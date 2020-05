Due astronauti della NASA, Robert Behnken e Douglas Hurley, faranno la storia viaggiando verso la Stazione Spaziale Internazionale in un veicolo spaziale finanziato privatamente, il razzo Falcon 9 e la capsula Crew Dragon di SpaceX. Ma il lancio, che avrebbe dovuto avvenire ieri, il 27 maggio, è stato interrotto a causa del maltempo e avverrà il 30 maggio alle 15:22 EDT.

Come affermano Gareth Dorrian, dell’ University of Birmingham, Ian Whittaker della Nottingham Trent University, una volta lanciato dal Kennedy Space Center, l’astronave si sposterà sull’Atlantico, girando per viaggiare in una direzione corrispondente all’orbita della ISS.

Con la prima sezione del razzo che si separa a poco più di due minuti, è probabile che la capsula principale si separi dal secondo stadio bruciando circa un’ora dopo e continuando il suo viaggio. Se va tutto bene, la navicella spaziale Dragon arriverà circa 24 ore dopo il lancio.

Il lancio e l’atterraggio di missioni spaziali sono le parti più critiche. Tuttavia, Space X ha condotto numerosi test, tra cui 27 lanci del sistema di atterraggio con paracadute. Ha anche gestito una separazione d’emergenza della capsula Dragon dal razzo. In caso di lancio di un razzo fallito, otto motori sollevano la capsula contenente gli astronauti in aria e lontano dal razzo, con i paracadute che alla fine lo aiutano a sbarcare. Il razzo Falcon 9 ha fatto 83 lanci di successo.

La stazione spaziale – ricordano i due esperti – ha una velocità orbitale di 7,7 km al secondo. La rotazione terrestre trasporta i siti di lancio sotto un percorso di volo diretto della ISS, con ogni istanza che fornisce una “finestra di lancio”. Per intercettare l’ISS, la capsula deve corrispondere alla velocità, all’altitudine e all’inclinazione della stazione e deve farlo al momento giusto in modo tale che i due veicoli spaziali si trovino vicini l’uno all’altro. La differenza di velocità tra l’ISS e la capsula Dragon deve quindi essere prossima allo zero nella zona in cui le orbite dei due veicoli spaziali si intersecano.

Una volta soddisfatte queste condizioni, la capsula Dragon deve spostarsi verso la porta di attracco della ISS, usando una serie di piccoli propulsori di controllo disposti attorno al veicolo spaziale. Questo dovrebbe essere fatto automaticamente da un computer, tuttavia gli astronauti possono controllare questa manovra manualmente se necessario.

Ciò è complicato dalla prima legge del movimento di Newton – che qualsiasi oggetto a riposo o in movimento continuerà ad esserlo a meno che non venga agito da una forza esterna. Ciò significa che qualsiasi manovra, come un tiro a destra, continuerà indefinitamente in assenza di resistenza dell’aria per fornire una forza esterna fino a quando non viene contrastata sparando i propulsori nella direzione opposta.

Gli astronauti torneranno sulla Terra quando una nuova squadra sarà pronta a prendere il loro posto, o a discrezione della NASA. La NASA sta già pianificando il primo volo completamente operativo dell’equipaggio Dragon, con quattro astronauti, anche se una data di lancio per questo non è stata ancora annunciata e dipenderà senza dubbio dal risultato di questo volo dimostrativo.

Il lancio, affermano Dorrian e Whittaker, pone SpaceX saldamente davanti alle altre iniziative commerciali che cercano di fornire lanci spaziali con equipaggio. Ciò include sia lo Starliner della Boeing, che è stato lanciato per la prima volta l’anno scorso ma è stato svitato, sia il Dream Chaser della Sierra Nevada, che è previsto per essere testato con merci durante un viaggio all’ISS il prossimo anno.

La capacità del settore commerciale di inviare astronauti all’ISS è un passo importante verso un’ulteriore esplorazione umana, compresa la creazione di una presenza umana sulla Luna e, in definitiva, su Marte.

In molti modi, sostiene Wendy Whitman Cobb della US Air Force School of Advanced Air and Space Studies, la nascita di SpaceX è dovuto non solo ai progressi tecnologici, ma alle opportunità causate da un disastro. La rottura della navetta spaziale Columbia nel 2003 ha portato l’amministrazione Bush a decidere di terminare il programma entro il 2010. Hanno diretto la NASA a sviluppare un sostituto, Project Constellation, ma a causa di tagli di bilancio e altri problemi, la NASA non è riuscita a compiere progressi significativi. Di conseguenza, nel 2010, l’amministrazione Obama ha diretto la NASA a concentrare i suoi sforzi sulle missioni nello spazio profondo e fare affidamento su società private per fornire accesso alla ISS e alla bassa orbita terrestre.

Sognando la colonizzazione di Marte, ma frustrato dal ritmo lento con cui stava arrivando, Elon Musk fondò SpaceX nel 2002. Per arrivare su Marte, decise che il volo spaziale avrebbe dovuto prima essere reso più economico. La sua filosofia era quella di ideare un sistema a razzo che potesse essere usato più e più volte con un rinnovamento minimo tra i voli. Nel decennio successivo, SpaceX ha progettato, costruito e testato la sua serie di razzi Falcon. Ha firmato contratti con la NASA per fornire servizi di trasporto merci alla ISS e con altre società e le forze armate statunitensi per fornire servizi generali di lancio. Forse ancora più importante, SpaceX ha dimostrato che i suoi razzi possono essere riutilizzati, con le fasi principali che volano verso la Terra per atterrare.

Il cambiamento del 2010 nella politica spaziale americana ha dato a SpaceX l’opportunità di sfruttare i suoi primi successi. Entro il 2014, dice Whitman Cobb, sia SpaceX che Boeing hanno ottenuto contratti dalla NASA per fornire servizi di lancio dell’equipaggio commerciale. E sembra, finora, che SpaceX abbia mantenuto la sua promessa di ridurre il costo del volo spaziale umano. Rispetto a una missione spaziale media che costa 1,6 miliardi di dollari, la NASA paga solo 55 milioni di dollari per posto per i prossimi voli ISS di SpaceX.

Questa massiccia riduzione dei costi resa possibile dai razzi riutilizzabili sta contribuendo a numerosi sviluppi del volo spaziale. In primo luogo, fornisce alla NASA un mezzo di accesso alla ISS senza fare affidamento sulla Soyuz russa. Dal 2011, gli Stati Uniti hanno pagato alla Russia un aumento di 86 milioni di dollari per posto per i voli verso la stazione spaziale.

In secondo luogo, con SpaceX e Boeing che forniscono l’accesso alla ISS, la NASA può concentrarsi sul Progetto Artemis, che intende riportare gli umani sulla Luna entro il 2024.

Se SpaceX ha successo, potrebbe anche significare l’apertura dello spazio al turismo. Blue Origin e Virgin Galactic stanno pianificando di offrire brevi lanci suborbitali che non entrano nell’orbita terrestre. SpaceX sta già registrando passeggeri per viaggi di diversi giorni nello spazio a 35 milioni di dollari al posto. Anche Tom Cruise sta cercando di volare su SpaceX e girare un film a bordo della ISS. Mentre le compagnie spaziali hanno da tempo previsto opportunità per il turismo spaziale, la capsula Dragon di SpaceX avvicina questa possibilità alla realtà.

Più in generale, l’aggiunta di turisti al mix in bassa orbita terrestre può persino contribuire a rendere lo spazio più sicuro. I detriti in orbita rappresentano un problema crescente, insieme alle crescenti tensioni tra Stati Uniti, Cina e Russia nello spazio. Entrambe queste cose rendono il lavoro nello spazio più difficile, pericoloso e costoso.

