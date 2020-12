I portoricani hanno chiesto la statualità il 3 novembre 2020, con il 52,3% degli elettori che ha chiesto di cambiare lo stato dell’isola da territorio non incorporato a Stato degli Stati Uniti. Questa è la sesta volta che la statualità è stata votata da quando Porto Rico ha ratificato la sua Costituzione nel 1952. Gli elettori hanno respinto il cambio di status nel 1967, 1993 e 1998.

Come afferma Rashid Carlos Jamil Marcano Rivera, dell’Indiana University, i risultati delle elezioni del 2012 non erano chiari perché alcuni elettori non hanno risposto a entrambe le parti di una domanda in due parti sulla statualità. Nel 2017 la statualità ha vinto in modo decisivo, anche se con un’affluenza molto bassa intorno al 23%. Porto Rico non è diventato il 51 ° Stato allora, ed è improbabile che lo diventi in tempi brevi.

Solo il Congresso può aggiungere nuovi stati all’Unione, tramite un atto di ammissione o una risoluzione della Camera che richiede l’approvazione a maggioranza semplice alla Camera e al Senato.

Gli Stati Uniti, sottolinea Jamil Marcano, strapparono Porto Rico alla Spagna nella guerra ispano-americana del 1898, insieme a Cuba, le Filippine e le Isole Marianne.Poco dopo, una serie di sentenze della Corte Suprema denominate ‘casi insulari’ – emesse dalla stessa corte che ha ritenuto costituzionale la segregazione razziale in Plessy v. Ferguson – riteneva che la maggior parte dei nuovi territori americani fosse abitata da ‘razze aliene’, ingovernabili da ‘Principi anglosassoni’. Questi casi hanno etichettato i territori insulari d’America come incorporati o non incorporati, ciascuno con un diverso insieme di diritti. Porto Rico è un territorio senza personalità giuridica. È simile agli stati degli Stati Uniti in molti modi, ma i suoi residenti che pagano le tasse mancano di rappresentanza elettorale al Congresso, non possono votare per il presidente e non godono degli stessi diritti costituzionali degli altri americani.

Lo stato giuridico di Porto Rico definisce quasi del tutto la politica dell’isola: il Partito Democratico Popolare generalmente è favorevole a mantenere Porto Rico un territorio; il Nuovo Partito Progressista è a favore dello Stato. Entrambi hanno membri di allineamento democratico e repubblicano. La presa del Nuovo Partito Progressista sulla causa della statualità si è allentata nel 2020. Circa 215.000 portoricani che hanno votato per la statualità hanno votato contro il suo candidato governatore pro-statualità, Pedro Pierluisi Urrutia, che ha vinto la sua gara in modo molto ristretto.Il candidato del Nuovo Partito Progressista per la carica di commissario residente – il delegato senza diritto di voto di Porto Rico alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti – ha ricevuto 132.000 voti in meno rispetto allo Stato.

Dal 2015, sostiene Jamil Marcano, Porto Rico ha subito una crisi finanziaria e fiscale, è stato devastato dall’uragano Maria ed è sopravvissuto a una rara serie di ‘terremoti a grappolo’. La ripresa economica è stata debole e il ripristino dall’emergenza è stata rovinata dalla corruzione locale e dall’indolenza federale. Il malcontento nei confronti della leadership portoricana ha portato lo scorso anno a massicce proteste e il governatore Ricardo Rosselló Nevares si è dimesso.

Tutto il dramma e la corruzione sembrano aver lasciato molti sostenitori dello stato a Porto Rico stufi del Nuovo Partito Progressista e della politica in generale. Alle elezioni del 2020, erano spuntati nuovi partiti – come il movimento progressista e populista per la vittoria dei cittadini e il progetto Dignity di destra e religioso. Questi partiti – insieme al terzo partito di lunga data di Porto Rico, il Partito dell’Indipendenza socialdemocratico e indipendentista – si sono impegnati a far funzionare meglio il governo, e alcuni candidati esterni hanno effettivamente vinto. I nuovi partiti di Porto Rico per lo più non hanno approvato una scelta particolare sul referendum sulla statualità del 2020, promettendo di rispettare qualunque fosse il risultato. Alcuni candidati di terzi partiti hanno proposto alternative ai frequenti referendum di Porto Rico sulla statualità. Il rappresentante democratico di New York, Alexandria Ocasio Cortez, ha sostenuto una proposta per creare una ‘assemblea di stato’, una convenzione di delegati che elaborerebbero proposte concrete su statualità, indipendenza e un rapporto di ‘libera associazione’ con gli Stati Uniti. Quelle proposte sarebbero poi negoziate con il Congresso e votato dall’elettorato portoricano. Nel 2020, tuttavia, la statualità era l’unica opzione al ballottaggio e i portoricani hanno votato ‘sì’.

Ogni speranza di un seguito del Congresso a questo referendum dipenderà, afferma Jamil Marcano, dal ballottaggio del Senato della Georgia il 5 gennaio 2021. Se i Democratici vincono entrambi i seggi al Senato della Georgia per ottenere la maggioranza al Senato, il Sen. Chuck Schumer ha promesso di perseguire la statualità portoricana. Se i repubblicani mantengono la maggioranza, tuttavia, il leader del senato Mitch McConnell e altri senatori repubblicani quasi certamente bloccherebbero qualsiasi tentativo di rendere Puerto Rico uno Stato.

