Donald Trump, come previsto, non è riuscito a farsi assegnare il secondo mandato alla Casa Bianca. Da oggi gli Stati Uniti d’America hanno un nuovo Presidente, il democratico Joe Biden. Una cosa, però, è certa: Trump non ha perso male, gode di un sostegno ancora molto ampio nel Paese, poco meno di un 50%.

«Non c’è un ripudio completo di Trump», ha considerato ieri una fonte interna allo staff di Biden, esprimendo la delusione per questa mancanza di ‘ripudio’. Gli osservatori sapevano perfettamente che non vi era, non nelle dimensioni che la narrativa democratica degli ultimi mesi ha provato far passare.

Chiusa l’era Trump (ma dovremmo attendere gennaio 2021 per sapere se si chiuderà senza ulteriori ferimenti alla democrazia e all’edificio costituzionale, o sacrificio di vite umane, visto il forte timore di violenze post-elettorali), la domanda di fondo che resta inevasa è sul popolo trumpiano, che resta lì, e che dovrebbe essere il primo problema politico che la nuova Amministrazione si dovrà porre.

«I milioni che hanno votato per Trump non erano tutti creduloni o razzisti. Sì, Trump ha vinto senza dubbio il voto razzista, il voto omofobo, il voto xenofobo. Ma decine di milioni di americani hanno visto e sentito qualcos’altro da Trump che li attrae. Dovremmo sforzarci di capire di cosa si tratta», scrive oggi su ‘CNN’ Frida Ghitis, editorialista del ‘Washington Post’ e ‘World Politics Review’, annotando come l’angoscia, la paura, il disorientamento siano i tratti distintivi di questa attrazione, in riferimento in primo luogo all’economia, che ha fatto passare in secondo piano addirittura la pandemia.

Tra gli attrezzi per riflettere su questo tema ci può essere la psicologia. Uno spunto in questo senso lo si può rintracciare in un lavoro di Ian Hughes, Senior Research Fellow presso il MaREI Center dell’University College Cork, in Irlanda, che mostra come la psicopatologia individuale e una politica della paura siano profondamente intrecciate.

Riportiamo di seguito un suo intervento nel quale sintetizza il lavoro che su psicologia di Trump e paura americana ha prodotto su richiesta di ‘openDemocracy’.

***

«I politici che vivono in una rabbiosa nebbia narcisistica rappresentano una chiara minaccia per la democrazia e la pace, e Donald Trump è un classico esempio di ciò che questo significa in pratica. Ma non è una semplice questione di psicologia. Come ho sostenuto nel 2017 in ‘Demoni e angeli: i leader degli ’ uomini ‘ forti e la violenza sociale ’ , le circostanze mutevoli, piuttosto che i cambiamenti nella natura umana, sono responsabili dei vari livelli di violenza nelle società umane che possono essere osservati nel corso della storia – un’intuizione che riecheggia gli scritti di Steven Pinker .

Per la maggior parte di noi, ‘demoni interiori’ come i nostri impulsi verso la predazione, il dominio e la vendetta, coesistono con ‘angeli migliori’ come la compassione, l’equità, l’autocontrollo e la ragione. Quando le condizioni sociali, materiali e culturali favoriscono le nostre migliori qualità, la violenza rimane bassa, ma se le condizioni premiano i nostri demoni interiori, la violenza aumenta.

Nel 2017 ho avvertito che l’elezione di Trump e l’ascesa di altri leader di uomini forti in tutto il mondo, indicavano che le condizioni che favorivano quei demoni interiori -come la disuguaglianza economica, la polarizzazione politica e il rapido cambiamento tecnologico e demografico – stavano ancora una volta diventando dominanti.

Una delle risorse chiave per comprendere la relazione potenzialmente esplosiva tra la psicologia individuale e le condizioni sociali più ampie è il lavoro dell’innovativo psicologo polacco Andrew Lobaczewski . In ‘ The real clash of civilizations ’ , anch’esso pubblicato nel 2017, ho usato alcune delle idee di Lobaczewski per esplorare la natura oscura della mente disordinata di Trump, sostenendo che il vero ‘scontro’ non è tra Nazioni, razze o religioni, ma tra la maggioranza in ogni società capace di empatia e ragione, e una minoranza molto influente che soffre di pericolosi disturbi del carattere e della personalità.

Questa minoranza -composta da psicopatici, sociopatici e persone con disturbo narcisistico di personalità e disturbo paranoico di personalità- è essenzialmente priva di coscienza. Nel suo libro ‘ Political Ponerology ’ , Lobaczewski ha scritto che «Tali individui sognano di imporre il loro potere e il loro diverso modo esperienziale al loro ambiente e alla loro società. Sfortunatamente, in una società psicologicamente ignorante, i loro sogni hanno buone possibilità di diventare realtà per loro e un incubo per gli altri».

Il mandato di Trump come Presidente, ho avvertito, sarebbe segnato da uno scontro tra quelle forze che hanno sostenuto le norme e i valori della democrazia e le azioni patologiche di Trump che derivano dalla sua assenza di coscienza, sostenute da coloro che lo sostengono.

Arena particolarmente spaventosa per comportamenti patologici di questo tipo è la politica estera e di sicurezza, e in particolare la minaccia di una guerra nucleare. ‘ Pericolo: c’è una centrifuga alla Casa Bianca ’ incentrata sul fatto inquietante che qualcuno con la psicologia disordinata come quella di Trump ha il controllo dell’arsenale nucleare americano. Questo pezzo è stato scritto quando Trump ha annunciato la sua intenzione di ritirarsi dall’accordo nucleare iraniano e ha minacciato la Corea del Nord con ‘fuoco e furia ’ come il mondo non ha mai visto.

Come le centrifughe nucleari che separano gli atomi di uranio 238 più pesanti dalle loro controparti più leggere ed esplosive di uranio 235, ho sostenuto che Trump si stesse comportando come una centrifuga umana agendo come un grande divisore, alimentando paure, aumentando le tensioni e minando accordi e alleanze internazionali. Data la natura e l’ampiezza delle crisi che l’America e il resto del mondo devono affrontare come la proliferazione nucleare e il cambiamento climatico, è essenziale che le centrifughe arrabbiate di Trump vengano smontate e che la razionalità venga ripristinata negli affari interni ed esteri.

In un successivo articolo pubblicato nel 2018 -‘La politica estera di Donald Trump ha davvero senso? ’ – ho esteso questa analisi esaminando l’allarmante vertice di Helsinki in cui si è schierato con Vladimir Putin, e contro le sue stesse agenzie di intelligence, sulla questione dell’interferenza della Russia nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2016. Nel contesto di un modello consolidato di attacchi agli alleati democratici e di elogi per i leader autoritari, questo pezzo si è concentrato sulla paranoia di Trump nel tentativo di spiegare perché è del tutto logico per lui cercare alleanze con leader autoritari.

Gli individui con paranoia acuta, che è una caratteristica del narcisismo patologico, sono caratterizzati da una visione del mondo che vede gli altri come intrinsecamente inaffidabili e pronti a danneggiarli.

I leader paranoici, quindi, si ritraggono dalle alleanze con gli alleati democratici perché credono che tali alleanze siano insidiose e che solo le Nazioni forti che stanno da sole possano sopravvivere. Questa è una convinzione condivisa da altri leader forti come Putin.

A quel tempo, Trump veniva regolarmente ritratto dai media come un narcisista, anche in libri come ‘ Fire and Fury ’ di Michael Wolff che aumentavano le preoccupazioni sull’idoneità mentale di Trump per l’ufficio. In risposta ho pubblicato ‘ Fuoco e furia: lo psicodramma di un genio molto stabile ’ , che ha cercato di chiarire cosa significhi effettivamente questa parola esplorando la comprensione psicoanalitica del disturbo narcisistico di personalità.

Durante il corso del normale sviluppo umano, un bambino acquisisce un certo grado di umiltà, il riconoscimento della realtà esterna e l’accettazione del fatto che gli altri non sono qui semplicemente per servire i propri bisogni e interessi. I fallimenti dell’amore e della cura nella prima infanzia, tuttavia, possono interrompere questo processo di sviluppo psicologico, lasciando una persona internamente in conflitto tra una compulsione per la grandezza e un senso punitivo di inutilità.

Persone come Trump con disturbo narcisistico di personalità sono spinte a vivere la loro vita danneggiando gli altri e perseguendo i loro grandiosi sogni distruttivi perché sono psicologicamente incapaci di venire a patti con il ‘fuoco e la furia’ che si trovano dentro.

‘Entrepreneurs of hate’ è stato scritto nell’ottobre 2018 in concomitanza con la pubblicazione del mio libro ‘ Disordered Minds: How Dangerous Personalities Are Destroying Democracy’ , che esamina alcune delle atrocità più spaventose del XX secolo, tra cui l’Olocausto, il Gulag di Stalin, la grande carestia di Mao e I campi di sterminio di Pol Pot in Cambogia. Il tema comune in questi casi è il ruolo fondamentale svolto dai mercanti di odio nel fomentare tali orrori.

Secondo lo psicologo Robert Sternberg , l’odio non è una singola emozione, ma un mix tossico di rabbia verso gli altri, paura degli altri e repulsione nei loro confronti, il tutto cementato dalle storie che raccontiamo su di loro che li rende alieni, minacciosi e meritevoli del ingiustizie che desideriamo subire su di loro. Sotto tutti questi aspetti, Trump è un maestro hatemonger.

Si è abilmente sintonizzato sui sentimenti di risentimento da parte di un numero considerevole di bianchi americani denigrando apertamente gli immigrati come ‘stupratori’ e ‘assassini’ ed etichettando la stampa come ‘il nemico del popolo’. Chiunque abbia osato mettere in dubbio la sua gonfiata immagine narcisistica di sé è stato diffamato. Ma quando i mercanti d’odio minacciano le fondamenta stesse della democrazia, l’atto d’amore più potente è votare contro l’odio in ogni occasione.

Questa conclusione è esplorata nel mio pezzo più recente, ‘ John Hume e John Lewis: Hewn from the same rock’ , che in realtà non menziona Trump per nome. Tuttavia, evidenziando le qualità di questi due giganti morali che sono morti nel 2020, si fornisce un duro promemoria del vuoto di leadership che gli Stati Uniti hanno subito negli ultimi quattro anni.

Questi due operatori di pace, uno della mia città natale dell’Irlanda del Nord e l’altro del sud americano, sono cresciuti in società divise e violente. Ma all’interno di questi ambienti poco promettenti entrambi hanno sviluppato forti codici etici che hanno sottolineato la nostra comune umanità, la necessità di rispettare la differenza e la diversità, il requisito di proteggere e approfondire la democrazia e l’imperativo di porre la non violenza al centro assoluto delle relazioni umane e sociali.

Entrambe le figure hanno anche tratto la loro base di sostegno dalle molte persone all’interno di queste società violente e piene di odio che hanno rifiutato tali valori negativi e invece hanno condiviso le loro visioni di uguaglianza, inclusione e amore. In questa epoca di leader uomini forti che ci stanno portando sempre più vicini alla distruzione, Hume e Lewis forniscono il modello per la leadership di cui abbiamo urgentemente bisogno.

