In questi giorni molti hanno ricordato Giovanni Falcone (e con lui la moglie Francesca Morvillo, gli uomini della scorta (Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani; i 23 feriti, tra i quali gli agenti Paolo Capuzza, Gaspare Cervello, Angelo Corbo, e l’autista giudiziario Giuseppe Costanza); ricordare significa anche ricordare, non smarrire la memoria che:

Sono davvero tante le cose che andrebbero ricordate per ricordare Falcone. E non sono invece ricordate.

Domani, il 28 maggio, saranno quarant’anni che Walter Tobagi, inviato del ‘Corriere della Sera’, viene assassinato da un gruppo di giovani della borghesia bene milanese che aspira, con quel delitto ad entrare nelle Brigate Rosse. Cretini, gli esecutori materiali. Assassini, ma cretini. Favoriti da un clima, un contesto. Il PSI prende molto a cuore, la vicenda, e il quotidiano del partito, ‘L’Avanti!’ conduce una dura e isolata campagna. Ne paga anche qualche conseguenza, penalmente parlando: dirigenti del PSI e giornalisti vengono condannati per quello che dicono e scrivono. La si dovrebbe rileggere con molta attenzione quella pagina oscura della nostra storia.

Si dovrebbe/potrebbe recuperare un libro pubblicato molti anni fa, ‘Testimone scomodo’: una raccolta di scritti di Tobagi, dal 1975 al 1980. Ci sono le testimonianze di Enzo Biagi, Pierre Carniti, Nando Dalla Chiesa, Marco Cianca, Matteo Matteotti, Arrigo Petacco, Sergio Turone, Leo Valiani. E tanti articoli di Tobagi. Anche quello che, chissà, ne segna la condanna a morte, del 20 aprile 1980, “Non sono samurai invincibili“.

Un pensiero commosso a Benedetta Tobagi, la figlia: sono sicuro che il babbo sarebbe orgoglioso e fiero di quello che fa, per come lo fa.

