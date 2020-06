Ieri la Corte Suprema ha stabilito che un datore di lavoro che licenzia un individuo per essere gay o transessuale viola il Titolo VII della legge sui diritti civili del 1964. In altre parole, la discriminazione nei confronti di individui lesbiche, gay, bisessuali e transessuali è ora vietata dalla legge federale .

George B. Cunningham della Texas A&M University crede che sia un grande passo avanti, che, spera, costringa le aziende che continuano a discriminare a cambiare comportamento. Ma c’era già una ragione potente per farlo: i luoghi di lavoro più inclusivi tendono ad avere prestazioni migliori di quelli che non lo sono.

In che modo le organizzazioni possono essere più inclusive? Sulla base della ricerca di Cunnigham sulla diversità nelle organizzazioni sportive, che dura da 20 anni, un buon inizio consiste nel mettere in atto politiche forti che chiariscano che la discriminazione basata sul proprio orientamento sessuale è sempre inappropriata.

Ciò significa anche un’istruzione e una formazione regolari su queste politiche, il che aiuta a incoraggiare più interazioni interpersonali sulla questione e discussioni stimolanti che costringono le persone ad affrontare i propri pregiudizi. Anche i leader svolgono un ruolo chiave così come i luoghi di lavoro inclusivi tendono a instillare questo spirito in tutta l’organizzazione, dalla sua missione a come conduce le valutazioni dei dipendenti.

In uno studio del 2019, Cunnigham ha esaminato l’inclusione LGBT in 65 dei più grandi dipartimenti atletici universitari degli Stati Uniti e lo ha confrontato con il rendimento delle loro squadre in palestra o sul campo.

Misurando l’inclusione osservando fattori come le politiche di non discriminazione del dipartimento, l’esistenza di risorse incentrate sull’LGBT e un codice di condotta per i fan che proibisce esplicitamente il comportamento omofobico, transfobico e sessista.

Ciò che è stato scoperto è che con l’incremento dell’inclusività LGBT, anche il successo complessivo dei team della scuola.

I benefici – afferma Cunnigham – sono stati particolarmente positivi quando lo Stato in cui era situata l’università aveva un alto numero di residenti di minoranze sessuali e bassi livelli di pregiudizio nei confronti degli individui LGBT.

Questa connessione tra ambienti di lavoro di supporto e accoglienza per le persone LGBT e prestazioni migliori non è limitata alle organizzazioni sportive.

I ricercatori in materia di gestione delle risorse umane, etica aziendale e psicologia organizzativa sono giunti a conclusioni simili.

Ad esempio, in uno studio condotto su migliaia di aziende, i ricercatori hanno scoperto che l’inclusione LGBT è anche correlata alla produttività, alla redditività e alle prestazioni aziendali dei dipendenti. Altre ricerche hanno dimostrato che le aziende riconosciute per i loro sforzi inclusivi vedono un aumento dei prezzi delle azioni e un maggiore successo nel reclutamento e nella fidelizzazione.

E, naturalmente, le persone LGBT che lavorano in luoghi di lavoro inclusivi subiscono meno discriminazioni e pregiudizi, rendendo più facile per loro essere autentici sul lavoro, il che aiuta a migliorare il benessere psicologico.

Quindi, sebbene la Corte Suprema abbia finalmente e fermamente vietato la discriminazione LBGT – conferma Cunnigham- le aziende che hanno già abbracciato posti di lavoro più inclusivi hanno da tempo raccolto i frutti.

