La prima misura di confinamento che ha colpito la mia città, all’inizio della pandemia, è stata la sospensione di un torneo universitario di scacchi. Nei mesi successivi questo gioco è stata un’ottima soluzione per trascorrere piacevoli serate durante il coprifuoco. Milioni di persone hanno giocato un numero incalcolabile di giochi. Quelli di noi che hanno la fortuna di vivere con altri giocatori sono stati in grado di utilizzare tavole e fichas di legno. La maggior parte dei fan ha giocato online, testando le capacità della rete virtuale. La prima della serie audiovisiva basata sul romanzo di Walter Tevis, e interpretata da Anya Taylor Joy, ha dato il tocco finale a una stagione unica.

Cinquant’anni fa, un grande matematico di Barcellona diceva che gli scacchi erano troppo complessi per essere un gioco e troppo semplici per essere scienza. In ogni caso, senza l’intelligenza artificiale sviluppata negli ultimi dieci decenni sarebbe un compito impossibile analizzare i milioni di possibilità che ogni gioco offre e scegliere sempre il movimento ottimale. Su un database di duecento milioni di partite giocate da giocatori di alto livello, ho chiesto al computer di mostrare, per ogni mossa, la mossa più comune. Dalla mossa ventiquattro non c’erano più due partite identiche. È quindi perfettamente plausibile affermare che tutti i giochi seri con più di 25 mosse sono unici. Se qualcuno vuole una definizione del concetto ‘infinito’, quello che si avvicina di più è il numero di mosse possibili sul tabellone 8×8.

Esistono varie teorie su dove e quando è stato inventato questo gioco. In ogni caso, sembra chiaro che i pezzi e le regole degli scacchi occidentali non siano cambiati negli ultimi seicento anni. L’equilibrio tra le diagonali degli alfieri, i salti pericolosi dei cavalieri e la minaccia delle torri quando sono collegati, soprattutto quando uno di loro è installato in settima fila, è perfetto. Prevedere tutte le combinazioni in anticipo, sempre a seconda di ciò che fa l’avversario, è un’arte disponibile solo per i grandi giocatori -o un successo degli algoritmi.

L’obiettivo finale è abbattere il re. Il monarca, lento e goffo, prima di essere messo alle strette, cerca di arroccare. Tutto tranne abdicare alla corona. Gli piace vivere bene, uscire con le cortigiane e raccogliere tangenti, che poi trasporta in Svizzera per evadere le tasse. Secondo il regolamento, il Re è il pezzo chiave del regime, ma al primo cambio resta in un angolo e non si muove: preferisce vedere come lavorano gli altri.

Non essere troppo furbo: torri, vescovi e cavalieri repubblicani ti hanno già messo sotto scacco. Per evitare la stoccata finale, ha dovuto sacrificare Torres (Diego) e una pedina importante: niente meno di suo cognato. Se continui a scherzare, nemmeno la tua consorte ti tirerà fuori dai guai.

I catalani chiamano ‘toque de queda’ o ‘seny de lladre’, cioè ‘sensatezza della canaglia’. Ebbene, quello: se i repubblicani sono ragionevoli e imparano a lavorare insieme possono dare scacco matto, nonostante quello che dicono i regolamenti costituzionali sull’inviolabilità del re. Ma devi unire le forze e coordinare i movimenti di tutti i pezzi. Se ogni repubblicano si schiera dalla sua parte, il re continuerà ad essere arroccato in posizioni di estrema destra e il regime si perpetuerà. La partita dura dal 1975, con Franco come arbitro infernale. Francamente, sta stancando.

