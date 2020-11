Chi inventò il Collegio Elettorale per eleggere il Presidente? I delegati a Filadelfia concordarono, nell’estate del 1787, che il nuovo Paese che stavano creando non avrebbe avuto un re ma piuttosto un esecutivo eletto. Ma non erano d’accordo su come scegliere quel presidente. Il delegato della Pennsylvania James Wilson ha definito il problema della scelta di un presidente “in verità, uno dei più difficili di tutti che dobbiamo decidere”. Altri delegati, quando in seguito hanno raccontato lo sforzo del gruppo, hanno detto “questo stesso argomento li ha imbarazzati più di ogni altro – che vari sistemi sono stati proposti, discussi e rifiutati”. Rischiavano di concludere le loro riunioni senza trovare un modo per scegliere un leader. In effetti, questa è stata l’ultima cosa scritta nella bozza finale. Se non fosse stato raggiunto un accordo, i delegati non avrebbero approvato la Costituzione.

La scelta del Presidente è stato uno di quei compromessi. Tre approcci sono stati discussi durante la Convenzione costituzionale: elezione da parte del Congresso, selezione da parte delle legislature statali e un’elezione popolare – sebbene il diritto di voto fosse generalmente limitato ai proprietari terrieri bianchi. Alcuni delegati alla Convenzione costituzionale pensavano che lasciare che il Congresso scegliesse il Presidente avrebbe fornito un cuscinetto da ciò a cui Thomas Jefferson si riferiva come le “persone ben intenzionate, ma disinformate” che, in una nazione delle dimensioni degli Stati Uniti, “non potrebbero avere conoscenza di personaggi e qualifiche eminenti e l’effettiva decisione di selezione. ” Altri erano preoccupati che questo approccio minacciasse la separazione dei poteri creata nei primi tre articoli della Costituzione: il Congresso potrebbe scegliere un esecutivo debole per impedire al presidente di esercitare il potere di veto, riducendo l’efficacia di uno dei controlli ed equilibri del sistema. Inoltre, il presidente potrebbe sentirsi in debito con il Congresso e restituire un po ‘di potere al ramo legislativo. Il delegato della Virginia James Madison era preoccupato che dare al Congresso il potere di selezionare il Presidente “lo avrebbe reso l’esecutore e l’autore delle leggi; e poi … possono essere emanate leggi tiranniche affinché possano essere eseguite in modo tirannico. ”

Questo punto di vista ha convinto il suo collega virginiano George Mason a revocare il suo precedente sostegno all’elezione del presidente al Congresso e quindi a concludere che vedeva “rendere l’Esecutivo la semplice creatura della Legislatura come una violazione del principio fondamentale del buon governo”. Alcuni delegati pensavano che il coinvolgimento diretto degli stati nella scelta del leader del governo nazionale fosse un buon approccio per il nuovo sistema federale. Ma altri, incluso Alexander Hamilton, temevano che gli stati avrebbero scelto un dirigente debole, per aumentare il proprio potere. Hamilton ha anche osservato che i legislatori sono spesso più lenti a muoversi di quanto ci si potrebbe aspettare che i leader più importanti: “Nella legislatura, la prontezza della decisione è più un male che un vantaggio”. Forse non è conciso come il musical, ma il punto è chiaro: non fidarti delle legislature statali.

L’approccio finale dibattuto è stato quello delle elezioni popolari. Alcuni delegati, come il delegato di New York Gouverneur Morris, vedevano il presidente come il “guardiano del popolo”, che il pubblico dovrebbe eleggere direttamente. Gli stati del sud hanno obiettato, sostenendo che sarebbero stati svantaggiati in un’elezione popolare in proporzione alla loro popolazione effettiva a causa del gran numero di schiavi in ​​quegli stati che non potevano votare. Questo alla fine fu risolto – in uno di quei tanti compromessi – contando ogni persona schiavizzata come tre quinti di una persona libera ai fini della rappresentanza. George Mason, un delegato della Virginia, ha condiviso lo scetticismo di Jefferson nei confronti degli americani regolari, dicendo che sarebbe “innaturale riferire la scelta di un personaggio appropriato per il capo magistrato alle persone, come sarebbe, riferire una prova di colori a un cieco . L’estensione del Paese rende impossibile che le persone possano avere la capacità necessaria per giudicare le rispettive pretese dei Candidati “. I delegati hanno nominato un comitato di 11 membri – uno per ogni stato alla Convenzione costituzionale – per risolvere questo e altri problemi nodosi, che hanno chiamato il “Gran Comitato sulle questioni rinviate”, e incaricato di risolvere “affari non finiti, incluso come eleggere il presidente.” All’inizio, sei degli 11 membri hanno preferito le elezioni popolari nazionali.

Ma si sono resi conto che non potevano far ratificare la Costituzione con quella disposizione: gli stati del Sud semplicemente non sarebbero stati d’accordo. Tra il 31 agosto e il 4 settembre 1787, il comitato lottò per produrre un compromesso accettabile. Il terzo rapporto della commissione alla Convenzione proponeva l’adozione di un sistema di elettori, attraverso il quale sia il popolo che gli Stati avrebbero aiutato a scegliere il presidente. Non è chiaro quale delegato abbia avuto l’idea, che era una soluzione in parte nazionale e in parte federale, e che rispecchiava altre strutture della Costituzione. Hamilton e gli altri fondatori furono rassicurati sul fatto che con questo sistema di compromesso, né l’ignoranza pubblica né l’influenza esterna avrebbero influenzato la scelta del leader di una nazione. Credevano che gli elettori avrebbero assicurato che solo una persona qualificata diventasse presidente. E pensavano che il collegio elettorale sarebbe servito da controllo su un pubblico che potrebbe essere facilmente fuorviato, soprattutto dai governi stranieri. Ma il sistema originale – in cui il vincitore del collegio elettorale sarebbe diventato presidente e il secondo classificato sarebbe diventato vice presidente – è caduto quasi immediatamente. Con le elezioni del 1800 erano sorti partiti politici.

Poiché i voti elettorali per il Presidente e il vicepresidente non erano elencati in schede separate, i compagni in carica democratico-repubblicani Thomas Jefferson e Aaron Burr si sono alleati nell’Electoral College, inviando il concorso alla Camera dei rappresentanti. La Camera alla fine scelse Jefferson come terzo presidente, lasciando Burr come vice presidente, non John Adams, che aveva guidato il biglietto del partito federalista avversario. Il problema fu risolto nel 1804 quando fu ratificato il 12 ° emendamento, consentendo agli elettori di votare separatamente per presidente e vicepresidente. Da allora è sempre stato così.

Traduzione dell’articolo ‘Who invented the Electoral College?’ di Phillip J. VanFossen della Purdue University per ‘The Conversation’

