‘In amore vince chi fugge’, ma nel Partito Popolare Europeo? Il premier ungherese Viktor Orban ha deciso l’uscita del Fidesz dal gruppo del PPE all’Europarlamento. La comunicazione ufficiale è arrivata mediante la Vicepresidente di Fidesz e ministra della Famiglia, Katalin Novak: “Non lasceremo che i nostri eurodeputati vengano zittiti o limitati nella loro rappresentazione degli elettori. Affrontare la pandemia di coronavirus e salvare vite resta la priorità numero uno”, ha scritto su Twitter. “Pertanto, dopo l’adozione di nuove regole da parte del gruppo del Ppe, Fidesz ha deciso di abbandonare il gruppo”, sottolineava Novak. Nel tweet, la Ministra allega una lettera firmata dal Premier Orban in cui questi informa ufficialmente Manfred Weber, capogruppo del Ppe a Bruxelles: “Mentre centinaia di migliaia di europei vengono ricoverati e i nostri dottori salvano vite è decisamente deludente vedere che il gruppo del Ppe è paralizzato da questioni amministrative interne e cerca di zittire e inabilitare i nostri eurodeputati democraticamente eletti”. Un concetto riaffermato da una ulteriore missiva inviata dalla delegazione di Fidesz all’Eurocamera. «Troviamo molto inopportuno e politicamente inaccettabile che il gruppo PPE si impegni in una precipitosa manovra amministrativa attraverso discutibili regole di sospensione per impedire ai membri di esercitare i loro diritti come deputati», scrivono nella nota Kinga Gál e Tamás Deutsch, rispettivamente presidente e capo della delegazione. A scatenare la decisione è il voto dei membri del PPE sul nuovo regolamento interno, che, richiamando i valori sanciti all’articolo 2 del Trattato sull’Ue, introduce un nuovo meccanismo che prevede una maggioranza di due terzi per decidere di escludere o sospendere un’intera delegazione (piuttosto che singoli deputati) dal Partito. La minaccia di Orbán di lasciare il gruppo non ha svitato l’approvazione, considerando che su 180 voti espressi dagli europarlamentari popolari, 148 (81,4%) sono stati a favore della modifica, 28 contrari e 4 gli astenuti. La modifica delle regole procedurali è “un atto ostile” contro Fidesz e i suoi elettori che si qualifica come “antidemocratico, ingiusto e inaccettabile”, che detto da Orbán è tutto dire. Proprio le sue ripetute violazioni dello Stato di diritto in tema di libertà di stampa, immigrazione, minoranze, diritti civili e politici, hanno, negli ultimi anni, creato tensioni con il PPE che due anni fa aveva scelto la via della sospensione di Fidesz. Non senza mal di pancia interni, come accaduto nell’ultima occasione: da una parte la CDU, Forza Italia, i repubblicani francesi, disposti a fare da mediatori, dall’altra i partiti del Nord e dell’Est, portoghesi e greci che, irremovibili, spingono per l’approvazione della modifica del regolamento.

Il PPE passa da 187 a 175 deputati nel Parlamento europeo, mentre i socialisti, il secondo gruppo, sono fermi a 145. Ma cosa cambia con la rottura di Fidesz? Il PPE ritrova la sua unità? Quale sarà il futuro di Fidesz? Lo abbiamo chiesto a Stefano Bottoni, storico dell’Europa orientale, ricercatore presso il Dipartimento SAGAS dell’Università di Firenze nonché tra i massimi esperti italiani di Ungheria e di Viktor Orbán, al quale ha dedicato il volume intitolato ‘Orbán, un despota in Europa’ edito da ‘Salerno’, un manuale imprescindibile per approfondire il regime ungherese.

Lei, da esperto convito da sempre che Orbán non è un outsider della politica e che sa come muoversi, è rimasto stupito dalla rottura con il PPE? Pensa che il leader ungherese, anche per un fatto di orgoglio, abbia voluto anticipare la mossa che avrebbe poi fatto, una volta riunitosi in presenza, il Partito Popolare? E cosa ci guadagna?

Non ho interpretazioni alternative sulle sue motivazioni nel senso che, anche a me, sembra che lui abbia voluto anticipare, per una questione di prestigio, una mossa di espulsione che lo avrebbe posto in una situazione tale da dover spiegare il proprio operato ed, eventualmente, anche di fronte al proprio elettorato. Avevamo anche notato, a partire dalla sospensione, dalle elezioni europee, dagli sviluppi dello scorso anno, che i rapporti con il PPE erano già quelli di ‘separati in casa’ non soltanto per la sospensione in sé, ma anche per la ricerca sempre più intensa di alleati alternativi, in particolare nel contesto italiano che è molto importante in quanto ci sono due grossi partiti con cui erano intavolati dei colloqui – prima con Salvini, poi sempre più con Meloni, leader del gruppo dei Conservatori e riformisti europei (ECR) di cui fa parte anche il PiS polacco – e la mossa di Orbán non mi ha, quindi, stupito. Il momento attuale è molto duro in Ungheria dove, oggi, è stato annunciato un lockdown praticamente totale (con chiusura delle scuole per un mese e di tutti i negozi per almeno due settimane) che dovrebbe durare fino a Pasqua. Non credo che nell’immediato Orbán possa avere qualcosa da guadagnare, anche perché ha solo una decina di deputati. Inoltre, ci sono dei tecnicismi per cui Fidesz governa, sul piano formale, con un piccolissimo partito cattolico che è il KDNT, guidato dal Vicepremier. Questo partitino ha solo un deputato europeo della delegazione ‘Fidesz-KDNT’, però resterebbe dentro il PPE. Ora se quella di Orban può sembrare una scelta malsana, è anche vero che ci può essere il tentativo da parte del leader ungherese di mantenere un piede nella macchina del PPE. E poi c’è la questione del partito della minoranza ungherese in Romania, l’ODMR, che ha due deputati che non vorrebbero lasciare il PPE perché per loro è un ancoraggio consolidato anche se, sul piano politico ungherese, questi partiti delle minoranze ungheresi in Romania e Slovacchia, che hanno tre eurodeputati (2 per la prima, 1 per la seconda) sono praticamente delle ‘depandance’ di Fidesz, da cui sono molti dipendenti e coordinati. Tuttavia, su questo piano europeo, è anche possibile immaginare che a questi ‘partiti-satellite’, interni ed esterni restino nel PPE e quindi che si verifichi un distacco a due terzi, ma non totale. Il che ci comunica anche il fatto che, per Orbán, l’opzione A sarebbe stata chiaramente un’OPA, che è avvenuta nel 2019, sulla linea ideologica del PPE, impostandola a destra o, comunque, seguendo l’interpretazione di Orbán, facendo tornare il PPE alle origini con Kohl e lasciando la linea di centro/centro-sinistra che si è affermata di recente, ma è fallita. Orbán ha accarezzato questo progetto, cioè diventare, dopo Angela Merkel, il leader di un’Europa conservatrice alternativa, questo progetto è fallito, quanto meno nel PPE.

“Non permetteremo che i nostri deputati al Parlamento europeo vengano messi a tacere o limitati nella loro capacita’ di rappresentare i nostri elettori. Affrontare la pandemia e salvare vite umane rimane la nostra priorità numero uno”, ha scritto su Twitter la ministra ungherese Katalin Novak. La mossa di Orbán potrebbe essere letta anche in chiave interna, cioè, a fronte del momento critico, può tornare utile per rafforzare la leadership alzare i toni, come ha già fatto in passato, contro il nemico esterno europeo o PPE che sia?

Sì, però in questo momento, non è un tema di cui importi alle persone. Quello che fanno notare alcuni analisti politici è la grande differenza del COVID-19 e della crisi generale – sanitaria, economica, sociale – rispetto a Soros, i migranti è notevole: quelli erano pericoli immaginari, quella della pandemia è una minaccia più seria. E quello che si vede molto bene è il problema per cui il sistema è abilissimo a comunicare, lo è sempre stato per accumulare consenso e manipolarlo, ma c’è un sempre più grave problema di governo delle situazioni quotidiane e dell’emergenza: è il tema della pubblica amministrazione che torna centrale quando la sfasci come la riforma che, in questi giorni, fa scappare 4mila medici dagli ospedali perché non vogliono firmare il nuovo contratto di lavoro imposto con la forza dalle direzioni sanitarie per andare nel privato o in altri Paesi vicini, in un momento in cui 7mila persone (pari a 50mila in Italia) ricoverate, oggi 16mila nuovi contagi (pari a 40mila casi in Italia) e la pressione sul sistema ospedaliero è enorme. In un momento simile, agli ungheresi non interessa nulla della collocazione internazionale di Fidesz e, quindi, non può guadagnare nulla.

L’appartenenza al PPE, la più importante famiglia politica in Europa che al momento detiene la maggioranza relativa all’Europarlamento, da sempre ha consentito ad Orbán di partecipare ai tavoli che contano, di incidere, per certi versi, nella linea dei popolari nel tentativo di far valere anche i suoi interessi. L’uscita non finisce per condannare Orbán e Fidesz alla marginalizzazione, all’irrilevanza, un po’ come i polacchi del PiS nell’ECR?

Si potrebbe aggiungere che i polacchi del PiS non sono mai stati nel PPE, anzi questo era il partito del loro avversario interno. Non è che l’appartenenza politica qualifichi: certamente potrebbe esserci un restringimento di un certo campo di manovra, ma il vero cambio di rotta, per esempio per la politica tedesca, alla vigilia delle elezioni previste in ottobre, se veramente volessero discontinuità nei rapporti con Orbán, sarebbe un disinvestimento in Ungheria.

Ecco come cambieranno i rapporti con la Germania che, con Kohl, favorì l’ingresso di Orbán nel PPE?

Di questa voglia di discontinuità non c’è traccia. Anzi, procedono tutti i grandi progetti annunciati come quello della BMW ad Debrecen. Mi stupirei se ci fosse cambiamenti perché questo sarebbe l’unico vero segnale di discontinuità. A parte che i rapporti tra Weber e Orbán si erano già rotti nel 2019, ma l’uscita dal PPE è la ‘fine di un amore’, ma era qualcosa di già nell’aria. Quello che non è nell’aria, ma se lo fosse sarebbe veramente un campanello d’allarme per il sistema di Orbán, ad un anno dalle elezioni in Ungheria, è esattamente il legame a doppio filo con il mondo produttivo tedesco il quale, fino ad ora, non è stato mai interessato alle questioni bilaterali tra i due Paesi. Abbiamo visto l’attuazione di politiche di doppio binario che eticamente erano strette, ma che sul piano del business erano molto vantaggiose.

L’ambivalenza della CDU nei confronti di Orbán hanno condizionato poi la linea del PPE che, soprattutto negli ultimi anni, con un tira e molla, non ha mai preso, fino ad oggi, una posizione netta. Potremmo dire, per l’approvazione della modifica del regolamento interno, ‘meglio tardi che mai’? E adesso diviene più chiaro al PPE cos’è, cos’è il centro-destra europeo?

Onestamente, direi di no nel senso che la crisi del PPE, così come quella dei socialisti, dei due blocchi è tale che ormai sembrano essere la stessa cosa. Allora perché votare uno piuttosto che l’altro, se le differenze identitarie sono quasi scomparse? Questa uscita approfondirà la crisi.

Il voto di ieri all’interno del gruppo del Ppe che ha provocato l’uscita di Orbán «è un segnale di forza e di unità», ha detto il presidente del gruppo, Manfred Weber: «E’ chiaro che Fidesz si era allontanato dai valori di Schumann, De Gasperi, Kohl e Adenauer». «Ci dispiace che la vicenda si concluda così, l’uscita di Fidesz indebolisce il Ppe e non ci guadagna nessuno», ha dichiarato l’ex Presidente dell’Europarlamento, esponente di Forza Italia, Antonio Tajani. Chi può cantare vittoria per l’uscita di Orbán dai popolari? E il PPE trova effettivamente una nuova unità?

I vincitori sono sicuramente i Conservatori, ma in generale i gruppi di destra e, in particolare, quello cui Orbán deciderà di aderire. Non è Fidesz che non avrebbe voluto arrivare a questa situazione in questo modo: è stato costretto e, quindi, ora fa buon viso a cattivo gioco né il PPE in cui non vedo alcuna maggiore compattezza. Anzi, il PPE farà molta fatica a riprendersi presso una parte del proprio stesso elettorato in quanto Orbán veniva utilizzato, anche a livello di politica tedesca, in Baviera, nei confronti degli elettori. Non dimentichiamoci che la Baviera è da sempre il più grande fortino elettorale della CSU, sempre un po’ più a destra rispetto alla CDU. Questi elettori della CSU si sintonizzavano molto bene con quello che diceva Orbán. C’è del vero nel fatto che liberarsi di Orbán, ora, nel Marzo 2021, da parte della CDU? Perché doveva avvenire prima dell’inizio della campagna elettorale, dove i temi internazionali avranno un po’ di peso: la nuova segreteria della CDU voleva depotenziare le possibili critiche da parte dei Verdi e dei Socialdemocratici. Ora possono dire che gli errori sono legati al passato, magari alla Merkel, ma da questo in momento in poi si cambierà linea. C’è un aspetto di rischio, ma questa è la strada se vogliono guadagnare voti, soprattutto tra gli elettori di sinistra o comunque non di destra, come quelli che oggi ha la CDU. Orbán su questo ha perfettamente ragione: questa CDU non è più quello che era un tempo, un partito di centro-destra.

Qualcuno ha provocatoriamente fatto notare anche che Weber, che aspira a prendere il posto di David Sassoli come Presidente del Parlamento europeo a gennaio 2022, potrebbe avere molto da guadagnare dall’uscita di Orbán. La sua CSU, in passato, più volte, aveva difeso il premier ungherese e Weber aveva bisogno di rifarsi l’immagine per poi sperare di ottenere i voti di liberali e socialisti. Che ne pensa?

È possibile. Le ambizioni di Weber vanno in questa direzione e potrebbe aver voluto cogliere la palla al balzo.

È quello che viene rimproverato, da alcune aree dell’Unione, a Merkel: la ‘socialdemocratizzazione’ della CDU. Ma all’interno del PPE, chi può dirsi vincitore? Sappiamo che, sul destino di Orbán nel partito, i tedeschi insieme a Forza Italia e ai francesi si erano mostrati dialoganti mentre i partiti del Nord, dell’Est, i portoghesi e i greci sono stati integerrimi.

C’è sicuramente questa dinamica di ‘vincitori e vinti’, ma se guardiamo ai numeri, i vincitori non contano nulla: erano una rumorosa minoranza, in particolare i nordici, ma il loro peso globale sulle linee del PPE rispetto al blocco tedesco, italiano o francese era del tutto trascurabile. Questa è la loro rivincita che gli permette di dire: ‘lo avevamo detto’, ‘avete fatto quello che chiedevamo da anni’.

Qualcun altro potrebbe seguire l’esempio di Orbán nel PPE? Ad esempio, gli sloveni di Janez Sansa che si sono opposti alla modifica del regolamento?

Gli sloveni credo proprio di sì. A parte che ideologicamente sono legati a doppio filo a Orbán: attraverso fondazioni, Budapest ha infilato vari milioni in questo progetto. Il partito di Sansa, che è utile a Orbán perché è al governo e siede al Consiglio europeo, potrebbe effettivamente seguire Orbán. Se partiti quasi-mafiosi come il GERB di Bojko Borisov stanno nel PPE, non mi stupisco più di nulla e allora perché non prendono anche Salvini? Va detto che Borisov, che è ideologicamente vicina a Orbán, non vuole uscire dal PPE perché non vuole perdere l’ombrello tedesco. Forse i croati potrebbero seguire il leader ungherese perché ci sono molti punti di contatto. Ma questa politica non è più nazionale, bensì transnazionale e questo avviene soprattutto a destra. La vera ridefinizione degli equilibri è quella: ciò su cui quelli di destra non riescono a trovare la quadratura del cerchio è la formazione di un unico grande gruppo e, paradossalmente, avrebbero molto più peso del PPE. Ma sono divisi in fazioni e continueranno: Meloni, ad esempio, non vuole Salvini nel gruppo dei Conservatori, ma Salvini non verrà mai preso nel PPE.

A questo proposito, ieri il leader della Lega ha subito espresso vicinanza al popolo ungherese, ma, con l’uscita di Orbán, potrebbe ambire ad entrare a far parte del PPE? Oppure la rottura di Fidesz rende questa una possibilità remota?

Se c’è stato Orbán fino a ieri, può entrare chiunque. Non è questo il problema. La vera questione è che sarebbe molto contraddittorio per il PPE, dopo aver caldamente incoraggiato l’uscita di Fidesz, spalancare, a pochi mesi di distanza, spalancare le braccia a Salvini.

Anche questo Salvini, sostenitore del Governo Draghi e con l’appoggio di Forza Italia?

Certo, Salvini di lotta e di governo, che si è messo sulla retta via sostenendo il governo di tutti. Si potrebbe capire, anche perché Salvini non era il male assoluto. Tuttavia, da qui, immaginare un intreccio organico è cosa diversa: certo il PPE ci guadagnerebbe dal punto di vista elettorale, visto che Forza Italia è alle corde. Il campo è libero, ma questo cammino di avvicinamento, se mai ci sarà, lo vedo molto lungo e difficile. E poi, cosa ci guadagna Salvini? Va bene che Giorgetti e sindaci del Nord potrebbero spingere in questo senso, ma l’idea di una DC di centro-destra non sarebbe impensabile. Il fatto che l’ECR sia presidiato da Meloni, che non ha intenzione di mollarlo, rende le opzioni di Salvini molto strette: o rimane in ‘Identità e democrazia’, molto di destra e veramente impraticabili, con nessuno al governo tranne lui, e quindi estremamente marginali, oppure non so cosa gli possano chiedere per acconsentire ad un avvicinamento al PPE. Sicuramente il prezzo sarà molto alto e bisognerà vedere se gli converrà.

Secondo Giorgia Meloni, le interlocuzioni per l’adesione di Fidesz a ERC sarebbero “in stadio avanzato”: sarebbe solo una “questione di giorni”. L’adesione al gruppo dei Conservatori è una mossa azzeccata per Orbán? E per Meloni, Fidesz nell’ERC è un buon acquisto?

Partendo dalla seconda domanda, secondo me sì perché con Orbán acquisiscono un partito al governo e, se acquisissero anche Sansa, sarebbero ben due. Per Orbán, invece, è l’unica mossa possibile: non è pensabile che un partito di governo finisca nel gruppo dei ‘non affiliati’; non può andare con quelli di ‘Identità e democrazia’ (AfD o Lepen) con cui condivide una collocazione ideologica, ma la politica europea non segue queste direttrici: vorrebbe dire condannarsi alla marginalità totale e vorrebbe dire anche mettersi definitivamente contro la CDU la quale vede nell’AfD un nemico da annientare. E questo Orbán lo sa molto bene.

Il divorzio dal PPE favorirà un rafforzamento dei rapporti dell’Ungheria col Gruppo di Visegrad?

Non è automatico perché dobbiamo guardare anche alle dinamiche nei Paesi del Gruppo, ma anche ai loro diversi punti di vista: ad esempio, i polacchi hanno annunciato, creando scompiglio in Ungheria che ha iniziato ad usare il vaccino cinese Sinopharm, che può entrare in Polonia solo chi ha fatto vaccini ‘occidentali’. Per questo credo che, come spesso accade, Visegrad mostri molto la corda, l’incompletezza.

La fuoriuscita dal PPE da parte di Fidesz porterà gli occhi della Commissione ad essere più impietosi nei confronti delle violazioni e delle infrazioni del regime ungherese, anche magari arrivando a punirlo?

Questo è quello che teme Fidesz da anni e per questo Orbán ci ha sempre tenuto, fino a quando è stato possibile, rimanere sotto l’ombrello del PPE e della Merkel. Ma, da un lato, Merkel tra poco smette di essere l’ombrello mentre il PPE lo sarà sempre meno, dall’altro, quello che può succedere finché Orbán è al governo e avrà degli alleati come i polacchi del PiS, può continuare a sperare, in sede di consiglio europeo, nel veto o nella minaccia del veto che poi costringa gli altri a negoziare e a ritirare le posizioni più radicali. Certo è che la campagna elettorale del 2022, con una situazione socio-sanitaria difficile, può diventare molto più complicata: Orbán dovrà molto sudarsela questa riconferma. O con brogli oppure dovrà intensificare il carattere autoritario.

La Commissione europea esce indebolita anche da questa defezione di Orbán, nonostante, sotto il punto di vista numerico, Fidesz non sposti molto?

No, questo è un affare interno al partito.

Quindi non va escluso un’accentuazione del carattere autoritario del regime di Orbán dopo l’uscita dal PPE?

No, ma ci sono anche molti segnali di irrigidimento negli ultimi mesi che lo confermano. Con l’uscita dal PPE, inteso come ‘vincolo esterno’, cosa può succedere? Non lo sappiamo. Finora, però, alcune radicalizzazioni anche piuttosto odiose si sono potute evitare anche grazie alla moral suasion, al vincolo esterno. Bisognerà vedere come la società e la società politica saranno in grado di reagire sul piano elettorale e delle piazze. Adesso, con il COVID-19, l’attività politica non c’è e la situazione è congelata: quando tutto questo si scongelerà, forse in estate, lì bisognerà vedere come saranno messi i diversi schieramenti.

“Consideriamo i padri fondatori cristiani dell’Unione europea Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi e Robert Schumancome i nostri predecessori ideologici che, basandosi sulla loro forte fede, hanno gettato le basi per l’Unione”, recita una nota diffusa dal partito ungherese Jobbik dopo gli ultimi eventi. Si può dire che Jobbik stia provando a rubare il posto a Fidesz? Jobbik è la nuova Fidesz, quella di 15 anni fa, e Fidesz è la nuova Jobbik, quella di 10 anni fa. Il punto è vedere quanto rapido sarà il processo decisionale. Io non ci vedrei niente di particolare se il PPE lo accogliesse tra le sue file, come un assist, poco prima delle elezioni.

“I tempi cambiano, i nostri valori no”, scrive Weber in una lettera di risposta a Orban in cui difende la norma approvata oggi. “Sono sicuro che tu sia consapevole di quanto io sia sempre stato un costruttore di ponti. È nel mio dna politico. A questo proposito, se sei d’accordo, ti proporrei una conversazione telefonica quando vuoi”. Pensa che la decisione di Orbán possa essere reversibile?

Non so, non si sa cosa voglia veramente Orbán. Certamente non credo che per il PPE questa sia la migliore soluzione possibile perché è comunque un vulnus: Fidesz rappresentava l’ala destra, poco rappresentata a livello di dirigenza politica del PPE, ma ancora molto seguita nell’elettorato. Togliendo quell’ala destra, il PPE si sposta molto a sinistra.

E questo è un effetto positivo agli occhi di molti partiti popolari?

Non credo sia positivo nel senso che il campo liberale è già stracolmo. Se il PPE perde la sua identità conservatrice, cristiana, cosa gli rimane? C’è un problema di identità che loro non si possono negare ed ecco perché la mano di Orbán l’hanno abbandonata così a fatica. Perché c’è un problema per il dopo.

Sul fronte vaccinale, il leader ungherese ha criticato l’Europa ed ha aperto al vaccino russo Sputnik V e al cinese Sinopharm. L’indebolimento del vincolo esterno costituito dall’appartenenza al PPE avrà effetti nella geopolitica ungherese?

Potrebbe intensificarsi questo orientamento di differenziazione, ma certamente questo dipenderà anche dalla capacità di questi Paesi di ‘spacciare’ i loro vaccini: la Cina ha consegnato mezzo milione di dosi; la Russia ha promesso, ma non ha fatto nulla. Il problema fondamentale adesso è anche la disponibilità. Non si può escludere nulla, ma non prenderei in considerazione l’uscita dell’Ungheria dall’Europa, dalla NATO, colpi di testa radicali, anche perché, prima delle elezioni, anche l’elettorato moderato, con giovani e classi media che si ritrovano in questo assetto, va rassicurato.

Il rapporto con Cina e Russia non può prescindere da quello con gli Stati Uniti. Cosa cambia con Joe Biden alla Casa Bianca, dopo la stagione Trump?

Bassissimo profilo, cercando di non farsi notare troppo. Poi bisognerà vedere chi sarà l’ambasciatore che, probabilmente, sarà esperto di Ungheria, di diritti umani, delle minoranze. Il rapporto con gli Stati Uniti, in realtà, non è stato mai centrale, neanche con Trump. Vediamo se il livello di rischio costituito dall’Ungheria sarà tale da spingere Biden a prendere provvedimenti oppure se si limiteranno ad osservare la situazione.

