Il football statunitense non è di certo lo sport più seguito in Italia, anzi. Sono in poche le persone a esserne davvero appassionate e molti non conoscono nemmeno le relative regole. Ancora in meno sanno che la partita più importante della stagione, il famigerato Super Bowl (alla sua 55° edizione) si giocherà il 7 febbraio nello stadio di Tampa e vedrà contrapporsi due squadre: i Kansas City Chiefs e i Tampa Bay Buccaneers. Lo stadio sarà a tutti gli effetti quello particolare: Raymond James Stadium che, a dirla tutta, nel corso della storia né ha viste di tutti i colori.

Perché il Super Blow è così importante?

Da un certo punto di vista si può paragonare alla finale della Champions League. Un evento di quelli che sono imperdibili e che nell’intervallo vedono la comparsa sulla scena delle celebrità di vario genere. A differenza di ciò che si dice, il Super Bowl non è una partita qualsiasi. Si tratta di una questione di vita o di morte, specialmente per gli americani. Un giorno in cui si decide tutto; un giorno per entrare nella gloria. Proprio quel giorno gli americani di ogni etnia, età, genere o ceto sociale accendono la televisione per vedere come due squadra si affrontano senza alcuna esclusione di colpi. Il team di football americano che ha vinto più Super Bowl in assoluto è i New England Patriots, ma ci sono anche numerose altre squadre degne di nota. Ai vincitori va il leggendario Lombardi Trophy, che prende il nome dal coach che allenò il team dei Packers. Tale trofeo pesa 3,2 kg ed è alto circa 56 cm. Il bello è che si può acquistarne una copia online al modico prezzo di 350 euro circa.

Super Bowl: ma cosa significa?

Anche a proposito del nome con cui viene identificata questa competizione esiste una grande confusione in Italia. Quando si parla di Bowl s’intendono le sfide del campionato universitario. Queste avvengono solitamente verso la parte finale della stagione. La Super Bowl altro non è che la sfida tra la squadra vincente della National Football League e la vincente della American Football League. All’epoca si trattava di due leghe differenti e divise. In italiano tale termine si può tradurre come Super Sfida o come SuperCoppa, anche se bisogna dire che l’interesse in merito degli americani è molto più alto di quello degli italiani per qualsiasi supercoppa calcistica. Gli americani, inoltre, amano anche scommettere sull’esito usando servizi online come Betflag.

