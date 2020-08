Alla fine di luglio, la Commissione elettorale della Tanzania ha fissato al 28 ottobre la data delle prossime elezioni presidenziali. Da ieri è iniziata la campagna elettorale che si concluderà il 27 ottobre. I tanzaniani voteranno anche per eleggere i membri del Parlamento e i consiglieri locali. L’attuale Presidente, John Magufuli, concorre per un nuovo mandato dopo essere stato scelto, a inizio luglio, come candidato del partito di governo, il Chama Cha Mapinduzi (CCM). .

Prima del ritorno della figura dell’opposizione, Tundu Lissu, alla fine di luglio 2020, il panorama politico della Tanzania mancava dell’esuberanza che deriva dalla stagione delle elezioni. Secondo Nicodemus Minde, fellow dell’United States International University, il ritorno di Lissu ha riacceso le speranze di un’opposizione scoraggiata che era stata soffocata dall’ambiente politico oppressivo e restrittivo durante il mandato di cinque anni del Presidente Magufuli.

Lissu è attivo in politica da due decenni. È stato eletto in parlamento nel 2010 con il Chama cha Demokrasia na Maendeleo (Partito per la democrazia e il progresso). Un avvocato e politico incendiario, è noto per criticare il governo. Ha messo in dubbio leggi regressive, legislazione mineraria, appalti pubblici, corruzione del governo e la richiesta di una nuova costituzione.

Lissu è stato un critico costante di Magufuli. Nel 2017, ricorda Minde, è sopravvissuto a un tentato omicidio mentre era in servizio parlamentare ufficiale. Ha attribuito l’attentato alla sua vita all’amministrazione Magufuli. Mentre era all’estero per cure è stato privato della sua sede parlamentare.

La Tanzania va alle urne a fine ottobre con il partito dominante al potere, il Chama Cha Mapinduzi (Partito della rivoluzione) e Magufuli, come favoriti. Queste elezioni politiche saranno le quinte della Tanzania dalla reintroduzione della politica democratica all’inizio degli anni ’90.

Da allora, il Paese è stato governato dal partito dominante Chama Cha Mapinduzi. Ci sono stati guadagni significativi da parte dei partiti di opposizione nel corso degli anni. Tuttavia, la mobilitazione di massa e l’organizzazione interna hanno premiato Chama Cha Mapinduzi. Il partito ha anche fatto affidamento sulla sua posizione in carica, sui vantaggi delle risorse e sulla politica clientelare per rafforzarsi e indebolire l’opposizione.

Nelle ultime elezioni generali del 2015, afferma Minde, una coalizione di opposizione unita ha ottenuto risultati significativi. Ha raccolto quasi il 40% della quota di voti presidenziali. Chama Cha Mapinduzi ha nominato il candidato poco conosciuto John Magufuli davanti ad altri candidati popolari.

Fin dalla sua elezione il mondo ha cercato di capire Magufuli. A livello nazionale è stato elogiato per la sua guerra alla corruzione, i rapidi sviluppi delle infrastrutture, la disciplina fiscale e la preoccupazione per gli oppressi.

Il Presidente – spiega Minde – fa frequenti visite in varie parti del Paese. Interagisce e si impegna con il pubblico sui loro problemi. Molto spesso fornisce rimedi istantanei tanto da essere considerato ‘populista’. A livello internazionale, Magufuli è letto come un isolazionista. Ha evitato la comunità globale con un approccio guidato dalla sua retorica nazionalista e anti-occidentale.

È stato descritto come una risorsa e un nazionalista dello sviluppo. I governi occidentali hanno criticato Magufuli per il deterioramento dei diritti umani della Tanzania e la contrazione dello spazio democratico.

Nelle elezioni del 2015, alcuni partiti di opposizione si sono riuniti all’ordine del giorno per una nuova costituzione. Hanno affrontato un candidato per sfidare il partito al governo a livello presidenziale e parlamentare.

Sotto la Umoja wa Katiba ya Wananchi (Coalizione dei difensori della costituzione popolare), quattro partiti di opposizione hanno compiuto significative incursioni elettorali ma non hanno ancora potuto sfidare il dominio di Chama Cha Mapinduzi. Erano Chama cha Demokrasia na Maendeleo, il Fronte unito civico, la Convenzione nazionale per la costruzione e la riforma – Mageuzi e la Lega nazionale per la democrazia.

Quest’anno, sostiene Minde, l’opposizione è meno organizzata e relativamente indebolita dall’amministrazione Magufuli. Ma la nomina di Lissu come principale candidato presidenziale dell’opposizione ha dato nuovo slancio alla democrazia della Tanzania. Questo avviene dopo cinque anni durante i quali sono state vietate le manifestazioni dei partiti politici.

Durante le sue cure mediche in Europa, Lissu ha intrapreso un tour internazionale parlando di quello che gli era successo e criticando Magufuli. Queste apparizioni sui media gli hanno dato un’enorme visibilità globale.

Dopo aver nominato e dichiarato i loro candidati alla presidenza, afferma l’esperto dell’University of Dundee, i due principali partiti di opposizione, Chama cha Demokrasia na Maendeleo e Alliance for Change and Transparency, si accorderanno in un’Alleanza. Il candidato dell’Alleanza è l’ex ministro degli esteri Bernard Membe. Durante le rispettive convenzioni di partito nell’agosto 2020, entrambi hanno ribadito la necessità di un’opposizione unita per sfidare Chama Cha Mapinduzi e Magufuli.

Magufuli, sostiene Minde, partecipa alle elezioni con un record di sviluppo del Paese. A luglio, la Banca mondiale ha annunciato che l’economia della Tanzania era stata migliorata dallo status di reddito basso a quello medio. Questo sviluppo è arrivato cinque anni prima delle proiezioni precedenti.

Per il governo Magufuli, lo status di reddito medio significa che può accedere ai mercati internazionali del credito. Il Presidente farà inoltre affidamento sui suoi successi nella guerra alla corruzione, ma mentre i numeri economici sembrano buoni, l’opposizione ha criticato la mancanza di investimenti del governo.

La legislazione repressiva del governo e la limitazione dei media e delle libertà individuali hanno gettato l’amministrazione Magufuli nella peggiore luce possibile essendo stata accusata di violazioni dei diritti umani, inclusa la sparizione arbitraria e l’incarcerazione di dissidenti, nonché la riduzione dello spazio della società civile.

L’opposizione lo ribadirà durante le campagne. Ha anche chiesto una riforma della commissione elettorale, affermando che non è indipendente ma strutturata in modo da favorire il partito al governo.

La Tanzania parteciperà alle elezioni nel mezzo della pandemia COVID-19. Il Presidente, a giugno, ha dichiarato che il Paese era libero da COVID-19. La principale preoccupazione sarà la riduzione dell’osservazione elettorale esterna.

Con l’avvicinarsi delle elezioni, dice Minde, il governo probabilmente reprimerà l’opposizione. Le elezioni rappresenteranno un momento di svolta per la Tanzania poiché la sua democrazia è in ritirata negli ultimi cinque anni.

