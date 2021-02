Gli Stati Uniti come Giano bifronte sulla questione della legalizzazione della cannabis. Un esempio: il New Jersey si spinge in avanti e -attraverso il proprio Governatore- appone la propria firma ed autorizza il processo che corre in quella direzione. Un altro Stato, invece, il Montana, nonostante la approvazione referendaria della propria popolazione, per la quale il processo di approvazione e legalizzazione può essere portato avanti, il Governatore locale frena. Anzi, ridicolizza l’elettorato, affermando: “Mi chiedo se gli elettori, quando hanno adottato questa iniziativa, avessero idea che avrebbero aumentato la burocrazia statale di 100 persone entro nove mesi”. Al giorno d’oggi, un composto chiamato delta-8-tetra-idrocannabinolo (THC) sta diventando sempre più comune da trovare negli estratti concentrati nei dispensari negli stati che consentono la vendita medica o ricreativa di prodotti a base di cannabis. Ma da dove è apparentemente apparso improvvisamente questo fratello perduto da tempo del delta-9-THC? Molto semplicemente, delta-8-THC si è nascosto in bella vista (per così dire) da un po’ di tempo ormai. La nostra comprensione dei cannabinoidi è iniziata davvero nel 1964, quando il dottor Raphael Mechoulam ha identificato con successo il delta-9-THC, un composto che ha guadagnato rapidamente fama e divenne noto nel linguaggio comune semplicemente come THC. La leggendaria azienda di semi Dutch Passion si sta muovendo verso la creazione di una linea di prodotti di cannabis globale. Il mondo del Business. La varietà di cannabis coltivata non ha importanza quanto il processo che usi per coltivare, raccogliere e preparare il prodotto per la vendita. La frutta e la verdura acquistate in un negozio non vengono semplicemente strappate da terra e vendute così come sono, ma vengono messe in risalto e rese presentabili. La cannabis non è diversa.

Stati Uniti

Il Governo del New Jersey firma un disegno di legge per legalizzare la cannabis

Il governatore del New Jersey Phil Murphy, mesi dopo che lo Stato ha votato per la legalizzazione, ha finalmente accettato e convertito in legge il testo legislativo per la legalizzazione della cannabis.

Dopo oltre tre mesi da quando gli elettori hanno approvato la domanda elettorale di legalizzazione della cannabis dello Stato, il Governatore del New Jersey Phil Murphy (D) ha firmato oggi una serie di leggi che alla fine legalizzano l’uso della cannabis da parte degli adulti.

Il New Jersey Cannabis Regulatory, Enforcement Assistance, and Marketplace Modernization Act è stato firmato solo dopo che i legislatori, su richiesta del governatore, hanno avanzato la legislazione di accompagnamento volta a chiarire le sanzioni per il possesso di minorenni.

La legislazione eliminerà le sanzioni penali per il possesso di cannabis e legalizzerà il suo uso e possesso da parte di adulti di età pari o superiore a 21 anni. Le leggi stabiliscono anche una Commissione per la regolamentazione della cannabis (CRC) composta da cinque membri incaricata di creare regolamenti e supervisionare il lancio del settore. Il periodo di richiesta per le licenze commerciali di cannabis si aprirà 30 giorni dopo che il CRC ha rilasciato i suoi regolamenti, previsti per questa estate.

“Le nostre attuali leggi sulla proibizione della marijuana hanno fallito ogni prova di giustizia sociale, motivo per cui per anni ho fortemente sostenuto la legalizzazione della cannabis per uso adulto. Mantenere uno status quo che consente a decine di migliaia, sproporzionatamente di persone di colore, di essere arrestate nel New Jersey ogni anno per reati di droga di basso livello è ingiusto e indifendibile. Questo novembre, gli abitanti del New Jersey hanno votato in modo schiacciante a favore della creazione di un mercato della cannabis per uso adulto ben regolamentato. Sebbene questo processo abbia richiesto più tempo del previsto, credo che stia finendo nel posto giusto e alla fine servirà da modello nazionale“, ha affermato il governatore Phil Murphy, in un annuncio.

Il New Jersey è il tredicesimo Stato degli Stati Uniti a legalizzare la cannabis e il quarto sulla Costa orientale, dopo aver seguito le orme del Maine, del Vermont e del Massachusetts. La vicina New York, nel frattempo, dovrebbe legalizzarsi entro la fine dell’anno.

Per lo sgomento dei sostenitori, il New Jersey è il secondo Stato dopo Washington a legalizzare la cannabis ma non consente ai residenti di coltivare piante di cannabis nelle proprie case.

Stati Uniti

Il Montana può ritardare il piano di legalizzazione della cannabis sostenuto dagli elettori

Il rappresentante dello Stato del Montana Bill Mercer (R) ha proposto di ritardare l’iniziativa di legalizzazione della cannabis approvata dagli elettori fino al 2023, affermando che la decisione degli elettori “non ha alcun senso“.

Il rappresentante dello Stato del Montana Bill Mercer, un repubblicano, sta cercando di ritardare le vendite di cannabis -approvate dagli elettori lo scorso anno- fino al 2023, dicendo che il lasso di tempo “non ha alcun senso“, riporta Missoula Current. Secondo la misura, le vendite inizierebbero nel gennaio 2022.

“Mi chiedo se gli elettori, quando hanno adottato questa iniziativa, avessero idea che avrebbero aumentato la burocrazia statale di 100 persone entro nove mesi. Stai parlando di questa massiccia espansione del governo. … Per cercare di farlo in modo coerente e razionale, dire che tutto questo può essere difeso entro il 1° ottobre, è un errore“, ha affermato Mercer a MTN News tramite The Current.

Mercer ha aggiunto che il solo Dipartimento delle Entrate avrebbe bisogno di 76 nuovi dipendenti.

Le riforme sono state approvate dal 58% degli elettori del Montana lo scorso novembre. Le disposizioni del disegno di legge richiedono che lo Stato disponga di norme in vigore per accettare le domande di settore entro ottobre.

Il mese scorso, i legislatori statali hanno respinto una richiesta di 1,35 milioni di dollari da parte del Dipartimento delle Entrate statale per l’attuazione del programma. L’amministrazione del governatore Greg Gianforte sta lavorando su come implementerà le riforme, compreso il cambiamento del modo in cui sarebbero spesi i ricavi derivanti dalla tassa del 20% sulle vendite di cannabis, afferma il rapporto.

Il gruppo anti-legalizzazione Wrong for Montana ha intentato una causa impugnando il provvedimento secondo cui le disposizioni di allocazione finanziaria nel provvedimento violano la costituzione dello stato. Mercer sostiene che l’attuazione di un piano di legalizzazione dovrebbe essere ritardata nel caso in cui il tribunale respinga la misura.

Il disegno di legge sul ritardo dovrebbe essere ascoltato questa settimana al Comitato Affari e Lavoro della Camera.

Stati Uniti

Legami atomici: la crescente rilevanza del Delta-8-THC

Separato dal suo cugino cannabinoide delta-9-THC da una via chimica, il delta-8-THC sta vedendo crescere sempre più la sua importanza a causa della maggiore attenzione su un altro cannabinoide ben noto: il CBD.

Al giorno d’oggi, un composto chiamato delta-8-tetra-idrocannabinolo (THC) sta diventando sempre più comune da trovare negli estratti concentrati nei dispensari negli stati che consentono la vendita medica o ricreativa di prodotti a base di cannabis. Ma da dove è apparentemente apparso improvvisamente questo fratello perduto da tempo del delta-9-THC?

Molto semplicemente, delta-8-THC si è nascosto in bella vista (per così dire) da un po’ di tempo ormai. La nostra comprensione dei cannabinoidi è iniziata davvero nel 1964, quando il dottor Raphael Mechoulam ha identificato con successo il delta-9-THC, un composto che ha guadagnato rapidamente fama e divenne noto nel linguaggio comune semplicemente come THC.

La scoperta di Mechoulam ha allentato il filo principale che ha finalmente permesso ad altri scienziati di districare le matasse fitte e finemente tessute dell’arazzo biochimico e del potenziale terapeutico della cannabis, rendendosi presto conto che la cannabis è una pianta complessa con più di 60 cannabinoidi identificabili che interagiscono con un sistema neurotrasmettitore nel cervello e corpo noto come sistema endocannabinoide.

Armati di questa nuova conoscenza, i ricercatori hanno identificato il delta-8-THC all’inizio degli anni ’70. Tuttavia, la loro scoperta è arrivata con pochissimo clamore, dati i bassi livelli di presenza naturale del composto e una potenza apparentemente inferiore al delta-9-THC. I ricercatori hanno scoperto che delta-8-THC aveva quasi esattamente la stessa struttura atomica del delta-9-THC: l’unica differenza era il posizionamento di un legame atomico nel composto. Naturalmente, questa piccola differenza può significare che il composto ha un impatto completamente diverso su un utente.

Quindi, quali sono gli effetti del delta-8-THC (di seguito denominato delta-8)? Successivamente alla sua scoperta, è stata condotta una certa quantità di ricerca sul delta-8 negli Stati Uniti, inclusa la sua efficacia come antiemetico (cioè inibitore della nausea) e il suo potenziale per aiutare ad arrestare la crescita del tumore. Tuttavia, l’ulteriore esplorazione della promessa del cannabinoide si è interrotta quasi immediatamente e alla fine è stata consegnata a uno scaffale polveroso figurativo dell’era Reagan per oltre due decenni.

Come tanti eventi legati ai cannabinoidi, il riemergere di delta-8 dall’oscurità e l’attuale ascesa alla ribalta trova le sue radici, forse non sorprendentemente, con Mechoulam. Nel 1995, la sua tenace curiosità per le capacità terapeutiche della cannabis lo aveva in qualche modo riportato a delta-8 e il suo team in Israele ha condotto studi che hanno riconfermato il potenziale che i ricercatori americani avevano appena iniziato a scoprire. Usando la minore psicoattività della sostanza a proprio vantaggio, i ricercatori israeliani hanno scoperto di poter somministrare alti dosaggi di delta-8 per sfruttare al meglio i suoi effetti antiemetici senza gli aspetti scomodi dell'”alto” causato da delta-9.

Mechoulam e il suo gruppo di ricerca devono quasi certamente aver affrontato un dilemma con la scelta del delta-8 per la loro ricerca: data la sua bassa frequenza di eventi naturali, come sarebbero stati in grado di procurarsi il materiale necessario per l’uso terapeutico? La risposta è stata trovata in un brevetto statunitense depositato da Mechoulam e altri due ricercatori molto più tardi nel 2004. Il brevetto è una ricetta per convertire il cannabinoide CBD più comunemente disponibile in delta-8 e delta-9.

Il metodo si chiama isomerizzazione e utilizza processi chimici per rompere i legami atomici in una molecola (in questo caso, CBD) e, poiché condivide gli stessi atomi, anche se in una diversa disposizione, la trasforma in un’altra molecola (delta-8 o delta-9). In effetti, il processo di isomerizzazione dei cannabinoidi era noto a Mechoulam dalla fine degli anni ’60. Quel processo è noto anche al mondo sotterraneo della cannabis da quasi altrettanto tempo, sebbene la sua effettiva utilità fosse discutibile nella migliore delle ipotesi (vedi il libro di Larry Todd del 1974 “Dr. Atomic’s Marijuana Multiplier”, da cui qualsiasi estrattore esperto di scienza otterrà quasi sicuramente un buon ridere).

Gli attuali progressi tecnologici hanno reso più semplice il metodo di isomerizzare il CBD nelle due forme di THC nell’ultimo decennio. L’attuale aspetto di Delta-8 nel mercato della cannabis ricreativa è il risultato della generazione moderna di artisti innovativi e scientifici dell’estrazione della cannabis. L’ubiquità di altri metodi scientifici di estrazione come la distillazione – che ci fornisce l’ingrediente chiave in quasi tutte le cartucce di vaporizzatori e nella maggior parte dei prodotti commestibili disponibili per la vendita – dovrebbe offrire alcune informazioni su quanto il delta-8 possa essere prominente nel futuro dei prodotti a base di cannabis (è vale la pena notare che delta-8 è già disponibile in cartucce di distillato, tra le altre forme). Un fattore che quasi sicuramente aiuterà l’ascesa alla ribalta del delta-8 è la disponibilità dell’ingrediente principale necessario per produrre questo THC convertito: il CBD.

Enormi appezzamenti di canapa ad alto contenuto di CBD (legalmente definita come qualsiasi pianta di cannabis con meno dello 0,3% di delta-9-THC) vengono attualmente coltivati ​​in diversi stati e, una volta raccolti, vengono ridotti in libbre su libbra di puro estratto di CBD cristallino, che può quindi essere convertito relativamente facilmente in delta-8 o delta-9. L’enorme volume di cristallite CBD prodotto negli Stati Uniti è attualmente sconosciuto, ma è facile sospettare che l’importo sarebbe sbalorditivo se calcolato. Non è uno sforzo di immaginazione pensare che la proliferazione di cannabinoidi pronti per la vendita al dettaglio e assemblati in laboratorio come delta-8 sia a portata di mano, se non già ben avviata.

Canada

Dutch Passion diffonde i semi

La leggendaria azienda di semi Dutch Passion si sta muovendo verso la creazione di una linea di prodotti di cannabis globale.

Nel 1997, un uomo di nome Henk van Dalen ha trovato “il Santo Graal“. A partire dagli anni ’70, aveva coltivato la propria cannabis, aperto un coffeeshop di Amsterdam e fondato una delle prime banche di semi di cannabis al mondo, ma sapeva di essere anche in grado di raggiungere un obiettivo a lungo atteso per la coltivazione della cannabis: scoprire come creare semi femminizzati.

Quando van Dalen ha allevato quei primi semi femminizzati nel 1997, ha consolidato la sua banca dei semi, Dutch Passion, come pioniere nell’industria internazionale della cannabis. Oggi sono passati più di due decenni dall’invenzione dei semi femminizzati e l’industria della cannabis ha un nuovo Santo Graal da inseguire, ma van Dalen e Dutch Passion sono ancora qui a inseguire il sogno.

Schaman di Dutch Passion.

Abbiao incontrato il capo della genetica e dei nuovi territori di Dutch Passion, Mahmoud Hanachi, nel giardino di casa del leggendario autore di cannabis Ed Rosenthal in una vivace mattina d’inverno nella Bay Area. Hanachi era in visita in California da Amsterdam e cercava di incontrare nuovi potenziali partner commerciali. In un fresco abbottonatura bianca, jeans scoloriti e scarpe da ginnastica bianche, Hanachi è apparso come la quintessenza dell’uomo d’affari europeo della cannabis della nuova scuola, e la sua sensibilità corrispondeva. Si era svegliato presto, aveva approfittato della differenza di fuso orario per portare a termine un po ‘di lavoro e aveva chiamato a casa sua moglie e i suoi figli.

Quando abbiamo parlato nel giardino di Rosenthal, davanti a una tazza di tè e una sigaretta, Hanachi ha parlato dell’industria della cannabis con uno sguardo chiaro e sincero. Ha scherzato sulla natura ridicola delle leggi sulla cannabis in tutto il mondo (ad esempio, in Austria, è legale coltivare cannabis come pianta ornamentale, ma non per raccogliere e vendere il fiore che hai coltivato), ma ha notato che il resto del mondo sta sfidando sempre più l’egemonia proibizionista americana.

“Il futuro sta decisamente andando verso la legalizzazione mondiale“, ha detto Hanachi. “Alcuni luoghi si muoveranno più velocemente di altri, ma è solo questione di tempo“.

Poi, mentre gli scoiattoli giocavano su un albero vicino, Hanachi ha dato uno sguardo a quello che potrebbe essere il nuovo Santo Graal di Dutch Passion: un marchio di fiori di cannabis veramente globale e riconoscibile, venduto legalmente in tutto il mondo.

Canada e oltre

Quando si tratta del mercato legale globale della cannabis, tutte le strade passano praticamente attraverso il Canada. Negli ultimi tre anni, Dutch Passion ha lavorato per entrare nel mercato canadese e, entro il 2018, ha esportato legalmente i suoi semi a molti dei produttori autorizzati canadesi. Hanachi afferma che Dutch Passion è una delle poche società commerciali di semi di cannabis che è stata in grado di navigare nei complessi regolamenti governativi in ​​Olanda per ottenere i certificati fitosanitari necessari per esportare legalmente i propri semi.

Ma, forse la cosa più interessante, Dutch Passion sta ora andando oltre la semplice vendita di semi. L’azienda ora ha anche pre-roll e fiori di cannabis di marca in vendita tramite un produttore canadese, Weed Me, e questi prodotti sono venduti nella stessa confezione dei pre-roll e dei fiori Dutch Passion che ora hanno in vendita in Italia, dove la cannabis con meno dello 0,6% di THC è legale per la vendita.

“In Italia utilizziamo la stessa confezione del Canada, perché vogliamo ottenere uniformità in tutto il mondo“, ha detto Hanachi. “In futuro, se gli Stati Uniti si aprissero, vorremmo utilizzare la stessa confezione qui“.

Tuttavia, ha aggiunto che Dutch Passion non ha molto interesse per il mercato della canapa statunitense, dove -a meno che la FDA non rilasci regolamenti che limitano la vendita di fiori di canapa con meno dello 0,3% di THC- è probabile che un nuovo mercato legale si svilupperà rapidamente quest’anno.

“Per noi, [la canapa]non sarebbe così interessante“, ha detto Hanachi. “Siamo allevatori ricreativi e abbiamo sempre allevato ceppi ricreativi“.

Dutch Passion non è certamente l’unica azienda di cannabis a guardare all’espansione globale, con aziende canadesi che acquisiscono i massimi vertici negli Stati statunitensi a favore della cannabis quasi ogni giorno e una manciata di aziende coltivatrici che si espandono in paesi di recente legale come Colombia, Lesotho e Macedonia. Ma data la loro posizione unica di banca dei semi legale in grado di spostare la loro genetica attraverso i confini internazionali, così come la loro eredità OG nel settore, Dutch Passion potrebbe essere la prima a creare una linea di prodotti di cannabis riconoscibile e legale che – come tanti altri prodotti nel nostro mondo sempre più globalizzato – è esattamente lo stesso su un lato del pianeta e sull’altro.

Sinfonia di sforzi

Quando si tratta del vero fiore venduto, l’azienda di semi con sede ad Amsterdam è ancora concentrata sullo sviluppo di nuove linee di semi. A gennaio, hanno rilasciato quattro nuove varietà, tutte caratterizzate da una genetica che ha raccolto clamore sul lato americano dell’Atlantico.

C’è la meringa, un dolce incrocio tra torta nuziale e biscotti animali. C’è Mokum’s Tulip, un gelido incrocio di Gelato e Sherbet e una versione autofiorente del loro pluripremiato Lemon Zkittlez. E infine, c’è HiFi 4G, un interessante incrocio tra un taglio nordamericano di WiFi OG e il miglior OG in stile europeo di Dutch Passion, Glueberry OG.

“Fumare HiFi 4G rende l’esperienza di ascoltare la musica un tipo diverso di cose“, dice Hanachi, alzando le mani sul busto. “Senti il ​​tuo corpo assorbire la musica“.

Hanachi afferma di aver intenzionalmente allevato un top OG americano con un top OG europeo al fine di riunire due diversi profili di terpeni e creare un nuovo palato.

Il rapporto seme di Dutch Passion con Weed Me attualmente scorre solo in una direzione, con Dutch Passion che invia semi in Canada. Ma presto, Hanachi dice che avranno una partnership in Canada dove potranno coltivare le proprie varietà e cacciare fenotipi su larga scala.

“In questo momento, stiamo lavorando nel nostro clima politico in Olanda, che è ancora sotterraneo, più o meno“, dice Hanachi, riferendosi al “problema della backdoor” dell’Olanda, per cui è legale avere semi di cannabis e vendere cannabis nei coffeeshop, ma non legale per crescere su larga scala. “Con la partnership che stiamo costruendo in Canada, possiamo lavorare a un ritmo più veloce e allevare per diversi livelli di cannabinoidi. Ci sono ancora momenti interessanti davanti a noi“.

Stati Uniti

Estrazione di THC: come trasformare la trinciatura in profitto

Per fare soldi nell’industria della cannabis, è importante conoscere le complessità del business.

Coltivatori, appaltatori, tagliatori, produttori e distributori si assumono tutti rischi, competenze e ruoli diversi. Lavorare con gli addetti ai lavori della cannabis che operano su entrambi i lati della legge fornisce informazioni sul processo di coltivazione di queste piante e trasformarle in profitto. L’utilizzo dell’assetto è uno di questi modi.

La varietà di cannabis coltivata non ha importanza quanto il processo che usi per coltivare, raccogliere e preparare il prodotto per la vendita. La frutta e la verdura acquistate in un negozio non vengono semplicemente strappate da terra e vendute così come sono, ma vengono messe in risalto e rese presentabili. La cannabis non è diversa.

I tipi di pepite che la maggior parte dei dispensari cerca sono pepite coltivate al chiuso. Un vero agricoltore può tagliare una pepita all’aperto per assomigliare a una pepita al coperto, ma richiede un’attenta rimozione di tutte le foglie d’acqua e gli steli dal prodotto.

Il processo di rifilatura è la variabile che determina il valore della tua cannabis. Un taglio casuale elimina i cristalli preziosi dalle gemme lasciando le zampe di gallina e gli adesivi nel prodotto. Per controllare la qualità dell’inventario di un dispensario, prendi una crocchetta e ruotala per controllare il lavoro di rifinitura.

Una pianta correttamente raccolta e tagliata lascia una grande quantità di guarnizioni. Queste sono le foglie d’acqua, le foglie di zucchero e le pepite non formate lasciate sui gambi e sui ceppi che sono stati raccolti per le cime. Questo prodotto ora deve essere rifilato e smistato, gambo per gambo, al fine di pulire i gambi e gli steli, che possono essere scartati.

Le foglie d’acqua (foglie senza cristalli) vengono spesso lasciate nel rivestimento per essere estratte. Sebbene il THC non venga estratto da esse, le foglie contengono una varietà di terpeni e altri preziosi nutrienti che completano le capacità della pianta e il sapore dell’estratto. Quando il rivestimento è pronto per essere soffiato attraverso un estrattore, ciò che rimarrà sembrerà il taglio del prato. L’estrazione da questo sarà buona come qualsiasi cosa si otterrebbe dall’estrazione di pepite.

Estrazione di prodotti dalla trinciatura

L’estrazione può essere eseguita in diversi modi. Esistono sistemi a ciclo aperto e chiuso con solventi (butano, propano, ecc.), CO2, alcol, ghiaccio secco e persino sistemi di estrazione dell’acqua ghiacciata. Il sistema utilizzato dipende da ciò che è disponibile e da ciò che l’estrattore è sufficientemente competente da usare, anche se se viene utilizzato un solvente, sappi che un sistema a circuito chiuso sicuro potrebbe costare tra $ 50.000 e $ 200.000. Un sistema a circuito aperto può esplodere a causa di impurità intrinseche nel solvente.

Quando si utilizza un sistema a solvente, fare attenzione a non sovraccaricare la quantità di prodotto che soffia attraverso i tubi. L’elaborazione di 10-20 libbre di trim dovrebbe richiedere almeno 24 ore su un sistema di solventi a circuito chiuso e fino a 10 giorni con metodi di distillazione di acqua e alcool. Più a lungo rimane, più prodotto viene prodotto.

Una corsa veloce si ottiene utilizzando pepite che non arriverebbero al dettaglio. Non spingere le cime della testa più grandi (note anche come cole) nella macchina. Questo è un prodotto vendibile: succhi e marmellate non sono realizzati con i prodotti migliori. Invece, esegui pepite più piccole di una miniatura.

Una volta estratto, adagia il liquido appiccicoso su carta oleata in padelle. Per realizzare il favo o la cera, mescolando rapidamente l’estratto si aggiunge aria, che frusta il prodotto facendolo apparire più grande, pur avendo lo stesso peso.

Gli estratti a base di solventi sono considerati più puri di quelli prodotti senza. Un concentrato a base di solvente ha un contenuto di THC o CBD più elevato con un contenuto dal 70 al 90 percento. La cera prodotta da questi concentrati avrà un colore guscio d’uovo e molto friabile. È meglio tamponarli con una penna vaporizzante.

Gli estratti prodotti senza solventi tendono ad essere venduti come bubble hash, poiché sono fondamentalmente solo fango di kief. Questi saranno spesso di colore molto più scuro, sebbene forniscano comunque un ottimo sballo, e molte persone preferiscono il sapore dell’hashish, che è popolare in varie parti del mondo.

L’estratto avrà quindi bisogno di tempo per essere impostato. Il fango bolle quando i gas dal solvente, dall’alcol o dall’acqua vengono rilasciati dalle bolle all’interno. Attendi almeno 48 ore affinché il concentrato si asciughi prima di provare a fumarlo. In caso contrario, potrebbero esserci seri rischi per la salute, inclusi danni alla gola e ai polmoni o esplosioni perché i dab rig utilizzano calore elevato.

La cera è nota per essere il concentrato meno consistente e nel tempo diventa più secca e più difficile da trattare. Quelle cere più leggere e friabili possono sembrare buone, ma possono essere difficili da lavorare, per non parlare di quanto sia facile perdere molte briciole. Shatter è commercializzato come il concentrato più stabile, ma anch’esso perde la sua consistenza nel tempo. Shatter è simile a un Jolly Rancher, che può essere gommoso o duro, a seconda di quanto tempo è stato seduto al sole.

Il concentrato che molti mirano a duplicare è un’ambra leggera simile al miele, che ha il massimo sapore ed effetto (di solito dal 60 al 70% di contenuto di THC / CBD) e mantiene la consistenza di Play-Dough per tutto il suo ciclo di vita. Questa consistenza facilita il dabbing sia con una penna vaporizzatore che con un dab rig.

