John Pombe Magufuli, président de la Tanzanie depuis le 5 novembre 2015, est engagé dans une campagne électorale très spéciale. Les élections présidentielles auront lieu le 28 octobre et Magufuli s’est présenté comme candidat dans l’espoir d’obtenir un second mandat. ° Le gouvernement tanzanien souligne son intention claire d’étouffer la dissidence avant les urnes. Les autorités ont sévi contre les droits à la liberté d’expression et de réunion politique. Ils ont construit un formidable arsenal de lois visant à étouffer toutes les formes de dissidence avant les élections “. C’est la dénonciation faite par Amnesty International à la suite d’une enquête approfondie sous la responsabilité de Deprose Muchena, directeur d’Amnesty International pour l’Afrique de l’Est et du sud.

Ces derniers mois, les forces de sécurité ont arrêté des candidats de l’opposition sur de fausses accusations, les privant de leur droit à la liberté de réunion, d’association et de mouvement. Des politiciens de l’opposition ont été arrêtés pour avoir organisé ou assisté à des réunions, divers médias suspendus et interdits, l’activisme en ligne criminalisé et les ONG étouffées par des réglementations sans fin.

Plus tôt ce mois-ci, les autorités ont suspendu la campagne électorale du principal candidat de l’opposition Tundu Lissu pendant sept jours pour incitation à la violence avant le vote. La Commission électorale nationale a déclaré que la décision avait été prise par son comité d’éthique après avoir reçu deux plaintes du parti au pouvoir et d’un autre parti concernant la phraséologie politique utilisée par Lissu pendant la campagne électorale. Lissu a déclaré que l’interdiction était “inacceptable”, qualifiant la décision de “preuve supplémentaire d’une commission électorale discréditée et d’un système électoral compromis”.

Tundu Antiphas Mughwai Lissu, chef du principal parti d’opposition Chadema – Chama cha Demokrasia na Maendeleo (Parti pour la démocratie et le progrès) le 7 septembre 2017, lors d’une interruption de la session parlementaire alors qu’il était dans sa voiture, a été touché par 16 balles et grièvement blessé par des inconnus dans le parking de sa résidence parlementaire dans la zone D, de la capitale tanzanienne Dodoma. Tundu Lissu a reçu des soins d’urgence pendant quelques heures à l’hôpital général de Dodoma avant, par crainte pour sa sécurité, d’être transporté par avion à l’hôpital Aga Khan de Nairobi, au Kenya, puis transféré à l’hôpital universitaire de Louvain à Gasthuisberg, en Belgique. où, il a subi dix-neuf (19) opérations.

L’enquête sur l’attaque a en fait été archivée par une «main mystérieuse», peut-être parce que tous les indices convergeaient vers le président Magufuli. Il aurait utilisé des tueurs professionnels, peut-être des Rwandais appartenant au groupe terroriste FDLR dont le parti au pouvoir CCM Chama Cha Mapinduzi (Parti de la Révolution, fondé par Nyarere) entretient d’excellentes relations politiques et commerciales depuis 2001.

En juin, neuf politiciens de l’opposition ont été arrêtés pour avoir prétendument organisé un rassemblement illégal. Le même mois, la licence d’exploitation du quotidien d’opposition Daima Tanzanie a été révoquée, accusé d’avoir violé les lois contre la diffusion de fausses informations. «Le président Magufuli doit de toute urgence inverser le déclin des libertés politiques et civiles en Tanzanie et veiller à ce que les défenseurs des droits humains, les militants et les organisations de la société civile puissent mener à bien leur travail librement et indépendamment sans aucune crainte de représailles», a-t-il déclaré. a déclaré Amnesty International.

Au cours du premier mandat présidentiel, Magufuli a gravement détérioré l’état de droit et les libertés civiles du pays africain avec la plus grande pratique de la démocratie avec le Ghana et le Sénégal. Outre les attaques directes contre les dirigeants de l’opposition et de la société civile, Magufuli n’a pas épargné les minorités sexuelles (avec une fureur particulière contre les gais et les lesbiennes) et les réfugiés burundais accusés de ne pas soutenir le régime terroriste HutuPower du CNDD du général Neva et Bunyoni.

Surnommé «Mon Papà» par le dictateur Evariste Ndayishimiye lors d’une récente visite en Tanzanie, Magufuli s’est engagé dans une voie qui conduit le pays vers le totalitarisme avec de graves conséquences pour les droits de l’homme, la société et l’économie. Si nous analysons les tactiques répressives, nous pouvons conclure qu’elles ont été copiées de celles utilisées par le régime burundais. Adoucie dans la brutalité et la violence puisque, par rapport au Burundi, la Tanzanie a toujours un pouvoir judiciaire indépendant et l’obligation de respecter les règles démocratiques. Selon des sources diplomatiques, Magufuli sera réélu grâce à un noyau dur de partisans (environ 40% des personnes habilitées à voter) et grâce à la répression qui empêche effectivement les partis d’opposition de mener une campagne électorale régulière et oblige les médias à sous s’en tenir à un régime strict de censure de l’information.

La Tanzanie, célèbre pour le socialisme panafricain de Julius Nyarere et le respect de la démocratie, risque de devenir, grâce à Magufuli, un pays réactionnaire et dictatorial qui fait partie de l’Afrique de l’Est dans «l’axe du mal»: Burundi, Tanzanie, Ouganda .

