In relazione all’articolo ‘Otro virus acecha en España: el del fascismo’ ci sono alcuni video che spiegano perché il licenziamento, ora e solo ora, di Diego Pérez de los Cobos, vertice della Guardia Civil, dovrebbe far preoccupare l’Europa e in genere tutti coloro che si preoccupano per il mantenimento dello Stato di diritto in Europa.

Il primo video mostra le accuse della Polizia contro gli elettori del referendum di autodeterminazione del 1 ° ottobre. Il signor Pérez de los Cobos, nel processo contro i leader dell’indipendenza, tenutosi alla Corte Suprema, ha negato che ci fossero state accuse; il Presidente della Corte Suprema non ha permesso che queste immagini venissero visualizzate.

In questo secondo video, Jordi Pina, avvocato difensore di tre degli accusati leader catalani (Jordi Sánchez, Josep Rull e Jordi Turull), che cercano di far parlare il testimone, Don Diego Pérez de los Cobos, che è sotto giuramento e non può mentire negando le accuse Polizia. Il presidente della Camera della Corte suprema, il signor Manuel Marchena, interviene per impedire che al testimone venga invitato a parlare sotto giuramento.

Nella sentenza di fine processo, i leader catalani sono stati condannati per sedizione (in totale, più di 100 anni di carcere) e non è stata fatta menzione delle accuse della Polizia.

