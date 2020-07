Un nuovo emendamento inserito nel budget del Dipartimento di Difesa consentirebbe ai membri in servizio di utilizzare prodotti a base di CBD, sembrerebbe questa una risposta diretta alle opposizioni del Pentagono che prefigurano esplicite restrizioni a tutti i prodotti derivati dalla cannabis. La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti il ​​20 luglio scorso ha votato -336 voti a 71- per approvare un pacchetto di emendamenti al National Defense Authorization Act, incluso un punto specifico che consentirebbe al personale militare di consumare CBD e altri prodotti derivati ​​dalla canapa. Il mercato dei prodotti a base di canapa in Paraguay potrebbe aver inizio a dicembre dell’anno corrente, all’interno di un programma governativo finalizzato a sostenere l’intero settore, come ha affermato lo stesso Ministero dell’Agricoltura (MAG) attraverso i propri funzionari addetti allo specifico campo produttivo. Il CBG è noto anche come blocco costitutivo per i componenti ben noti della cannabis THC e CBD ma il cannabinoide non-tossico ha mostrato di avere proprietà benefiche in se stesso. Nonostante ciò che qualcuno possa pensare a proposito della vera e propria mania del CBD degli ultimi anni, un vantaggio è evidente: un maggiore interesse per i cannabinoidi oltre al THC ha creato un desiderio maggiore di prodotti con uno spettro più ampio di cannabinoidi. Un cannabinoide in particolare che cattura una maggiore attenzione è il CBG, o cannabigerolo, che è un composto non inebriante noto in modo grandioso nel mondo della cannabis come “la madre di tutti i cannabinoidi“.Mentre la tecnologia di decorticazione su scala industriale può funzionare con milioni di dollari, le soluzioni di Formation Ag partono da $139.000 (€120.000) per il modello più piccolo dell’azienda, Fiber Track 660. Questo è un investimento giustificabile per i potenziali clienti che Hefner ha dichiarato di essere interessato a prodotti finali come come steli per malta ottenuta con fibre di canapa, assorbenti e lettiere per animali.CPLANT, un produttore di canapa dell’Uruguay, ha spedito con successo un carico di mezza tonnellata di infiorescenze di canapa con THC di livello basso in Svizzera, attraverso la Germania, spedendo così quello che sembra essere a tutt’oggi, il più grande carico esportato commercialmente di infiorescenze CBD dell’intero Sud America verso l’Europa.

Stati Uniti

Misure giuridiche espresse dal Congresso consentono ai militari l’uso di CBD

Un nuovo emendamento inserito nel budget del Dipartimento di Difesa consentirebbe ai membri in servizio di utilizzare prodotti a base di CBD, sembrerebbe questa una risposta diretta alle opposizioni del Pentagono che prefigurano esplicite restrizioni a tutti i prodotti derivati dalla cannabis.

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti il ​​20 luglio scorso ha votato -336 voti a 71- per approvare un pacchetto di emendamenti al National Defense Authorization Act, incluso un punto specifico che consentirebbe al personale militare di consumare CBD e altri prodotti derivati ​​dalla canapa.

«Il Segretario alla Difesa non può vietare, sulla base di un prodotto contenente canapa o qualsiasi ingrediente derivato dalla canapa, il possesso, l’uso o il consumo di tale prodotto da parte di un membro delle forze armate», si legge nell’emendamento, sponsorizzato dal parlamentare delle Hawaii Tulsi Gabbard, un democratico.

Una misura correlata consentirebbe ai capi dei quattro rami dell’Esercito di rilasciare esenzioni dal reinserimento per coloro che ammettono di aver usato la cannabis o sono stati condannati per un reato di reato connesso alla marijuana. Tale misura, introdotta dal rappresentante parlamentare dell’Arizona, Ruben Gallego, consentirebbe di concedere deroghe caso per caso, per quel che riferisce Newsweek.

Come sottolineato da Marijuana Moment, resta da vedere se entrambi gli emendamenti entreranno nella versione del Senato della NDAA. Ma un gruppo di senatori bipartisan sta provando ad allegare un provvedimento di ricerca sulla cannabis nel conto di spesa per la difesa. Quella misura, un fattore estraneo ai militari, si chiama Cannabidiol & Marihuana Research Expansion Act.

I senatori Dianne Feinstein (Democratico-CA), Chuck Grassley (Repubblicano-IA) e Brian Schatz (Democratico-HI) stanno spingendo il conto, uno sforzo che può essere indicativo di speranza nella Camera alta per approvare misure corrispondenti a quelle introdotte da Gabbard e Gallego.

Risposta all’intolleranza del Pentagono

La mossa di Gabbard arriva in risposta a una repressione del settore CBD da parte delle stellette delle divise del Pentagono. Come riportato da Military.com, in febbraio il segretario alla Difesa per il personale e la preparazione Matthew Donovan ha ordinato a tutte e quattro le filiali di emettere ordini o regolamenti generali che vietino l’uso di prodotti derivati ​​dalla cannabis.

La nota di Donovan citava la presunta minaccia “all’integrità del programma di test antidroga” posta dall’uso di CBD (una proposta dubbia, poiché i prodotti legali del settore CBD contengono poco o nessun THC) e indicava che i regolamenti dovevano essere fatti valere ai sensi dell’articolo 92 dell’Uniform Code of MilitaryJustice. Questo è l’articolo che prevede la corte marziale per non aver obbedito a un ordine. L’Esercito e l’Aeronautica hanno entrambi emanato tali regolamenti l’anno scorso. Ma ai membri della Marina e del Corpo dei Marines era permesso ai sensi del regolamento del Dipartimento della Marina di usare prodotti topici come shampoo, lozioni e creme.

Il promemoria di Donovan ha eliminato alcune eccezioni, tra cui l’ingestione non nota e l’uso di farmaci approvati dalla FDA come Epidiolex, Marinol e Syndros.

Potenziale PTSD

L’emendamento di Gabbard è particolarmente significativo alla luce del potenziale mostrato dai cannabinoidi per il trattamento della sindrome da stress post-traumatico o PTSD, chiaramente una questione di preoccupazione per i membri del servizio.

C’è stata una risposta positiva da parte delle figure dell’industria della cannabis che hanno esplorato l’uso di preparati per trattare il PTSD.

«Questa è una cosa attesa da tempo ma è anche una entusiasmante opportunità per i nostri militari attivi di avere accesso a prodotti CBD all’avanguardia per aiutarli a gestire il dolore cronico, nonché l’ansia e le sfide poste dalla PTSD», ha detto a Newsweek Ed Donnelly, fondatore di AmourCBD.

La sua azienda con sede in Illinois commercializza olii, prodotti edibili e creme di CBD per i primi soccorritori e i veterani. «I prodotti a base di CBD e canapa possono aiutare i nostri stimati guerrieri a godere della qualità della vita che meritano».

La percentuale di veterani militari che affrontano le sfide del PTSD è sbalorditiva ma il Dipartimento degli Affari dei Veterani rimane intransigente nel consentire l’accesso alla cannabis, l’unico trattamento che fornisce sollievo a molti. E ci sono stati pochi progressi negli sforzi del Congresso per porre rimedio alla situazione.

Il Ministero della Salute israeliano ha approvato l’uso della cannabis per curare il PTSD nel 2015.

Para guay

Il marketing dei prodotti a base di canapa in Paraguay potrebbe cominciare proprio quest’anno

Il mercato dei prodotti a base di canapa in Paraguay potrebbe aver inizio a dicembre dell’anno corrente, all’interno di un programma governativo finalizzato a sostenere l’intero settore, come ha affermato lo stesso Ministero dell’Agricoltura (MAG) attraverso i propri funzionari addetti allo specifico campo produttivo.

Moisés Bertoni Hicar, un deputato del Ministero, ha recentemente annunciato lo sviluppo incontrando le parti interessate a Santa Rosa nel distretto amministrativo di Misiones, nel Sud del Paese. Hicar ha incontrato l’Associazione dei produttori di Roseño, che rappresenta 164 membri che sono orticoltori e agricoltori.

«Speriamo che la canapa sia un’altra fonte di reddito per il piccolo produttore, al momento disponiamo di un lotto di semi di oltre 200 ettari e l’interesse dei produttori nel paese è molto forte», ha affermato Hicar.

Trials in fase di avvio

MAG lo scorso anno ha approvato una richiesta partita da HealthyGrains SA, una società di consulenza agricola e agricola, di importare 17 varietà di semi da Ungheria, Francia, Cina e Stati Uniti. La società sta ora conducendo prove in campi sotto l’Istituto Paraguayano di Tecnologia Agraria per valutare quali varietà si adatteranno meglio al suolo e al clima del Paese. Healthy Grainsoffre formazione, finanziamento e consulenza per i piccoli agricoltori in due comunità situate nel Paraguay settentrionale.

I funzionari paraguaiani prevedono la produzione di fibre per tessuti, olio dai semi delle piante e farina dalla materia verde della canapa.

Stati Uniti

La madre di tutti i cannabinoidi: CBG

Il CBG è noto anche come blocco costitutivo per i componenti ben noti della cannabis THC e CBD ma il cannabinoide non-tossico ha mostrato di avere proprietà benefiche in se stesso.

Nonostante ciò che qualcuno possa pensare a proposito della vera e propria mania del CBD degli ultimi anni, un vantaggio è evidente: un maggiore interesse per i cannabinoidi oltre al THC ha creato un desiderio maggiore di prodotti con uno spettro più ampio di cannabinoidi. Un cannabinoide in particolare che cattura una maggiore attenzione è il CBG, o cannabigerolo, che è un composto non inebriante noto in modo grandioso nel mondo della cannabis come “la madre di tutti i cannabinoidi“.

Questo perché CBGA, il precursore acido del CBG, agisce più frequentemente come precursore di altri cannabinoidi, come CBDA, THCA e CBCA. Questi alla fine si trasformano rispettivamente in CBD, THC e CBC. Più in basso, con il tempo e o la decarbossilazione o altri metodi di estrazione, possono anche trasformare ancora più cannabinoidi, come CBN o Delta-8.

Benefici per la salute

Come quegli altri cannabinoidi, il CBG mostra molte promesse mediche. “È stato dimostrato che il CBG è un antiossidante, che protegge dallo stress ossidativo“, ha affermato Kate Stem, CEO di Peak Extracts. Peak rende una tintura priva di THC ricca di CBG e due tinture a spettro completo, specifiche per la deformazione, con il completo complemento di cannabinoidi minori, incluso il CBD. «È stato dimostrato in studi di laboratorio avere effetti neuroprotettivi, antinfiammatori, analgesici, anti-nausea e pro-appetito», ha detto Stern, aggiungendo che ci sono anche promesse nell’uso del CBG per trattare le complicanze associate al diabete.

C’è ancora molto da imparare su come il CBG interagisce con i nostri corpi. Attualmente, il CBG è in fase di studio come opzione terapeutica per la Malattia di Crohn, il glaucoma, la SLA e altri disturbi neurologici; nausea e anoressia indotte dalla chemioterapia; infiammazioni generale. Come altri cannabinoidi, il CBG può essere ingerito in vari modi. Il fumo sta diventando un modo popolare di illuminarsi per coloro che vogliono saltare l’alto che viene fornito con THC ma non vogliono diventare sonnolenti, come a volte succede quando si fuma un fiore ricco di CBD. Inoltre, molti trovano il fumo particolarmente efficace per la gestione del dolore, come indicato nella testimonianza di seguito.

Jade Daniels, CEO di Lady Jays, una linea pre-roll di Ladies of Paradise, ha condiviso una recente e-mail di uno dei suoi clienti abituali che ha descritto quanto il prodotto ha aiutato con la sua fibromialgia e il dolore di sua madre per il cancro. «Alcune persone sperimentano un picco euforico da esso. Mi piace perché mi fa sentire energico e non mi fa venire la testa pesante quando lo fumo durante il giorno», ha scritto il cliente. «Inoltre aiuta moltissimo quando ho i crampi mestruali. Fumo seriamente una ghiandaia con CBG e se ne sono andati», ha continuato. Tuttavia, per molti, specialmente quelli che possono usarlo per scopi medici, il CBG viene spesso consumato per via orale o topica, che Stem afferma che è il modo più sicuro.

La tintura di Peak Extracts è composta esclusivamente da olio di cocco MCT ed estratto di fiori di canapa. Stem pensa che le tinture siano il modo migliore per ottenere una dose accurata e coerente ogni volta perché sono soluzioni omogenee che sono semplici da dosare in minuscole o grandi quantità.

Gli svantaggi del CBG

Anche con tutta la potenziale grandezza che circonda il CBG, ci sono alcuni svantaggi – in particolare, prezzo e disponibilità.

Nonostante sia uno dei primi cannabinoidi sintetizzati in un laboratorio (nel 1964) e sia uno dei più ampiamente studiati, il CBG è ancora più difficile da trovare e più costoso del CBD, a cui è spesso paragonato. Il prezzo più elevato è il risultato di un processo di produzione più costoso, poiché il CBG viene raffinato dalla canapa, che non è naturalmente ricca di CBG.

Anche con l’attuale contrazione del mercato, il futuro è brillante per CBG.

Stem afferma che i coltivatori hanno compiuto enormi sforzi per produrre canapa più ricca di CBG nelle ultime stagioni di crescita, il che ha portato a una disponibilità sul mercato molto più elevata.

Ciò si conferma anche nella disponibilità dei prodotti: Daniels ha aggiunto CBG al roster della sua azienda proprio l’anno scorso, quando ha collaborato con la Marshall Farming dell’Oregon. Usavano la genetica dei fratelli Crawford, che per lei era troppo bella per lasciarsi andare al suo utilizzo.

Lady Jays non è sola: molte altre aziende hanno aggiunto CBG ai loro elenchi per la prima volta negli ultimi anni. Coloro che desiderano scrollarsi di dosso la routine dei cannabinoidi dovrebbero tenere gli occhi aperti.

Stati Uniti

Sviluppatore tecnologico americano che questo è il tempo giusto per il suo decorticatore di medie dimensioni

In quanto parte degli interessi nello sviluppo di fibre da canapa, l’innovatore tecnologico agricolo statunitense Formation Ag afferma di aver avviato una serie di indagini sempre più numerose sulle proprie unità di decorticatori di medie dimensioni

«Esiste chiaramente la necessità di macchine di piccole e medie dimensioni in grado di soddisfare le esigenze delle piccole e medie imprese di tutto il mondo. Questi sono gli agricoltori e i piccoli trasformatori di startup che costituiscono la maggior parte del mercato», ha affermato Corbett Hefner, vicepresidente della società con sede in Colorado.

«Queste strutture giganti di cui molte persone parlano non sono la strada da percorrere», ha affermato Hefner, che lavora regolarmente con le parti interessate in diverse parti del mondo. «Quando parliamo di come lanciare il settore con potenziali clienti, è abbastanza chiaro che la tecnologia di decorticazione di medie dimensioni, durevole ed espandibile è ciò che è necessario ora», ha detto.

Prezzi ragionevoli

Mentre la tecnologia di decorticazione su scala industriale può funzionare con milioni di dollari, le soluzioni di Formation Agpartono da $139.000 (€120.000) per il modello più piccolo dell’azienda, Fiber Track 660. Questo è un investimento giustificabile per i potenziali clienti che Hefner ha dichiarato di essere interessato a prodotti finali come come steli per malta ottenuta con fibre di canapa, assorbenti e lettiere per animali.

Fiber Track 660 è un’unità a 6 rulli che può produrre fino a una tonnellata di materiale di canapa all’ora, a seconda della genetica del materiale e dell’organizzazione dello spazio di lavoro, ha affermato Hefner. Con un ingombro di circa 3 × 3 metri (10 × 10 piedi), la macchina è progettata per gestire steli di canapa dritti ma è in grado di elaborare anche steli non orientati.

Design modulare​

Alimentato da quattro motori, Fiber Track 660 genera fino a 700 libbre di forza per serie di rulli, di facile accesso per la rimozione degli inceppamenti e per la pulizia. Protezioni aggiuntive possono essere rimosse senza strumenti per l’accesso a ingranaggi, catene e unità. Il decorticatore può essere utilizzato con un lavoratore per alimentare la macchina e uno per gestire la produzione. Ma lostandard da 60 pollici. (152 cm) l’ingresso è abbastanza largo da consentire a due lavoratori di operare sul lato di alimentazione per la massima produzione.

I componenti aggiuntivi opzionali includono nastri trasportatori in entrata e in uscita, un tavolo shaker, un supporto di raccolta e tecnologia per pulire e ordinare il materiale. Un sistema di decorticazione end-to-end basato sul modello 660 funziona a circa $230.000 (€198.000) e richiede circa 5.000 piedi quadrati (465 mq) di spazio operativo, ha detto Hefner.

Il modello più grande

Formation Ag offre anche un decorticatore su larga scala, il FiberTrack Genesis, che può elaborare fino a cinque tonnellate di materiale all’ora attraverso un sistema di decorticazione di nuova concezione. Ancora in fase di sviluppo, quella macchina è progettata per gestire materiale non orientato e imballato; la Genesis può gestire balle rotonde con un diametro di 65 cm (65 cm) a questo punto e sarà in grado di elaborare balle quadrate nel prossimo futuro. Hefner ha affermato che l’azienda ha anche aperto la strada alla tecnologia per svolgere balle che mantengono costante lo spessore dell’alimentazione, un fattore critico nel mantenimento della produzione di qualità. Oltre a rivelare un hurddi alta qualità, Fiber Track Genesis combina anche la fibra di canapa in una fase semifinita. Sia Fiber Track 660 che Genesispossono essere configurati per il montaggio su semirimorchi per la portabilità e il funzionamento sul campo.

Per ora, Formation Ag sta lavorando alla costruzione di relazioni in Europa e Sud America, oltre alla sua base di residenza in Nord America, alla ricerca di informazioni sulle esigenze dei clienti mentre gli ingegneri dell’azienda continuano a sviluppare i suoi decorticatori per adattarsi al mercato futuro. «Siamo ansiosi di mettere più macchine nelle mani delle persone e identificare ciò che richiedono i loro nuovi mercati. Una volta comprese le nuove esigenze, possiamo sviluppare la tecnologia. È il modo in cui stiamo facendo la nostra parte per aiutare a costruire – o ricostruire – questa nuova eccitante industria», ha affermato Hefner.

Uruguay

Venditore uruguaiano spedisce mezza tonnellata di canapa a basso livello di THC in Svizzera via Germania

CPLANT, un produttore di canapa dell’Uruguay, ha spedito con successo un carico di mezza tonnellata di infiorescenze di canapa con THC di livello basso in Svizzera, attraverso la Germania, spedendo così quello che sembra essere a tutt’oggi, il più grande carico esportato commercialmente di infiorescenze CBD dell’intero Sud America verso l’Europa.

Le spedizioni di 442 chilogrammi di fiori a basso contenuto di THC sono state inviate il 17 luglio al prezzo di $81,668, ovvero una media di $185 per chilogrammo, secondo le informazioni doganali ufficiali.

Le spedizioni sono arrivate in Svizzera questa settimana, confermate via Twitter da Sergio Vazquez, Capo del Dipartimento di Consulenza Tecnica del Ministero del Bestiame, dell’Agricoltura e della Pesca (MGAP).

La notizia della spedizione di infiorescenze di canapa arriva due mesi dopo che Fotmer Life Sciences dell’Uruguay ha esportato quasi 1,5 tonnellate di cannabis medica in Portogallo.

Secondo il co-fondatore e CEO di CPLANT Lucas Crivilone, i funzionari delle ambasciate dell’Uruguay in Svizzera e Germania hanno parlato con i regolatori doganali e narcotici in entrambi i Paesi per facilitare le spedizioni. In Germania, il contenuto di THC della canapa industriale non può superare lo 0,2%, ma i funzionari lì hanno concordato di non sequestrare la spedizione dei prodotti in Svizzera, dove la soglia è dell’1%, ha dichiarato Crivilone.

I dati doganali uruguaiani confermano che CPLANT ha anche spedito 82 kg di fiori di canapa il 22 luglio, che dovrebbe arrivare entro sabato, ha detto Crivilone. Questa spedizione successiva è stata registrata presso le autorità doganali per un valore di $19.660, o $240 per chilogrammo.

L’Uruguay è stato il primo Paese a legalizzare la marijuana a scopo ricreativo cinque anni fa ma il commercio di canapa rimane debole. Secondo Crivilone, CPLANT ha l’ambizione di vendere 14 tonnellate di fiori quest’anno: 10 tonnellate dalla propria produzione e 4 tonnellate prodotte da circa una dozzina di piccoli produttori in Uruguay. «La nostra azienda ha l’infrastruttura per eseguire la lavorazione del materiale, per asciugare il prodotto, per imballare il prodotto ed abbiamo anche i clienti», ha detto Crivilone. «Quindi aiutiamo i piccoli produttori qui in Uruguay».La compagnia prevede di spedire circa 1-2 tonnellate a settimana, ha affermato. Il CEO ha rifiutato di identificare gli acquirenti per le spedizioni, ma ha dichiarato che CPLANT ne ha più di 10 che useranno il fiore per il fumo e per uso industriale. «I nostri prezzi sono inferiori a quelli che possono raggiungere in Europa o in America“, ha dichiarato Crivilone. «Abbiamo un ampio portafoglio in tutta Europa e vediamo un’enorme domanda per questo prodotto».

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti