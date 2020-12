La politica sulla cannabis sudafricana è attualmente a un bivio. Nel 2018, la Corte costituzionale ha effettivamente depenalizzato l’uso privato di cannabis. Da allora, il governo ha continuato a occuparsi di come regolamentare questa pianta e i suoi prodotti, chiamati localmente ‘dagga’. Una proposta di legge sulla cannabis per chiarire le riforme legali è stata recentemente presentata in parlamento.

Tuttavia, i gruppi medici e per i diritti civili che sostengono approcci basati sui diritti rimangono diffidenti nei confronti del potenziale di discriminazione in corso. Sostengono che andrà a beneficio dei ricchi e avrà un impatto negativo sulle comunità vulnerabili, che potrebbero non avere spazio a casa per coltivare il raccolto e saranno penalizzate penalmente per aver fumato cannabis fuori casa.

Con un’industria della cannabis stimata in oltre 300 miliardi di dollari in tutto il mondo, la posta in gioco è molto alta. I produttori sudafricani stanno già attraversando le scappatoie legali per fornire prodotti a base di cannabis ai giovani consumatori urbani della classe media. Alcuni funzionari governativi vedono dagga come un biglietto per la crescita economica. Ciò avviene attraverso l’agricoltura e i medicinali che possono essere commercializzati per alleviare il dolore, dormire e curare la pelle.

Ma un’ulteriore liberalizzazione inviterebbe la ‘cattura aziendale’ come temono alcuni professionisti dello sviluppo? Se è così, cosa succederà alle persone nelle comunità rurali che, per decenni, si sono guadagnate mezzi di sussistenza rischiosi coltivando illegalmente dagga? La storia fornisce intuizioni cruciali sulle questioni di giustizia sociale in gioco negli attuali dibattiti politici. Il nostro recente studio che utilizza le statistiche della polizia dalla metà del 1900 rivela le tendenze negli arresti e nei sequestri di cannabis, per area geografica. Mostra che lo stato dell’apartheid sudafricano è stato un pioniere nelle strategie di controllo della droga dal lato dell’offerta, prendendo di mira i coltivatori di cannabis rurali nelle parti più povere del paese.

Ascoltare le lezioni della storia significa proteggere e promuovere gli interessi di quelle persone che nondimeno hanno sviluppato una fiorente economia nazionale della cannabis attraverso la conoscenza, l’imprenditorialità e il lavoro indigeni.

Dall’inizio del XX secolo, gli approcci statali al controllo dei prodotti dagga sono stati profondamente coinvolti nelle politiche coloniali e di apartheid razziste. Questi hanno mantenuto divisioni spaziali basate sulla razza e sulle classificazioni etniche. Ma la segregazione ha creato le condizioni che hanno permesso all’agricoltura e al commercio illeciti di cannabis di svilupparsi e prosperare. Le aree di riserva ‘tribali’ erano a lungo gli spazi protetti o non rilevati per la produzione di dagga. Queste ‘patrie’ erano per lo più territori rurali che erano stati messi da parte perché la maggior parte dei neri sudafricani vivessero sotto vari capi principali. I funzionari tollerarono informalmente la dagga nelle aree ‘tribali’, anche dopo la sua proibizione nel 1922.

Per oltre due decenni, la polizia si è concentrata in modo schiacciante sul tenere la cannabis e il fumo di cannabis fuori dalle città e dai paesi gestiti dai bianchi. La situazione è cambiata sotto un nuovo regime politico. Nel 1948, il Partito Nazionale fu eletto dagli elettori bianchi. Anche prima che approvasse la sua prima legge sull’apartheid, il nuovo governo ha commissionato un’indagine formale a livello nazionale sugli ‘abusi di dagga’. C’erano state richieste per un’indagine del genere sin dagli anni ’30, quando più persone di colore si trasferirono nelle città. Attivisti liberali e funzionari del welfare consideravano il fumo di dagga una barriera alle riforme progressiste, alla sicurezza urbana e alla rispettabilità di classe. Alla fine degli anni Quaranta, anche prima della vittoria del Partito Nazionale, il governo stava aumentando la capacità di polizia. Sotto il nazionalismo afrikaner, tuttavia, una spinta all’ordine – sia morale che politica – era sovralimentata. Le tattiche autoritarie sostenevano un’agenda imperniata sui principi calvinisti, le ambizioni moderniste e una visione suprematista bianca.

Nel 1952 il Comitato interdipartimentale sull’abuso di Dagga pubblicò il suo rapporto. Ha raccomandato di limitare il commercio e il consumo di cannabis. Di conseguenza, ha sostenuto di concentrarsi sulle fonti di approvvigionamento di cannabis per il mercato urbano. Squadre di polizia venivano ora schierate regolarmente per distruggere i raccolti di cannabis. Gran parte di questo è stato coltivato all’interno o intorno a territori ‘tribali’ impoveriti, da famiglie povere e soprattutto donne. Due decenni prima che il presidente degli Stati Uniti Richard Nixon rendesse popolare la frase ‘guerra alla droga’, il Sudafrica aveva adottato un approccio sistematico dal lato dell’offerta alle forze dell’ordine sulla cannabis, rivolto ai coltivatori.

Il numero di arresti e le quantità di cannabis sequestrate dalla polizia sono aumentate notevolmente dalla metà del secolo. La stragrande maggioranza degli arresti ha continuato a riguardare accuse di detenzione. Ma le incursioni della polizia nelle zone rurali hanno causato la confisca di enormi quantità di dagga nei decenni successivi. Oltre all’evidenza numerica, altri documenti storici indicano ulteriori conseguenze estreme dell’obiettivo sulla produzione di cannabis.

Nel 1956, un raid della polizia nei pressi di Bergville, nella parte orientale del paese, rivelò la crescente violenza in questi incontri tra la polizia e le comunità che difendevano i loro precari mezzi di sussistenza. Cinque poliziotti sono stati brutalmente uccisi dai membri della comunità. Per rappresaglia, 22 persone sono state condannate e impiccate dallo Stato. La dimensione relativa dell’economia della cannabis in Sudafrica è un elemento notevole in questa storia. Nel 1953, i record delle Nazioni Unite che confrontavano sei anni di sequestri di cannabis per 46 paesi mostravano che il Sudafrica rappresentava uno strabiliante 50% al 76% del totale mondiale segnalato.

Il problema qui è duplice. Non è solo una storia di vittimizzazione, ma anche di resilienza. Da un lato, la famigerata natura della polizia coloniale e dell’apartheid era una dimostrazione visibile del potere statale della minoranza bianca. Tuttavia, allo stesso tempo, le statistiche mostrano sia la resistenza delle pratiche autoctone di dagga sia la crescita costante di un’azienda agricola nazionale di cannabis. Questo è stato sviluppato attraverso l’imprenditorialità di persone emarginate in condizioni socialmente oppressive e criminalizzate.

I responsabili politici devono ascoltare le voci delle persone più colpite dal controllo statale sulla droga. Questo significa anche cercare voci messe a tacere dalla storia. Nella storia sudafricana della cannabis, il cambiamento della metà del secolo nella strategia di polizia è un episodio critico. Inoltre, rivela il Sudafrica come un caso precoce nella cronologia più ampia e globale della ‘guerra alla droga’. Insieme ad altre ricerche, un quadro storico si aggiunge a un corpo crescente di prove internazionali che mostrano le guerre di droga di stato come una risposta inefficace e socialmente devastante alla realtà dell’uso di sostanze.

Traduzione dell’articolo ‘What history teaches us about shaping South Africa’s new cannabis laws’ di Thembisa Waetjen, University of Johannesburg per ‘The Conversation’

