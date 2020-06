L’indiscussa bellezza dei maglioni natalizi

Per dimostrare che c’è molto di più in questa maglieria decorata con una grafica che richiama la festività del 25 dicembre, basta dare uno sguardo sul web per capire quanto sia diffuso il fenomeno, e come abbinarlo ad altri capi già presenti nel guardaroba invernale.

Fatta questa importante premessa, se sei interessato ad acquistarne uno per te stesso o per regalarlo ad un amico, fidanzata o al tuo bambino, allora vai sul sito maglionenatalizio.it e cerca il modello e la trama che maggiormente soddisfa le tue esigenze.

Il Babbo Natale che vedi sui maglioni natalizi presenti nella bacheca del suddetto e-commerce non sono i soliti raffiguranti il vecchio elfo allegro con un sacco pieno di giocattoli, bensì presentano il simbolo della neve, le teste di renne e tanti altri richiami alla festa, molto comuni e tra quelli maggiormente apprezzati.

La renna con le sue corna è proprio l’immagine tra le più richieste sui maglioni natalizi e questa tendenza è l’occasione giusta per evitare di rovistare tra gli scaffali di un negozio terrestre o in un mercatino dell’usato e per non comprare quelli con figure inappropriate come ad esempio degli orsacchiotti, che renderebbero il regalo meno apprezzato da parte della persona a cui intendi regalarlo.

Del resto oggi è raro che le persone indossino un brutto maglione usato, anche per il fatto che con la proliferazione di aziende che ne offrono di nuove e alla moda la spesa non vale la candela.

Per fare alcuni esempi in merito, diciamo che sul suddetto store online potrai trovare maglioni natalizi di tutte le taglie e sagome e con diverse decorazioni a partire da 35 euro.

Le principali caratteristiche dei maglioni natalizi

I maglioni disponibili sullo store online maglionenatalizio.it sono unisex, e disponibili in taglie sia per uomo che per donna e bambino. Per scegliere quello giusto in base alla corporatura, basta fare riferimento alla guida alle taglie e misure precisepresente a margine di ognuno di essi.

Per fare alcuni esempi in merito è possibile sapere anche che ogni singolo maglione a tema natalizio e del 100% acrilico, quindi molto resistente alle deformazioni, non irrita la cute a contatto e si può lavare tranquillamente a 30 gradi.

Per quanto riguarda invece le taglie, tutti i maglioni presenti sullo store sono disponibili del tipo XS | S | M | L | XL | 2XL.

I punti forti dei maglioni natalizi

• 100% acrilico

• Lavabile in lavatrice

• Collo, polsini e orli a costine ed elastico

• Non scolorisce, prude o deforma

• Vestibilità regolare

• Tessuto e traspirante

Perché scegliere un maglione proposto su questo store?

Produrre uno di questi maglioni natalizi è un lavoro che richiede tempo, specializzazione e tecniche complesse. Utilizzando le più moderne macchine per maglieria ad alta tecnologia, sono infatti necessari 45 minuti per tessere le sezioni anteriore e posteriore.

Le maniche invece sono tagliate a mano e il colletto è attaccato alimentando con cura ogni ponticello in una macchina separata e il tutto fatto rigorosamente a mano, da esperti dell’arte sartoriale.

Il maglione di Natale è una tradizione scandinava e canadese, ma negli ultimi anni si è evoluta anche nel nostro Paese, per cui se sei alla ricerca di un modello per rallegrare le tue festività di fine anno o quelle di un amico, una donna o un bambino, visitando le varie sezioni del suddetto store online, troverai sicuramente quello che cerchi.

Per fare alcuni esempi puoi optare per il maglione da 35 euro in taglia unisex raffigurante il classico pupazzo di neve che ti fa l’occhiolino e che psi propone con allegorici effetti tridimensionali che non passeranno in alcun modo inosservati quando si indossa.

A margine va altresì aggiunto che ogni singolo capo è garantito in termini di qualità e l’ordine ti sarà recapitato a casa a stretto giro di posta ovvero in un tempo che oscilla tra i 3 e i 4 giorni lavorativi.

