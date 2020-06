Terremoto politico in Spagna: il Ministro degli Interni, Fernando Grande-Marlaska, ha licenziato il capo della Guardia Civil di Madrid per aver presentato un rapporto al Tribunale amministrativo numero 51, accusando il Governo di negligenza per aver permesso la dimostrazione dell’otto Marzo, festa della donna, quando il coronavirus era già in agguato.

È stato dimostrato che il rapporto commissionato da Diego Pérez de los Cobos, (il capo della Guardia civile che è stato licenziato) includeva inesattezze nelle date e dati falsi: era un’invenzione che non aveva altro scopo se non quello di erodere il Governo del PSOE, quindi il licenziamento sembra ragionevole.

Ma quest’uomo, Diego Pérez de los Cobos, ha trascorso la vita inventando false notizie (per le quali ci sono molte persone innocenti in prigione) e torturando i detenuti. Il suo licenziamento avrebbe dovuto avvenire diversi decenni fa, invece c’è stato solo quando la sua azione è stata a danno del Governo spagnolo. In occasioni precedenti, le sue pratiche erano state applaudite e premiate.

La questione è estremamente seria e merita parlarne.

Il generale Franco, dittatore e leader della Spagna tra il 1939 e il 1975, sostenne il suo potere con la repressione di socialisti, comunisti e separatisti; e metà Spagna gli ha dato supporto. Quando è arrivata la transizione verso la democrazia, gli apparati statali (Polizia, Esercito, Magistratura, Guardia Civil) non sono stati smantellati e le posizioni chiave hanno continuato essere occupate da professionisti della classe media della Spagna franchista.Quarantacinque anni dopo, il problema è ancora lì, proprio come il dinosauro di Augusto Monterroso.

Uno dei membri più importanti di questi apparati statali è stato, fino alla scorsa settimana, don Diego Pérez de los Cobos. Quest’uomo è stato processato nel 1992, per aver torturato l’attivista basco Kepa Urra, che era stato arrestato per presunti legami con il comando dell’ETA Vizcaya. Per tali fatti, lo Stato spagnolo è stato dichiarato colpevole di violazione degli articoli 2, 4 e 14 della Convenzione contro la tortura e altri trattamenti degradanti da parte del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura.

Una situazione simile si è verificata nel 1997. Gli interrogatori di attivisti baschi sono stati estremamente violenti; i fatti sono stati indagati dal tribunale provinciale di Bilbao, che ha condannato tre guardie civil(successivamente graziate dal Governo José María Aznar)e rilasciato altre tre, tra cui don Diego Pérez de los Cobos.

Il Tribunale nazionale non ha voluto indagare seriamente sui fatti, come denunciato all’epoca dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura. Colui che interruppe le indagini e coprì i torturatori era un giudice del tribunale nazionale che ora è il Ministro degli Interni spagnolo: Fernando Grande – Marlaska. Poi ha coperto la Guardia Civil, che questa settimana ha rimosso. Affinché i membri del corpo non si arrabbino, il Ministro ha aumentato lo stipendio a tutti loro, per una spesa totale di 247 milioni di euro. Idea che non è venuta al Ministro della Salute in merito a medici e infermieri.

Con questo brillante record di servizio, Don Diego Pérez de los Cobos è stato promosso tenente colonnello della Guardia Civil e incaricato di evitare il referendum di autodeterminazione della Catalogna del 1 ° ottobre 2017. Per le sue azioni di polizia è stato premiato e decorato. Nel processo contro i leader dell’indipendenza catalana, ha mentito come un furfante che negava le accuse della Polizia e testimoniava che gli elettori avevano violentemente aggredito i poliziotti. Comprensibilmente, non è stato accusato di falsa testimonianza per questo, e il Presidente de la Sala del Tribunal Supremo ha evitato di contrastare la narrazione dei testimoni con le immagini registrate nei video.

La testimonianza di don Pérez è stata molto rilevante per condannare alle pene detentive da nove a tredici anni i membri del Governo e del Parlamento catalani (funzionari eletti) per aver promosso il referendum della Catalogna, e due leader, Jordi Cuixart e Jordi Sánchez, per aver organizzato una manifestazione. Sono ancora tutti in prigione.

Il signor Pérez de los Cobos, con tutta una intera carriera professionale ispirata alle pratiche più autenticamente fasciste, ha ricevuto congratulazioni da ogni parte, compresi i governi (principalmente di destra) e il re. Tuttavia, quando le sue vergognose pratiche sono servite a mettere in difficoltà il Governo spagnolo(socialista, secondo i partiti di destra), è stato immediatamente licenziato.

Evidentemente, in Spagna la veridicità dei rapporti della Polizia è irrilevante. L’unica cosa che conta è se sono a favore o contro il Governo e / o l’unità della Spagna.

L’Europa, appesantita dal coronavirus, non reagisce; ma il virus del fascismo è più pericoloso del coronavirus: basta ricordare cosa è successo in Europa nella prima metà del 20° secolo. Le forze del fascismo, una volta scatenate, sono molto difficili da controllare … e in Spagna sono ogni giorno più liberamente scatenate.

