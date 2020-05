Il Presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha chiesto “un nuovo patto sociale tra tutti gli attori (affari, lavoro, comunità e governo) per ristrutturare l’economia e raggiungere una crescita inclusiva”.

In Sudafrica, affermano Erin McCandless e Darlene Ajeet Miller, docenti dell’University of the Witwatersrand, il ‘patto sociale’ è stato spesso utilizzato in modo restrittivo per descrivere i patti tra le parti interessate su questioni settoriali specifiche. L’unità richiede un accordo dinamico tra lo Stato e la società su come vivere insieme e su come affrontare le questioni di potere e risorse.

Questo approccio riformula il concetto di patto sociale (o contratto sociale) come strumento per affrontare questioni di conflitto, crisi e transizione. La ricerca in nove paesi, incluso il Sudafrica, ha scoperto che la coesione sociale è un fattore chiave. Si tratta di percorsi politici inclusivi che affrontano questioni fondamentali che dividono le persone e istituzioni che offrono risultati equi ed efficaci.

Per spostarsi nella direzione dell’unita, la chiamata di Ramaphosa cadrà inascoltata se non ci sono cambiamenti fondamentali nel modo in cui la pandemia viene gestita.

Il primo, dicono le due docenti, è che è necessario concentrarsi in modo critico sul modo in cui i gruppi vulnerabili sono interessati in modo diverso.

Le forti disuguaglianze socio-economiche del Sudafrica – all’interno e tra i gruppi razziali – sono questioni fondamentali che continuano a dividere le persone. Questo è vero sia economicamente che spazialmente, psicologicamente, socialmente e politicamente.

Le restrizioni, quindi, influenzano le persone in modo diverso. Nei comuni – aree residenziali dell’era dell’apartheid che sono prevalentemente nere – la perdita di lavoro significa perdita di mezzi di sussistenza con gravi difficoltà di accesso a cibo, salute e istruzione. I cittadini suburbani – che sono per lo più bianchi – d’altra parte, hanno avuto la tendenza a essere più preoccupati dalla perdita di libertà legate al jogging, alle passeggiate con i cani e all’accesso a liquori e sigarette.

Queste differenze richiedono, in secondo luogo, una maggiore attenzione al modo in cui gestire questa pandemia.

Le persone hanno bisogno di sentirsi incluse e di appartenere – e che le politiche e le pratiche soddisfano aspettative e accordi. Quando questo fallisce e i diritti umani vengono violati nel processo, questi legami e relazioni ne risentono. La fiducia nello Stato, le sue istituzioni e la legittimità associata necessaria per il loro funzionamento vacilla.

Gli abusi dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza a seguito del blocco hanno incluso sparatorie, torture, umiliazioni, linguaggio offensivo e persino la morte. Ciò è accaduto soprattutto nei comuni.

L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha recentemente identificato il Sudafrica tra i 15 paesi in cui le violazioni dei diritti umani associate alle restrizioni COVID-19 erano più preoccupanti

Nell’attuale contesto COVID-19 stiamo assistendo a problemi che minano pericolosamente i legami e le relazioni tra lo Stato e i cittadini. Questi sono comuni in contesti fragili e di transizione. Molti membri delle forze di sicurezza stanno seguendo il percorso intrapreso da Ramaphosa con i suoi messaggi pacifici per guidarli nella difesa dei cittadini contro la pandemia. Ma alcuni stanno abusando del loro potere.

Questi abusi fanno eco alle esperienze dei neri sudafricani sotto l’apartheid quando l’obbedienza è stata assicurata con dominio autoritario e aggressività.

Inoltre, lo sviluppo di una risposta nazionale COVID-19 ha messo in evidenza evidenti disuguaglianze – e le persistenti geografie razziali del paese.

Il risentimento tra alcuni residenti della municipalità è cresciuto e ne sono derivate varie forme di disobbedienza civile. Vuyo Zungula, leader del movimento di trasformazione africano, uno dei partiti più piccoli rappresentati in parlamento, ha osservato sulla sua pagina Twitter: “Fino a quando non vedrò i bianchi, gli indiani ricevono lo stesso trattamento per infrangere le regole del Lockdown e vedrò la SANDF e la SAPS come nemiche del popolo”.

Se il blocco viene applicato attraverso la coercizione piuttosto che il consenso e la dignità dei cittadini non viene rispettata, l’unità non sarà mai possibile.

È necessario, secondo le due esperte, un vigile impegno del governo contro la coercizione. È necessario agire rapidamente contro gli abusi da parte del settore della sicurezza. E deve esserci una comunicazione efficace con le persone colpite dall’abuso. Ciò dovrebbe accompagnare forti assicurazioni di responsabilità e giustizia e una formazione elevata delle forze armate e della polizia nelle funzioni di risposta alle crisi.

In secondo luogo, devono essere stabiliti canali di comunicazione che offrano i mezzi per creare fiducia e legittimità delle azioni del governo. I cittadini e i residenti suburbani devono prendere parte alla sicurezza e ad altre misure di risposta alle crisi. Sono necessari messaggi ampiamente accessibili e coerenti, come l’educazione alla borghesia intrapresa dalla Coalizione popolare del C-19. L’alleanza riunisce movimenti sociali, sindacati e organizzazioni comunitarie che lavorano per fornire una risposta efficace, giusta ed equa alla pandemia.

I suoi membri distribuiscono volantini nelle municipalità di Gauteng nelle lingue locali, mentre dimostrano l’allontanamento sociale e l’uso di maschere mentre mobilitano e rafforzano le reti di produzione, distribuzione e consumo di cibo. Questi potrebbero avere benefici oltre la crisi COVID-19.

Alla fine, la solidarietà sociale viene forgiata quando ogni segmento della società lavora insieme per un maggiore bene sociale. Tali sforzi sono diffusi in Sudafrica e nel mondo. E grazie a questo, il Paese potrebbe cambiare.

