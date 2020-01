«Non importa quello che succede a Taiwan, il fatto che esiste una sola Cina al mondo e Taiwan vi fa parte non cambia», parola del portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang. Il ‘quel che è successo’ è che alle elezioni presidenziali e legislative di sabato 11 gennaio i quasi 14 milioni e mezzo di elettori presentatisi alle urne hanno operato una scelta identitaria tra ‘taiwanesità’ e ‘cinesità’, optando per la prima. Così la lettura che danno alcuni analisti del voto di sabato 11 gennaio.

Voto durante il quale si è avuta la conferma alla presidenza di Tsai Ing-we che fino a poche settimane fa era data come perdente. Per la prima volta un Presidente di Taiwan viene eletto con oltre otto milioni di voti, con un’affluenza alle urne del 74,9%, il dato più alto delle ultime tre presidenziali e un grande balzo rispetto al 66,3% di quattro anni fa. Tsai Ing-we ha raccolto il 57,13% delle preferenze, staccando il principale rivale, Han Kuo-yu, candidato del Kuomintang, il Partito Nazionalista, di oltre 2,5 milioni di voti, fermo al 38,61% (il candidato Kuomintang alle precedenti elezioni aveva raccolto il 31%), mentre James Soong, del People First Party (PFP), si è fermatoal 4,3% (alla precedente tornata aveva raccolto il 12,8%.

La ragione della grande affluenza e di questo insperato successo di Tsai è Hong Kong. La grande protesta dei giovani di Hong Kong, la capacità di Tsai di afferrarla al volo offrendo ospitalità nell’isola a tutti coloro che da Hong Kong fossero intenzionati andarsene, insieme all’arrogante, minacciosa reazione della Cina alle proteste, ha tirato la volta alla sua rielezione. E ora la Cina ha un problema in più, perché la rielezione di Tsai, e quel che tale rielezione dice, importa e come, anzi, sembra proprio, visto dall’Europa, un grosso problema per Pechino.

«Noi speriamo e crediamo che la comunità internazionale continui ad aderire al principio di una sola Cina, comprenda e sostenga la giusta causa del popolo cinese nell’opporsi alle attività secessioniste per ‘l’indipendenza di Taiwan e realizzare la riunificazione nazionale», ha proseguito nel suo intervento alla stampa internazionale, Geng Shuang.

Il problema, infatti, è proprio questo, il principio di ‘un Paese, due sistemi’, una sola Cina, insomma quello della riunificazione. Visto da Taipei, il problema si pone in termini diversi, ovvero il risvolto della medaglia rispetto a Pechino.Per Taipei la questione si pone in termini di indipendenza e, volendo leggerla in ottica culturale, magari politico-culturale, la questione è l’identità, la taiwanesità. E un indizio che questo voto si è giocato sull’identità è nei risultati: ….

Per decenni dopo la fondazione della Repubblica popolare cinese, nel 1949, il Governo sfollato della Repubblica cinese, Taiwan, affermò di governare sia Taiwan che la terraferma. Negli anni ’90, la posizione del Governo taiwanese iniziò ammorbidirsi, e iniziò affermarsi l’idea che Taiwan esistesse come entità politica separata per la Cina. Oggi, il Partito democratico progressista al potere (DPP), vede l’indipendenza di fatto di Taiwan che non richiede alcuna dichiarazione formale.

L’opposizione nazionalista, sostiene legami commerciali più stretti con la terraferma e persegue una politica dello status quo, ‘né unificazione né indipendenza’. Una posizione, per altro, in qualche modo abbracciata anche dagli indipendentisti, che non si pongono il problema di una dichiarazione d’indipendenza, perché lo status quo tutto sommato è comodo, evita lo scontro diretto con Pechino, ‘giocano’ e sperano che a il tempo e il dare per sottintesa l’indipendenza alla fine non ci sarà neanche bisogno di affermazione ulteriori.

Ma, e il DPP sembra averlo capito, la stessa ‘onda giovane’ che a Hong Kong sta tenendo in scacco Pechino, si è svegliata pronta a fare la differenza anche qui, nell’ex Formosa. Qui dove inizia avanzare, secondo gli osservatori locali, una fascia di giovani per i quali ‘cultura’, ‘Paese’,significano qualcosa, anche molto, e sono quasi sempre in relazione a termini come‘indipendenza’, ‘democrazia’. Insomma, lataiwanesità sta soppiantando la cinesità. Una generazione di ‘nati liberi’ sta affermandosi, e il voto di sabato lo dimostra. «I giovani hanno una forte identità taiwanese», affermava già qualche tempo fa Szu-Chien Hsu, a capo della Fondazione per la democrazia di Taiwan. «Se chiedessi loro se ètaiwanese o cinese o entrambi, quasi il 90 percento di loro direbbe che sono taiwanesi». In un sondaggio di oltre un anno fa, per tanto prima dei fatti di Hong Kong, condotto dalla fondazione di Hsu, il 70% dei giovani di Taiwan ha dichiarato che avrebbe combattuto se i militari cinesi avessero invaso la loro isola, cosa che la Cina ha minacciato di fare se il Governo di Taiwan dichiarasse formalmente l’indipendenza.

Detto questo, la maggior parte della popolazione non sostiene la dichiarazione di indipendenza dalla Cina, secondo Hsu «La stragrande maggioranza della popolazione di Taiwan preferisce mantenere lo status quo». La posizione dei partiti rispecchia infatti questa realtà.

Ma sempre più giovani taiwanesi si sentono a disagio con lo status quo che punta al mantenimento dell’ambiguità di evitare l’indipendenza formale dalla Cina.

Un servizio molto interessante di qualche tempo fa di ‘NPR’, racconta come molti giovani taiwanesi vedano Taiwan come un Paese, «una prospettiva diversa dai loro genitori», sono nati in una società democratica e libera e oramai vedono la Cina comeuna minaccia ai loro progetti di vita. Merita sottolineare che è esattamente lo stesso processo di consapevolizzazione della propria identità che si è registrato a Hong Kong. I giovani taiwanesi sono stanchi del fatto che il loro Paese non sia riconosciuto da altre Nazioni e dalle organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite.

Ora, passata la sbornia della rielezione, i taiwanesi devono fare i conti con quel che li attende, che potrebbe essere una battaglia dura per affermare che la taiwanesità abbia ufficialmente una bandiera che non sia quella cinese.

Per capire meglio il significato di questo voto e provare a ipotizzare che saranno i prossimi anni a Taiwan, abbiamo parlato con un analista politico che a Taipei è di casa, Ross Feingold.

La vittoria di Tsai Ing-wen, non era scontata, quanto ha inciso la vicenda di Hong Kong?

I sondaggi durante la seconda metà del 2019 hanno mostrato il presidente in carica Tsai Ing-wen del Partito democratico progressista (“DPP”), con un vantaggio sul suo principale avversario, Han Kuo-yu del Kuomintang, o Partito nazionalista (“KMT” ). In effetti, il numero dei sondaggi ha continuato ad aumentare con l’avvicinarsi del giorno delle elezioni. I lead sono diventati così grandi che Han ha chiesto ai suoi sostenitori di dire ai sondaggisti che voteranno per Tsai, in modo che i sondaggi diventino inaffidabili. Sebbene Tsai fosse indietro nei sondaggi durante la prima metà del 2019, una volta che il suo avversario è stato determinato tramite il primario nel KMT, il suo numero di sondaggi è costantemente migliorato ed era coerente con il risultato elettorale. Hong Kong è stata un fattore? Sì. Tsai ha sfruttato gli eventi a Hong Kong a suo vantaggio politico attraverso frequenti commenti sui social media, tra cui Facebook e Twitter. Uno studente leader di Hong Kong ha anche criticato per averlo fatto, ma poi ha dovuto scusarsi quando a sua volta è stato criticato. Tuttavia, i lettori dovrebbero tenere a mente qualcosa di molto importante, e cioè che queste elezioni sono state decise su una serie di questioni oltre agli eventi di Hong Kong e alle politiche della Cina nei confronti di Taiwan. Ciò include l’economia, l’assistenza all’infanzia, l’assistenza agli anziani, la sicurezza pubblica e la protezione ambientale tra gli altri. In tutta la gamma di questioni di ordine pubblico, Han ha dato agli elettori meno fiducia o poche ragioni per passare da Tsai.

Tsai Ing-wen ha vinto con il 57,13% dei voti, contro il 38,61% dei nazionalisti pro-Cina. Una larga vittoria, certo, ma non è anche un risultato che ci dice che Taiwan ha ancora una grossa fetta di popolazione che guarda alla Cina? malgrado recenti sondaggi ci dicano che solo un taiwanese su dieci è favorevole alla riunificazione. Su cosa di basa oggi la cinesità di Taiwan?

Dobbiamo stare attenti a chiamare il KMT “pro-China”. Ciò che distingue il KMT dal DPP è che KMT supporta l’unificazione a lungo termine di Taiwan e Cina (o almeno, non la separazione formale di Taiwan e Cina). In passato, il DPP ha sostenuto la separazione formale di Taiwan dalla Cina cambiando il nome del paese in ‘Taiwan’ dall’attuale nome ‘Repubblica di Cina’, attuando una nuova costituzione, ecc. Sebbene recentemente il DPP sotto la guida di Tsai raramente parli di fare questi passi. Tuttavia, il KMT sostiene anche qualcosa chiamato il Consenso del 1992, che è un accordo che i negoziatori di Taiwan e della Cina hanno raggiunto che le due parti concorderebbero che entrambi fanno parte della Cina, e Taiwan la chiamerebbe Repubblica di Cina e la terraferma lo chiamerebbe Repubblica Popolare Cinese. Il DPP rifiuta questa formula e, più recentemente, ha affermato che il modello ‘One Country, Two Systems’ di Hong Kong è l’equivalente del consenso del 1992 e che il popolo di Taiwan non può accettare nessuno dei due. Il predecessore di Tsai Ma Ying-jeou è stato eletto nel 2008 e rieletto nel 2012 facendo una campagna per il suo sostegno al consenso del 1992. Tuttavia, dopo la sua presidenza, negli ultimi anni il KMT ha lottato per convincere l’opinione pubblica che il consenso del 1992 è una base sicura per le due parti, Cina e Taiwan, per impegnarsi a vicenda. Per ora, Tsai ha convinto la maggioranza delle persone di Taiwan che il consenso del 1992 è inaccettabile. Tuttavia, i cinque milioni di voti, o quasi il 40%, che Han ha ricevuto mostrano che una parte significativa ma minoritaria della popolazione sostiene ancora l’impegno con la Cina sulla base della formula del consenso del 1992. Mentre alcune persone possono supportarlo a causa di motivi personali come fare affari in Cina, la maggior parte di coloro che lo supportano lo fanno perché lo considerano una formula per ridurre le tensioni con la Cina e mantenere il consenso del 1992 come lo status quo consentirà alla gente di Taiwan essere liberi da un’invasione cinese a breve e medio termine.

Parliamo invece dell’identità taiwanese, che ci sembra il futuro

Esiste un’identità taiwanese, che si basa su persone nate a Taiwan e sempre più nate verso la fine o dopo la fine della legge marziale nel 1987. Un numero crescente di persone a Taiwan ha vissuto la maggior parte o tutta la vita in un paese democratico che aveva poco a che fare con la Cina. Tra il 1945 e l’era della democrazia, il governo della legge marziale ha cercato di imporre al popolo di Taiwan la convinzione che un giorno il popolo di Taiwan avrebbe ripreso la terraferma con la forza e liberato la terraferma dal comunismo. Ovviamente ciò non è mai accaduto. Il futuro della Cina e di Taiwan ha continuato a crescere ulteriormente negli ultimi anni, dato che Taiwan ha sviluppato una cultura unica, che include la democrazia, nonostante l’esistenza di strette relazioni economiche tra le due parti.

Quanto e come inciderà su Hong Kong il risultato del voto a Taiwan?

Si parla molto di questo, ma in realtà il governo centrale di Pechino non offrirà elezioni dirette per l’amministratore delegato della Regione amministrativa speciale di Hong Kong o per tutti i seggi del Consiglio legislativo. Mentre media, analisti, studiosi, politici di tutto il mondo e manifestanti a Hong Kong citeranno le elezioni di Taiwan e chiederanno “perché non anche a Hong Kong”, la risposta è a Pechino. In realtà, anche senza le elezioni di Taiwan, i manifestanti di Hong Kong avrebbero trovato altri esempi di una società democratica, anche se non etnicamente cinese, da citare come il loro “faro di speranza”.

Il programma che porterà avanti Tsai Ing-wen quale sarà?

La parola chiave per rispondere a questa domanda è “progressiva”. Il DPP è un partito socialdemocratico di sinistra. I sussidi governativi per l’assistenza sanitaria, l’assistenza agli anziani, l’istruzione, la produzione ambientale e altre priorità progressive sono il cuore dei suoi valori, oltre all’indipendenza di Taiwan dalla Cina. Naturalmente, il DPP continuerà ad aumentare le spese per la difesa anche se resta da vedere se riuscirà a farlo dopo diversi importanti impegni finanziari nel 2019 con i produttori di armi degli Stati Uniti.

Si dice che questa sia la vittoria dei contrari al dialogo con la Cina, ma è Taiwan che non vuole il dialogo con la Cina, oppure la Cina che non vuole dialogare con questa classe dirigente di Taiwan?

La Cina rifiuta di dialogare con Taiwan, purché il governo di Taiwan non accetti il consenso del 1992 o qualche altra formula reciprocamente accettabile. Per ora, l’unica formula che la Cina ha usato per parlare con Taiwan è il consenso del 1992, ma quando Xi Jinping ha anche suggerito nel suo discorso del 2 gennaio 2019 che esiste una versione di One Country, Two Systems di Taiwan, molte persone a Taiwan non erano sicure se ciò significasse che il consenso del 1992 è morto, o se è una combinazione del consenso del 1992 e di un paese, due sistemi con il primo come base per i colloqui, mentre il secondo è l’unico obiettivo accettabile per la Cina.

Tsai Ing-wen non ha mai accettato il modello al quale la Cina ambisce del ‘un Paese, due sistemi’, è l’indipendenza completa alla quale la Taiwan che ha votato per Tsai Ing-wen guarda o cosa di altro? E pensi che in questo mandato Tsai Ing-wen abbia la forza per portare avanti la battaglia per l’indipendenza?

La maggior parte degli elettori Tsai preferisce lo status quo. Se ciò significa nessun consenso del 1992 e nessuna interazione con la Cina, allora questi elettori sono d’accordo. Non dovremmo presumere che la maggior parte degli elettori di Taiwan desiderino che il proprio governo attui leggi o politiche che rendono Taiwan formalmente indipendente dalla Cina. Vi è un certo sostegno tra gli elettori di Tsai, ma molti a Taiwan non vogliono ancora correre il rischio di azioni militari da parte della Cina. Pertanto, nei prossimi quattro anni, è probabile che Tsai perseguirà un’agenda di “indipendenza” delle azioni interne che distaccano Taiwan dalla Cina (come cambiando il nome di società controllate dal governo o altre organizzazioni che hanno “Cina” nel nome ), ma non cercano di rendere formalmente il paese indipendente. Potrebbe lasciare quella battaglia ai suoi successori.

La Cina come risponderà a questo voto? dichiarazioni a parte

È probabile che la Cina continuerà le azioni negli ultimi quattro anni. Ciò include esercitazioni militari vicino a Taiwan, che persuadono i paesi che intrattengono relazioni diplomatiche con la Repubblica di Cina (Taiwan) a trasferire tali relazioni con la Repubblica popolare cinese, impedendo a Taiwan di partecipare alle riunioni di organizzazioni multilaterali globali o regionali, sospendendo l’interazione con i governi ( diversi dagli Stati Uniti) che superano ciò che la Cina considera ammissibile l’interazione non ufficiale con Taiwan e gli incentivi economici per le società e le persone di Taiwan a fare affari e vivere in Cina. La frequenza e la portata di queste azioni potrebbero superare quella implementata dalla Cina negli ultimi quattro anni. Dovremmo monitorare attentamente i segni che questo è iniziato.

Dobbiamo attenderci un dopo-voto violento? E comunque che dopo-voto sarà?

Taiwan ha raramente violenza pre o post elettorale. A volte i sostenitori arrabbiati della parte perdente protestano fuori dal loro quartier generale. Finora non c’è nulla di tutto ciò dopo queste elezioni. È un segno di quanto sia matura la democrazia di Taiwan. I commentatori al di fuori di Taiwan non devono continuamente chiamare Taiwan “democrazia vibrante” in quanto ciò fa sembrare Taiwan una democrazia immatura, che non è la realtà.

Gli USA hanno espresso soddisfazione per questo voto. Quale sarà il futuro dei rapporti USA-Taiwan e ci dobbiamo attendere che Taiwan diventi la piattaforma americana d’appoggio per gli USA nella regione?

Gli Stati Uniti continueranno a fornire sostegno politico e di sicurezza a Taiwan, sia perché Taiwan è una democrazia sia perché è nell’interesse degli Stati Uniti avere Taiwan come chip di contrattazione contro la Cina. Anche se ad alcuni non piace ammettere che a volte Taiwan è un chip di contrattazione, lo è stato in passato e un presidente americano attuale o futuro potrebbe trattarlo allo stesso modo. Il popolo taiwanese deve fare ciò che è necessario per garantire la propria difesa e non fare affidamento solo sugli Stati Uniti.

E’ possibile che il sistema delle aziende in fuga da Hong Kong approdino a Taiwan? E se così fosse la potenza economico-finanziaria acquisita da Taiwan non sarebbe un problema per la Cina? intendo se assommato all’atteggiamento molto assertivo e duro della Presidente Tsai Ing-wen

Taiwan non offre l’infrastruttura, il pool di talenti, le strutture fiscali o le leggi / i regolamenti che possono consentirle di competere con Hong Kong come centro d’affari regionale o mercato globale dei capitali. Taiwan è molto un mercato interno, importante con un buon potere d’acquisto, ma non è un luogo in cui le aziende possono collocare le loro sedi regionali. Il principale concorrente di Hong Kong continuerà ad essere Singapore.

Quali ‘armi’ economiche e politiche ha in mano la Cina per tentare di incidere su Taiwan, e quali ha Taiwan per far fronte agli ‘attacchi’ che si suppone arriveranno dalla Cina?

La Cina può continuare a offrire sussidi fondiari, fiscali e di altro tipo a società o individui con sede a Taiwan come incentivi per espandere le loro attività in Cina. Incentivi simili possono essere offerti a singoli e studenti. Nel 2018 esisteva un programma di 31 incentivi e un secondo programma di 26 incentivi nel 2019. Il successo di questi programmi è difficile da misurare. Alcune società di Taiwan sono riluttanti ad espandersi in Cina a causa della guerra commerciale USA-Cina. Un numero crescente di persone a Taiwan non vuole vivere in Cina a causa dei diversi ambienti politici e culturali. Non molto tempo fa, nel 2016 e nel 2017, abbiamo spesso sentito parlare di una “fuga di cervelli” in Cina, quando i giovani taiwanesi sono partiti per lavori più pagati a Shanghai o in altre città della Cina. Raramente lo sentiamo ultimamente.

Alcuni analisti ritengono che l’opzione militare è ancora sul tavolo cinese. Condividi? e non credi sarebbe una follia?

La Cina non cesserà mai di minacciare un’opzione militare. Tuttavia, ci sono molte forme di opzione militare. Quello tradizionale è un’invasione anfibia anche se ovviamente è difficile da eseguire con successo. La Cina potrebbe invece usare aerei, droni e missili per costringere Taiwan ad arrendersi prima dello sbarco delle truppe cinesi a Taiwan. Oppure, un blocco aereo e marittimo potrebbe costringere Taiwan ad arrendersi. La difesa di successo di Taiwan dipende da due fattori che rimangono sconosciuti. Il primo è per quanto tempo i militari di Taiwan possono resistere a un attacco aereo, navale o anfibio. Il secondo è se gli Stati Uniti verranno o meno in aiuto di Taiwan e, in tal caso, lo faranno abbastanza velocemente prima che Taiwan si arrenda.

La difficoltà di Taiwan nel dialogo diplomatico come si svilupperà? E non credi che se Taiwan non riesce ad uscire da questo isolamento il rischio di uno schiacciamento sugli USA possa diventare un problema per il Paese e una grande arma in mano a Pechino?

Per ora, vediamo ancora principalmente il sostegno morale da parte dei paesi occidentali e, in misura minore, dei paesi asiatici, per Taiwan. L’esempio tipico è quello di rilasciare dichiarazioni a sostegno della presenza di Taiwan presso organizzazioni multilaterali. Tuttavia, questi paesi devono ancora dimostrare la volontà di affrontare la Cina su questo tema. Allo stesso modo, sono disposti ad avere interazioni commerciali e culturali con Taiwan, ma interazioni politiche molto limitate e quasi nessuna interazione di sicurezza (oltre alle forze dell’ordine civili). Quindi, ciò lascia gli Stati Uniti come l’unico vero amico di Taiwan attraverso il commercio, il sostegno politico e di sicurezza. Questo è il motivo per cui è così cruciale che Taiwan sviluppi un esercito più forte anche se include lo sviluppo delle proprie armi in modo da ridurre la dipendenza dagli acquisti dagli Stati Uniti. Allo stesso modo, per un paese che sta affrontando la minaccia che proviene dalla Cina, Taiwan deve migliorare la volontà dei propri cittadini di prestare servizio militare. In effetti, negli ultimi anni Taiwan ha cercato di eliminare il servizio militare obbligatorio, ma il programma non ha avuto successo poiché il reclutamento di volontari non è riuscito a raggiungere gli obiettivi di manodopera. L’attuale sistema richiede un servizio nazionale obbligatorio che comprende un breve periodo di addestramento militare seguito da un servizio militare o nazionale in altre agenzie governative per un periodo di quattro mesi. Non è una situazione ideale dato il livello di minaccia proveniente dalla Cina.

