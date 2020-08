In buona parte d’Asia, il triste tema del suicidio costituisce un fattore comune, con picchi negativi soprattutto in contesti fortemente inurbati e improntati astili di vita competitivi e ultra-moderni, come accade in Giappone ma non solo in terra nipponica. Ora, pari preoccupazione potrebbe acquisire caratteristiche di cronicizzazione anche a Singapore. Una vera novità sulla scena del settore e nel Continente asiatico.

A luglio è stato lanciato un servizio testuale per le persone in difficoltà o che stanno pensando al suicidio nell’ambito di un programma pilota gestito dai Samaritans of Singapore (SOS).

L’organizzazione ha dichiarato lunedì scorso che l’opzione di messaggistica di testo è una forma alternativa di supporto emotivo alla sua linea telefonica dedicata e per quella che la gente ha espressamente richiesto.

SOS Care Text, come viene chiamato, è anche una risposta all’aumento del numero di chiamate ed e-mail che l’organizzazione ha trattato in ingresso e uscita durante il periodo dell’interruzione all’inizio di quest’anno. Questo servizio viene fornito in quanto il numero di suicidi tra quelli di età compresa tra 10 e 29 anni continua a destare preoccupazione, con 94 casi nel 2019 – gli stessi del 2018 – secondo i dati dell’Autorità per l’Immigrazione e i checkpoint appositi rilasciati la scorsa settimana.

Lo scorso anno sono stati segnalati 400 suicidi, continuando una tendenza al rialzo dopo 397 casi nel 2018 e 361 nel 2017 ma ancora meno dei 429 del 2016. SOS ha osservato che il suicidio rimane la principale causa di morte tra le persone di età compresa tra 10 e 29 anni, aggiungendo che il numero di suicidi nella fascia di età compresa tra 20 e 29 anni rimane più elevato rispetto ad altre fasce di età.

Il suicidio ha rappresentato un terzo di tutti i decessi segnalati nella fascia di età compresa tra 20 e 29 anni, con 71 giovani che hanno perso la vita l’anno scorso.

Ci sono state 4.124 chiamate a SOS da questo gruppo tra aprile 2019 e marzo 2020 rispetto a 3.396 nello stesso periodo dell’anno precedente.

SOS ha affermato che tra le persone che hanno svelato la loro età, quelle tra i 20 e i 29 anni hanno rappresentato circa il 17% delle chiamate totali sulla linea telefonica dedicata attiva 24 ore su 24 e il 37% delle e-mail attraverso le quali sono state strette relazioni amicali con i clienti.

Questo servizio viene fornito in quanto il numero di suicidi tra quelli di età compresa tra 10 e 29 anni continua a destare preoccupazione, con 94 casi nel 2019 – gli stessi del 2018 – secondo i dati dell’Amministrazione immigrazione e posti di blocco rilasciati la scorsa settimana e tutto questo ha confermato i timori delle Autorità preposte al settore che -oggi più che mai- stanno cercando di sondare meglio e più a fondo questo specifico malessere diffuso nella società di Singapore.

Queste persone hanno spesso citato problemi con relazioni romantiche e difficoltà a far fronte alla loro salute mentale, nonché lotte per la gestione di situazioni difficili, come fattori che contribuiscono al loro acuto disagio, ha detto SOS.

L’amministratore delegato di SOS Gasper Tan ha affermato che mentre l’aumento delle chiamate è un segnale incoraggiante relativo al fatto che i giovani stanno riconoscendo l’importanza della loro salute mentale e la necessità di un intervento precoce, l’alto numero di suicidi nella fascia di età è preoccupante.

Ha detto: «Resta ancora molto da fare come comunità per comprendere e affrontare ulteriormente le questioni che potrebbero impedire ai nostri giovani di cercare aiuto».

L’assistente sociale Asher Low, che gestisce Limitless, un’organizzazione benefica per i giovani con problemi di salute mentale, ha convenuto sul fatto che il numero di suicidi giovanili nel 2019 è significativo.

Ha aggiunto che il numero di suicidi femminili adolescenti è «allarmante, in quanto le ragazze in generale hanno sempre avuto un tasso di suicidio più basso rispetto ai ragazzi, e avere un numero quasi” uguale “è fuori norma». Dieci donne di età compresa tra 10 e 19 anni si sono suicidate l’anno scorso rispetto a tre nel 2018, mentre 13 ragazzi della stessa fascia d’età si sono suicidati l’anno scorso rispetto ai 19 dell’anno precedente. Low ha affermato che i numeri potrebbero fornire un quadro del sostegno – o della mancanza di – ciò che i giovani potrebbero ottenere dalla famiglia, dai coetanei e da altri sistemi come scuole e chiese, nonché dalla quantità di pressione e stress che potrebbero affrontare.

Ha aggiunto che un fattore comune nella suicidalità giovanile che Limitless ha visto molto recentemente è il dolore emotivo e psicologico.

Questo dolore può essere causato da genitori violenti o genitori che non conoscono meglio e pensano di essere duri con i propri figli per il loro bene, non sapendo che i loro figli hanno difficoltà di salute mentale, ha affermato Low.

Low ha anche affermato che molti giovani potrebbero non essere disposti a chiedere aiuto quando si affrontano problemi di salute mentale, osservando che questo non è colpa della persona ma piuttosto un problema strutturale che deve essere risolto attraverso cambiamenti politici che lo rendono più facile fare così.

Ha suggerito di ridurre le barriere come i costi, enfatizzare la riservatezza, personalizzare più servizi per supportare la salute mentale dei giovani e fornire a più persone comuni le competenze necessarie per supportare efficacemente amici e familiari. «Anche se non possiamo cambiare cose come l’evoluzione delle strutture familiari, il sostegno del vicinato inferiore o lo ‘spirito di kampung’, che contribuiscono tutti a ridurre il sostegno sociale in generale per i giovani, possiamo cambiare la rete di sicurezza che forniamo a quei giovani che potrebbero essere alle prese con circostanze difficili e problemi di salute mentale», ha dichiarato Low.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti