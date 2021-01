Ieri Kamala Harris è diventata Vice-Presidente degli Stati Uniti: la prima donna, la prima persona di discendenza dell’Asia meridionale e la prima afroamericana a farlo. Harris diventerà anche il primo Vice-Presidente ad essersi laureato in un college o università storicamente neri. Ciascuno di questi risultati è significativo di per sé. Tuttavia, la stessa Vice-Presidenza è stata tradizionalmente una posizione relativamente insignificante, sebbene il ruolo sia diventato più influente negli ultimi anni.

Il ruolo del Vice-Presidente è menzionato solo una manciata di volte nella Costituzione degli Stati Uniti. L’Articolo I, Sezione 3 dice che il Vice Presidente ‘sarà Presidente del Senato ma non avrà diritto di voto’ tranne in caso di parità. Normalmente, i legami sono rari, ma il potere del vicepresidente di romperli diventerà probabilmente rilevante per Harris in quanto Democratici, e gli indipendenti che fanno caucus con i Democratici, dovrebbero controllare solo 50 dei 100 seggi del Senato. L’inizio dell’Articolo II, Sezione 1 spiega come vengono eletti i vicepresidenti, che è stato successivamente rivisto dal 12° Emendamento. La fine di quella sezione afferma che il potere presidenziale ‘passerà al vicepresidente’ in caso di ‘morte, dimissioni o incapacità di adempiere ai poteri e ai doveri di detto ufficio’ del Presidente. Infine, l’Articolo II, Sezione 4 afferma che i vicepresidenti – come i Presidenti – possono essere ‘rimossi dall’Ufficio per l’impeachment e la condanna di tradimento, corruzione o altri crimini e reati gravi’.

Quindi, oltre a stare fuori dai guai per evitare l’impeachment e aspettare che il Presidente abbia bisogno di un sostituto, i Vice-Presidenti sono davvero obbligati solo a votare di tanto in tanto.Ciò significa che la maggior parte delle volte i Vice-Presidenti non hanno un vero lavoro da svolgere. John Adams, il primo Vice-Presidente degli Stati Uniti, una volta si lamentò con sua moglie che la vicepresidenza era ‘l’ufficio più insignificante che mai inventato dall’invenzione dell’uomo o concepito dalla sua immaginazione’.Tuttavia, non tutti sono rimasti sconvolti da tale inattività.Il Vice-Presidente di Woodrow Wilson, Thomas Marshall, ha scherzato dopo il suo ritiro: ‘Non voglio lavorare … [ma]non mi dispiacerebbe essere di nuovo Vice-Presidente’.

Il successore di Wilson come Presidente, Warren Harding, aveva opinioni non convenzionali sull’importanza del ruolo del Vice-Presidente. Pensava che ‘il Vice-Presidente dovesse essere più di un semplice sostituto in attesa’ e desiderava che il suo Vice-Presidente, Calvin Coolidge, ‘fosse una parte utile’ della sua amministrazione. Coolidge in seguito divenne il primo Vice-presidente della storia a partecipare regolarmente alle riunioni di gabinetto. Nel 1923, Harding morì per un probabile attacco di cuore e Coolidge gli succedette come Presidente. ‘La mia esperienza nel gabinetto’, ha ricordato in seguito Coolidge, ’è stata di supremo valore per me quando sono diventato Presidente’. Dopo Harding e Coolidge, molti Presidenti successivi sono tornati alla tradizione di tenere i Vice-Presidenti a distanza, anche su questioni chiave. Franklin D. Roosevelt, ad esempio, ha tenuto segreta la bomba atomica al Vice-Presidente Harry S. Truman, che non l’ha scoperto fino alla morte di Roosevelt. Per le elezioni presidenziali del 1960, il vicepresidente per due mandati Richard Nixon affrontò John F. Kennedy. Ad un certo punto durante la campagna, i giornalisti hanno chiesto all’allora presidente Dwight D. Eisenhower: “Riesce a pensare a un importante contributo che Nixon ha dato alla tua amministrazione?” Eisenhower ha risposto: “Beh, se mi dai una settimana potrei pensarne una”. Nixon ha perso quelle elezioni.

Nel 1976, Jimmy Carter scelse Walter Mondale come suo compagno di corsa. In un promemoria inviato a Carter dopo aver vinto le elezioni, Mondale ha affermato che ‘il più grande problema singolo delle nostre recenti amministrazioni è stato il fallimento del Presidente di essere esposto ad analisi indipendenti non condizionate da ciò che si pensa voglia sentire o spesso quello che gli altri vogliono che lui senta’. La visione di Mondale per il ruolo di Vice-Presidente era ‘offrire un consiglio imparziale’ in modo che Carter non fosse ‘protetto da punti di vista che [lui]dovrebbe ascoltare’. Carter acconsentì e successivamente fece di Mondale parte integrante della sua cerchia ristretta. Molti Vicepresidenti dopo Mondale hanno spesso offerto punti di vista che non erano in linea con quello del Presidente. Bill Clinton e Al Gore, ad esempio, non erano d’accordo sulla quantità di potere e influenza affidata alla first lady Hillary Clinton; erano anche in disaccordo sulla gestione dello scandalo Monica Lewinsky. George W. Bush e Dick Cheney sono stati in disaccordo, a volte, sull’Iraq, così come sull’uso e il non uso della grazia presidenziale. Al contrario, Mike Pence ha dimostrato di essere un fedele alleato di un presidente che ha un curriculum di non essere disposto ad ascoltare il dissenso. Sulla scia dell’insurrezione del 6 gennaio, i democratici e persino alcuni repubblicani hanno chiesto a Pence di rimuovere Trump dall’incarico invocando il 25° emendamento. Alla fine Pence ha evitato di intraprendere un’azione del genere.

Seguendo il modello di Mondale, quando Joe Biden ha accettato di essere il Vice-Presidente di Barack Obama, ha detto che voleva essere ‘l’ultimo uomo nella stanza’ ogni volta che venivano prese decisioni importanti in modo da poter dare a Obama la sua opinione non filtrata. Quando Biden scelse Harris come suo compagno di corsa, disse di ‘chiedere a Kamala di essere l’ultima voce nella stanza’, di ‘sfidare le [sue]supposizioni se lei non è d’accordo’, e di ‘ignorare le domande difficili’.

Mentre Harris inizia il suo mandato pionieristico come Vice-presidente di molti primati, ha l’opportunità di seguire il passato o di rifiutarlo.

Traduzione dell’articolo ‘What does the vice president do?’ da ‘The Conversation’

