Per mesi gli ugandesi sono stati testimoni di una feroce campagna elettorale presidenziale senza precedenti. Mentre l’attuale presidente, Yoweri Museveni, ha avuto libero sfogo sulla campagna elettorale, il suo giovane principale avversario Robert Kyagulanyi e i suoi sostenitori hanno affrontato numerosi ostacoli e aggressioni fisiche. Il risultato è un senso pervasivo di crisi politica.

Secondo Geoffrey Ssenoga, esperto di massa media dell’Uganda Christian University, in questa crisi c’è il potenziale per il rilascio. Gli ugandesi comuni stanno riversando le loro rimostranze sociali e politiche sulle piattaforme dei social media, generando dibattiti su responsabilità e governance. Hanno iniziato a registrare eventi che trovano importanti e a pubblicarli direttamente sugli account WhatsApp, Facebook e Twitter della gente comune. Stanno eludendo i canali tradizionali – principalmente radio, televisione e giornali – insieme alle loro procedure burocratiche e gerarchiche di raccolta delle notizie.

Il panorama dei media tradizionali – afferma Ssenoga – è stato dominato da Vision Group, in cui lo stato possiede la quota di maggioranza. Il gruppo possiede il più grande quotidiano in circolazione, The New Vision, numerosi giornali regionali e stazioni televisive locali. Uganda Broadcasting Corporation, un’agenzia statutaria, ha la più ampia portata televisiva e radiofonica del Paese, trasmettendo in inglese e nelle principali lingue locali oltre al kiswahili. Gli altri principali attori sono case mediatiche private con canali televisivi e radiofonici e giornali. Ma tutti sono tenuti a freno dalla legislazione e dagli imperativi commerciali in un mercato in cui il governo è la principale fonte di pubblicità.

La migrazione ai social media è stata guidata da due fattori chiave, secondo Ssenoga. Il primo è l’ondata di eccitazione a favore di Kyagulanyi, meglio conosciuto con il nome d’arte Bobi Wine, e della sua candidatura alla presidenza. I recenti disordini e la loro diffusione in tutto il Paese forniscono solo un assaggio dell’interesse popolare nei suoi confronti. Il traffico sui social media è un’indicazione del suo fascino.

Il secondo fattore è stato il fatto che l’Uganda ha una popolazione in età di voto molto giovane. Il Paese ha la seconda popolazione più giovane del continente. Secondo la World Population Review, solo il 2% degli ugandesi ha 65 anni o più. Questi giovani ugandesi si sono rivolti al loro strumento e passatempo preferito: i social media. Il facile accesso alle informazioni sugli smartphone li ha incoraggiati a parlare senza paura. Inoltre, giornalisti e personalità di spicco della politica hanno creato pagine Facebook e canali YouTube. Hanno iniziato a pubblicare eventi e attività in tempo reale dei politici e delle loro famiglie. Queste clip spaziano da notizie difficili a storie di interesse umano, nonché propaganda e bugie che vengono rapidamente smascherate dall’avversario.

Il governo – dice Ssenoga – ha cercato di frenare l’uso dei social media, ad esempio promulgando una legge sull’uso improprio e l’abuso della tecnologia. Ma non ha la capacità di rintracciare tutti i trasgressori, per non parlare di dimostrare il suo caso in tribunale. Inoltre, i suoi tentativi di limitare l’accesso imponendo la tassa sui social media sono stati ampiamente elusi dall’uso diffuso di reti private virtuali. Mai una gara nella storia politica dell’Uganda si è svolta così furiosamente nello spazio mediatico come le elezioni nazionali del 2021, quelle che si tengono oggi. Questa tendenza è ora irreversibile. Questo potrebbe essere l’unico guadagno per la democrazia ugandese. Ed è un guadagno che difficilmente verrà intaccato dal divieto senza precedenti dell’Uganda su tutte le piattaforme di social media e le app di messaggistica 48 ore prima del voto presidenziale.

Durante l’era di Amin, negli anni ’70, ricorda Ssenoga, i rapporti equilibrati erano inauditi. Il quotidiano governativo, Voice of Uganda, ha pubblicato i titoli dei giornali quotidiani con Amin per tutta la sua vita e le stazioni radio e TV del governo erano i portavoce di Amin. Era un suicidio portare voci dissenzienti. Quando il Movimento di resistenza nazionale è salito al potere nel 1986 attraverso un’insurrezione armata, ha istituito la propria presenza mediatica. Questi media hanno esaltato la nuova leadership e il movimento attraverso il quale ha conquistato il potere.

È stato accolto positivamente nelle sceneggiature di documentari televisivi e radiofonici e negli articoli di giornale. L’immagine di un nuovo regime che cavalca i torti dei leader del passato per conquistare il potere con un’insurrezione armata nell’interesse del popolo è ormai un lontano ricordo. Avanzando rapidamente fino al 2021 e sei cicli elettorali dopo, gli ugandesi in generale ei giornalisti in particolare stanno sentendo tutta la forza di quel potere. I giornalisti che parlano dell’attuale campagna hanno subito aggressioni della polizia, restrizioni di accesso e sanzioni normative come la registrazione per essere accreditati.

Ci sono ampie prove di brutalità. Le restrizioni COVID-19 sono state utilizzate anche come cortina fumogena per controllare i media e il movimento dei giornalisti. Sono state imposte restrizioni all’accesso ai media per i candidati dell’opposizione. Tali candidati hanno segnalato episodi di negazione dell’accesso a canali di trasmissione internazionali da parte delle autorità governative e dei proprietari temendo ripercussioni. I candidati dell’opposizione lamentano anche le restrizioni alla radio e alla televisione tradizionali come la rete dell’UBC. In mezzo a tutti questi ostacoli, secondo Ssenoga, Museveni ha continuato ad apparire quotidianamente sui media. Il suo programma giornaliero include apparizioni televisive in diretta che commissionano progetti di sviluppo governativo come strade, ospedali, mercati, ponti e dighe.

Ci sono anche aspetti negativi del picco nell’uso dei social media. Uno è, afferma l’esperto, le teorie del complotto abbondano sulle varie piattaforme. Ma, nonostante le sfide poste dalla mancanza di professionalità di alcuni giornalisti sui social media, il pubblico si è risvegliato al potere delle ultime notizie. Ci sono stati alcuni casi notevoli in cui i social media sono entrati in gioco nel ritenere responsabili coloro che detengono l’autorità. Un esempio è stato l’uso efficace dello streaming live delle rivolte politiche mortali in cui almeno 45 sono stati uccisi nel novembre 2020. Questa si è rivelata l’unica fonte di informazioni dirette dopo che i servizi di sicurezza hanno interrotto il flusso di informazioni sequestrando giornalisti sul posto e prevalendo sulle case dei media per non trasmettere le scene violente. In che modo il ruolo dei social media influenzerà il risultato delle elezioni rimane una questione aperta. I dati demografici giocheranno un ruolo importante. Museveni ha ancora una presa sugli elettori rurali e anziani, mentre Kyagulanyi sembra attirare i giovani urbani. Soprattutto, molto dipende dal fatto che si tratti di un’elezione libera ed equa. In questo caso Kyagulanyi può solo sperare che la commissione elettorale garantisca parità di condizioni.

