione – una mossa apparentemente mirata a frenare l’emergere di un’industria commerciale. In quella che i sostenitori hanno salutato come una vittoria, la Corte Suprema della California nel maggio 2012 ha emesso una sentenza del tribunale inferiore per il dispensario. L’Alta corte ha respinto le richieste di Harris e delle forze dell’ordine di riesaminare la sentenza della Seconda Corte d’appello distrettuale.

La Harris è stata anche duramente criticata dai progressisti per altre presunte capitolazioni all’establishment della Polizia come Procuratore generale della California. Ad esempio, si è opposta a un disegno di legge che avrebbe richiesto al suo ufficio di indagare su sparatorie che coinvolgevano agenti. Alla domanda su questo tema posta da un giornalista mentre era in corsa per la candidatura presidenziale democratica lo scorso anno, la Harris ha negato di opporsi al disegno di legge, dicendo che il suo parere «non ha svolto alcun peso».

E mentre si è impegnata a non chiedere mai la pena di morte, un fulcro della sua prima campagna per il San Francisco DA nel 2003, Harris ha effettivamente difeso il suo diritto di chiedere la pena di morte come Procuratore generale, senza mai usarla. Quando un giudice federale della contea di Orange ha stabilito che l’applicazione della pena di morte da parte della California era incostituzionale nel 2014, la Harris ha presentato ricorso. La decisione è stata ribaltata dalla 9a Corte d’Appello del Circuito l’anno successivo. La California non ha eseguito un’esecuzione dal 2006 e l’attuale governatore Gavin Newsom l’anno scorso ha dichiarato una moratoria sull’uso della pena di morte.

Senatrice a favore della legalizzazione

La Harris è stata eletta al Senato nel 2016, lo stesso anno in cui è stata approvata la Prop 64 nel suo Stato d’origine. E sebbene non abbia preso posizione sulla Prop 64, va detto che come senatrice è stata un’amica incrollabile della cannabis.

La senatrice Harris ha firmato il Marijuana Justice Act del senatore Cory Booker nel 2018, atto che mirava a ridurre la pianificazione della cannabis. Ha anche sostenuto la sua reintroduzione lo scorso anno.

«In questo momento in questo paese le persone vengono arrestate, perseguite e finiscono per passare del tempo in prigione o in prigione, tutto a causa del loro uso di una droga che altrimenti dovrebbe essere considerata legale», ha detto Harris in un comunicato stampa dopo l’introduzione della Marijuana Legge sulla giustizia. «Rendere la marijuana legale a livello federale è la cosa intelligente da fare, è la cosa giusta da fare. Lo so come ex procuratore e lo so come senatore».

Più recentemente, ha co-sponsorizzato il Marijuana Opportunity Reinvestment & Expungement (MORE) Act con il rappresentante di New York Jerrold Nadler. Il gruppo di difesa NORML definisce il MORE Act «probabilmente il disegno di legge federale di riforma sulla marijuana più rivoluzionario e socialmente consapevole introdotto fino ad oggi». Oltre a cancellare le condanne precedenti, il MORE Act istituirebbe programmi di equità sociale per gli imprenditori della cannabis, con un focus su quelle comunità che sono state più influenzate negativamente dal divieto della cannabis.

Harris ha anche un altro disegno di legge sponsorizzato da Booker che ha cercato di eliminare le condanne per droga come ostacolo agli aiuti finanziari degli studenti.

E si sta anche muovendo in una direzione sempre più progressista su altre questioni.

Come riporta il Washington Post, la Harris si è appena unita allarappresentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) per introdurre il Climate Equity Act, protezione volta a proteggere le comunità svantaggiate più a rischio dalle devastazioni del cambiamento climatico globale.

Controllo da entrambi i lati

Naturalmente, è perfettamente prevedibile nel clima attuale che mentre Harris viene assalita per la sua indulgenza a destra dai progressisti, viene demonizzata come un’estrema sinistroide dalla destra. Il Comitato Nazionale Repubblicano ha reagito alla sua scelta come compagno di corsa di Biden, nonostante lo abbia accusato di aver consentito il razzismo durante i dibattiti, dicendo: «Non sorprende che la Harris sia stata in grado di mettere da parte i suoi sentimenti su Biden, dato che loro due sono fianco a fianco quando si tratta del loro programma di sinistra radicale». Il commento è stato inserito in modo aggressivo da Fox News.

Il leader della minoranza della Camera Kevin McCarthy (R-CA) ha reagito in modo più divertente accusando di «voler trasformare l’America in San Francisco».

La semplice identità etnica della Harris la intrappola inevitabilmente nelle guerre culturali americane. La nativa di Oakland è di origini miste, quindi è sia la prima donna di colore su un ticket presidenziale di un grande partito che anche la prima americana asiatica. Come afferma la CNN: «L’ascesa di Harris come figlia di immigrati – uno dalla Giamaica, uno dall’India – serve una potente contro-narrativa alla retorica e alle politiche anti-immigrati del presidente Donald Trump».

Sopravviverà allo Snoopgate?

La Harris è stata anche perseguitata da quello che è stato chiamato il suo “problema di autenticità”: l’idea che non sia abbastanza nera, a causa delle sue tendenze intransigenti e del suo background etnico misto.

Nel febbraio 2019, la Harris è apparsa nel programma radiofonico sindacato nazionale orientato ai neri e hip-hop The Breakfast Club. Alla domanda se sostenesse la legalizzazione della cannabis, ha detto: «Metà della mia famiglia è giamaicana, mi prendi in giro?». Successivamente le è stato chiesto se avesse mai fumato cannabis. Lei ha risposto felicemente: «Sì», aggiungendo con una risatina, «E ho inspirato». Ha subito sottolineato: «È stato molto tempo fa». Un ospite le ha chiesto se fosse quando era al college e lei ha annuito.

Ma la domanda successiva è stata su quale musica ascoltasse quando era sotto effetto. Lei ha risposto, di nuovo ridendo, «Oh mio Dio … sicuramente Snoop, Tupac di sicuro».

Il problema è che la Harris si è laureata alla Howard University di Washington DC nel 1986, anni prima che Snoop Dogg o Tupac Shakur registrassero. I suoi critici su entrambi i lati si sono avventati su questo passo falso senza pietà, con l’Observer (di proprietà del genero di Trump Jared Kushner) che l’ha definito la “2pacalypse” della Harris.

Nonostante tutte le controversie e le critiche, il ticket Biden-Harris sarà certamente aiutato dallo stesso principio che ha servito così bene la Harris nella sua corsa al ruolo di procuratore generale del 2010 contro Cooley, questa volta aggiornato a «Anybody But Trump».

Stati Uniti

La Louisiana estende il Programma per la Marijuana a scopo terapeutico

Il Medical Marijuana Program della Louisiana è stato a lungo in fase di ristagno e strettamente limitato fin dalle sue primissime fasi. Oggi, che i prodotti a base di cannabis sono finalmente disponibili, un’ondata di legislazione progressista nel Pelican State comprende misure che possono persino estendere gli scopi finali.

Il percorso della Louisiana verso un programma di marijuana medicale è stato tortuoso e frustrante. I legislatori statali hanno approvato una legge che istituisce un programma limitato nel 2015, ma i prodotti a base di cannabis non hanno poi cominciato a raggiungere i pazienti nelle nove farmacie approvate fino all’agosto dello scorso anno. Ci sono ancora meno di 4.500 pazienti registrati per accedere ai prodotti di cannabis ai sensi della legge.

Dopo quello che è stato un ritardo agonizzante per molti pazienti, il legislatore della Louisiana ha finalmente preso provvedimenti tesi ad espandere il programma.

Il programma permetterà ancora solo estratti, tinture e altri preparati simili -non vera cannabis erbacea, sia essa fumata o svapata. E solo due «centri agricoli» sono autorizzati a coltivare e processare – uno alla Louisiana State University e uno alla Southern University, sia a Baton Rouge e quest’ultimo un’università storicamente nera. LSU, in collaborazione con il gruppo privato Wellcana, ha finalmente prodotto abbastanza cannabis per iniziare a fornire le farmacie approvate un anno fa, osserva Associated Press. The Advocate, il più grande giornale dello stato, ha riportato la felice notizia che Southern University, in collaborazione con Ilera Holistic Healthcare, ha finalmente spedito le sue prime tinture e altri prodotti il mese scorso.

E ora, in base a tre nuove leggi approvate a giugno ed entrate in vigore il 1° agosto, la capacità dei pazienti di accedere a questi prodotti sarà ampliata. Finalmente, il programma sembra pronto per il suo sviluppo.

Un terzetto di nuove leggi

La più significativa delle nuove misure, la House Bill 819, amplia la discrezionalità dei medici nel consigliare la cannabis. Invece di doversi conformare all’elenco delle condizioni menzionate nella legge del 2015, i medici possono ora approvare i prodotti a base di cannabis per “qualsiasi condizione” che considerano «debilitante per un singolo paziente», a condizione che la condizione sia quella per cui il medico «è qualificato la sua [o lei]educazione medica e formazione per curare».

La legge del 2015, nota come Marijuana terapeutica A, elenca le condizioni standard, tra cui HIV/AIDS, cancro, glaucoma, disturbo da stress post-traumatico, morbo di Parkinson, epilessia e altri disturbi convulsivi. Secondo il gruppo di difesa nazionale NORML, la Louisiana si unisce a una manciata di altri Stati – tra cui California, Virginia e Maine- che hanno emanato misure simili dando ai medici la possibilità di raccomandare preparati a base di cannabis a qualsiasi paziente che ritengono possa trarne beneficio.

Quando il governatore John Bel Edwards ha firmato il disegno di legge a giugno, NORML lo ha salutato come un progresso significativo.

«Questa è una legislazione di buon senso che fornisce ai medici, non ai legislatori, la capacità e la discrezione di decidere quali opzioni di trattamento sono le migliori per i loro pazienti», ha detto in una dichiarazione il vicedirettore di NORML Paul Armentano. Continuando, ha detto, «Proprio come ai medici è affidato il compito di prendere decisioni riguardo all’uso controllato di oppioidi e altri medicinali – molti dei quali presentano rischi molto maggiori per i pazienti rispetto alla cannabis- la legge dovrebbe fornire ai medici una flessibilità simile quando si tratta di raccomandare la terapia con cannabis a un paziente in buona fede».

Un’altra delle nuove misure che entreranno in vigore affronta la questione del consumo di cannabis negli ospedali e in altre strutture sanitarie. HB 418 fornisce l’immunità dall’azione penale a «qualsiasi struttura autorizzata dal Dipartimento della Salute della Louisiana che ha pazienti a sua cura che usano marijuana medica». Allo stesso modo, HB 211 fornisce immunità alle banche e ad altri istituti finanziari che forniscono servizi alle aziende di cannabis autorizzate dallo Stato.

Lento movimento verso la giustizia sociale

Come osserva un account AP, questi tre progetti di legge facevano parte di una modesta ondata di legislazione progressista approvata dai legislatori della Louisiana quest’anno. Altre misure limitano l’uso dell’isolamento per le detenute incinte e aumentano i modi in cui coloro che sono mandati in prigione come minorenni possono chiedere la libertà condizionale.

Gli attivisti locali ritengono che il progresso sia atteso da tempo nel Pelican State. Nel 2016, un indice “JustSouth” prodotto dal Jesuit Social Research Institute della Loyola University ha cercato di misurare la giustizia sociale negli stati meridionali. Ha classificato la Louisiana all’ultimo posto sulle misure di povertà, disparità razziale ed esclusione. Jeanie Donovan dell’Istituto di ricerca lo ha definito un «quadro cupo» nei commenti a NOLA.com.

Le famiglie a basso reddito, gli immigrati e i lavoratori di colore stanno peggio in Louisiana che in qualsiasi altra parte degli Stati Uniti, secondo il rapporto. La famiglia media a basso reddito in Louisiana ha guadagnato solo $11.156 nel 2014. L’istituto di ricerca ha calcolato che una famiglia di due persone ha bisogno di guadagnare “$ 45.840 all’anno per permettersi i beni di prima necessità”, ha detto Donovan. Queste condizioni riflettono la storia della regione di “schiavitù, segregazione di Jim Crow e continua disuguaglianza”, ha aggiunto il Rev. Fred Kammer, direttore dell’Istituto di ricerca.

Gli altri Stati del Golfo si sono classificati quasi altrettanto male. L’Alabama si è classificato 48°, il Texas 49° e il Mississippi 50°. La Florida ha fatto registrare la classifica più alta della regione, al 41° posto.

Non a caso, la Louisiana ha alcune delle leggi sulla marijuana più severe della intera Nazione.

Stati Uniti /Africa

Dalla California al Kenya. Dr Norms opera insieme a Cannabis Now per sostenere la Project Bake Initiative

I fratelli Roberta Wilson e Jeff Koz non immaginavano mai di entrare nel business della canapa. Ma -si sa- alcune volte è proprio quello il modo in cui accadono certe cose.

Il marchio di prodotti alimentari di Wilson e Koz, Dr. Norms, è nato come un ramo dell’azienda di biscotti non medicati di Wilson, Audrey’s, dal nome della loro madre. Con l’aggiunta della cannabis alle ricette dei biscotti della mamma e un sacco di trambusto, il duo ha lasciato il segno nel primo mercato della marijuana medica in California ed è rapidamente passato alla fiorente industria statale per uso adulto.

Fedele alle proprie radici familiari, Doctor Norms prende il nome dal padre di Koz e Wilson, che ha lavorato per anni come medico di Los Angeles. Interessato a qualcosa di più della semplice cottura di biscotti con cannabis, nel 2018, la azienda Dr.Norms si è espansa nel mercato del benessere della canapa-CBD in seguito alla legalizzazione dei prodotti di canapa a basso contenuto di THC secondo quanto previsto dal Farm Bill degli Stati Uniti.

I fondatori di Dr. Norms sono Roberta Wilson e Jeff Koz fin da quando erano bambini.

«Audrey’s Cookies ha onorato nostra madre e le sue incredibili vie di guarigione attraverso la farmacologia e i biscotti e il dottor Norm’s onora nostro padre, che era un medico della vecchia scuola con generazioni di famiglie come pazienti», ha detto Wilson a Cannabis Now. «Usiamo letteralmente la ricetta di nostra madre per il nostro biscotto con gocce di cioccolato sulla superficie».

Mantenendosi in linea con il lavoro passato di entrambi i genitori nel settore sanitario, i fratelli dietro Doctor Norms stanno portando la mentalità del paziente che li ha portati al successo nel mercato della marijuana medica alle industrie per uso adulto e CBD. Con un focus su un dosaggio preciso, relazioni strette con i clienti e, naturalmente, prodotti da forno dal gusto eccezionale, Wilson e Koz hanno plasmato il loro marchio di edibili a immagine dei loro genitori.

«Un medico non direbbe: prendi tutti i Tylenol che ritieni siano giusti», ha aggiunto Koz. «I consumatori hanno capito quale sia il dosaggio corretto per la medicina e per l’alcol e il dottor Norm’s è nato con lo stesso intento per la cannabis».

Biscotti e Filantropia

Con una produzione e una distribuzione semplificate, l’accesso a distillati di cannabis di alta qualità e una base di clienti in crescita, il team della Dr. Norms è stato in grado di espandere i propri orizzonti oltre i prodotti da forno e verso la filantropia.

Solo un anno è trascorso dalla nascita alla transizione nel mercato del benessere della canapa e del CBD, nel frattempo la Dr.Normsha collaborato con Cannabis Now e l’organizzazione no profit anti-bracconaggio, The Elephant Cooperation, per avviare una nuova attività di beneficenza chiamata Project Bake. Con l’assistenza dell’Elephant Cooperation con sede in Kenya, Project Bake contribuirà a finanziare il Vinmark Bakery e l’Amson Education Centre, situato nell’area Mathare di Nairobi, in Kenya.

«Dr. Norms è uno dei migliori marchi nel settore degli edibili», ha dichiarato Eugenio Garcia, editore e fondatore di Cannabis Now Magazine. «Il loro impegno per la comunità e la qualità li ha resi il partner perfetti non solo per fornire un nuovo prodotto delizioso ma anche per fare del bene agli altri».

Per aiutare a sostenere l’iniziativa, la Doctor Norms e Cannabis Now hanno realizzato un nuovissimo biscotto di pasta frolla al pecan nella confezione a marchio Project Bake nelle varietà THC e canapa-CBD. Una parte di ogni vendita va a Project Bake.

Vinmark Bakery e l’Amson Education Center servono attualmente 281 studenti a Mathare. Attraverso uno stretto rapporto simbiotico, il panificio nutre i bambini e utilizza i profitti delle vendite comunitarie per sostenere e rifornire la scuola. Con ulteriori iniezioni finanziarie da Project Bake, Vinmark sarà in grado di aggiornare le proprie strutture e installare nuove attrezzature per la cottura che, si spera, creeranno maggiore efficienza e aumenteranno i profitti. Ciò porterà a maggiori opportunità per nuove infrastrutture e l’ampliamento dell’istruzione per i bambini della scuola primaria.

Wilson e Koz stanno già gettando le basi per una visita a Mathare. Se tutto va come previsto, consegneranno i fondi del progetto Bake a mano, condivideranno alcune delle loro ricette di biscotti di famiglia e, con un po’ di fortuna, raccoglieranno alcuni suggerimenti per la cottura. «L’idea era di stanziare fondi dalla vendita di questo biscotto per aiutare a ristrutturare la cucina [della Vinmark Bakery]», ha detto Koz. «La nostra speranza è di andare laggiù per una visita, portare loro un bel assegno e condividere i reciproci segreti di cottura. Vogliamo aiutarli a creare un modello di entrate sostenibile per la loro area».

Si possono trovare i biscotti Dr. Norm e Cannabis Now Project Bake THC presso i dispensari autorizzati in tutta la California. Si può anche ordinare l’altrettanto deliziosa versione CBD in tutti i 50 Stati USA dal sito web diretto al consumatore dell’azienda, Dr. Norm’s CBD.

Stati Uniti

Uno studio scientifico dimostra che anche dopo or e dall’utilizzo, la cannabis non esplica alcun effetto negativo sulla performance lavorativa

Un recente studio condotto dalla San Diego State Universitymostra che dopo ore dall’uso della cannabis, non si riscontra alcun effetto negativo tra gli impiegati circa la performance sul posto di lavoro. Nello studio della San Diego State University, allo stesso tempo, si evidenzia una correlazione negativa tra chi usa la cannabis durante il ciclo di lavoro e chi ne ha fatto usa prima del ciclo lavorativo stesso.

Infatti, il dottor Jeremy Bernerth, professore di management presso il Fowler College of Business della San Diego State University e coautore dello studio, ha suggerito che l’uso di cannabis fuori orario può effettivamente offrire alcuni vantaggi legati al lavoro.

«Gli individui che decidono di consumare cannabis dopo aver terminato il loro lavoro possono essere in grado di distrarsi da problemi stressanti sul lavoro. Il rilassamento indotto dalla cannabis può aiutare i dipendenti a ripristinare l’energia spesa durante il giorno e possono successivamente tornare con più resistenza da dedicare al loro lavoro una volta che essi tornano ad essere impiegati nel ciclo di lavoro», afferma Bernerth in una dichiarazione.

Jack Walker, professore di management presso il Raymond J. Harbert College of Business dell’Università di Auburn, si è unito a Bernerth nello studio, che ha esaminato 281 dipendenti e i loro supervisori diretti e il «comportamento della cittadinanza», o la loro disponibilità ad aiutare volontariamente l’organizzazione o i loro colleghi. Dipendenti e supervisori partecipanti sono stati reclutati attraverso i social media e con l’aiuto di studenti universitari di economia, sebbene ai partecipanti non fosse richiesto l’uso di cannabis.

A ogni dipendente è stato chiesto la frequenza e la tempistica del proprio consumo di cannabis in relazione al proprio turno di lavoro. Ai manager è stato chiesto di valutare le prestazioni dei loro dipendenti, il comportamento di cittadinanza e qualsiasi comportamento controproducente sul lavoro.

I ricercatori hanno scoperto che i supervisori hanno segnalato più spesso un comportamento di cittadinanza alquanto calmierato e vari comportamenti controproducenti sul lavoro da parte dei dipendenti che hanno usato la cannabis prima e durante l’orario di lavoro ma non è stato riscontrato nessun «cambiamento significativo in nessuna delle dimensioni delle prestazioni lavorative quando i dipendenti hanno usato cannabis dopo il lavoro».

Bernerth ha aggiunto che poiché lo studio non ha riscontrato effetti negativi quando i dipendenti usano la cannabis dopo il turno di lavoro, le organizzazioni sarebbero «in difficoltà nel fornire giustificazioni legalmente difendibili per la continuazione delle politiche che vietano tutte le forme di consumo di cannabis».

Bernerth ha affermato che lo studio è il primo in quasi due decenni a condurre «ricerche sull’uso di cannabis in relazione ai comportamenti sul posto di lavoro».

Stati Uniti

Montana: l a legalizzazione della cannabis sarà decisa col voto

Una iniziativa volta al voto per valutare la legalizzazione dellacannabis per uso adulto in Montana, è stata approvata da esponenti governativi ufficiali a fini di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per inserire tale consultazione all’interno della Elezione Generale del prossimo novembre.

Gli elettori del Montana decideranno se legalizzare la cannabis nello Stato durante le Elezioni Generali di novembre poiché il Segretario di Stato giovedì scorso ha certificato l’iniziativa sostenuta da New Approach Montana, come riferisce l’Associated Press. La questione della legalizzazione avrà un’iniziativa costituzionale di accompagnamento che ha lo scopo di garantire che solo gli adulti di età pari o superiore a 21 anni possano accedere ai prodotti contenenti cannabis legale.

Se approvata, la misura -che apparirà nelle schede come numero 14- implementerebbe un mercato tassato e regolamentato e implementerebbe una tassa del 20% che sarebbe utilizzata «per finanziare la conservazione, il trattamento dell’abuso di sostanze, i servizi per i veterani, l’assistenza sanitaria a lungo termine, i governi locali e le entrate generali per lo stato», secondo una sintesi della proposta dell’ufficio del Segretario di Stato. Il Fondo Generale dello Stato riceverebbe il 10,5% delle entrate fiscali derivanti dall’industria specifica, mentre il 10% sarebbe destinato a ciascuno tra il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, i governi locali in cui si sono verificate le vendite di cannabis al dettaglio, i servizi dei veterani e la tariffa Medicare aumenta.

Il conto della fauna selvatica non di gioco, il conto del parco statale, il conto dei sentieri e delle strutture ricreative raccoglierebbero ciascuno il 4,125%, mentre il 37,125% sarebbe utilizzato per accreditare pesci, fauna selvatica e parchi.

La misura ridurrebbe anche l’imposta sulle vendite di cannabis medica all’1% e consentirebbe alle persone che attualmente stanno scontando condanne per alcuni crimini legati alla cannabis di presentare domanda di risentimento.

Una nota fiscale dell’Ufficio del Bilancio e della Pianificazione del Governatore stima che lo stato potrebbe generare $ 3,5 milioni di entrate fiscali nell’anno fiscale 2022, $ 18 milioni nel 2023, $ 28,6 milioni nel 2024 e $ 38,5 milioni entro il 2025.

Nel 2016, gli elettori del Montana hanno approvato una misura per ridurre le restrizioni del programma di cannabis medica con un margine di 56-44.

