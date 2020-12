Quando entrò in carica nel 1986, il Presidente Yoweri Museveni disse che il problema dell’Africa erano i leader che si aggrappano al potere. L’uomo che ha aiutato a salvare l’Uganda dagli orrori e dagli imbarazzi di Apollo Milton Obote e Idi Amin – e poi ha indirizzato il suo paese sulla via della normalità – ora, purtroppo, assomiglia al male che ha sostituito. Aggrappato al potere con le buone o con le cattive, Museveni ricorre sempre più alla violenza.

Secondo Peter Fabricius, ricercatore dell’ISS, Museveni sta iniziando ad offuscare la reputazione regionale e internazionale del suo Paese. Museveni, 76 anni, ha modificato due volte la costituzione per restare al potere. Nel 2005 ha abolito il limite di due mandati presidenziali e nel 2018 ha rimosso il limite di età di 75 anni per i candidati alla presidenza. Ciò gli ha permesso di candidarsi per un sesto mandato alle elezioni del 14 gennaio 2021, il che probabilmente prolungherebbe la sua presa al potere fino al 2026. La campagna per le elezioni presidenziali e parlamentari, afferma Fabricius, è diventata sempre più violenta.

Museveni e il suo Movimento di resistenza nazionale (NRM) stanno affrontando duramente ciò che si sta configurando per diventare la più grande minaccia al loro potere fino ad ora. Cioè, una protesta giovanile guidata dai social media guidata dal membro del Parlamento e cantante Robert Kyagulanyi Ssentamu (Bobi Wine), 38 anni, e dal suo People Power Movement, con la sua ala politica di partito, la National Unity Platform. Negli ultimi due anni, Wine è stato oggetto di continue vessazioni e persecuzioni da parte del governo. È stato arrestato più volte e ha accusato aggressioni e torture, che secondo quanto riferito nel 2018 lo hanno quasi ucciso. Oltre 50 persone sono state uccise durante la campagna elettorale.

Il Ministro della sicurezza generale Elly Tumwine è stato ampiamente riportato come un avvertimento che “la polizia ha il diritto di sparare e uccidere i cittadini se vanno oltre un certo livello di decenza”. Secondo Fabricius, Museveni ha ora fatto ricorso alla pura violenza perché ha esaurito tutti i modi più sottili per fermare Wine, che sta attirando grandi folle alle sue manifestazioni. L’Unione Europea ha rifiutato di inviare osservatori alle urne. Si è lamentata del fatto che il governo di Museveni non fosse riuscito ad attuare nessuna delle 30 raccomandazioni che aveva offerto per correggere i difetti identificati nelle elezioni del 2016. Questi includevano riforme legali, accesso equo ai media, partecipazione del pubblico alla selezione dei commissari della Commissione elettorale e rendere la commissione indipendente dal controllo esecutivo.

Quindi il campo di gioco per il 14 gennaio è inclinato contro Wine e altri candidati dell’opposizione. Forse potrebbe perdere anche un combattimento leale poiché lui e Kizza Besigye, veterano di quattro tentativi falliti di spodestare Museveni tramite il ballottaggio, non sono stati in grado di formare una coalizione di opposizione unificata. Ma, afferma Fabricius, Museveni chiaramente non sta correndo rischi.

Per diversi Paesi dell’Africa meridionale, l’Uganda oggi presenta un’immagine fin troppo familiare. Molti in quella regione sono anche gravati dal peso morto di ex movimenti di liberazione autorizzati che giustificano la loro presa al potere con poco più delle loro credenziali di liberazione a brandelli. Gli abitanti dello Zimbabwe avrebbero sicuramente sentito un’eco inquietante nell’avvertimento dello scorso anno del generale di brigata Deus Mande, che le forze di difesa del popolo ugandese non avrebbero mai permesso a Wine di essere il comandante in capo. Altri alti ufficiali e funzionari hanno detto più o meno la stessa cosa. Un’altra eco dello Zimbabwe – e di alcuni altri paesi africani – è che anche la magistratura è quasi completamente di parte. Nessun giudice ha osato ribaltare nessuna delle dubbie misure di Museveni per sovvertire la costituzione per aggrapparsi al potere e viene giustificata la repressione della sicurezza sulle proteste di Wine affermando che stanno violando i regolamenti COVID-19, che consentono riunioni massime di sole 200 persone.

Forse questa è anche la visione regionale indulgente, poiché nessun salvataggio esterno sembra essere a portata di mano. Come il defunto Robert Mugabe, secondo Fabricius dell’ISS, Museveni è apparentemente ora un anziano statista rispettato e apparentemente intoccabile. Museveni ha ricordato amaramente come l’OUA aveva rifiutato di aiutarlo quando era in esilio a combattere Amin e Obote. E come gli stati membri dell’OUA si rifiutarono per lo più di concedergli rifugio. E ora, in un’altra eco ironica di quei primi giorni, l’Unione Africana (UA) – successore dell’OUA – è rimasta in silenzio sullo scivolamento dell’Uganda verso la violenza di stato impenitente e la crescente instabilità.

