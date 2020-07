La disoccupazione e d i ridimensionamenti dei posti di lavoro sono aumentati tra aprile e giugno, mentre l’occupazione totale ha segnalato il più grande calo trimestrale registrato, tutto questo mentre progressivamente la pandemia di Covid-19 ha avuto un vistoso impatto sul mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione complessivo è salito al 2,9 per cento a giugno dopo aver tenuto conto delle variazioni stagionali, il più alto in poco più di un decennio, e dal 2,4 per cento a marzo.

Il tasso per Singapore è salito al 4% a partire dal precedente 3,5%, e il tasso per i cittadini di Singapore e per i residenti continuativi messi insieme, è aumentato al 3,9% partendo dal precedente dal 3,3%, secondo i dati preliminari diffusi dal Ministero della Manodopera (MOM) mercoledì scorso, 29 luglio. Tuttavia, la disoccupazione è rimasta inferiore ai precedenti picchi di recessione durante la crisi finanziaria globale e l’epidemia di Sars, ha affermato il Ministero. Il numero di residenti di Singapore disoccupati è salito di quasi il 20% a 79.600 a giugno, contro i 66.900 di marzo.

Insieme ai residenti permanenti, c’erano in totale 90.500 residenti disoccupati a giugno, rispetto ai 76.200 di marzo. L’occupazione totale, esclusi i lavoratori domestici stranieri, è crollata di 121.800 nel secondo trimestre. Questo rappresenta un calo di più di quattro volte nel primo Trimestre e significa che l’economia ha perso 147.500 lavoratori nella prima metà dell’anno. I ridimensionamenti sono più che raddoppiati nel secondo Trimestre, con 6.700 lavoratori licenziati, rispetto ai 3.220 del primo Trimestre. Questo era superiore al picco di 5.510 durante l’epidemia di Sindrome respiratoria acuta grave (Sars) del 2003 ma inferiore al massimo della crisi finanziaria globale del 2009 di 12.760, ha affermato in tal proposito il Ministero.

I licenziamenti sono aumentati in modo significativo nell’ultimo Trimestre nel commercio all’ingrosso e nelle attrezzature di trasporto a causa della minore domanda di vendita al dettaglio e viaggi aerei, ha affermato il MOM. La Ministra della Forza Lavoro Josephine Teo ha dichiarato alla stampa in una riunione di mercoledì che la contrazione dell’occupazione era “espressione che riflette abbastanza la composizione della forza lavoro” in termini di diffusione tra lavoratori locali e stranieri ma ha aggiunto che l’esatta ripartizione non è ancora disponibile. Ha anche osservato che la situazione lavorativa potrebbe non aver ancora toccato il fondo: “Penso che sia ragionevole per noi adottare un atteggiamento più cauto, per questo c’è aspettarsi che non abbiamo ancora toccato il fondo. Naturalmente, tutto dipende dai sentimenti tra le aziende dell’economia. Alcuni stanno riprendendo le attività. Ma anche quando riprenderanno le attività, possono chiedere al personale esistente di svolgere più responsabilità, piuttosto che procedere con l’assunzione“.

Ha aggiunto poi che seppure per gli stabilimenti dove si producono alimenti e bevande si possa vedere un qualche ritorno della domanda dei consumatori, i loro volumi nella massa complessiva non potranno tornare ai livelli pre-pandemici a causa delle misure di sicurezza via via introdotte, che a loro volta avranno un impatto sulle assunzioni. “Le prospettive sono ancora incerte e non solo a Singapore. Singapore è molto legata all’economia globale. Quando c’è una debolezza nella domanda globale, è probabile che le aziende siano molto più caute “, ha affermato.

Patrick Tay, vice segretario generale del National Trades Union Congress, ha dichiarato mercoledì in un post di Facebook che si aspetta che le riduzioni e la disoccupazione peggiorino ulteriormente nel resto dell’anno, a causa delle continue restrizioni ai viaggi, delle misure di gestione della sicurezza pubblica e di una visione generale incerta da parte di molte industrie.

Oltre alle piccole e medie imprese, le grandi imprese locali e le multinazionali sono anch’esse colpite da investimenti ritardati o ridotti, riduzione della produzione e blocco del personale globale, ha affermato.

“Sono particolarmente preoccupato per il fatto che le cifre potrebbero non rispecchiare il pieno impatto di [perdite di posti di lavoro]poiché vedo e sento parlare di licenziamento contrattuale dei lavoratori (anche se con un’adeguata retribuzione), dei lavoratori più anziani che non sono reimpiegati, nonché stranieri lavoratori con permesso di lavoro, S Pass e Employment Pass i cui pass non vengono rinnovati. Questi non vengono conteggiati per i numeri complessivi del ridimensionamento complessivo“.

Nel settore dei servizi, la contrazione dell’occupazione nel secondo Trimestre è stata più marcata nei servizi di ristorazione; commercio al dettaglio; arte, divertimento e svago; e istruzione. Anche l’edilizia ha subito un forte calo dell’occupazione, mentre la produzione di beni e merci ha registrato un calo più modesto. L’onorevole Josephine Teo ha osservato che l’industria delle costruzioni, della marina e dei processi avrà bisogno di maggiori adeguamenti in quanto devono far fronte a requisiti rigorosi per la ripresa dell’attività nei cantieri. “Anche quando i dormitori e i lavoratori vengono liberati, affinché le aziende possano riprendere le attività sul posto di lavoro, desideriamo davvero garantire che, quando iniziano, siano sicuri per i lavoratori“, ha affermato. Ha notato che ci sarà un sostegno per loro in futuro, dal momento che il governo esamina le imposte sui lavoratori stranieri.

“Voglio assicurare alle aziende del settore edile, navale e di processo che comprendiamo cosa stanno attraversando, sappiamo molto bene che hanno portato l’onere più pesante per conto di tutti noi e siamo molto consapevoli che faremo del nostro meglio per supportarli durante questo periodo di transizione“. Per aiutare le persone in cerca di lavoro, Workforce Singapore sta intensificando gli sforzi per rendere i servizi più accessibili, ha dichiarato l’amministratore delegato del consiglio di amministrazione Tan Choon Shian. I centri di lavoro e competenze SGUnited che sono stati creati sull’isola forniscono consulenza sulla carriera e servizi di abbinamento e hanno aiutato 1.300 persone in cerca di lavoro da quando il primo lotto di otto centri ha iniziato a funzionare il 1° luglio, ha dichiarato Tan al briefing, che si è tenuto presso uno dei centri del Kampong Chai Chee Community Club.

Il National Jobs Council sta inoltre supervisionando l’implementazione del pacchetto SGUnited Jobs and Skills che creerà circa 100.000 posti di lavoro, tirocini e luoghi di formazione per persone in cerca di lavoro nel prossimo anno. La signora Teo ha affermato che il Governo comprende che quando le persone in cerca di lavoro ricevono un “ventaglio di opzioni“, può essere fonte di confusione. “Cercheremo di essere più concentrati, cercheremo di essere più specifici e diremo che forse questo tipo di opportunità sono più pertinenti e più facili da comprendere“, ha detto. Rispondendo a una domanda sulle misure in atto per garantire che le riduzioni siano eseguite in modo equo, ha affermato che le aziende dovrebbero prima esaurire tutti i mezzi per trattenere il personale prima di ricorrere alle riduzioni.

