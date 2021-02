Com’è stato facile per Sergei Lavrov, il Ministro degli Esteri russo, rispondere a José Borrell, il capo della diplomazia europea, quando il nazionalista Borrell ha criticato il suo omologo russo per la carcerazione dell’oppositore Alexei Navalni! Lavrov ha dovuto solo ricordare che anche in Europa ci sono prigionieri politici –nello specifico, attivisti culturali e sociali e funzionari eletti catalani-, risultato dell’incapacità dei governi spagnoli di risolvere democraticamente i conflitti politici. E il cinismo di Borrell! quando al Parlamento europeo ha ricevuto critiche da molti eurodeputati per il fallimento del suo viaggio in Russia! Ha detto che la situazione di Navalni, prima avvelenato e attualmente imprigionato, non può essere paragonata a quella degli avversari catalani. E perché i casi non possono essere confrontati? Secondo Borrell,perché alcuni catalani hanno potuto partecipare alla campagna elettorale delle elezioni legislative che si sono svolte ieri, in Catalogna, e altri tre erano al Parlamento europeo, proprio a criticarlo.

Sì, signor Borrell, alcuni prigionieri politici hanno potuto uscire di prigione per alcuni giorni e partecipare alla campagna, perché essendo già in carcere da più di tre anni, hanno già scontato un quarto della pena che la Corte Suprema ha imposto loro in modo vendicativo. E perche le istituzioni penitenziarie in Catalogna dipendono dal governo catalano e, soddisfacendo tutti i requisiti necessari, i prigionieri hanno accesso al terzo grado che consente loro di lasciare la prigione durante il giorno; sebbene sappiano perfettamente che l’accusa sfiderà questo terzo grado, che la Corte suprema spagnola sarà d’accordo con l’accusa -come ha fatto alcuni mesi fa- e che molto presto sarà nuovamente negata loro l’autorizzazione -che viene concessa ai prigionieri comuni.



E sì, signor Borrell, tre dei catalani perseguitati dalla giustizia spagnola sono al Parlamento europeo. Certo, non ha gradito che Puigdemont potesse parlare a sua volta per metterla in difficoltà. Sono eurodeputati nonostante gli sforzi del governo spagnolo, della Corte nazionale e della Corte suprema che hanno fatto tutto il possibile per impedirlo, con richieste di estradizione, suppliche e mandati d’arresto europei. Se sono a Strasburgo, è grazie al buon senso dei tribunali europei e alla disperazione del governo di cui lei faceva parte. Inoltre, anche il signor Oriol Junqueras dovrebbe essere al Parlamento europeo, come stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea; una sentenza che la Corte Suprema spagnola, incomprensibilmente, ha ignorato.

Che Lei, Commissario Borrell, usi come argomento di garanzia dei diritti umani dell’Europa una realtà che si impegnato a combattere apertamente è di un ridicolo spaventoso. Il suo cinismo può essere accettatodai media spagnoli, ma è tutt’altro che accettabile per la stampa europea, nemmeno quella catalana.

Infine, vale la pena ricordare, che la libertà del signor Carles Puigdemont, che lei esercita come prova di piena garanzia democratica, è vera solo a nord dei Pirenei; nel sud sarebbe stato brutalmente arrestato e imprigionato. Lo stesso Pedro Sánchez, durante la campagna elettorale, ha solennemente promesso che se fosse diventato Presidente del governo spagnolo, Puigdemont sarebbe tornato in Spagna legato mani e piedi(non ha fornito dettagli su come intendeva eseguire il rapimento).

Onorevole Borrell, Lei non è degno della posizione che occupa e lascia la diplomazia europea in una posizione molto negativa. E non ci faccia ridere con le sue spiegazioni, che la domanda è molto seria.

Libertà per Aleksei Navalni, per tutti i prigionieri politici del mondo, catalani compresi; e per i cantanti perseguitati dal regime spagnolo, come il degno Valtonyic e Pablo Hasél, ai quali Lei non arriva alla suola della scarpa.

