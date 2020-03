Una nuova era sembra stare per iniziare per il Kuomintang (KMT), la principale forza di opposizione nel panorama politico dell’isola di Taiwan e fervente nazionalista da erede del partito di Chiang Kai Shek.

Una settimana fa, quasi due mesi dopo che l’ex presidente Wu Den-yih si è dimesso per la schiacciante sconfitta delle elezioni generali di gennaio, è stato eletto alla guida del partito Chiang Chi Chen il quale ha ricevuto 84.860 voti, mentre il suo unico avversario, l’ex sindaco di Taipei Hau Lung-bin, ne ha ottenuti 38.483.

Chiang, 48 anni, è un politico istruito negli Stati Uniti che è entrato in politica nel 2010 quando è stato nominato ministro dell’Ufficio Informazioni governative sotto l’Executive Yuan. In seguito, ha vinto un seggio legislativo nell’ottavo distretto elettorale nella città di Taichung per ben tre elezioni consecutive dal 2012 e ha ricevuto più consensi di qualsiasi altro candidato del KMT nelle elezioni legislative del 2020. L’unico avversario della competizione, l’ex sindaco di Taipei ed ex vicepresidente Hau Lung-bin, 69 anni, è un membro di lunga data del KMT, il cui padre Hau Pei-tsun era Premier nei primi anni ’90.

L’affluenza alle urne per queste ‘primarie’, tuttavia, non ha superato il 35,85 per cento, con 124,019 voti su 345.971 elettori ammissibili, rispetto al 58,05 per cento delle elezioni del 2017, in cui circa 276,423 su 476.147 votazioni espresse. In molti hanno attribuito la causa di questo calo di partecipazione al timore per il coronavirus (COVID-19), ma le ragioni sembrano essere anche ben più profonde. Le stesse motivazioni che hanno fatto perdere al KMT le elezioni del gennaio scorso e che, probabilmente, hanno favorito l’ascesa al vertice del partito del giovane Chiang.

Il nuovo leader del KMT rappresenta la linea riformista del partito e segna dunque il passaggio da una generazione all’altra nella guida del partito. La ‘rivoluzione’ da lui promessa in ‘campagna elettorale’ riguarda innanzitutto il maggior coinvolgimento dei più giovani, a livello di classe dirigente, nella gestione del Kuomintang, unito ad una più massiccia conversione digitale del KMT, nell’intento di dare priorità alla periferia piuttosto che al vertice: “Il KMT non dovrà aspettare che un certo leader saggio elabori più le politiche”, ha detto Chiang in un discorso all’evento di insediamento, ponendo al centro la necessità di una “leadership collettiva”.

Tale trasformazione è destinata a modificare, l’identità del partito e, come annunciato dallo stesso Chiang, della sua concezione del ‘Consenso del 1992’, un’intesa tacita raggiunta tra l’allora governo a guida KMT e il governo cinese che è stata costantemente interpretata dal Kuomintang riconoscendo che esiste una sola “Cina” con ciascuna parte libera di interpretare il significato di “Cina”. Tale principio, finora irrinunciabile per il partito, potrebbe, sotto Chiang, decadere o, quantomeno, essere modificato, non si sa se più o meno nella direzione critica altrettanto radicata del Democratic Progressive Party (DPP) che al momento guida il governo con la Presidente Tsai Ing-Wen. È evidente il timore che tale eventuale mutamento potrebbe suscitare a Pechino che vede, quindi, allontanarsi la possibilità di un’unificazione senza colpo ferire. Una preoccupazione esemplificata nel mancato invio da parte del governo cinese della lettera di congratulazioni al neo leader del KMT, una consuetudine ormai più che decennale.

Chiang è destinato a rimanere in carica fino al 20 maggio 2021. Riuscirà ad imprimere il nuovo corso al Kuomintang? Che ne sarà del ‘Consenso del 1992’, elemento storicamente irrinunciabile del partito? Quali conseguenze avrà per Taiwan e per i suoi già tesi rapporti con la Cina? Lo abbiamo chiesto a Ross Darrell Feingold, esperto di Asia.

Il Kuomintang (KMT), il più importante partito di opposizione, erede del partito nazionalista cinese di Chiang Kai Shek, ha un nuovo leader. Il cambio di leadership è stato conseguenza delle dimissioni dell’uscente Presidente Wu Den Yin, in seguito alla sconfitta subita alle elezioni presidenziali e legislative dello scorso 11 Gennaio – la quarta sconfitta su sei tornate elettorali presidenziali dal 2000 – che hanno portato alla rielezione della Presidente del Democratic Progressive Party (DPP). Quali sono state le principali cause delle ripetute sconfitte elettorali degli ultimi anni del KMT?

Nel 2008 e 2012, il KMT ha vinto sia la presidenza che la maggioranza nel parlamento unicamerale di Taiwan, il Legislative Yuan. Il presidente, Ma Ying-jeou, ha sostenuto politiche che riducono le tensioni tra Cina e Taiwan, a differenza dei suoi predecessori Chen Shui-bian del DPP e Lee Teng-hui del KMT (sebbene Lee sia stato eletto come politico KMT, le sue opinioni sulla Cina -Le relazioni di Taiwan sono più vicine al DPP). Nel tempo, l’umore degli elettori si è spostato su politiche opposte che avvicinano Taiwan alla Cina. Questa tendenza è iniziata con le elezioni locali del 2014 ed è stata confermata dalle elezioni presidenziali e delle elezioni legislative nel 2016 e dalle elezioni presidenziali e legislative nel 2020. Sebbene il KMT abbia fatto bene alle elezioni locali del 2018, per la maggior parte questo risultato è dovuto a le carenze del DPP nell’esecuzione delle politiche a livello di governo centrale, combinate con un elenco di candidati che hanno sottoperformato. Le elezioni locali del 2018 non sono state certamente un’affermazione delle politiche cinesi del KMT.

Quali i principali errori dell’uscente Presidente del KMT, Wu Den Yin?

A partire dal 2016, la maggioranza del DPP nello Yuan legislativo ha approvato leggi che consentivano al governo di indagare e congelare i beni del KMT sulla base del fatto che la maggior parte di questi beni era accumulata durante l’era dello “stato di partito” quando il KMT era l’unico partito politico legale durante il periodo della legge marziale tra il 1949 e il 1987. Dopo che Wu Den-yih è diventato presidente del partito nel 2017, non è riuscito a finanziare adeguatamente la raccolta in modo che il partito avesse risorse finanziarie sufficienti per combattere le elezioni del 2020. Per il processo di selezione dei candidati presidenziali, Wu ha supervisionato la creazione di un processo che è cambiato più volte ed è stato condotto troppo tardi nell’anno, e per alcuni osservatori, sembra che la motivazione di Wu fosse quella di garantire che chiunque avesse vinto il primario (e si spera il generale elezione) sarebbe grato a Wu; in effetti, Wu ha raccomandato di cambiare la costituzione del partito per rimuovere un requisito che un presidente KMT ricopre contemporaneamente come presidente del partito. Questo è stato visto come un tentativo di Wu (supponendo che il candidato KMT avrebbe vinto le elezioni del 2020) per mantenere la sua posizione di presidente post-elettorale. Per l’elezione dello Yuan legislativo, Wu è stato accusato di sovrintendere alla selezione dei candidati della “lista dei partiti” (lo Yuan legislativo è composto da membri eletti dai collegi elettorali di un singolo membro, nonché da una lista di partiti basata sulla percentuale di voti in cui un partito riceve il voto nella lista del partito) che erano terribilmente impopolari per il pubblico. L’elenco, che comprendeva Wu (sebbene il suo numero fosse tale da non essere eletto) è stato selezionato in ritardo, in modo non trasparente e con scarso riguardo per l’opinione degli elettori. Alcuni all’interno del KMT accusano anche Wu di non aver cambiato la politica cinese del partito. Tuttavia, per essere onesti con Wu, la sua politica cinese è stata condivisa dalla maggior parte dei politici KMT sia che i legislatori durante la legislatura dal 2016 al 2020, sia i candidati primari presidenziali KMT e l’eventuale vincitore primario (e successivamente perdendo il candidato alle elezioni), Kaohsiung Sindaco Han Kuo-yu.

I membri del KMT hanno eletto come Presidente Chiang Chi – Chen che ha ottenuto 84.860 voti (68%), più del doppio dei 38.483 consensi ottenuti dal suo unico avversario, l’ex Sindaco di Taipei, Hau Laung Bin. Il successo di Chiang è in linea, in termini di numero di voti, ai predecessori? Perché?

Alle elezioni presidenziali del 2017, Wu Den-yih ha vinto con il 52% dei voti su 272.682 voti (pari al 58% degli elettori ammissibili). All’elezione del presidente 2016, Hung Hsiu-chu ha vinto con il 56% dei voti su 139.558 voti (che era il 42% degli elettori ammissibili). Nel 2015 le elezioni suppletive del presidente, Eric Chu Li-luan, unico candidato, hanno vinto con il 99,61% dei voti su 196.830 voti (che era il 56% degli elettori ammissibili). Nelle elezioni del 2013 e del 2009, l’unico candidato (allora presidente Ma Ying-jeou) ha vinto importi simili a quelli di Erich Chu Li-luan nel 2016. Nel 2007 le elezioni presidenziali del presidente hanno vinto l’87% e nel 2005 , le prime elezioni dirette dei membri del partito per il presidente, il vincitore ha vinto il 72%. Pertanto, il margine di vittoria di Chiang non è particolarmente insolito rispetto alle precedenti elezioni presidenziali del KMT.

La percentuale dei votanti è stata pari al 35,85% degli aventi diritto rispetto al 58,5% del 2017. Come si spiega questo calo di partecipazione? Con la paura del Coronavirus, con la diminuzione di sedi dove votare o con un crollo dell’affezione agli affari interni del KMT, soprattutto dopo la sconfitta del 11 gennaio?

L’affluenza alle elezioni presidenziali del presidente 2016 in circostanze analoghe (poco più di due mesi dopo che il KMT ha perso sia la presidenza che la maggioranza dello Yuan legislativo) è stata del 41%. Non sorprende che dopo l’ennesima sconfitta elettorale, l’entusiasmo di votare nelle elezioni del presidente di un partito cadrà ulteriormente. Il virus probabilmente non è stato un fattore dato che le condizioni a Taiwan il giorno delle votazioni non erano così gravi come altri paesi. Un numero minore di seggi elettorali potrebbe essere un fattore, ma generalmente è la mancanza di entusiasmo tra i membri del partito.

Cosa non ha convinto, a livello di programma, di Hau? La sua posizione sul rapporto con la Cina?

La politica cinese di Hau è chiara dal suo lungo passato in politica, tra cui otto anni come sindaco della città di Taipei durante i quali ha co-organizzato con il governo della città di Shanghai un forum di leader che si alternava ogni anno tra Shanghai e Taipei. Come con altri politici della KMT, Hau ha appoggiato il consenso del 1992 in base al quale il Partito comunista cinese e la KMT hanno convenuto che esiste una Cina, ma che ciascuna parte ha una propria interpretazione. A Taiwan, hanno detto che è la Repubblica di Cina. Nella terraferma, hanno detto che è la Repubblica popolare cinese. Il presidente Ma tra il 2008 e il 2016 direbbe anche “reciproco non riconoscimento” della sovranità dell’altra parte sul suo territorio. Sebbene queste formule e giochi di parole possano sembrare complessi per gli estranei, sono state una base che ha permesso a Cina e Taiwan di negoziare e firmare accordi direttamente piuttosto che attraverso organizzazioni di terze parti. Per un certo periodo, anche la maggioranza degli elettori di Taiwan ha sostenuto questo. Tuttavia, nel 2020 l’umore pubblico è cambiato, e questo ha danneggiato Hau alle elezioni del presidente.

Chiang, originario di Taichung, la seconda maggiore città dell’isola, ha avuto la meglio su tutte e 22 le contee e le città di Taiwan. Hau, invece, non è riuscito a vincere neanche a Taipei, dove è stato Sindaco dal 2006 al 2014. Tra i motivi, anche il non aver brillato particolarmente nell’amministrazione locale?

Il piccolo numero di membri del partito che si sono presi la briga di votare in questo presidente per elezione voleva un cambio generazionale, e così ha votato per Chiang. Non sorprende che il risultato sia stato così coerente in tutta Taiwan. Chiang era un legislatore di alto profilo con una buona reputazione per la conoscenza delle questioni di ordine pubblico. Aveva chiesto la nomina a KMT come sindaco alle elezioni del sindaco di Taichung del 2018, e aveva perso il suo collega di partito Lu Hsiu-yen di una cifra molto ridotta, anche se poi aveva fatto una campagna entusiasta per Lu che aveva vinto le elezioni. Durante la presidenza di Ma Ying-jeou, Chiang è stato portavoce del governo. Quindi, è ben noto al pubblico. Hau, soprattutto se paragonato a Chiang, è stato visto come dalla generazione più anziana di politici KMT. Tuttavia, Hau ha ricoperto posizioni di leadership nel partito durante due elezioni perse; è stato vicepresidente del partito alle elezioni del 2016 e del 2020. Ha anche perso le elezioni per un seggio legislativo nella città di Keelung nel 2016 e aveva fallito in diversi tentativi precedenti di diventare presidente della KMT. Le opinioni positive su di lui tra gli elettori della KMT per il suo tempo come sindaco di Taipei non erano semplicemente sufficienti per aiutarlo a essere eletto presidente del partito nel 2020.

Chiang ha 48 anni mentre Hau ne ha 67. Quanto e perché ha contato l’età dei candidati in questa competizione per la guida del KMT?

L’età è stata sicuramente un fattore. Tuttavia, più cruciale dell’età, sono le associazioni. Hau è associato a una generazione di politici KMT come l’ex presidente Ma Ying-jeou che rappresentano sempre più un’era precedente piuttosto che quella attuale. Le politiche che avrebbero potuto funzionare nell’era precedente, in particolare per quello che dovrebbe essere il rapporto tra Cina e Taiwan, non sono più popolari. Pertanto, i politici KMT che sono visti come appartenenti all’era precedente non sono più popolari a Taiwan.

Un candidato giovane che ha convinto molto anche gli elettori più giovani?

È difficile vedere la vittoria di Chiang basata sul sostegno degli elettori più giovani. Pochi degli elettori ammissibili che hanno votato erano giovani. La maggior parte degli elettori aveva probabilmente tra i 30 e gli 80 anni e, in riconoscimento del risultato delle elezioni presidenziali e legislative dello Yuan dell’11 gennaio, si rese conto che era necessario votare per un cambio generazionale.

Questa elezione, dunque, determina, simbolicamente, il passaggio di testimone tra la generazione più vecchia e quella più giovane?

Per la KMT, sembra essere il passaggio del testimone da una generazione precedente. Questo non è il primo esempio recente però. Nel 2005, l’allora presidente del partito Lien Chan si ritirò. Lien è stato vicepresidente dal 1996 al 2000 e ha perso le elezioni presidenziali come candidato KMT sia nel 2000 che nel 2004. Il suo successore come presidente del partito, Ma Ying-jeou, all’epoca era anche visto come la prossima generazione di leader politico ; Ma aveva 55 anni quando divenne presidente del partito per la prima volta, nel 2005.

Il nuovo leader del KMT ha parlato più volte di ‘Taiwan first’. Non è uno slogan dei populisti di questo momento storico?

Sebbene “Taiwan prima” possa sembrare un buon slogan, in realtà anche un presidente di partito e un presidente come Ma che ha sostenuto relazioni migliori con la Cina (e si è opposto alla separazione formale di Taiwan e Cina) poteva concentrarsi solo su “Taiwan prima” dato che il La Repubblica di Cina ha autorità sull’Isola di Taiwan solo un piccolo numero di isole periferiche. Tuttavia, gli slogan non saranno abbastanza per riportare il KMT alla popolarità con gli elettori. Ci vorranno politiche pubbliche, e in particolare una politica per le relazioni con la Cina, affinché il partito possa convincere con successo gli elettori a rappresentare una migliore alternativa alle politiche del DPP.

Il vincitore Chiang è descritto da molti come ‘riformista’. Come descriveresti il suo nazionalismo? È in discontinuità con il passato? Perché?

Resta da vedere quale sia il “nazionalismo” di Chiang. Chiang enfatizzerà lo status politico separato di Taiwan in modo più energico rispetto ai suoi predecessori come presidente del KMT, ma questo non equivale a cercare di formalizzare l’identità separata di Taiwan. Ad esempio, se Chiang sostiene il mantenimento della bandiera, o il nome del paese come Repubblica di Cina, e se è riluttante a apportare modifiche costituzionali che creino un paese separato chiamato “Taiwan”, le sue opinioni saranno più simili a quelle recenti Politiche KMT rispetto a diverse.

Il nazionalismo è la principale caratteristica del KMT, ma non è stato sempre uguale. Come si è evoluto e come si è sviluppato il rapporto con la Cina?

Durante la guerra fredda, il KMT si è opposto al dominio del Partito comunista cinese sulla terraferma e si è rifiutato di dialogare con esso. Il KMT ha continuato a sostenere il ritorno sulla terraferma da parte del governo della Repubblica cinese. Dopo la fine della legge marziale a Taiwan nel 1987 da parte del figlio Chiang Ching-kuo di Chiang Kai-shek, e successivamente sotto il presidente Lee Teng-hui (1988-2000), Taiwan democratizzò e, come parte di quel processo, lasciò cadere le sue pretese di governare sulla terraferma. A partire dagli anni ’90, il dialogo tra Cina e Taiwan iniziò sotto quello che alla fine venne chiamato il consenso del 1992. Sebbene questo dialogo sia rallentato negli ultimi anni della presidenza di Lee, e per la maggior parte si sia interrotto sotto la presidenza di Chen Shui-bian tra il 2000 e il 2008, ha ripreso con entusiasmo durante la presidenza di Ma Ying-jeou. Come partito di opposizione tra il 2016 e il 2020, il KMT ha continuato a sostenere il consenso del 1992 come la migliore politica per le relazioni Cina-Taiwan. Ancora più importante, il tema del “nazionalismo” per il KMT ha finora significato che considera Taiwan (e la Cina) come parte della Repubblica di Cina, e il KMT si è quindi opposto a qualsiasi azione che crei una “Repubblica di Taiwan” e / o separare formalmente Taiwan e Cina.

Nella sua evoluzione, come si è affermato e come è cambiato il concetto di ‘Consenso del 1992’ nel KMT? Ci sono state resistenze nel partito?

La resistenza alla formula del consenso del 1992 iniziò durante gli ultimi anni della presidenza di Lee alla fine degli anni ’90. Durante questo periodo, Lee ha rivelato che nonostante la sua carriera nel KMT, in effetti ha sostenuto la separazione formale di Taiwan e della Cina. Dopo le elezioni del 2000 vinte dal DPP per la prima volta, Lee e molti politici della KMT che hanno favorito un’identità di Taiwan separata e un paese, hanno lasciato il partito. Pertanto, il KMT rimanente è diventato un partito di consenso più favorevole al 1992 piuttosto che meno. Questa formula ha funzionato per il KMT alle elezioni prima del 2016, ma alla fine ha fallito il KMT nel 2016 e nel 2020.

Cosa ci hanno guadagnato Taiwan, il KMT e la Cina con il ‘Consenso del 1992’?

Per coloro che hanno sostenuto il consenso del 1992, vale a dire il KMT e il Partito comunista cinese, è stata una base per incontrarsi a livello di partito, nonché (tra il 2008 e il 2016) per incontrarsi e negoziare a livello governativo livello di governo. Sono stati firmati numerosi accordi in materia di commercio, trasporti e altri tipi di cooperazione. Il guadagno per Taiwan avrebbe dovuto essere l’accesso al mercato in Cina, una maggiore prosperità e più spazio internazionale come la partecipazione ad organizzazioni internazionali come “osservatori”. Alla fine, gli elettori di Taiwan hanno visto il consenso del 1992 come dare troppo spazio alla Cina allo spazio economico (sotto forma di accesso al mercato a Taiwan) e dare troppo alla Cina allo spazio politico (nella forma di riconoscere che Taiwan non è che una provincia della Repubblica di Cina e, alla fine, ROC e RPC si unificheranno).

“Se il Kuomintang vuole ancora avere la possibilità di governare a Taiwan, o addirittura evitare di diventare un piccolo partito marginale, dobbiamo adeguarci”, ha scritto di recente su Facebook Hsiao Ching-yan, capo del dipartimento per gli affari giovanili del Partito nazionalista. “Altrimenti saremmo visti come compagni del Partito Comunista Cinese.” La nuova leadership del KMT avvierà una ‘rivoluzione’, abbandonando il ‘Consenso del 1992’? Oppure, piuttosto, tenderà a modificarlo solo leggermente? In che modo? Perché?

È possibile che il KMT abbandonerà il consenso del 1992 nella sua interezza, o lo cambierà solo leggermente. Indipendentemente da ciò, la nuova politica nei confronti della Cina è più probabile che sia simile al consenso del 1992 che diversa. Anche se la nuova politica non supporta i negoziati con la Cina in questo momento, è improbabile sostenere il cambiamento nel nome del paese ed è improbabile che sostenga mosse che rendono formalmente Taiwan un paese indipendente noto come Repubblica di Taiwan. Pertanto, la politica potrebbe semplicemente “ritardare” o “mettere in pausa” le interazioni bilaterali, ma mantenere la speranza che possa riprendere in futuro quando le circostanze sono più ideali.

Se abbandonerà il ‘Consenso del 1992’, in che modo potrebbe cambiare la linea del KMT sulla questione della Cina?

Se il KMT abbandona il consenso del 1992, dovrà comunque avere una politica cinese che distingua il partito dal DPP. Molto probabilmente questo non sarà di supporto per creare un paese indipendente noto come Taiwan. Pertanto, il KMT riconoscerà ancora che la Cina e Taiwan fanno parte dello stesso paese, per quanto teorico possa essere, e sottolineerà che le due parti saranno governate separatamente per molto tempo, senza unificazione imminente.

Il KMT, cambiando linea in merito al ‘Consenso del 1992’,è pronto a rinunciare anche al punto principale del suo programma, cioè quello di governare una Cina unificata, concentrandosi solo su Taiwan? Sarebbe una forte rottura rispetto alla sua storia?

All’inizio degli anni ’90 il KMT abbandonò le affermazioni secondo cui la Repubblica di Cina è il legittimo sovrano della terraferma. Quale sarebbe la rottura significativa per il KMT se dichiarasse che Taiwan e la Cina sono due paesi separati e sovrani che non saranno mai unificati. Tuttavia, ciò sembra improbabile ed è più probabile che il KMT sottolinei che non è più necessario discutere di unificazione, poiché è improbabile che accada in qualsiasi momento nel prossimo futuro

Un KMT meno legato all’obiettivo di governare una Cina unificata dovrebbe essere più o meno auspicabile da Pechino? Perché?

Per il Partito Comunista Cinese, la pretesa della Repubblica di Cina di essere il governo legittimo della Cina (compresa la terraferma e Taiwan) è una reliquia della guerra civile e della guerra fredda che deve essere eliminata. Quindi, sia che si tratti del DPP che spera di stabilire un paese separato chiamato Repubblica di Taiwan, sia del KMT a sostegno della continuità della Repubblica di Cina, nessuna opzione è auspicabile per la Cina, sebbene un governo KMT si opponga alla separazione formale di Taiwan dalla Cina finora è stata la scelta leggermente più desiderabile. Pertanto, un drastico cambiamento nella politica cinese del KMT riguarderà notevolmente la Cina. Tuttavia, tale preoccupazione deve essere bilanciata con la realtà che il DPP governerà per i prossimi quattro anni, ed è possibile che siano molte le elezioni fino a quando un candidato KMT non sarà nuovamente eletto presidente, se mai.

Un’indagine della Taiwan Public Opinion Foundation pubblicata a Gennaio aveva rilevato che l’80% degli intervistati non era d’accordo con l’affermazione secondo cui Taiwan e la terraferma “appartengono entrambe a una Cina”, rispetto al 68% dell’anno precedente. Questa tendenza, confermata dal nuovo mandato presidenziale di Tsai Ing-Wen e dall’elezione di Chiang alla guida del KMT, dimostra che l’idea dell’‘Una Cina’ si sta sgretolando, soprattutto tra i taiwanesi più giovani e in modo trasversale rispetto alle forze politiche, in favore di un’identità più locale e indipendente? In altri termini, il legame con la terraferma è sempre più debole, le due sponde dello Stretto (di Taiwan) sempre più lontane? E perché questo sta avvenendo?

La mancanza di democrazia in Cina è un fattore significativo nella crescita di un’identità separata su Taiwan e, nella misura in cui la mancanza di democrazia è più evidente ora sotto Xi Jinping rispetto a Hu Jintao, quindi, fornisce solo più ragioni per le persone a Taiwan di insistere sulla separazione. Tuttavia, la realtà è che la Repubblica popolare cinese (fondata nel 1949) non ha mai governato Taiwan. La Repubblica di Cina inviò i suoi ufficiali civili e militari a Taiwan nel 1945 per accettare la resa dell’amministrazione coloniale giapponese (il Giappone aveva governato Taiwan come colonia dal 1895 al 1945), e nel 1949 alla fine della guerra civile cinese la Repubblica di Cina il governo centrale si è trasferito a Taiwan e da allora ha continuato ad amministrarlo. Anche dopo la democratizzazione a Taiwan, i leader eletti giurano di sostenere la sovranità e la costituzione della Repubblica di Cina. Pertanto, la realtà è che per settant’anni una cultura, un sistema di governance, un’economia e un’identità diversi si sono sviluppati su Taiwan, rendendo ancora più debole il legame con la terraferma (che all’inizio era debole)

È possibile, dal punto di vista dell’identità politica, per il KMT rinunciare ad elementi divenuti così importanti per la sua identità come il ‘Consenso del 1992’ e l’obiettivo di governare una Cina unificata? È questo che la base vuole?

È quasi impossibile per il KMT rinunciare al concetto di Taiwan e Cina unificate in futuro. Ciò che è possibile è che il KMT rinunci al fatto che il KMT dovrebbe governare la Cina ora o nel prossimo futuro, o che la Repubblica di Cina e la Repubblica popolare cinese dovrebbero persino parlare di unificazione in questo momento o in qualsiasi momento nel prossimo futuro. Oltre quattro milioni di elettori hanno ancora votato per il KMT nelle recenti elezioni presidenziali e legislative, il che dimostra che esiste un “piano” di sostegno (un numero minimo di elettori) a Taiwan che non sostiene azioni che separano formalmente Taiwan e la Cina.

Affievolendo il ‘Consenso del 1992’, non si riduce uno dei pochi, se non il principale discrimine tra KMT e DPP?

Il KMT può rinunciare al consenso del 1992 ma ancora distinguersi dal DPP se il KMT continua a insistere sul fatto che non è necessario rinunciare al concetto di unificazione in futuro e / o, se il KMT continua a insistere sul fatto che non è necessario rinunciare al nome e alla costituzione della Repubblica Cinese o intraprendere azioni che separano formalmente Taiwan dalla Cina.

È possibile ed in che modo per il KMT modificare la posizione sul ‘Consenso del 1992’, in modo tale da convincere più elettori, ma rimanendo distinti dal DPP?

Il KMT può rimanere distinto dal DPP se continua a opporsi ad azioni che separano formalmente Taiwan e Cina. Sebbene più recentemente il DPP non abbia intrapreso molte azioni legali per separare formalmente Taiwan e Cina, l’opinione pubblica sa che la convinzione principale del DPP è ancora quella di perseguire tale obiettivo. Pertanto, rimane spazio per distinguere le parti

Una volta divenuti entrambi critici del ‘Consenso del 1992’, KMT e DPP potrebbero sostenere, in modo bipartisan, un rafforzamento dell’alleanza con Washington e destinare maggiori investimenti in difesa e in sicurezza?

Per i prossimi quattro anni, un presidente del DPP e la maggioranza nell’assemblea legislativa Yuan saranno i motori delle relazioni con Washington DC e degli investimenti nella difesa di Taiwan. Le opinioni del KMT su questo, sono, nel breve termine, irrilevanti. Con l’enorme quantità di capitale politico che ha vinto alle elezioni, il DPP non ha bisogno di cercare la cooperazione del KMT su tali questioni

Se KMT e DPP avvicinassero le proprie posizioni sul ‘Consenso del 1992’, su quale tema si sposterebbe il dibattito politico tra i due partiti?

Separatamente dalle questioni cinesi, KMT e DPP continueranno a combattere su questioni di politica pubblica come spesa sociale, istruzione, infrastrutture e simili. In generale, tuttavia, su questi temi i due partiti sono entrambi di centro sinistra e simili ai socialdemocratici europei tradizionali. Le loro divergenze sono più da “noi contro di loro” piuttosto che differenze concettuali sul ruolo del governo. Tuttavia, gli sforzi del governo DPP per confiscare le risorse KMT continueranno a essere un problema che è la fonte di attrito tra le due parti.

Il DPP è pronto a questa svolta del KMT? Dovrà rivedere il suo programma, magari esasperando ancor di più la sua posizione sulla Cina?

Il DPP rimarrà davanti al KMT nel creare un’identità separata di Taiwan; il KMT non può competere in questo spazio. Indipendentemente da ciò, per ora il KMT è così debole che anche se il KMT termina il supporto per il consenso del 1992 o intraprende altre azioni per dimostrare che non è più amico della Cina, il DPP è di gran lunga il capo del KMT nel supporto degli elettori.

“Dobbiamo trovare un nuovo modo di dire qual’è la nostra posizione” ha detto Chiang. Il nuovo leader ha vinto perché sembra essere più netto e meno ambiguo sul ‘Consenso del 1992’ o perché l’essere filo-cinese è oggi impopolare a Taiwan, anche tra i membri del KMT?

Chiang ha vinto il presidente della KMT semplicemente perché c’erano solo due candidati ed è stato visto dal piccolo numero di elettori come il candidato più attraente per una varietà di ragioni come era più giovane dell’altro candidato e non associato a passate politiche governative o KMT ora considerate troppo amichevoli nei confronti della Cina. I membri del partito che hanno votato nelle elezioni del presidente del partito sono i membri più entusiasti del partito, che generalmente si oppongono alle azioni per formalizzare la separazione di Taiwan dalla Cina. Pertanto, questo nucleo vuole mantenere aspetti dell’identità della Repubblica di Cina, che include la sua associazione con la terraferma. Ciò potrebbe comunque significare che favoriscono la fine del consenso del 1992, ma non significa nemmeno che sostengano una “Repubblica di Taiwan”.

Chiang ha affermato l’intenzione di far diventare il ‘Consenso del 1992’ e più in generale il rapporto con la Cina un argomento di dibattito interno, in cui coinvolgere di più la base. Il suo successo è quindi dovuto anche a questa possibilità di maggiore coinvolgimento, condivisione e dunque una maggiore comprensione della linea sulla Cina del KMT da parte della base?

Il formato del prossimo dibattito interno al KMT sulla politica riguardo alla Cina è sconosciuto, poiché Chiang sta ancora lavorando con gli stakeholder per riformare le strutture del partito, raccogliere opinioni interne, ecc. Sicuramente ci saranno feedback dai membri del partito, e il pubblico, che Chiang considera quando decide su quale sarà la politica cinese del KMT. Tuttavia, non è noto quanto di tali feedback influisca sulla futura politica cinese del partito.

Chiang ha dichiarato: “La mia elezione non dà una nuova prospettiva solo alla società taiwanese, ma anche alla Cina”. Il Presidente cinese Xi Jinping, tuttavia, non ha inviato la lettera di congratulazioni al neo eletto leader del Kuonmintang, una consuetudine ormai da 15 anni tra KMT e PCC. Quale significato ha questo mancato invio? È un segnale di attesa, di pressione o di chiusura da parte del PCC?

Secondo Taiwan, Chiang avrebbe sostenuto con maggiore entusiasmo il consenso del 1992, quindi Xi Jinping nella sua veste di segretario generale del partito comunista avrebbe inviato immediatamente un messaggio di congratulazioni basato sul precedente precedente. Per ora, il futuro delle relazioni KMT-CCP è sconosciuto come lo è il futuro delle relazioni tra il governo cinese e il governo di Taiwan. Non è chiaro se il PCC voglia, o abbia in qualche modo, di fare pressione sul dibattito interno del KMT sulla politica cinese. Sebbene il KMT abbia meccanismi di partito per rappresentare gli uomini d’affari di Taiwan in Cina, questi sono ancora una minoranza rispetto ai membri del partito con sede a Taiwan. La realtà è che qualunque cosa decida il KMT per la sua politica cinese, la Cina deve ancora affrontare la realtà che Taiwan è governata dal DPP almeno fino al 2024

Cosa teme Pechino dall’elezione di Chiang alla guida del KMT? Che riceva nuovo vigore il sentimento dell’indipendenza rendendo sempre più remota l’eventualità di una riunificazione pacifica o di un’applicazione del modello di Hong Kong e Macao ‘Un Paese, due sistemi’?

Pechino deve temere che l’elezione di Chiang come presidente del KMT rappresenti un’ulteriore conferma che l’unificazione pacifica con il sostegno popolare della popolazione di Taiwan è sempre più lontana nel futuro, se mai accadrà. L’era per rendere più popolare l’unificazione è stata durante la presidenza di Ma, e, ora, il sentimento a Taiwan è ovviamente contro l’unificazione presto, o forse mai. Questa mancanza di supporto per la riunificazione pacifica è indipendentemente dal modello, che si tratti del “One Country, Two Systems” utilizzato a Hong Kong e Macao o di qualche altro modello. Nella misura in cui One Country, Two Systems è sottoposto a tanta pressione ed è screditato dopo le proteste di Hong Kong nella seconda metà del 2019, quindi non esiste nemmeno un modello da offrire al popolo di Taiwan.

L’Ufficio per gli affari di Taiwan in Cina, nel riconoscere la vittoria di Chiang, ha ricordato al KMT che opporsi all’indipendenza di Taiwan è la “base comune” delle due parti. Quali leve (politiche ed economiche) ha in mano Pechino per disincentivare la svolta del KMT sul ‘Consenso del 1992’?

La principale leva che la Cina ha sulla KMT è di convincere gli imprenditori di Taiwan in Cina a “persuadere” il Kuomintang a mantenere politiche che si oppongono alla separazione formale di Taiwan e Cina. Ciò rappresenta ancora un gruppo affidabile di elettori per il KMT che sono cruciali per il futuro successo elettorale del KMT. Questi elettori potrebbero tornare a Taiwan per votare alle elezioni, ma soprattutto incoraggiare i loro familiari a Taiwan a votare per il KMT. Gli imprenditori di Taiwan in Cina sono anche una fonte di donazioni per il KMT, sebbene il governo di Taiwan stia sempre più controllando le donazioni illegali che provengono dal governo cinese attraverso individui di Taiwan con sede in Cina. Tali donazioni sono illegali ai sensi della legge di Taiwan.

Il cambio di rotta potrebbe incrinare, se non addirittura rompere, i rapporti tra KMT e Cina?

Molto probabilmente il breve termine sarà un periodo negativo per le relazioni tra il KMT e il PCC, o tra il KMT e il governo cinese. Pertanto, i forum bilaterali tra le parti, o anche le visite in Cina da parte dei funzionari eletti della KMT, potrebbero rallentare o addirittura cessare.

Il Portavoce dell’agenzia amministrativa del Consiglio di Stato, Zhu Fenglan, ha auspicato che la nuova leadership possa impegnarsi “a mantenere la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan”. Il KMT ha spesso funzionato da ‘cuscinetto’ tra il PCC e il DPP. Xi Jinping ha ribadito pochi mesi fa di non escludere l’uso della “forza” per riconquistare Taiwan. Se la linea del KMT sul ‘Consenso del 1992’ cambiasse, la Cina potrebbe diventare più aggressiva militarmente (nello Stretto e nelle rivendicazioni territoriali) fino ad una resa dei conti tra Pechino e Taipei?

Indipendentemente da ciò che il KMT propone per la sua politica cinese, a causa della sua irrilevanza per i prossimi anni, il governo cinese continuerà a fare pressione sul governo di Tsai Ing-wen attraverso l’uso di esercitazioni militari intorno a Taiwan, convincendo i paesi a porre fine alle relazioni diplomatiche con Taiwan e l’opposizione della Cina alla partecipazione di Taiwan alle organizzazioni internazionali. Queste azioni sono aumentate nella loro intensità dopo l’elezione di Tsai nel 2016 e continueranno da oggi fino al 2024.

Ci potrebbero essere conseguenze nelle relazioni commerciali tra la Cina e Taiwan?

La Cina e Taiwan hanno siglato un accordo commerciale nel 2010. Pur non essendo un accordo di libero scambio, conteneva una serie di accordi di accesso al mercato che in genere davano alle società taiwanesi un accesso maggiore alla Cina rispetto alle società cinesi ricevute a Taiwan. Esistono meccanismi per la Cina per informare Taiwan che la Cina desidera recedere dall’accordo. La Cina può farlo perché offre semplicemente gli stessi incentivi alle società di Taiwan, ma unilateralmente. Cioè, non è necessario un accordo bilaterale con Taiwan per offrire questi incentivi in ​​Cina alle società di Taiwan, soprattutto se le società cinesi hanno pochi piani per investire ulteriormente a Taiwan, il che è la realtà dato che Taiwan non accoglie attualmente investimenti da parte delle società cinesi . Separatamente, la Cina potrebbe anche ridurre gli scambi (come gli acquisti agricoli) da città e contee di Taiwan che sono governati da un dirigente KMT. Questo sarebbe un cambiamento significativo rispetto al 2018, quando i candidati KMT fecero una campagna sulla loro capacità di migliorare gli scambi con la Cina, in particolare il sindaco di Kaohsiung Han Kuo-yu.

Qual è il programma economico di Chiang Chi Chen? Potrebbe essere convincente con un numero sempre maggiore di elettori?

Al momento non è chiaro se Chiang abbia una politica economica distinta dal DPP. Ciò è particolarmente vero tra l’epidemia di virus quando tutti i politici vogliono sostenere misure di stimolo e altri tipi di sostegno del governo per coloro che soffriranno di un rallentamento economico. È più probabile che Chiang cercherà di posizionare il KMT come un’opposizione leale che adempie al ruolo di monitoraggio del modo in cui il governo e la maggioranza del DPP nello Yuan legislativo spendono i soldi del contribuente.

Dal punto di vista delle finanze, in che stato si trova il KMT? Chiang potrebbe cambiarlo?

Il KMT ha congelato la maggior parte delle sue attività, sebbene abbia ricevuto un sussidio post-elettorale dal governo in base al totale dei voti. Il KMT deve ancora pagare l’affitto, gli stipendi e le altre spese delle sue operazioni esistenti (anche se queste si sono notevolmente ridotte negli ultimi anni) e ha anche enormi obblighi pensionistici per il personale in pensione. In questo momento, i donatori hanno pochi incentivi a donare alla festa, anche se in passato, quando la festa incontrava difficoltà, poteva chiedere sostegno a persone benestanti. Terry Gou, il magnate del settore tecnologico che ha cercato la nomination presidenziale del KMT nelle elezioni più recenti, ha fatto una donazione significativa in passato per aiutare il partito durante le sue difficoltà, e lui o qualcuno simile potrebbe essere persuaso a farlo di nuovo.

Chiang Chi Chen ha annunciato un maggiore coinvolgimento di giovani nella dirigenza del KMT. Riuscirà effettivamente ad imporlo, senza difficoltà?

Chiang nominerà sicuramente i giovani per le posizioni di quartier generale del partito, ma se questo si traduca in voti nelle prossime elezioni locali (fine del 2022) o nelle prossime elezioni nazionali (inizio del 2024) è troppo speculativo per determinare in questo momento. Più immediatamente, il mandato di Chiang come presidente termina nel maggio 2021, in quanto è stato eletto per riempire il periodo rimanente in un mandato di quattro anni iniziato nel 2017. Pertanto, una domanda chiave è se nominare o meno i giovani alle posizioni presso la sede del partito aiuta viene rieletto presidente del partito.

E quali conseguenze ha questo passaggio nell’identità del partito? Si affermerà un’identità più locale, meno legata alla possibilità di una Cina unificata?

Anche se emerge un’identità più locale meno legata alla possibilità di unificazione, è difficile, e forse impossibile, che il KMT sia il partito dell’identità di Taiwan. Il DPP e le parti più piccole svolgono questo ruolo e il KMT con la sua storia di sostegno all’unificazione e la sua storia di partito fondatore della Repubblica di Cina, non può svolgere questo ruolo.

Dal punto di vista organizzativo, Chiang ha parlato della necessità di una ‘leadership collettiva’ del partito. In cosa consiste e può riuscire ad impostarla?

Il KMT è stato costituito, e per la maggior parte ha operato come, un partito con un presidente che ha un’enorme autorità supportata dalle sue selezioni preferite per la posizione centrale impegnata. Alcuni lo chiamano una struttura leninista. Se Chiang deve attuare le riforme, dovrà esercitare l’autorità sufficiente per farlo. La leadership collettiva potrebbe sembrare buona in termini concettuali, ma in pratica potrebbe essere difficile da attuare soprattutto se vuole migliorare le operazioni del partito tra cui l’elaborazione delle politiche e la selezione dei candidati.

Il nuovo leader ha anche richiamato alla necessità di ridurre l’enfasi sul quartiere generale e di dare maggiore importanza ai distretti locali, alla periferia. Quanto ha influito questo nella vittoria di Chiang?

Ciò probabilmente non ha influenzato la vittoria di Chiang perché la vittoria si basava sulle più grandi questioni del cambio generazionale e della politica cinese piuttosto che sui dettagli di come Chiang supervisionerà le operazioni del partito. In effetti, la sfida per Chiang è che può delegare il potere alle organizzazioni locali del partito, ma senza la capacità di fornire loro un supporto finanziario, non è chiaro quale lavoro le organizzazioni locali possano realizzare sostanzialmente.

Riuscirà Chiang ad imporre questa maggiore importanza alla periferia nel partito? Quali sono le resistenze?

Continueranno ad esserci personalità di partito più conservatrici che vogliono mantenere il consenso del 1992, o almeno, mantenere i legami storici e di altra natura che il KMT ha con la Cina e con l’unificazione. In genere queste personalità credono anche che la sede centrale del partito dovrebbe esercitare un forte controllo sulle organizzazioni locali in modo da garantire il sostegno alle politiche della sede centrale. Pertanto, resisteranno a troppe decisioni o altre autorità sulla selezione dei candidati locali o sulle politiche pubbliche che verranno devolute alle organizzazioni locali.

Cosa intende Chiang quando parla dell’importanza della digitalizzazione? Perché è importante e quali sono le possibilità e gli ostacoli della sua realizzazione?

Il DPP è molto più efficace nel raggiungere gli elettori tramite le app di social media e Internet, sia per pubblicizzare i suoi candidati durante le elezioni, sia per diffondere informazioni sulle loro politiche dal governo. Il KMT è molto indietro e non è riuscito a sviluppare una capacità interna sufficiente per correggere il “gap digitale” che ha con il DPP. Tuttavia, non è sufficiente per KMT progettare app che sollecitino feedback da parte del pubblico. Ciò che è più importante è se il partito ha o meno politiche che fanno appello agli elettori.

Il candidato perdente, Hau Laung Bin, e i suoi sostenitori sono disponibili ad aiutare la nuova leadership a rinnovare il partito?

Il piccolo numero di elettori di Hau rimarrà probabilmente fedele al partito, indipendentemente da chi sia il presidente, in quanto sostenitori entusiasti della KMT e della continua esistenza della Repubblica di Cina. Probabilmente Hau non cercherà ulteriori posizioni nella sede del partito, dato che ha già ricoperto la carica di vice presidente durante due elezioni perse.

La nuova leadership del KMT rafforza il governo di Tsai?

La nuova leadership del KMT, per ora, è irrilevante per il governo Tsai. Il suo ampio margine di vittoria alle elezioni insieme a una maggioranza legislativa le danno tutto il capitale politico di cui ha bisogno per perseguire i suoi obiettivi politici, con o senza il sostegno del KMT.

La gestione della crisi coronavirus da parte di Pechino che, tra l’altro, impedisce a Taiwan, membro dell’OMS, di prender parte alle sue riunioni o di ricevere informazioni complete, ha peggiorato la sua considerazione da parte dell’isola, anche dal KMT?

Durante la presidenza di Ma Ying-jeou tra il 2008 e il 2016, il suo governo e la Cina hanno concordato che Taiwan parteciperà all’Assemblea mondiale della sanità come osservatore su invito della Cina. Ciò è stato possibile solo grazie all’accordo tra le due parti di utilizzare il consenso del 1992 come base per le loro relazioni. Dopo che Tsai è stata eletta nel 2016 e la sua decisione di non aderire al consenso del 1992, la Cina si è quindi opposta alla partecipazione di Taiwan all’OMS e alla partecipazione alle attività dell’Organizzazione mondiale della sanità. Il virus è un motivo per cui la Cina ha cambiato opinione e ha permesso a Taiwan di partecipare nuovamente anche senza il consenso del consenso del Tsai del 1992? Improbabile. Ancora più importante è quali azioni intraprendono gli Stati Uniti, l’Australia, il Giappone e l’Unione europea per sostenere la partecipazione di Taiwan. Il KMT è per ora irrilevante in queste discussioni.

La settimana scorsa la Camera dei Rappresentanti USA ha approvato il Taipei Act. Come viene vista l’elezione di Chiang alla guida del KMT dagli Stati Uniti?

Il KMT ha fatto un pessimo lavoro nel mantenere la sua immagine negli Stati Uniti. È visto come troppo vicino alla Cina. Non è noto se Chiang possa cambiare questa percezione in questo momento. Tuttavia, anche se può presentare un KMT diverso e nuove politiche nei confronti della Cina, il KMT ha un potere politico così ridotto a Taiwan che non vi è motivo per interagire con gli Stati Uniti.

E da Hong Kong?

I manifestanti di Hong Kong hanno un grande amico in Tsai Ing-wen e nel DPP. Sebbene alcuni legislatori della KMT, tra cui Chiang, si siano incontrati visitando i leader delle proteste di Hong Kong, c’è ben poco che la KMT possa fare per dimostrare all’improvviso che è un sostenitore dei manifestanti di Hong Kong rispetto a quanto ha fatto il DPP.

Chiang Chi Chen ha promesso che apporterà la sua ‘rivoluzione’ nel partito entro un anno. Ci riuscirà?

Un anno è un breve periodo in politica, soprattutto con scarse risorse finanziarie. Chiang ha anche un altro lavoro a tempo pieno, come legislatore. Sarà cruciale che assuma brave persone per il suo gruppo dirigente, anche se questo deve essere combinato con buone politiche sia verso la Cina che per le questioni interne. D’altra parte, data la situazione del partito, per ora è improbabile che Chiang affronterà una sfida significativa il prossimo anno e quindi può essere ottimista sul fatto che vincerà un mandato di quattro anni.

Se Chiang riuscisse effettivamente ad imprimere il nuovo corso del KMT, il Kuonmintang potrebbe tornare competitivo per le prossime elezioni? Oppure, essendosi il DPP spostato, come molti sostengono, verso il centro, rimane molto difficile da battere?

Il KMT ha fatto bene alle elezioni locali di novembre 2018 anche dopo aver fatto male alle elezioni presidenziali e legislative del 2016, quindi c’è motivo di sperare che si possa ripetere. Ci vorrà un gruppo forte di candidati con buone politiche, combinato con un gruppo debole di candidati DPP. Tuttavia, il DPP ha imparato rapidamente dai suoi errori nel 2018 e, a gennaio 2020, ha avuto elezioni nazionali straordinariamente riuscite. Pertanto, è più facile rimanere pessimisti sul futuro del KMT, sebbene il KMT abbia sempre dimostrato che le previsioni della sua morte erano premature.

