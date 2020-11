Il 68% degli americani sostiene la legalizzazione della cannabis per adulti, secondo l’ultimo sondaggio Gallup. È il livello più alto registrato di supporto per la legalizzazione da quando il sondaggista ha iniziato a fare domande sulla questione nel 1969. Una società del settore CBD sta infatti usando il nome e la somiglianza di Sir David Attenborough per promuovere la sua azienda e i suoi prodotti mentre truffa le persone nel processo, riporta The Mirror. La complessità e il costo per ottenere licenze di cannabis fanno sì che molti marchi si rivolgano al marchio in bianco. L’etichettatura bianca, una pratica comune tra le aziende tradizionali, si verifica quando un prodotto è prodotto da un’azienda ma confezionato e marchiato per far sembrare che sia stato realizzato da un’altra azienda. Il giorno delle elezioni non solo ha inaugurato la legalizzazione della marijuana in cinque Stati, ma ha anche portato più di due dozzine di vittorie a livello di città e contee in California, aprendo la porta a nuovi mercati locali per le aziende di cannabis su e giù per lo stato. Complessivamente, c’erano almeno 37 domande di voto sulla marijuana in 35 città e Contee, secondo i conteggi del California NORML e del rivenditore Caliva con sede a San Jose. Di queste iniziative, 31 sono state approvate dagli elettori, ponendo potenzialmente le basi per forse centinaia di nuove opportunità di business. Secondo il Los Angeles Times, il 28 ottobre gli agenti dell’FBI hanno servito mandati di perquisizione presso le case di un consigliere comunale di Compton e di un commissario alla pianificazione del San Bernardino, nonché negli uffici legali del procuratore della città di Baldwin Park

L’ultimo studio della società di analisi Gallup mostra che il 68 per cento degli americani sostiene la legalizzazione della cannabis per uso adulto. E’ il più alto livello mai raggiunto in tal senso a favore di tale legalizzazione mai verificato negli studi di settore.

Il 68% degli americani sostiene la legalizzazione della cannabis per adulti, secondo l’ultimo sondaggio Gallup. È il livello più alto registrato di supporto per la legalizzazione da quando il sondaggista ha iniziato a fare domande sulla questione nel 1969. Sebbene la legalizzazione della cannabis sia particolarmente popolare tra le giovani generazioni, la maggioranza degli intervistati di ogni fascia di età, comprese le persone di età superiore ai 65 anni, ha sostenuto la legalizzazione. Inoltre, la stragrande maggioranza dei democratici (83%) e degli indipendenti (72%) preferisce la legalizzazione allo status quo.

Ma, sebbene il sostegno alla legalizzazione sia cresciuto leggermente nel complesso, non è stato diffuso in tutti i dati demografici: il sostegno tra coloro che si autodefiniscono conservatori e i frequentatori regolari (settimanali) della chiesa è stato di poco inferiore al 50%. Anche tra i repubblicani – che hanno sostenuto la legalizzazione con magre maggioranze nel periodo 2017-2019 – il sostegno era sceso al di sotto della soglia di maggioranza al 48%.

L’ultimo sondaggio è stato condotto dal 30 settembre al 15 ottobre.

“Nelle urne nazionali e alle urne, il pubblico americano ha parlato forte e chiaro. La stragrande maggioranza degli americani è favorevole alla fine delle politiche fallimentari di proibizione della marijuana e alla sua sostituzione con una politica di legalizzazione, regolamentazione, tassazione e istruzione pubblica. I funzionari eletti, sia a livello statale che federale, dovrebbero ascoltare “. – Erik Altieri, Direttore Esecutivo di NORML, in un comunicato stampa

A novembre, gli elettori del New Jersey, del Sud Dakota, dell’Arizona e del Montana hanno approvato iniziative elettorali per legalizzare la cannabis per uso adulto. Iniziative elettorali per legalizzare la cannabis medica sono state approvate anche in South Dakota e Mississippi.

Prima delle elezioni, i seguenti stati e giurisdizioni statunitensi avevano legalizzato la cannabis per uso adulto: Alaska, Washington, Oregon, California, Nevada, Colorado, Illinois, Michigan, Maine, Massachusetts, Vermont e Washington DC.

Stati Uniti

Una società del settore CBD usa falsamente il nome e la somiglianza a David Attenborough

Una società di CBD sta utilizzando il nome e la somiglianza del famoso narratore di documentari sulla natura Sir David Attenborough per promuovere la sua azienda e i suoi prodotti senza autorizzazione.

Una società del settore CBD sta infatti usando il nome e la somiglianza di Sir David Attenborough per promuovere la sua azienda e i suoi prodotti mentre truffa le persone nel processo, riporta The Mirror. I prodotti David Attenborough CBD Oil portano l’omonimo dell’amato 94enne “Planet Earth” e “Blue Planet” host, ma non ha nulla a che fare con i prodotti o la campagna di marketing.

«Non si tratta di autentiche conferme e Sir David non ha avuto alcun coinvolgimento con questi prodotti. Le società non sono autorizzate a utilizzare il nome o l’immagine di Sir David. Desidera estendere le sue simpatie a chiunque sia stato influenzato negativamente da queste società e dalle loro azioni», ha affermato il portavoce di Attenborough tramite il Mirror.

Il prodotto, tramite Facebook, si collega anche a un falso articolo su Medium.com che attribuisce ad Attenborough citazioni anch’esse fabbricate. Il portavoce di Attenborough ha aggiunto di non avere un account Facebook e «ci sono molti account falsi su Facebook che affermano di essere suoi». «Questo è stato segnalato a Facebook e Sir David incoraggerebbe chiunque rilevi questi annunci fraudolenti a segnalarli anche a Facebook», ha detto il portavoce al Mirror. A partire da lunedì pomeriggio, la pagina in questione non era disponibile sul sito di social media. L’articolo Medium rimane sul sito. La pagina include anche citazioni false attribuite a Ed Sheeran, Rowan Atkinson e Dame Helen Mirren.

Non è certo la prima volta che un’azienda di CBD utilizza una falsa approvazione di celebrità per il suo prodotto. A luglio, l’attore Clint Eastwood ha citato in giudizio 20 società di CBD per aver utilizzato il suo nome, la sua immagine e le sue citazioni per promuovere i loro prodotti. I suoi avvocati hanno detto a Fox News che l’attore «non ha e non ha mai avuto» alcuna partnership con nessuna compagnia di CBD. Uno degli imputati accusato di aver utilizzato il nome e la somiglianza di Eastwood senza autorizzazione ha accusato un editore di aver utilizzato in modo fraudolento l’approvazione dell’attore.

Le false conferme per Attenborough ed Eastwood includono l’affermazione “Big Pharma in Outrage“, che potrebbe collegare entrambi i casi agli stessi truffatori.

Stati Uniti

I marchi in bianco potrebbero essere il prossimo trend più caldo nel settore marijuana

La complessità e il costo per ottenere licenze di cannabis fanno sì che molti marchi si rivolgano al marchio in bianco.

L’etichettatura bianca, una pratica comune tra le aziende tradizionali, si verifica quando un prodotto è prodotto da un’azienda ma confezionato e marchiato per far sembrare che sia stato realizzato da un’altra azienda.

Ad esempio, molti prodotti venduti da Whole Foods Market con il marchio 365 non sono stati affatto realizzati da Whole Foods. Invece, la catena alimentare nazionale ha varie aziende che producono gli articoli per Whole Foods da vendere con l’etichetta 365.

Lo stesso vale per il marchio Kirkland di Costco e per il marchio Great Value di Walmart.

‘Aree di competenza’

Daniel Yi, managing partner e chief strategy officer di Bellflower, con sede in California, realizzatore di prodotti per Inanna Manufacturing, ha affermato che le opportunità per il white labeling nello spazio della cannabis sono grandi perché poche aziende lo stanno facendo. Molti imprenditori hanno idee per marchi e vorrebbero entrare nell’industria della cannabis, ma non sono in grado di farlo perché non possono ottenere una licenza, secondo Yi, che ha iniziato nel settore della cannabis quattro anni fa con Los Angeles, operatore multistato MedMen Enterprises con sede a Los Angeles. “Ci sono molte idee sui prodotti”, ha detto a Marijuana Business Magazine. Inanna detiene una delle licenze di produzione di cannabis di tipo 6 della California, che consente all’azienda di produrre di tutto, da caramelle gommose e topici a prodotti da forno. L’azienda non fornisce servizi di estrazione, né coltiva cannabis. «Ci sono un sacco di persone che sono super brave a coltivare la cannabis in modo efficiente», ha detto Yi. «Perché spendere molto per questo se hai un ottimo concetto di vendita al dettaglio? Si tratta più di segmentare in aree di competenza. Coca-Cola non imbottiglia la propria soda. La stessa cosa accadrà con la cannabis».

Aumento della domanda

WHT LBL, con sede a Boulder, in Colorado, adotta un approccio diverso. L’azienda si occupa di tutto, dalla produzione di distillati per prodotti commestibili alla gestione del marchio e alla produzione nella sua struttura di 15.000 piedi quadrati, ha affermato Jill Lamoureux, co-fondatrice e chief creative officerdi WHT LBL.

WHT LBL ha un piccolo impianto di coltivazione indoor e una grande coltivazione outdoor. L’azienda acquista la maggior parte degli scarti che utilizza per l’estrazione da Los Sueños Farms, una struttura di coltivazione all’aperto di 36 acri nella contea di Pueblo, in Colorado.

WHT LBL prevede di espandere il proprio impianto di coltivazione per tenere il passo con la crescente domanda di mini articolazioni, ha affermato Lamoureux. Aveva pensato di ampliare la coltivazione all’aperto dell’azienda, ma dopo un gelido precoce e una nevicata a settembre, ora è propensa alle serre.

«Siamo stati a malapena in grado di soddisfare la domanda da soli quest’anno e non vediamo che si fermerà», ha detto. «Sono un po ‘nervoso per la fornitura per il prossimo anno».

WHT LBL preferisce lavorare con aziende di cannabis che sono già sul mercato e alla ricerca di un nuovo partner di produzione. Dovrebbero avere vendite, imballaggi ed etichettatura comprovabili, nonché una comprensione del timbro universale unico e del linguaggio di avvertimento.

Successivamente, l’azienda ama lavorare con i clienti che vogliono espandersi in Colorado da altri mercati e arruolare WHT LBL per produrre i loro marchi. Quei clienti dovrebbero avere un packaging, anche se ha bisogno di un piccolo ritocco.

«Anche se non capiscono le specifiche del Colorado, capiscono le idee sui regolamenti», ha detto Lamoureux riguardo al tipo di attività che impiegano etichettatrici bianche.

Se stai pensando di intraprendere la strada dell’etichetta bianca per entrare nell’industria della marijuana, assicurati di avere l’idea per il tuo marchio e prodotto arricchito e che il design del tuo packaging e dell’etichetta sia finalizzato. È anche importante selezionare una categoria di prodotto in cui ci sia spazio per la crescita, ha affermato Lamoureux.

«Lo svapo è la categoria più satura», ha detto. «A meno che tu non entri come produttore a bassissimo costo, quel prodotto è sul mercato 10 volte».

Evitare le insidie ​​della licenza

Old Pal, con sede in California, ha evitato le sfide legate alle licenze seguendo la strada dell’etichetta bianca.

Old Pal stipula contratti con circa 100 coltivatori autorizzati a coltivare o produrre marijuana nei mercati in cui opera l’azienda. Old Pal offre ai suoi produttori imballaggi per cartucce di fiori e vaporizzatori e poi promuove i suoi marchi attraverso i rivenditori di marijuana. I prodotti dell’azienda sono disponibili in circa 350 negozi di cannabis.

Poiché l’azienda non gestisce la marijuana, non è necessario disporre di una licenza. Ciò consente al vecchio amico di tenere basso il sovraccarico; ha solo 29 dipendenti e un ufficio.

«Se fossimo stati integrati verticalmente, avremmo bisogno di un team di 20 conducenti, 40 coltivatori e un dipartimento di conformità», ha affermato Rusty Wilenkin, amministratore delegato di Old Pal. Agli albori dell’azienda, ha adottato un approccio più pratico con i suoi partner. Ora che la fiducia è stata costruita, Old Pal fornisce ai suoi partner le specifiche dei prodotti da seguire. Il distributore di Old Pal è responsabile della garanzia e del controllo della qualità. Old Pal ha collaborato con l’agenzia creativa Land di Austin, in Texas, per sviluppare il marchio. A sua volta, Land ha una quota di proprietà nella società. «Questo ci ha davvero aiutato a pensare al marchio e al marketing sin dall’inizio», ha detto Wilenkin.

Concentrandosi sul core business

Un’altra azienda che utilizza produttori di etichette bianche è Wana Brands, produttore di alimenti con sede a Boulder, in Colorado. Mentre Wana produce le proprie caramelle gommose, si contrae per estrarre il distillato utilizzato nei suoi prodotti infusi, il che consente di risparmiare sul costo delle attrezzature, sui lavoratori per far funzionare quei macchinari e sullo spazio che occupa nell’impianto di produzione di 19.000 piedi quadrati dell’azienda.

«Eravamo soliti fare la nostra estrazione, ma man mano che siamo cresciuti, ci siamo resi conto che è più efficiente concentrarsi sull’effettiva produzione di edibili e diventare più specializzati lì», ha affermato Logan Craven, chief financialofficer di Wana. «Quello che abbiamo deciso era che, se ci fossimo allontanati dall’estrazione, avremmo avuto ulteriore capacità di produzione di prodotti alimentari nella nostra struttura. Volevamo mantenere tutta la produzione sotto il nostro controllo e non l’etichetta bianca e esternalizzare la produzione effettiva di edibili. L’estrazione è un processo relativamente più semplice da standardizzare».

Wana incoraggia i suoi estrattori a utilizzare più coltivatori in modo che se un raccolto fallisce, ce ne sono altri su cui fare affidamento.

«Vogliamo assicurarci che sia una fonte di crescita che abbiamo controllato e che ci sentiamo a nostro agio con le loro pratiche e procedure», ha detto Craven. «Ci rende meno dipendenti da un singolo raccolto o da cicli di produzione. Siamo in grado di mitigare il rischio e lavorare al di fuori di ciò che il settore nel suo complesso sta facendo rispetto a ciò che abbiamo nella nostra crescita».

Un’altra misura che Wana prende per garantire la produzione continua è di tenere a portata di mano un distillato di THC da tre a quattro mesi.

«I nostri coltivatori o l’estrattore dovrebbero avere problemi di fornitura a lungo termine per avere un impatto su di noi», ha detto Craven. «Fortunatamente, non l’abbiamo visto».

Poiché il Colorado richiede un certificato di analisi prima che i prodotti a base di cannabis possano essere legalmente trasferiti a un’altra azienda o consumatore, il controllo di qualità è integrato nel processo normativo. Wana fa un ulteriore passo avanti analizzando nuovamente il distillato che riceve per assicurarsi che i fornitori inviino ciò che dicono di inviare.

«Una parte importante del marchio è sempre stata la qualità e la coerenza e il tentativo di innovare in termini di prodotto stesso», ha affermato Craven, che è in azienda da gennaio 2019. «Abbiamo sempre cercato di presentarci come molto professionali e pulito. Il prodotto è sempre stato al centro dell’attenzione qui».

Stati Uniti

Le città della California e le contee accettano misure a favore della cannabis, aprendo la strada a decine di nuove licenze

Il giorno delle elezioni non solo ha inaugurato la legalizzazione della marijuana in cinque Stati, ma ha anche portato più di due dozzine di vittorie a livello di città e contee in California, aprendo la porta a nuovi mercati locali per le aziende di cannabis su e giù per lo stato. Complessivamente, c’erano almeno 37 domande di voto sulla marijuana in 35 città e Contee, secondo i conteggi del California NORML e del rivenditore Caliva con sede a San Jose. Di queste iniziative, 31 sono state approvate dagli elettori, ponendo potenzialmente le basi per forse centinaia di nuove opportunità di business. Il direttore degli affari governativi di Caliva, Hirsh Jain, ha affermato di mantenere una previsione fatta ad agosto che insieme le misure potrebbero portare a 100-150 nuove licenze di vendita al dettaglio e permessi per la coltivazione, la produzione e altri tipi di attività che toccano le piante. «Quando vedrai 30-35 città che agiscono, ciò aumenterà in modo significativo il numero di licenze disponibili», ha detto Jain giovedì durante il Forum Passholder Days di Marijuana Business Daily incentrato sulla California. «Quello che vedremo in media in queste città è che vengono rilasciate da quattro a cinque licenze. Non tutte queste saranno immediate – alcune di queste sono misure fiscali o misure di consulenza – ma quello che abbiamo visto è che se non sono ordinanze di vendita al dettaglio stesse; sono spesso seguite da ordinanze di vendita al dettaglio».

Molte delle misure non autorizzavano esplicitamente nuove compagnie di cannabis ma chiedevano invece agli elettori di approvare inizialmente una tassa sulla marijuana. Questo è in genere un primo passo per i governi locali sulla strada per autorizzare un nuovo settore ed è solitamente seguito da un’ordinanza normativa e quindi da un processo di licenza aziendale. Il motivo per cui le vittorie sono così importanti è che, a giugno, solo 168 delle 540 città e contee della California consentivano qualsiasi tipo di attività di vendita al dettaglio legale di MJ e molte di queste non consentono la vendita al dettaglio per adulti, ma solo medica.

Ciò significa che queste 31 vittorie rappresentano un abbraccio crescente del settore in tutto lo Stato. Jain ha notato che ci sono solo circa 700 rivenditori di vetrine in tutta la California, aggiungendo: «Queste città stesse rappresenteranno un ulteriore 20% del totale» numero di negozi. (Questo non include il numero di operatori di consegna e microimprese).

Di seguito sono riportati i Comuni che hanno votato sulle misure di voto sulla marijuana e sui risultati:

Artesia

Questo sobborgo di Los Angeles ha approvato la Misura Q, che autorizza una nuova tassa del 15% sulle entrate lorde e una tassa di $20 per piede quadrato per la coltivazione della marijuana. Il provvedimento ha raccolto il 67% dei voti.

Banning

Questa città nel deserto vicino a Palm Springs ha approvato la misura L, che:

Consente ai distributori MJ di aprire un negozio.

Impone un’imposta di distribuzione fino al 10% sugli introiti lordi della società.

La città consente già rivenditori, coltivatori, produzione e test.

La misura L ha ottenuto il 69% dei voti.

Benicia

Questa piccola città nella zona della Baia di San Francisco ha approvato in modo restrittivo la misura D, una domanda consultiva non vincolante sull’opportunità di consentire nuovi rivenditori di cannabis.

È passato con il 51% dei voti.

Contea di Calaveras

La Contea della Sierra orientale, che ospita centinaia di coltivatori di cannabis, ha approvato la misura G, una nuova struttura fiscale per la coltivazione.

Il provvedimento ha raccolto il 65% dei voti.

Il sistema fiscale si baserà su un metro quadrato di tettoia, invece dell’attuale tassa basata sul peso a secco della marijuana.

Calabasas

In questa piccola città a nord-ovest di Los Angeles, gli elettori hanno approvato la misura C, una tassa generale sulle imprese sulla cannabis fino al 10% sugli introiti lordi.

È essenzialmente un punto di partenza per il Consiglio comunale per elaborare un’ordinanza sull’industria della cannabis in una città che attualmente vieta le attività commerciali di marijuana.

La misura C ha ottenuto il 62% dei voti.

Commerce

Un altro sobborgo di Los Angeles, questa è stata una delle poche sconfitte della marijuana.

Gli elettori hanno chiuso la misura SB, che avrebbe dato il via libera a sei accordi per lo sviluppo di società di marijuana raggiunti tra funzionari della città e imprese.

La misura SB ha ottenuto solo il 43% dei voti.

Costa Mesa

Questa città della contea di Orange diventerà la seconda a consentire i negozi di cannabis commerciali dopo che gli elettori hanno approvato la misura Q, che consente al consiglio comunale di stabilire una tassa sulla marijuana al dettaglio del 4% -7%.

La città consente già la produzione, il collaudo e la distribuzione.

Il provvedimento ha raccolto il 66% dei voti.

Encinitas

Gli elettori di questa località balneare a nord di San Diego hanno scelto di consentire la coltivazione, la produzione, la distribuzione e la distribuzione di marijuana commerciale e fino a quattro negozi al dettaglio approvando la misura H.

La città attualmente vieta tutte le attività di cannabis.

La misura H è stata approvata con il 51% dei voti.

Fairfield

In questa città a nord-est della Bay Area, gli elettori hanno approvato la misura C.

Stabilirà una tassa aziendale generale sulla cannabis fino a $ 10 per piede quadrato di tettoia per i coltivatori, il 6% delle entrate lorde per i rivenditori e il 4% delle entrate lorde per tutti gli altri tipi di licenza.

La misura C ha ottenuto il 66% dei voti.

Grass Valley

Gli elettori in questa città di montagna della Sierra hanno approvato la misura N, che stabilirà una tassa sulle entrate lorde dell’8% per i rivenditori, una tassa sulle entrate lorde del 6% per altre aziende e una tassa sulla coltivazione fino a $7 per piede quadrato.

Ha vinto il 62% dei voti.

Hawthorne

Un altro sobborgo di Los Angeles, gli elettori hanno approvato la misura CC, una tassa generale sulle entrate lorde del 5%.

La città attualmente proibisce tutte le attività di marijuana.

La misura ha raccolto il 62% dei voti.

Jurupa Valley

In un’altra rara sconfitta sulla marijuana, gli elettori hanno abbattuto la misura U, che avrebbe aumentato il numero di rivenditori autorizzati in città da sette a nove e aumentato le tasse sulle attività di cannabis.

Ha ricevuto il 48% dei voti.

King City

Gli elettori di questa città agricola nella contea di Monterey hanno approvato la misura P, che consente al consiglio comunale di stabilire un’imposta sulle entrate lorde sui prodotti a base di marijuana fino al 5% e un’imposta separata sulle entrate lorde fino al 2% sui prodotti MJ per la distribuzione di prodotti da fuori città.

È passato con il 71% dei voti.

Laguna Woods

Un’altra città della contea di Orange, gli elettori hanno approvato con rigore la misura V, una domanda consultiva che chiedeva se la città dovesse consentire i rivenditori di marijuana.

Tutte le attività di cannabis sono attualmente vietate.

La misura ha ottenuto il 51% dei voti.

La Habra

Una terza città di Orange County con una domanda di voto sulla marijuana, i suoi elettori hanno approvato la misura W che consente quattro attività di consegna di cannabis e una tassa fino al 6% sulle entrate lorde.

La città consente già distributori e laboratori di prova.

Ha ottenuto il 68% dei voti.

Lemon Grove

Gli elettori in questo sobborgo di San Diego hanno approvato la misura J, una tassa generale per le imprese sulla cannabis fino all’8% delle entrate lorde.

La città attualmente consente solo dispensari di marijuana medica, quindi il voto sì probabilmente aprirà la porta alle attività ricreative.

La misura J ha ricevuto il 73% dei voti.

Madera

Gli elettori di questa città della Central Valley hanno approvato la misura R, che istituirà una tassa generale per le imprese sulla cannabis fino a:

$ 10 per piede quadrato di tettoia per i coltivatori.

6% degli introiti lordi per i rivenditori.

4% delle entrate lorde per tutti gli altri tipi di attività.

La città attualmente proibisce le attività commerciali di marijuana.

Ha vinto il 67% dei voti.

Marina

Questa città della contea di Monterey ha approvato facilmente la misura Z, che emanerà nuove restrizioni di zonizzazione per le attività di marijuana e manterrà una tassa sulle entrate lorde del 5% e un limite di tre rivenditori di marijuana ricreativa e tre dispensari MMJ.

Ha ottenuto il 72% dei voti.

Marysville

Gli elettori di questa città a nord di Sacramento hanno approvato la misura N, una tassa generale sulle imprese di marijuana e canapa fino a:

$ 10 per piede quadrato di tettoia per i coltivatori.

6% degli introiti lordi per i rivenditori.

4% di entrate lorde per tutti gli altri tipi di attività.

Il provvedimento ha raccolto il 63% dei voti.

Mount Shasta

In un’altra perdita di marijuana, gli elettori hanno rifiutato la misura L, che avrebbe sostenuto l’autorizzazione alle attività commerciali di cannabis nella città.

Ha ottenuto il 40% dei voti.

Oceanside

Gli elettori in questo sobborgo di San Diego hanno approvato la misura M, che autorizza una tassa generale sulle imprese sulla cannabis fino al 6% delle entrate lorde per rivenditori, produttori e distributori e fino al 3,5% per i coltivatori.

Ha vinto il 63% dei voti.

Ojai

Gli elettori di questa città vicino a Santa Barbara hanno approvato la misura G, una tassa generale sulle imprese sulla cannabis che inizierà al 3% delle entrate lorde per tutte le aziende.

Tuttavia, i funzionari della città potrebbero aumentare tale prelievo fino al 10%.

Ha vinto con il 70% dei voti.

Pomona

Gli elettori in questo sobborgo di Los Angeles hanno scelto Measure PO ma hanno abbattuto il Measure PM in competizione.

La misura PO autorizza fino a otto nuove attività di marijuana con una restrizione di zonizzazione che non possono trovarsi entro 300 piedi da scuole, asili nido o centri giovanili. La misura PM avrebbe fissato le stesse restrizioni di zonizzazione a 600 piedi.

La misura PO ha ottenuto il 59% dei voti; La misura del PM è scesa appena sotto il 50%.

Porterville

Gli elettori in questa città della Central Valley hanno approvato la misura R, una tassa generale per le imprese sulla cannabis fino a $ 25 per piede quadrato di tettoia per i coltivatori o il 10% delle entrate lorde.

Ha vinto il 59% dei voti.

San Bruno

Un sobborgo a sud di San Francisco, gli elettori hanno sostenuto la misura S, una tassa generale per le imprese sulla cannabis fino al 10% delle entrate lorde.

La città attualmente proibisce tutte le attività di marijuana.

Ha vinto il 64% dei voti.

Contea di San Joaquin

Questa contea della Central Valley, che include Stockton, ha approvato la misura X, una tassa generale sulle imprese sulla cannabis del 3,5% -8% delle entrate lorde per tutti i tipi di attività, nonché una tassa annuale di $ 2 per piede quadrato per i coltivatori.

Ha ottenuto il 66% dei voti.

Solana Beach

Gli elettori in questo sobborgo di San Diego hanno sconfitto la misura S, che avrebbe consentito ad almeno due rivenditori di marijuana in vetrina insieme alla coltivazione e alla consegna indoor.

La città attualmente vieta tutte le attività di cannabis.

Il provvedimento ha ottenuto il 37% dei voti.

Sonoma

Gli elettori della città hanno approvato la misura X ma hanno rifiutato la misura Y.

La misura X, sostenuta dal consiglio comunale, stabilirà una tassa generale sulle imprese della cannabis fino al 4% per i rivenditori, i produttori e i coltivatori indoor; 3% per i distributori; 2,5% per coltivatori outdoor; e il 2% per i laboratori di test.

La misura Y, sostenuta da una coalizione di base di attivisti per la marijuana, avrebbe consentito diritti di coltivazione personali più ampi e un panorama imprenditoriale più aperto.

La misura X ha ottenuto il 79% dei voti; La misura Y ha ottenuto il 43%.

Tracy

Questa città della Central Valley ha approvato la misura W, che stabilisce una tassa generale per le imprese sulla cannabis, che include il 6% delle entrate lorde per i rivenditori, il 4% per altri tipi di attività e $ 12 per piede quadrato per i coltivatori.

Ha vinto il 66% dei voti.

Contea di Trinity

Gli elettori in una delle tre contee che compongono il famoso triangolo di smeraldo hanno approvato la misura G, una tassa generale sulla coltivazione della marijuana:

Per i fiori di cannabis, la tassa sarà di $ 15,44 per libbra.

Per le foglie di marijuana, sarà $ 4,59 per libbra.

Per il materiale vegetale di cannabis fresco, la tassa sarà di $ 2,16 per libbra.

La misura stabilisce anche un’imposta annuale del 2,5% sulle entrate lorde per i rivenditori, sebbene la contea non lo autorizzi ancora.

La misura G ha ottenuto il 72% dei voti.

Vacaville

Questa città, a metà strada tra Sacramento e San Francisco, ha approvato la misura V, una tassa generale sulle imprese sulla cannabis del 6% delle entrate lorde per i rivenditori, del 3% per i distributori, del 2% per i laboratori di prova e di $ 10 per piede quadrato per i coltivatori.

La città attualmente proibisce tutte le attività di marijuana.

Ha vinto il 65% dei voti.

Ventura

Gli elettori in questa città, appena a nord di Los Angeles, hanno adottato la misura I, una tassa generale per le imprese sulla cannabis fino a $ 10 per piede quadrato di tettoia per i coltivatori, l’8% di entrate lorde per i rivenditori e il 4% per tutti gli altri tipi di attività.

La città attualmente vieta tutte le attività di cannabis.

La misura ha ottenuto il 73% dei voti.

Contea di Ventura

Situata tra le contee di Los Angeles e Santa Barbara, questa contea ha approvato la misura O, che consentirà la coltivazione, la lavorazione, la produzione e la distribuzione commerciale, ma non la vendita al dettaglio, nelle aree prive di personalità giuridica.

La contea attualmente proibisce tutte le attività commerciali di marijuana.

La misura O ha vinto il 57% dei voti.

Weed

Gli elettori di questa piccola città della California settentrionale hanno approvato la misura B, per stabilire regolamenti commerciali per la marijuana.

Ha raccolto il 60% dei voti.

Yountville

In un’altra perdita di marijuana, questa città vinicola ha sconfitto la misura T, che avrebbe autorizzato:

Un’unica operazione di vendita al dettaglio in città.

Una tassa locale sulla cannabis pari al 3% delle entrate lorde.

La città attualmente vieta tutte le attività di cannabis.

Ha ricevuto il 33% dei voti.

Stati Uniti

L’FBI individua le fonti della sempre più diffusa corruzione legata alla concessione di licenze per marijuana

Tre raid condotti da agenti dell’FBI nelle ultime settimane hanno nuovamente messo sotto i riflettori la potenziale corruzione legata alle licenze commerciali della marijuana in California.

Secondo il Los Angeles Times, il 28 ottobre gli agenti dell’FBI hanno servito mandati di perquisizione presso le case di un consigliere comunale di Compton e di un commissario alla pianificazione del San Bernardino, nonché negli uffici legali del procuratore della città di Baldwin Park.

Tutti e tre i raid facevano parte di un’indagine sul processo di autorizzazione della marijuana di Baldwin Park.

Nessuno dei tre uomini è stato arrestato o accusato di alcun crimine, tuttavia, ei dettagli delle indagini rimangono scarsi.

Ma a settembre, un ex agente di polizia di Baldwin Park ha dichiarato in una dichiarazione giurata che alcuni degli operatori del settore della marijuana in città avevano accusato una potenziale estorsione, incluso «il pagamento di 250.000 dollari in contanti in un sacchetto di carta marrone ai funzionari della città».

Negli ultimi anni sono state presentate accuse di corruzione contro almeno sei contee in relazione alle licenze di marijuana, ha riferito il Times, comprese le contee di Alameda, Humboldt, San Bernardino e Siskiyou, e gli addetti ai lavori affermano che la corruzione è diffusa in tutto lo stato.

I funzionari di Baldwin Park hanno iniziato il processo di licenza della marijuana nel 2017 con un limite di 25 permessi e da allora sono circolate polemiche intorno al programma.

Il sindaco di Baldwin Park, Manuel Lozano, ha difeso il processo di autorizzazione alla marijuana della sua città e ha detto al Times di non essere a conoscenza di alcuna corruzione.

