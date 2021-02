Il titolo è ‘The Longer Telegram’ e si rifà al ‘lungo telegramma’ di George F. Kennan da Mosca, pubblicato sotto lo pseudonimo di ‘Mr. X’, ‘The Longer Telegram’ del 2021 è un documento di particolare interesse geopolitico relativo alla strategia geopolitica cinese e a come una strategia operativa integrata americana, al momento inesistente, dovrebbe rispondere alle ambizioni strategiche della Cina.

Il documento è stato pubblicato dall’autorevole think tank Atlantic Council, crogiuolo di raffinati dibattiti sull’atlantismo e la politica estera americana in generale. L’autore del documento, per sua esplicita richiesta, è anonimo. Il Presidente di Atlantic, Frederick Kempe, nell’introduzione al documento, specifica che si tratta di «un ex alto funzionario del governo con una profonda competenza ed esperienza nel trattare con la Cina», e che il suo centro studi, contravvenendo alla consuetudine, ha accettato l’anonimato «data la straordinaria importanza delle intuizioni e delle raccomandazioni dell’autore» nel momento storico in cui «gli Stati Uniti affrontano la sfida geopolitica distintiva dell’epoca». Kempe sottolinea:«l’importanza e la gravità delle questioni sollevate da questo documento» affermando che lo considera «uno dei più importanti che il Councilabbia mai pubblicato», perché mentre «la Cina aumenta rapidamente il suo peso politico ed economico in questo periodo di crisi geopolitica storica», c’è bisogno di «una comprensione approfondita della sua strategia e struttura di potere. Le prospettive esposte in questo documento meritano la piena attenzione dei leader eletti negli Stati Uniti e dei leader dei suoi partner e alleati democratici».

Di seguito riportiamo una sintesi del documento,reso accessibile dal Council nella sua versione integrale, considerando come il contenuto sia di reale interesse anche per la leadership europea e italiana nel momento in cui, a Roma come a Bruxelles, l’atlantismo si sta rianimando e probabilmente rimodulando dopo la bufera sovranista trumpiana, e la Cina, come ben evidenzia il documento stesso, nel frattempo è giàdiventata uno tra i principali partner commerciali per la maggior parte dei Paesi europei politicamente alleati USA, usando la Belt and Road Initiative (BRI) per la costruzione di unblocco che inizialmente è geoeconomico, maorganizzato per trasformarsi in blocco geopolitico, con l’ambizione di soppiantare il ruolo degli USA in Europa, così come altrove, a partire dalla cruciale Africa.

Il documento dell’anonimo parla a Washington -non è un caso che la sua pubblicazione sia avvenuta a poche settimane dall’insediamento di Joe Biden, il Presidente che è chiamato a ricostruire l’America- e però parla, insieme, a Bruxelles, nel momento in cui l’Unione sta provando a costruire le basi per la trasformazione in Stati Uniti d’Europa.

«La sfida più importante che devono affrontare gli Stati Uniti nel ventunesimo secolo è l’ascesa di una Cina sempre più autoritaria sotto il Presidente e Segretario generale Xi Jinping.L’ascesa della Cina, a causa delle dimensioni della sua economia e delle sue forze armate, della velocità del suo progresso tecnologico e della sua visione del mondo radicalmente diversa da quella degli Stati Uniti, ora ha un profondo impatto su tutti i principali interessi nazionali degli Stati Uniti. Questa è una sfida strutturale che, in una certa misura, è andata gradualmente emergendo negli ultimi due decenni. L’ascesa al potere di Xi ha notevolmente accentuato questa sfida e accelerato il suo calendario.

In patria, Xi ha restituito alla Cina il marxismo-leninismo classico e ha promosso un culto della personalità quasi maoista, perseguendo l’eliminazione sistematica dei suoi oppositori politici. Le riforme del mercato cinese si sono fermate e il suo settore privato è ora sotto forme dirette di controllo del partito. Nazionalista impenitente, Xi ha usato l’etnonazionalismo per unire il suo Paese contro qualsiasi sfida alla sua autorità, interna o esterna. Il suo trattamento delle minoranze etniche recalcitranti all’interno della Cina confina con il genocidio. La Cina di Xi assomiglia sempre più a una nuova forma di Stato di polizia totalitario. In quello che è un fondamentale allontanamento dai suoi predecessori post-Mao avversi al rischio, Xi ha dimostrato che intende proiettare il sistema autoritario cinese, la politica estera coercitiva e la presenza militare ben oltre i confini del suo Paese verso il mondo in generale. La Cina sotto Xi, a differenza di Deng Xiaoping, Jiang Zemin e Hu Jintao, non è più un potere status quo. È diventata una potenza revisionista. Per gli Stati Uniti, i loro alleati e l’ordine internazionale liberale guidato dagli Stati Uniti, questo rappresenta un cambiamento fondamentale nell’ambiente strategico. Ignorando questo cambiamento profondo si corre il pericolo. Xi non è più solo un problema per il primato degli Stati Uniti. Ora presenta un serio problema per tutto il mondo democratico».

«La questione strategica fondamentale per gli Stati Uniti, sotto un’amministrazione repubblicana o democratica, è cosa fare di questa sfida. È ora urgente che questo Paese sviluppi una strategia nazionale integrata, operativa e bipartisan per guidare il contenuto e l’attuazione della politica statunitense nei confronti della Cina di Xi per i prossimi tre decenni.

Alcuni sosterranno che gli Stati Uniti hanno già una strategia per la Cina, indicando la dichiarazione di ‘concorrenza strategica’ dell’amministrazione Trump come la ‘sfida centrale’ della politica di sicurezza nazionale e estera degli Stati Uniti, come sancito nella Strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti del 2017. Tuttavia, mentre l’Amministrazione Trump ha fatto bene a lanciare l’allarme sulla Cina e il suo annuncio di concorrenza strategica con Pechino è stato importante, i suoi sforzi episodici per l’implementazione erano caotici e talvolta contraddittori. Alla radice, il problema è che la ‘competizione strategica’ è una dichiarazione di atteggiamento dottrinale, non una strategia globale da rendere operativa.

La scomoda verità è che la Cina ha da tempo una strategia interna integrata per gestire gli Stati Uniti, e finora questa strategia è stata implementata con successo ragionevole, anche se non senza riserve. Al contrario, gli Stati Uniti, che un tempo hanno reso operativa una strategia unificata per affrontare la sfida dell’Unione Sovietica, sotto forma di contenimento di George Kennan, finora non ne hanno una in relazione alla Cina. Questo è stato un abbandono della responsabilità nazionale».

«La difficoltà di Washington nello sviluppare una strategia efficace per la Cina è stata accentuata dall’assenza di un obiettivo strategico chiaramente compreso. Al momento, gli obiettivi articolati vanno dall’indurre la riforma economica cinese attraverso una guerra commerciale limitata, al cambio di regime in piena regola. Il famoso ‘lungo telegramma’ di Kennan del 1946 da Mosca era principalmente un’analisi delle debolezze strutturali intrinseche all’interno dello stesso modello sovietico, ancorato dalla sua conclusione analitica che l’URSS alla fine sarebbe crollata sotto il peso delle sue stesse contraddizioni. L’intera dottrina del contenimento era basata su questo presupposto fondamentale di fondo. Il Partito Comunista Cinese (PCC), tuttavia, è stato molto più abile nella sopravvivenza rispetto alla sua controparte sovietica, aiutata dal fatto che la Cina ha studiato attentamente, per più di un decennio, ‘Cosa è andato storto’ in Unione Sovietica. Sarebbequindi estremamente rischioso per gli strateghi statunitensi accettare che un’efficace strategia futura per la Cina degli Stati Uniti si basi sul presupposto che il sistema cinese è destinato a collassare inevitabilmente dall’interno, tanto meno rendere il ‘rovesciamento del Partito comunista’ dichiarato dalla Nazione l’obiettivo. In effetti, l’indulgenza negli appelli politicamente attraenti per il rovesciamento del PCC da novantuno milioni di membri nel suo insieme è strategicamente controproducente. Un tale approccio non fa che rafforzare la mano di Xi, in quanto gli consente di circondare i carri nazionalisti politici e popolari d’élite in difesa sia del partito che del Paese. La sfida attuale richiederà una risposta politica qualitativamente diversa alla Cina rispetto allo strumento di ‘contenimento con caratteristiche cinesi’».

«La saggezza nell’analisi di Kennan era la sua profonda valutazione di come l’Unione Sovietica funzionasse internamente e lo sviluppo di una strategia statunitense che lavorasse lungo il solco di quella complessa realtà. Lo stesso deve essere fatto con la Cina. La realtà politica è che il PCC è significativamente diviso sulla leadership di Xi e sulle sue vaste ambizioni. I membri anziani del partito sono stati molto turbati dalla direzione politica di Xi e irritati dalle sue infinite richieste di lealtà assoluta. Temono per le loro vite e per il futuro sostentamento delle loro famiglie. Di particolare tossicità politica in questo mix sono i rapporti portati alla luce dai media internazionali sulla ricchezza accumulata dalla famiglia di Xi e dai membri della sua cerchia politica, nonostante il vigore con cui Xi ha condotto la campagna anti-corruzione. È semplicemente una strategia poco sofisticata trattare l’intero Partito Comunista come un unico obiettivo quando tali linee di frattura interna dovrebbero essere chiare agli occhi dell’analista e nella scrittura del politico intelligente. Una campagna per rovesciare il partito ignora anche il fatto che la Cina, sotto tutti e cinque i suoi leader post-Mao prima di Xi, era in grado di lavorare con gli Stati Uniti. Sotto di loro, la Cinamirava a unirsi all’ordine internazionale esistente, non a rifarlo a propria immagine. Ora, tuttavia, la missione della strategia USA Cina dovrebbe essere quella di vedere la Cina tornare al suo percorso precedente al 2013, ovvero lo status quo strategico pre-Xi. Ci sono state, ovviamente, molte sfide agli interessi statunitensi durante il secondo mandato di Hu, ma erano gestibili e non rappresentavano una grave violazione dell’ordine internazionale guidato dagli Stati Uniti.

Di tutti gli elementi che finora mancano comunemente dalle discussioni sulla strategia statunitense nei confronti della Cina, questo è il più critico. Mentre i leader statunitensi spesso distinguono tra il governo del Partito comunista cinese e il popolo cinese, Washington deve raggiungere la raffinatezza necessaria per andare ancora oltre. I leader statunitensi devono anche distinguere tra governo ed élite del partito, così come tra élite del partito e Xi. Dato che la Cina odierna è uno Stato in cui Xi ha centralizzato quasi tutto il potere decisionale nelle sue mani e ha usato quel potere per alterare sostanzialmente la traiettoria politica, economicae di politica estera della Cina, la strategia degli Stati Uniti deve rimanere focalizzata sul laser.Xi, la sua cerchia ristretta e il contesto politico cinese in cui governano. Cambiare il loro processo decisionale richiederà comprensione, operare all’interno cambiando il loro paradigma politico e strategico».

L’implementazione di una strategia nei confronti di Pechino «parte da una solida comprensione degli obiettivi strategici di Xi, che includono quanto segue:

– scavalcare gli Stati Uniti come potenza tecnologica e quindi rimpiazzarli come potenza economica dominante del mondo;

– minare il dominio degli Stati Uniti sul sistema finanziario globale e lo status del dollaro USAcome valuta di riserva globale;

– raggiungere una preponderanza militare sufficiente a dissuadere gli Stati Uniti e i loro alleati dall’intervenire in qualsiasi conflitto su Taiwan, il Mar Cinese Meridionale o il Mar Cinese Orientale;

– diminuire la credibilità del potere e dell’influenza degli Stati Uniti in modo tale da indurre quegli Stati attualmente inclini a posizionarsi contro la Cina a unirsi invece al carrozzone con la Cina;

– approfondire e sostenere le relazioni della Cinacon il suo vicino e partner strategico più prezioso,la Russia, al fine di evitare la pressione occidentale;

– consolidare la Belt and Road Initiative (BRI) in un blocco geopolitico e geoeconomico a sostegno delle ambizioni politiche della Cina, formando le basi per un futuro ordine globale sinocentrico;

– utilizzare la crescente influenza della Cina all’interno delle istituzioni internazionali per delegittimare e ribaltare iniziative, standard e norme percepiti come ostili agli interessi della Cina, in particolare sui diritti umani e il diritto marittimo internazionale, mentre promuove una nuova concezione gerarchica e autoritaria dell’ordine internazionale sotto il concetto deliberatamente amorfo di Xi di una ‘comunità di destino comune per tutta l’umanità’.

Il Partito Comunista Cinese comprende profondamente la massima di Sun Tzu che ‘ciò che è di suprema importanza in guerra è attaccare la strategia del nemico’, e anche gli Stati Uniti dovrebbero farlo. Qualsiasi approccio statunitense deve cercare di frustrare le ambizioni di Xi. Ciò significa innanzitutto chiarire quali interessi nazionali degli Stati Uniti devono essere protetti, insieme a quelli dei principali partner e alleati.

Ciò include quanto segue: mantenere la superiorità economica e tecnologica collettiva; proteggere lo status globale del dollaro USA; mantenere una schiacciante deterrenza militare convenzionale e prevenire qualsiasi cambiamento inaccettabile nell’equilibrio nucleare strategico; impedire qualsiasi espansione territoriale cinese, in particolare la riunificazione forzata con Taiwan;consolidare ed espandere alleanze e partnership;difendere (e se necessario riformare) l’attuale ordine internazionale liberale basato su regole e, in modo critico, le sue basi ideologiche, compresi i valori democratici fondamentali; affrontare le minacce globali condivise persistenti, compresa la prevenzione dei cambiamenti climaticicatastrofici.

Dato il significativo e crescente ‘potere nazionale globale’ della Cina, alcuni potrebbero chiedersi come questo possa essere realisticamente raggiunto. L’obiettivo politico prioritario dovrebbe essere quello di indurre la leadership dell’élite cinese a concludere che è nel migliore interesse del Paese continuare ad operare all’interno dell’attuale ordine internazionale liberale guidato dagli Stati Uniti, piuttosto che costruire un ordine rivale», e che è nell’interessedel partito, se vuole rimanere al potere in patria, «non tentare di espandere i confini della Cina o esportare il suo modello politico oltre le coste cinesi. In altre parole, la Cina può diventare un tipo di grande potenza globale diverso da quello previsto da Xi. Il modo principale in cui gli Stati Uniti possono cercare di raggiungere questi obiettivi (proteggendo allo stesso tempo i propri vantaggi principali) è cambiare gli obiettivi e il comportamento della Cina.

Una strategia dettagliata e resa operativa dovrebbe comprendere sette componenti integrate: ricostruire le basi economiche, militari,tecnologiche e di capitale umano del potere nazionale statunitense a lungo termine; concordare una serie limitata di ‘linee rosse’politiche applicabili che la Cina dovrebbe essere dissuasa dall’attraversare in qualsiasi circostanza; concordare un numero maggiore di ‘principali interessi di sicurezza nazionale’ che non sono né vitali né di natura esistenziale, ma che richiedono una serie di azioni di ritorsione per informare il futuro comportamento strategico cinese; identificare aree importanti ma meno critiche in cui non possono essere necessarie né le linee rosse né la delineazione dei principali interessi nazionali, ma dove la piena forza della concorrenza strategica dovrebbe essere dispiegata dagli Stati Uniti contro la Cina; definire quelle aree in cui la continua cooperazione strategica con la Cina rimane nell’interesse degli Stati Uniti, dove tali ‘megatreats’ includono sconvolgimento climatico, pandemie globali e sicurezza nucleare; perseguire una vera e propriabattaglia ideologica globale in difesa delle libertà politiche, economiche e sociali contro il modello autoritario statale-capitalista della Cina;concordare la strategia di cui sopra in forma sufficientemente ‘granulare’ con i principali alleati del trattato asiatico ed europeo degli Stati Uniti in modo che la loro massa critica combinata (economica, militare e tecnologica) sia dispiegata nella difesa comune dell’ordine internazionale liberale guidato dagli Stati Uniti.

Queste sette componenti dovrebbero essere attuate attraverso uno sforzo interagenzia e interalleato completamente coordinato, sotto la direzione centrale del consigliere per la sicurezza nazionale, sostenuto da una direttiva presidenziale con il sostegno politico bipartisanper durare attraverso più amministrazioni.



Questa strategia dovrebbe essere sviluppata sulla base di dieci principi organizzativi fondamentali.

Primo La strategia degli Stati Uniti deve essere basata sui quattro pilastri fondamentali del potere americano: il potere delle forze armate della Nazione; lo status del dollaro USA come valuta di riserva globale e pilastro del sistema finanziario internazionale; leadership tecnologica globale, dato che la tecnologia è diventata la principale determinante del futuro potere nazionale; e i valori della libertà individuale, dell’equità e dello stato di diritto per i quali la Nazione continua a difendere, nonostante le sue recenti divisioni politiche e difficoltà.

Secondo La strategia statunitense deve iniziare occupandosi delle debolezze economiche e istituzionali interne. Il successo dell’ascesa della Cina è stato basato su una meticolosa strategia, eseguita in trentacinque anni, volta a identificare e affrontare le debolezze economiche strutturali della Cina nel settore manifatturiero, commerciale, finanziario, del capitale umano e ora della tecnologia. Gli Stati Uniti ora devono fare lo stesso.

Terzo La strategia cinese degli Stati Uniti deve essere ancorata sia ai valori nazionali che agli interessi nazionali. Questo è ciò che distingue da tempo la Nazione dalla Cina agli occhi del mondo. La difesa dei valori liberali universali e dell’ordine internazionale liberale, così come il mantenimento del potere globale degli Stati Uniti, devono essere i due pilastri della chiamata globale alle armi dell’America.

Quarto La strategia degli Stati Uniti deve essere pienamente coordinata con i principali alleati in modo che l’azione venga intrapresa in risposta alla Cina. Questo non ha nulla a che fare con il far sentire gli alleati bene o meglio di come hanno fatto. È perché gli Stati Uniti ora hanno bisogno di loro per vincere. Come notato in precedenza, la Cina alla fine attribuisce un grande peso al suo calcolo dell’evoluzione dell’equilibrio del potere globale tra gli Stati Uniti e se stessa. La realtà è che, mentre il divario tra il potere cinese e quello statunitense si riduce durante gli anni ’20, il fattore più credibile che può alterare quella traiettoria è se il potere degli Stati Uniti è aumentato da quello dei suoi principali alleati.

Quinto La strategia cinese degli Stati Uniti deve anche affrontare le più ampie esigenze politiche ed economiche dei suoi principali alleati e partner piuttosto che presumere che sceglieranno di adottare una posizione strategica comune e coordinata sulla Cina per bontà del loro cuore. A meno che gli Stati Uniti non si occupino anche del fatto che la Cina è diventata il principale partner commerciale per la maggior parte, se non tutti, dei suoi principali alleati, questa realtà economica sottostante da sola avrà un’influenza crescente sulla volontà degli alleati tradizionali di sfidare il sempre più assertivo comportamento.

Sesto Gli Stati Uniti devono riequilibrare le loro relazioni con la Russia, che lo voglia o no. Rafforzare efficacemente le alleanze degli Stati Uniti è fondamentale. Dividere la Russia dalla Cina in futuro lo è altrettanto. Consentire alla Russia di scivolare completamente nell’abbraccio strategico della Cina degli ultimi dieci anni diventerà il più grande errore geostrategico delle successive amministrazioni statunitensi.

Settimo L‘obiettivo centrale di un’efficace strategia degli Stati Uniti e della Cina alleata deve essere diretto alle linee di frattura interna della politica interna cinese in generale e alla leadership di Xi in particolare. Un errore fondamentale della strategia statunitense è stato quello di attaccare la Cina nel suo insieme, consentendo così alla leadership di Xi di aggirare i vagoni all’interno della politica cinese attorno all’attrazione emotiva del nazionalismo cinese e dell’orgoglio della civiltà. Un errore altrettanto significativo è stato quello di attaccare brutalmente lo stesso Partito Comunista cinese. Tuttavia, la realtà politica è che il partito è diviso sulla leadership di Xi, dove minaccia le vite, le carriere e le posizioni politiche di molti all’interno dei suoi alti gradi politici.

Ottavo La strategia americana non deve mai dimenticare la natura realista della strategia cinese che sta cercando di sconfiggere. I leader cinesi rispettano la forza e disprezzano la debolezza. Rispettano la coerenza e sprezzano l’esitazione. La Cina non crede nei vuoti strategici.

Nono La strategia degli Stati Uniti deve comprendere che la Cina rimane per il momento molto ansiosa circa il conflitto militare con gli Stati Uniti, ma che questo atteggiamento cambierà con lo spostamento dell’equilibrio militare nel prossimo decennio. Se scoppiasse un conflitto militare tra Cina e Stati Uniti, e la Cina non riuscisse a vincere in modo decisivo, allora -data lapropaganda interna del partito che ha proclamatoper anni l’inevitabile ascesa della Cina- Xi probabilmente cadrebbe e la legittimità politica complessiva del regime crollerebbe.

Decimo Anche per Xi: ‘È l’economia, stupido’. A parte la sconfitta in qualsiasi futura azione militare, il più grande fattore che potrebbe contribuire alla caduta di Xi è il fallimento economico. Ciò significherebbe disoccupazione su larga scala e calo degli standard di vita per la popolazione cinese. La piena occupazione e l’aumento del tenore di vita sono le componenti essenziali del tacito contratto sociale tra il popolo cinese e il PCC sin dal tumulto della Rivoluzione Culturale.

L’elenco dei compiti interni fondamentali che gli Stati Uniti devono affrontare come parte di qualsiasi strategia efficace per affrontare la Cina di Xi è noto. Sono tutti strutturali, a lungo termine e con dividendi che saranno fruttati solo in un decennio o più. Includono, ma non sono limitati a quanto segue: invertire il calo degli investimenti in infrastrutture economiche nazionali critiche, compresi i sistemi mobili 5G di prossima generazione; invertire il declino degli investimenti pubblici nell’istruzione, nelle università e nella ricerca scientifica di base in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM); garantire che gli Stati Uniti rimangano il leader globale nelle principali categorie di innovazione tecnologica, compresa l’intelligenza artificiale (AI); sviluppare un nuovo consenso politico sulla futura natura e portata dell’immigrazione negli Stati Uniti al fine di garantire che la popolazione statunitense continui a crescere, rimanga giovane ed eviti le implosioni demografiche che minacciano molte altre economie sviluppate ed emergenti, compresa la stessa Cina, pur mantenendo i migliori e i più brillanti di tutto il mondo che vengono negli Stati Uniti per studiare; rettificare la traiettoria di bilancio a lungo termine degli Stati Uniti in modo che il debitonazionale sia mantenuto entro parametri accettabili, adattando la nuova politica monetaria espansiva senza creare una crisi di inflazione e indebolendo il ruolo del dollaro USA; risolvere, o almeno ridurre, le gravi divisioni ormai endemiche nel sistema politico, nelle istituzioni e nella cultura, che minano la capacità di concordare, prendere e attenersi a decisioni nazionali a lungo termine fondamentali per il consolidamento dei punti di forza storici e lo sfruttamento di nuove opportunità; affrontare la questione critica della futura determinazione politica nazionale di salvaguardare, costruire e persino espandere l’ordine internazionale liberale, piuttosto che accettare o abbracciare una nuova ondata di isolazionismo che inevitabilmente trascinerà gli Stati Uniti verso l’interno piuttosto che verso l’esterno e dimostrerà che la Cina ha torto nei suoi calcoli che questa determinazione degli Stati Uniti stia venendo meno

