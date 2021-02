Questa è bufala attualmente in circolazione sulla popolare applicazione di messaggistica, è in realtà una vecchia catena che ritorna farsi sentire ad intervalli regolari. Il testo del messaggio resta lo stesso così come l’allarmismo che si porta dietro e che spaventa chi, abituato a condividere le famose foto in ogni parte della sua giornata, teme ora di subire qualche danno al telefono.

Il testo è il seguente: ‘Ciao…Se non lo sai già…ti avviso che da domani niente buonanotte, buongiorno e buon compleanno con foto. Ti passo l’avviso. Per favore avvisa tutti i contatti della tua lista di non aprire e inviare le foto di buongiorno e buonanotte ce ne sono alcune che sono virus che formattano il tuo cellulare. Attenti è molto pericoloso. L’hanno annunciato oggi alla Rai TV, a Mediaset premium, a La 7, a Sky tg 24 e altre emittenti televisive e radio. Diffondi più che puoi SOLO PAROLE SCRITTE’

Un’altra fake news che sta girando ultimamente è che WhatsApp diventerà a pagamento, la bufala era girata anche lo scorso anno e come avvenne la volta scorsa non succederà niente. Diversi anni fa,questa app era a pagamento con un canone annuo MA il canone è stato tolto e le possibilità che torni a pagamento sono praticamente nulle soprattutto se si considera che attualmente ci sono molte applicazioni di messaggistica istantanea concorrenti che ne approfitterebbero immediatamente e dove tanti utenti migrerebbero.

È veramente molto facile cadere nella trappola delle bufale, ma capire se una notizia è vera o falsa è molto più semplice di quanto non si creda.

Ecco alcuni modi per capire se una notizia è falsa:

1. Cercare la notizia su Google aggiungendo la parola Bufala: Nel caso della notizia di cui si parla in questo articolo si può scrivere “foto Buongiorno Whatsapp bufala”. In base alle notizie che appariranno potrete farvi la vostra opinione ​

2. Cercare la notizia su siti ufficiali: Per esempio potreste provare a cercare la notizia su siti governativi o dei quotidiani, confrontando le versioni potrete farvi la vostra opinione al riguardo

3. Spirito Critico: Affidatevi anche al vostro spirito critico, leggete bene la notizia e domandatevi “Questa notizia è verosimile?”, se vi è possibile chiedete a qualcuno che conosce l’argomento della notizia meglio di voi.

Collegata alle bufale, c’è il grande problema delle email di phishing.

Cosa sono le mail di Phishing?

“Il phishing è un tipo di truffa effettuata su Internet attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, fingendosi un ente affidabile in una comunicazione digitale.”

Vi è mai capitato di ricevere mail dall’Enel che vi dice che avete ricevuto un rimborso? Oppure da Netflix che dice che dovete pagare l’abbonamento? Oppure una mail da Paypal che vi minaccia di chiudere l’account se non cliccate su un link?

Ecco, molto spesso queste sono mail di phishing.

Riconoscerle è abbastanza facile, basta seguire questi consigli:

1. La mail comincia con un impersonale ‘Caro cliente’: La maggior parte delle mail che vi arrivano da siti a cui vi siete iscritti minciano con il vostro nome.

2. L’italiano è scadente: Questo tipo di mail sono sgrammaticate, spesso sono scritte un po’ in inglese un po’ in italiano.

3. Copia-incollate la mail su Google: Facendo questa semplice verifica i primi risultati vi diranno se è una mail di phishing

4. Chiamate o mandate una mail al mittente reale. Se avete dubbi, cercate sul sito del presunto mittente un contatto (mail o telefono) e spiegate cosa è successo. Sapranno sicuramente dirvi se la mail è falsa o meno.

Quindi mandate tranquillamente buongiorno e auguri di buon compleanno! Fate molta attenzione, è facile cadere nei tranelli delle fake news e delle mail di phishing.

