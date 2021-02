La strategia geopolitica cinese e come una strategia operativa integrata americana, al momento inesistente, dovrebbe rispondere alle ambizioni strategiche della Cina. È ‘The Longer Telegram’, l’edizione 2021, pubblicata da Atlantic Council, quando l’Occidente (non solo gli Stati Uniti, al quale il documento parla) è chiamato confrontarsi non più con l’Unione Sovietica (quello era il ‘The Longer Telegram’ del 1946, il ‘lungo telegramma’ di George F. Kennan da Mosca), bensì con la Cina di Xi Jinping, molto più che assertiva, autoritaria, e al lavoro per soppiantare il ruolo degli USA nel mondo e costruire un nuovo ordine mondiale a sua immagine e somiglianza.

Di seguito concludiamo la pubblicazione di unasintesi del documento, che parla a Washington einsieme a Bruxelles. La prima parte è stata pubblicata il 9 febbraio 2021: ‘USA – Cina: ‘The Longer Telegram’ 2021, verso una nuova strategia americana’.

«SCORAGGIARE E IMPEDIRE ALLA CINA DI ATTRAVERSARE LE LINEE ROSSE DEGLI STATI UNITI

L’elenco delle linee rosse degli Stati Uniti dovrebbe essere breve, mirato e applicabile. La tattica della Cina per molti anni è stata quella di offuscare le linee rosse che altrimenti avrebbero potuto portare a un confronto aperto con gli Stati Uniti troppo presto per i gusti di Pechino. Gli Stati Uniti devono essere molto chiari su quali azioni cinesi cercheranno di scoraggiare e, se la deterrenza fallirà, solleciteranno un intervento diretto degli Stati Uniti. Questi dovrebbero essere comunicati in modo inequivocabile a Pechino attraverso canali diplomatici di alto livello in modo che la Cina sia avvisata. Questo elencodi linee rosse dovrebbe includere questi elementi: qualsiasi azione con armi nucleari, chimiche o biologiche da parte della Cina contro gli Stati Uniti o i suoi alleati, o da parte della Corea del Nord dove la Cina non è riuscita a intraprendere azioni decisive per impedire qualsiasi azione nordcoreana; qualsiasi attacco militare cinese contro Taiwan o le sue isole al largo, compreso un blocco economico o un grave attacco informatico contro le infrastrutture e le istituzioni pubbliche taiwanesi; qualsiasi attacco cinese contro le forze giapponesi nella loro difesa della sovranità giapponese sulle isole Senkaku e sulla loro zona economica esclusiva (ZEE) circostante nel Mar Cinese orientale; ogni grande azione ostile cinese nel Mar Cinese Meridionale ad ulteriori bonifica e militarizzare le isole, per distribuire la forza contro gli altri Stati richiedenti, o per impedire la piena libertà di operazioni di navigazione da parte degli Stati Uniti e le forze alleate marittime; qualsiasi attacco cinese contro il territorio sovrano o le risorse militari degli alleati del trattato USA.

AREE DI GRANDE INTERESSE NAZIONALE

Esiste un’ulteriore categoria di grandi preoccupazioni per la sicurezza nazionale per gli Stati Uniti che garantirà una risposta degli Stati Uniti, ma non necessariamente di natura militare. Questi sono interessi di sicurezza nazionale di natura non vitale, ma comunque altamente significativa. Ci sono più strumenti nel kit di strumenti degli Stati Uniti che possono essere utilizzati per questi scopi che non solo invieranno un messaggio ai vertici della leadership cinese che una linea è stata superata, ma gestirà anche il dolore reale e misurabile. Ancora una volta, queste preoccupazioni dovrebbero essere comunicate in anticipo attraverso la diplomazia di alto livello. Questo elenco dovrebbe includere: continuo rifiuto da parte della Cina, entro un periodo di tempo definito, di partecipare a colloqui sostanziali sulla riduzione strategica delle armi nucleari bilaterali o multilaterali, con l’obiettivo di garantire un limite al programma cinese di modernizzazione ed espansione nucleare; qualsiasi azione della Cina che minacci la sicurezza delle risorse spaziali statunitensi o dei sistemi di comunicazione globale; qualsiasi grande attacco informatico cinese contro le infrastrutture economiche, sociali o politiche critiche di governi statunitense o alleati; qualsiasi atto di belligeranza militare o economica su vasta scala contro gli alleati del trattato USA o altri partner strategici critici, inclusa l’India; qualsiasi atto di genocidio o crimini contro l’umanità contro qualsiasi gruppo all’interno della Cina.

AREE DI DICHIARATA COMPETIZIONE STRATEGICA

Scoraggiare alcuni comportamenti strategici cinesi, in particolare nel campo della sicurezza, è una cosa. Punire altri comportamenti in cui sono in gioco altri importanti interessi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti è un altro. Consentire una più ampia forma di concorrenza strategica, in particolare nei settori diplomatico ed economico, è una parte importante di una strategia completamente calibrata. È possibile avere tutte e tre le categorie all’interno di un unico quadro strategico. La logica per includere la ‘concorrenza strategica’ è affrontare quelle aree in cui i due Paesi hanno programmi politici chiaramente contrastanti, ma dove si ritiene che questi conflitti possano essere risolti con mezzi diversi dalla minaccia o dall’uso della forza, o con altri metodi coercitivi o significativi misure punitive. Ne deduce che, sebbene gli interessi in gioco siano importanti, non sono né esistenziali né critici in natura. Questi interessi possono ancora coinvolgere aree di attività politica che sono propedeutiche all’uso finale della forza, come le aree relative alla preparazione militare ed economica a lungo termine. Oppure possono includere aree che, per loro natura, non comporteranno mai l’uso di mezzi letali. Tuttavia, la caratteristica comune a tutte queste aree di concorrenza strategica deve essere la fiducia che gli Stati Uniti possono e potranno prevalere, con i punti di forza e i valori sottostanti degli Stati Uniti che continuano a fornire la mano più forte per giocare in quello che rimane un ambiente aperto, competitivo e internazionale. Queste aree di competizione strategica contro la Cina dovrebbero includere quanto segue: sostenere gli attuali livelli delle forze statunitensi nella regione indo-pacifica (perché fare altrimenti indurrebbe la Cina a concludere che gli Stati Uniti hanno iniziato a ritirarsi dai loro impegni di alleanza), modernizzando anche la dottrina militare, le piattaforme e le capacità per garantire una solida deterrenza a livello regionale; stabilizzare le relazioni con la Russia e incoraggiare le stesse tra Russia e Giappone; concludere unQuadrilateral Security Dialogue (Quad)pienamente operativo con India, Giappone e Australia inducendo l’India ad abbandonare le sue riserve politiche e strategiche finali contro tale accordo; facilitare la normalizzazione delle relazioni Giappone-Corea del Sud per impedire alla Corea di continuare a spostarsi strategicamente nella direzione della Cina; dare la priorità alle relazioni commerciali, investimenti, sviluppo,diplomatiche e di sicurezza tra gli Stati Uniti e ciascuno degli Stati del sud-est asiatico, in particolare con gli alleati degli Stati Uniti, Thailandia e Filippine, per prevenire un’ulteriore deriva strategica dal sud-est asiatico verso la Cina; proteggere lo status di valuta di riserva globale del dollaro USA; proteggere le nuove tecnologie critiche, sia statunitensi che alleate, dall’acquisizione cinese; integrare, nella misura più ampia possibile, le economie degli Stati Uniti,del Canada e del Messico in un mercato continuo di cinquecento milioni al fine di sostenere la forza economica a lungo termine rispetto alla Cina; rinegoziare l’accordo di partenariato transpacifico e quindi aderirvi; negoziare un partenariato transatlantico in materia di scambi e investimenti con l’Unione europea e aderirvi, insieme ad altri potenziali accordi sulla tecnologia o altre questioni; far rispettare gli impegni della Cina sulla liberalizzazione del commercio e degli investimenti, i sussidi statali, il dumping e la protezione della proprietà intellettuale, in collaborazione con amici e alleati, attraverso un meccanismo di risoluzione delle controversie commerciali multilaterali riformato; riformare e rilanciare l’Organizzazione mondiale del commercio (WTO), i suoi meccanismi di risoluzione delle controversie e l’integrità del diritto commerciale internazionale piuttosto che consentire un’ulteriore deriva incrementale verso il protezionismo globale; investire su larga scala, insieme agli alleati degli Stati Uniti, nella Banca mondiale e nelle banche di sviluppo regionale, al fine di fornire alle economie emergenti mezzi efficaci per finanziare lo sviluppo delle loro infrastrutture nazionali, incoraggiando così l’uso della Banca Mondiale (compresi i suoi standard di governance trasparenti ) come alternativa credibile alla BRI (Belt and Road Initiative);rivitalizzare le Nazioni Unite e altre istituzioni multilaterali e internazionali come pietre angolari del governo politico globale; ricostruire il Dipartimento di Stato compresi i suoi bilanci operativi e il livello di personale per essere in grado di competere diplomaticamente con la Cina a livello globale; aumentare gli aiuti allo sviluppo all’estero degli Stati Uniti attraverso l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID) e le agenzie umanitarie delle Nazioni Unite (ONU) istituite al fine di, insieme agli alleati statunitensi, sostenere il dominio dei donatori sulla Cina attraverso la fornitura coordinata di aiuti globali; rafforzamento, in linea con i trattati internazionali esistenti, degli accordi istituzionali multilaterali sui diritti umani per mantenere la pressione multilaterale sia sulle pratiche nazionali in materia di diritti umani della Cina che sulla legittimità politica internazionale del Partito Comunista.

AMBITI DI CONTINUA COOPERAZIONE STRATEGICA

Esiste un’altra serie di sfide politiche in cui è nell’interesse degli Stati Uniti, insieme a quelli degli alleati, continuare a impegnarsi in una cooperazione strategica bilaterale o multilaterale con la Cina. Questo non è per far sentire meglio gli americani o per essere gentili con i cinesi. È perché in queste aree gli interessi degli Stati Uniti vengono migliorati lavorando con Pechino piuttosto che contro Pechino. Nelle circostanze attuali, le aree di cooperazione strategica con la Cina includerebbero quanto segue: negoziare un accordo sul controllo degli armamenti nucleari con la Cina per portare la Cina all’interno del regime globale di controllo degli armamenti per la prima volta e prevenire una nuova corsa agli armamenti nucleari; collaborando all’effettiva denuclearizzazione della Corea del Nord; negoziare accordi bilaterali sulla guerra informatica e lo spionaggio informatico;negoziare accordi bilaterali sull’uso pacifico dello spazio; negoziare protocolli sulle future limitazioni sui sistemi d’arma autonomi controllati dall’IA; cooperare nel Gruppo dei Venti (G20) sulla stabilità macroeconomica e finanziaria globale per prevenire future crisi globali e recessioni; cooperando a livello multilaterale attraverso il G20 e la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, bilateralmente sulla riduzione globale dei gas a effetto serra e trilateralmente con l’India, il terzo Paese emittente; collaborare a un progetto di ricerca globale su tecnologie climatiche innovative, compreso lo stoccaggio di energia solare a lungo termine, come parte di un consorzio di ricerca globale; cooperare alla futura ricerca medica e farmaceutica basata sull’intelligenza artificiale per sviluppare nuove risposte alle principali categorie di malattie che colpiscono entrambi i Paesi, compreso il cancro; cooperare allo sviluppo di un’efficace notifica e gestione della futura pandemia globale, nonché allo sviluppo di vaccini.

POSSA LA PARTE MIGLIORE VINCERE NELLA BATTAGLIA GLOBALE PER LE IDEE

Le idee contano ancora nella politica e nelle relazioni internazionali. Non è solo una questione di equilibrio di potere, per quanto critico sia. Il modo in cui un popolo pensa a se stesso, i tipi di società che si stanno costruendo, le economie in via di sviluppo e le politiche che si evolvono per risolvere le differenze, tutti modellano profondamente le visioni del mondo. Questo concorso di idee continuerà. Xi ha già lanciato la sfida ideologica agli Stati Uniti e all’Occidente con il suo concetto di modello capitalistico autoritario e la sua cosiddetta comunità con un futuro condiviso per l’umanità. Per i nordamericani, gli europei e altri che credono in economie aperte, società giuste e sistemi politici competitivi, la sfida è avere una fiducia continua nell’efficacia intrinseca delle idee su cui si basano.

IMPLEMENTAZIONE: IL RUOLO CRITICO DEGLI ALLEATI

Questa strategia in sette parti deve essere attuata a livello nazionale, bilaterale, regionale, multilaterale e globale. Questo è stato l’approccio della Cina da decenni. Ancora una volta, è qui che gli alleati non sono più facoltativi ma cruciali, dato che spesso possono ottenere ciò che gli Stati Uniti non possono da soli. Gli Stati Uniti dovrebbero sempre tenere a mente che la Cina non ha alleati diversi dalla Corea del Nord, dal Pakistan e dalla Russia, il che pone Pechino in un considerevole svantaggio strategico a livello globale rispetto agli Stati Uniti. Gli alleati sono un grande vantaggio. Un tale approccio richiederà un livello senza precedenti di coordinamento delle politiche nazionali e internazionali degli Stati Uniti. Richiederà la ricostruzione del US Foreign Service e dell’USAID. Richiederà la completa integrazione degli sforzi dei Dipartimenti di Stato, Difesa, Tesoro e commercio, l’Ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti, USAID e la comunità dell’intelligence. Ciò significa che i futuri consulenti per la sicurezza nazionale (integrati con il personale di supporto di alto livello migliore e più brillante) dovranno essere individualmente responsabili del pieno coordinamento e dell’esecuzione finale della strategia a lungo termine degli Stati Uniti per la Cina.

CONCLUSIONE

Non c’è motivo di credere che sia impossibile, se tale strategia viene seguita con successo, che Xi venga col tempo sostituito dalla forma più tradizionale di leadership del Partito Comunista. Xi, come notato in precedenza, sta già provocando reazioni significative contro se stesso e il suo attuale corso strategico. A lungo termine, lo stesso popolo cinese potrebbe mettere in dubbio e sfidare l’affermazione secolare del partito secondo cui l’antica civiltà cinese è destinata per sempre a un futuro autoritario. Quest’ultimo, tuttavia, è in ultima analisi una questione che riguarda il popolo cinese stesso, piuttosto che la strategia degli Stati Uniti. Invece, l’ambizione della strategia statunitense per i decenni a venire dovrebbe essere quella di indurre la leadership del Partito Comunista Cinese a cambiare rotta strategica, con o senza Xi al timone.

In ultima analisi, il problema principale che gli Stati Uniti devono affrontare per affrontare la Cina di Xi non è quello delle capacità militari, economiche o tecnologiche. È di fiducia in se stessi. C’è una forza sottile ma corrosiva che opera da tempo nella psicologia nazionale degli Stati Uniti, sollevando dubbi sul futuro della Nazione eincoraggiando la sensazione che, come Paese, i giorni migliori dell’America possano ora essere nel passato.Anche gli avversari e gli alleati lo percepiscono. Oggettivamente, non vi è alcuna base per tale disperazione. Gli Stati Uniti, come Paese, sono giovani e la capacità di innovazione è insuperabile. I valori per i quali si distingue hanno superato la prova del tempo. È qui che la leadership della Nazione deve ancora una volta affrontare la sfida, non solo per fornire alla Nazione visione, missione e scopo; non solo per inquadrare la strategia e darle effetto; ma per indurre il popolo americano a credere ancora una volta nella Nazione e nella sua capacità di fornire un’efficace leadership globale per il secolo a venire. In tal modo, la Nazione deve anche portare i suoi amici e alleati a credere ancora una volta negli Stati Uniti.

[La prima parte è stata pubblicata il 9 febbraio 2021: ‘USA – Cina: ‘The Longer Telegram’ 2021, verso una nuova strategia americana’]

