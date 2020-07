COVID-19 sta cambiando il modo in cui tutti gli Stati smaltiscono i rifiuti. Sta anche minacciando le vittorie che hanno limitato o eliminato gli articoli monouso, in particolare di plastica.

Il gruppo di ricerca di Jessica Heiges e Kate O’Neill, ricercatrice e Docente di Politica ambientale all’University of California a Berkeley sta analizzando in che modo la pandemia ha modificato le strategie di gestione dei rifiuti. Plastic-Free July, una campagna annuale lanciata nel 2011, è un buon momento per valutare cosa è successo alla plastica usa e getta monouso ai sensi del COVID-19 e se gli sforzi per frenare il loro uso possono tornare in pista.

Nel corso di diversi decenni che hanno preceduto il 2020, secondo Heiges e O’Neill, molte città e Stati degli USA hanno lavorato per ridurre i rifiuti derivanti da oggetti monouso come cannucce, utensili, tazze da caffè, bottiglie di bevande e sacchetti di plastica. Le politiche variavano ma includevano divieti su polistirolo, sacchetti di plastica e cannucce, insieme a tasse e tasse su bottiglie e bicchieri.

Le norme sociali sui rifiuti di plastica si sono evolute rapidamente negli ultimi anni. Prima del COVID-19, ‘Porta con te’ tote bag, tazze e altri prodotti alimentari erano diventati parte della vita quotidiana di molti consumatori. Start-up innovative rivolte a nicchie riutilizzabili di prodotti alimentari includono Vessel, che collabora con i caffè, consentendo ai clienti di noleggiare tazze da asporto in acciaio inossidabile, e DishCraft, che raccoglie piatti sporchi da ristoranti e negozi di alimentari, li pulisce con attrezzature tecnologiche e li restituisce pronti per il riutilizzo.

Poco prima dell’inizio della pandemia di COVID-19 nel marzo 2020, il Senato del New Jersey – affermano le due esperte – adottò un disegno di legge che avrebbe reso lo Stato il primo a vietare tutti i sacchetti monouso in carta o plastica. E il senatore degli Stati Uniti Tom Udall del New Mexico e il rappresentante degli Stati Uniti Alan Lowenthal della California hanno introdotto la Break Free from Plastic Pollution Act, la prima misura federale che limita l’uso di articoli monouso monouso.

I problemi di COVID-19 hanno cambiato radicalmente tutto questo. In poche settimane, i sacchetti di plastica sono tornati nei negozi di alimentari negli Stati che li avevano recentemente vietati. Ancor prima che i blocchi fossero ufficiali, i ristoranti e le caffetterie cominciavano a rifiutare riutilizzabili personali come tazze da caffè, passando a bicchieri e coperchi di plastica, cannucce avvolte e pacchetti di condimenti.

Alla fine di giugno, le città e gli Stati avevano temporaneamente sospeso quasi 50 politiche di riduzione degli articoli monouso negli Stati Uniti, vietando principalmente i divieti sui sacchetti di plastica. La pandemia ha anche stimolato la domanda di dispositivi di protezione individuale monouso, come maschere e guanti di plastica. Questi oggetti presto iniziarono ad apparire nei flussi di rifiuti solidi urbani e scartati per le strade.

Con la sospensione della legislazione sui prodotti usa e getta, dicono Heiges e O’Neill, molti venditori di generi alimentari e negozi di alimentari si sono spostati interamente su sacchetti, piatti e posate usa e getta. Questo passaggio ha aumentato i costi operativi e ridotto ulteriormente i loro margini già bassi.

I negozi di alimentari hanno aumentato notevolmente l’utilizzo del sacchetto di plastica. Le famiglie generano fino al 50% in più di rifiuti in volume rispetto a prima del COVID-19.

L’industria del riciclaggio ha pesato sugli impatti di più sacchi monouso e di maggiori volumi di rifiuti domestici. I lavoratori dell’industria dei rifiuti, che sono stati uniformemente dichiarati essenziali, lavorano in spazi chiusi con molte altre persone, quindi anche se la trasmissione superficiale del coronavirus non è un rischio serio, la pandemia ha aumentato i rischi di trasmissione da persona a persona nel settore dei rifiuti.

La logica principale che Stati, città e fornitori hanno offerto di giustificare il passaggio dai materiali riutilizzabili ai materiali usa e getta è l’igiene. L’imballaggio di plastica, sostiene l’argomento, protegge la salute pubblica mantenendo i contenuti sicuri e sigillati. Inoltre, scartare gli articoli immediatamente dopo l’uso protegge i consumatori dalle infezioni.

Questa narrativa si combina facilmente con i continui sforzi dell’industria della plastica per rallentare o far deragliare divieti e restrizioni.

In una lettera del marzo 2020 al Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti, l’Associazione dell’industria delle materie plastiche ha sostenuto che gli articoli monouso erano l’opzione ‘più sanitaria’ per i consumatori. I rappresentanti del settore stanno attivamente facendo pressioni contro il Break Free From Plastics Act.

Tuttavia, gli studi dimostrano che questi prodotti non sono necessariamente più sicuri delle alternative riutilizzabili rispetto a COVID-19. Il virus sopravvive tanto a lungo sulla plastica quanto su altre superfici come l’acciaio inossidabile. Inoltre, gli studi attualmente citati dall’industria delle materie plastiche si concentrano su altri contaminanti come E. coli e batteri listeria, non sui coronavirus.

Dopo lo smaltimento, in genere tramite discariche o inceneritori, rilasciano sostanze inquinanti che possono compromettere seriamente la salute ambientale e umana, comprese le sostanze chimiche pericolose e che alterano il sistema endocrino. Tutti questi impatti sono particolarmente dannosi per le minoranze e le popolazioni emarginate, che sono già più vulnerabili a COVID-19. Per questo, sostengono le due esperte dell’University of California, i prodotti in plastica sono lungi dall’essere i più igienici o benefici per la salute pubblica, soprattutto a lungo termine.

Il rapido ritorno dei prodotti monouso usa e getta durante la pandemia mostra che le recenti restrizioni sono precarie e che le industrie non cedono ai mercati redditizi senza combattere.

I sostenitori della riduzione dei rifiuti, come Upstream Solutions e #BreakFreeFromPlastic, stanno lavorando per raccogliere dati, educare il pubblico e prevenire il processo decisionale sulla plastica basato sulla percezione piuttosto che sul ragionamento scientifico. Il 22 giugno 115 esperti di salute in tutto il mondo hanno rilasciato una dichiarazione sostenendo che i riutilizzabili sono sicuri anche in condizioni di pandemia.

Alcuni governi stanno prendendo atto. Alla fine di giugno, la California ha ripristinato il divieto statale per i sacchetti di plastica monouso e l’obbligo per i sacchetti di plastica di contenere il 40% di materiali riciclati. Il Massachusetts ha rapidamente seguito l’esempio, revocando un divieto temporaneo di borse riutilizzabili.

A lungo termine, non è chiaro in che modo le interruzioni della COVID-19 influenzeranno il consumismo e le pratiche di smaltimento dei rifiuti. A nostro avviso, un aspetto importante è che mentre i consumatori consapevoli fanno parte della soluzione alla crisi delle materie plastiche, gli individui non possono e non devono sostenere l’intero onere.

A livello locale e federale, i responsabili politici debbano costruire alleanze tra giurisdizioni, riconoscendo gli interessi condivisi con l’industria della gestione dei rifiuti e le imprese emergenti come Vessel e Dishcraft. Per fare progressi nella riduzione dei rifiuti di plastica, i sostenitori devono rafforzare le misure in atto prima che la prossima crisi colpisca.

