«Le scene di caos al Campidoglio non riflettono una vera America. Non rappresentano chi siamo»,parola del Presidente eletto Joe Biden, intervenuto a commentare l’assalto al Campidoglio. Crisis Group precisa e corregge: «Gli eventi possono non rappresentare la totalità dell’esperienza statunitense, ma ne manifestano una parte importante». Questi eventi, prosegue l’analisi del think tank, «sono il culmine di decenni di polarizzazione che i politici hanno sfruttato per spingere le loro carriere, che gli algoritmi dei social media hanno premiato per aumentare la popolarità delle loro piattaforme, contribuendo ad alimentare l’ascesa delle organizzazioni suprematiste bianche che il governo degli Stati Uniti ora classifica come la principale ‘minaccia persistente e letale’ interna». Milioni di cittadini sono armati e «disposti a ricorrere a misure estreme per assicurarsi che la loro opinione prevalga. Questa è una Nazione in cui la violenza politica rimarrà una minaccia», afferma Crisis Group, concludendo «dopo aver passato decenni a dire ad altri Paesi che devono affrontare i loro problemi, è giunto il momento che gli Stati Uniti volgano lo sguardo verso l’interno. La posta in gioco difficilmente potrebbe essere più alta». La posta in gioco sarà la sfida di Biden, quella alla quale, dal 20 gennaio prossimo, dovrà riservare l’attenzione prioritaria.

Crisis Group identifica gli autori del caos di Washington nei suprematisti, altri, come ‘TheNew York Times’, definendo i fatti di mercoledì «un culmine, ma non una fine», sostengono che «non è, come hanno suggerito alcuni esperti, la supremazia bianca o ‘l’ultimo sussulto’ del trumpismo» con il ‘colorato’ protagonismo al Campidoglio dei membri di QAnon -movimento estremista radicato in una teoria del complotto animata da élite globali sataniche responsabili di tutto il male nel mondo, il cui unico oppositore sarebbe Trump. È, prosegue il quotidiano, «la manifestazione di una destra di lunga data», l’estrema destra, il nazionalismo bianco. La supremazia bianca sarebbe piuttosto un ‘paraocchi’ per molti americani che non fa comprendere chiaramente la natura di questo nemico oscuro che corrode il Paese, e sarà lì ben presente per molto ancora. «Gli oppositori della democrazia hanno preso d’assalto la sede del potere della Nazione. Se ne sono andati, molti indenni e senza manette, per combattere un altro giorno».

Shannon M. Smith, docente di storia al College of Saint Benedict e Saint John’s University, prova fare chiarezza su queste due realtà -suprematisti e estrema destra che di fatto appaiono un tutt’uno, ricostruendone sinteticamente la storia.



Tra i manifestanti al Campidoglio c’erano membri di gruppi di supremazia bianca,compresi i Proud Boys, quelli a cui Donald Trump aveva detto, durante il primo dibattito presidenziale dello scorso autunno, «stand back and stand by».La loro partecipazione agli eventi del 6 gennaio, incoraggiati da Trump, afferma Smith, in linea con Crisis Group, «riflette una lunga storia di leader politici locali, statali e nazionali che incoraggiano i gruppi della supremazia bianca a sfidare o rovesciare i governi democratici».

Durante la ricostruzione, il periodo successivo alla guerra civile, con la formazione di governi interrazziali e reintegrazione degli ex Stati confederati nell’Unione, i leader delle città bianche e degli Stati nel Sud incoraggiarono tacitamente la violenza contro gli elettori neri da parte di milizie statali e gruppi come il Ku Klux Klan . Lo hanno fatto in un modo che ha permesso a quei leader di sembrare innocenti di qualsiasi crimine.

Quei gruppi hanno usato quel caos per porre fine al potere federale nei loro Stati e ristabilire i governi degli Stati meridionali dominati dai bianchi.

Oggi, prosegue Shannon M. Smith, i suprematisti bianchi sperano che il caos politico a cui contribuiscono porterà alla guerra razziale e alla creazione della loro Nazione bianca.

Momenti di cambiamento del potere sociale e politico nella storia degli Stati Uniti hanno portato a scontri – spesso armati – tra suprematisti bianchi e alleanze interrazziali sui diritti di voto. Compreso nel periodo successivo alla guerra civile, quando le organizzazioni suprematiste bianche considerarono illegittimo il dominio del dopoguerra sugli Stati meridionali dei repubblicani radicali e il governo federale. Volevano tornare allo status quo prebellico della schiavitù con un altro nome e del dominio della supremazia bianca.

Quei gruppi paramilitari o autoproclamati‘regolatori’ diffondessero paura e terrore tra gli elettori repubblicani bianchi e neri con il sostegno del Southern Democrats. Presero di mira le elezioni promettendo di ‘ portare le elezioni in modo pacifico se possiamo, con la forza se dobbiamo’ . Tuttavia, molti elettori bianchi e neri hanno reagito formando organizzazioni politiche, osando votare e riunendo le proprie guardie armate per proteggersi».

Allora, come oggi, i suprematisti bianchi ricevettero segnali incoraggianti da potenti leader. Nel diciannovesimo secolo, i ‘ gentlemen of property and standing ’ spesso guidavano o sostenevano indirettamente folle anti-abolizione, pattuglie di schiavi, linciaggi o attacchi del Klan.

Gli investigatori federali del Kentucky, nel 1867, scoprirono che molti uomini ‘ ricchi e rispettabili ’sostenevano i gruppi armati. Un testimone dell’indagine federale testimoniò che «molti degli uomini più rispettabili della contea appartengono al Lynch’ party». Il futuro governatore della Carolina del Sud e senatore degli Stati Uniti ‘Pitchfork’ Ben Tillman rifletté sulla sua partecipazione al massacro di Amburgo del 1876, sostenendo che « gli uomini principali » della zona volevano dare una lezione agli elettori neri «facendo in modo che i bianchi dimostrassero la loro superiorità uccidendo quanti ne era giustificabile». Almeno sei uomini di colore vennero uccisi nell’attacco di Amburgo appartenenti alla milizia nera della Carolina del Sud da parte delle Camicie Rosse , un club di fucilieri bianchi. I suprematisti bianchi sapevano che non avrebbero dovuto affrontare le conseguenze della loro violenza.

Il Presidente Ulysses S. Grant ha condannato il massacro di Amburgo, sostenendo che alcuni hanno rivendicato «il diritto di uccidere negri e repubblicani senza paura della punizione e senza perdita di casta o reputazione».

Di fronte alle pressioni della comunità e senza la presenza dell’ E sercito americano per far rispettare le leggi, gli sceriffi e i giudici locali hanno rifiutato o non sono stati in grado di far rispettare le leggi federali.

I testimoni avevano spesso paura di sfidare i leader locali per timore di attacchi. Il ‘ regno del terrore ’ era così completo che «gli uomini non osano denunciare gli oltraggi e apparire come testimoni».

Quando gli Stati del Sud abbandonarono l’occupazione militare federale ed elessero i propri governi dominati dai bianchi, non dovettero più fare affidamento esclusivamente sulle organizzazioni terroristiche bianche per far rispettare la loro agenda.

Invece, questi autodefiniti ‘ redentori ’ formaronomilizie finanziate dallo Stato che svolgevano funzioni simili di intimidazione e soppressione degli elettori con il sostegno di autorevolicittadini.

Durante i raduni politici e le elezioni in tutto il Sud, le milizie democratiche ufficiali sfilavano per le città e moni toravano i seggi elettorali per minacciare gli elettori repubblicani bianchi e neri, proclamando che «questo è il nostro P aese e abbiamo intenzione di proteggerlo o morire ».

Nel 1870 il quotidiano ‘ Louisville Commercial’ scrisse: «Abbiamo, quindi, una milizia per lo Stato del Kentucky composta da membri di un partito politico e progettata esclusivamente per operare contro membri di un altro partito politico. Queste milizie sono armate con pistole statali, sono equipaggiate dall’arsenale statale».

Allontanando gli elettori repubblicani e rivendicando la vittoria elettorale, questi leader democratici hanno guadagnato il potere attraverso la violenza delle milizie sostenute dallo Stato.

Milizie bianche e gruppi paramilitari hanno anche confiscato armi a cittadini neri che cercavano di proteggersi, sostenendo che «non pensavamo avessero il diritto di avere armi ».

I gruppi terroristici bianchi ei loro alleati nelle forze dell’ordine erano particolarmente ostili ai veterani dell’Unione neri politicamente attivi che tornavano a casa con le loro armi militari. Gli sceriffi locali hanno confiscato armi e bande armate hanno fatto irruzione nelle case per distruggere le loro armi.

Durante la ricostruzione, i gruppi paramilitari e le milizie democratiche ufficiali hanno trovato sostegno dagli sceriffi della contea fino ai governatori statali che hanno incoraggiato la violenza pur mantenendo la propria innocenza.

Oggi, i suprematisti bianchi sembrano interpretare le osservazioni dei politici come sostegno alla loro causa di una nuova guerra civile per creare un governo dominato dai bianchi, pronti, come in passato, alla violenza contro chiunque minacci il concetto di Nazione bianca

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti