Ormai, conosciamo tutti le indicazioni su come ridurre il rischio di contrarre il coronavirus: lavarsi le mani, indossare una maschera, allontanarsi dalla società. Ma ecco un altro consiglio importante: non svapare. E lo afferma Deirdre Gilpin, esperta del Dipartimento di Farmacia della Queen’s University Belfast.

Il fumo ha dimostrato di essere un fattore di rischio per le forme più gravi di COVID-19, e lo svapo è sotto tiro per ragioni simili. Un recente studio, pubblicato da ricercatori della Stanford e dell’Università della California, San Francisco, ha dimostrato che lo svapo aumenta significativamente la probabilità di una diagnosi di COVID-19 tra i giovani di età compresa tra 13 e 24 anni negli Stati Uniti.

I ricercatori hanno condotto un sondaggio in cui hanno chiesto ai partecipanti se avessero mai svapato, fumato o entrambi e se fossero utenti attuali. Ai partecipanti è stato quindi chiesto se avevano manifestato sintomi, se erano stati testati per COVID-19 o se avevano una diagnosi positiva.

I risultati hanno suggerito una forte associazione tra svapo o doppio uso e la diagnosi di COVID-19. Secondo Gilpin, aver svapato o essere stato un doppio utente ti rende almeno cinque volte più probabile che tu abbia avuto una diagnosi di COVID-19. Tale rischio aumenta di sette volte per gli attuali utenti doppi. Ciò che più colpisce di questo studio è che gli autori non hanno riscontrato un simile aumento del rischio di malattia tra i fumatori. La maggiore probabilità di una diagnosi sembra essere determinata principalmente dallo svapo.

C’erano alcune anomalie: lo studio sembra anche suggerire che l’aver svapato in passato ti mette a maggior rischio di COVID-19 rispetto a se lo svapi attualmente. Non si è tenuto conto della miriade di aromi e dispositivi disponibili: c’erano aromi particolari o dispositivi che sono più fortemente associati al rischio di COVID? Non lo sappiamo ancora.

Allora perché lo svapo potrebbe aumentare il rischio di contrarre COVID-19? Gilpin offre alcune possibilità.

Innanzitutto i virus non possono replicarsi al di fuori di una cellula ospite: per entrare, devono attaccarsi a un recettore specifico. Più recettori sono presenti nel nostro corpo, maggiore è la nostra suscettibilità alle infezioni. SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19, si lega a un recettore chiamato ACE-2.

Gli studi hanno dimostrato che le persone che fumano hanno una maggiore espressione di ACE-2 sulle cellule polmonari, un cambiamento in gran parte guidato dall’esposizione alla nicotina. Quindi sembra probabile che un meccanismo simile possa essere in gioco quando le cellule polmonari sono esposte a vaporizzatori contenenti nicotina.

Le sigarette elettroniche , afferma l’esperta della Queen’s University of Belfast, possono danneggiare direttamente le cellule polmonari. È probabile che questo danno porti a una riduzione della funzione polmonare e ti lasci più suscettibile alle infezioni polmonari, incluso COVID-19.

I polmoni sono costantemente esposti ai virus e ai batteri che respiriamo ed è importante che il sistema immunitario agisca prontamente per rimuoverli. Ma lo svapo danneggia le cellule immunitarie chiave come macrofagi e monociti, che riconoscono e rispondono agli agenti patogeni invasori. Ciò rende più difficile per il corpo rispondere efficacemente alle infezioni.

La ricerca ha dimostrato che l’esposizione allo svapo di agenti patogeni polmonari già dannosi li ha resi più virulenti e causa più infiammazione. Per alcuni batteri, l’effetto osservato era maggiore se esposto allo svapo, rispetto al fumo di sigaretta. Per Gilpin, ci sono sempre più prove che le sigarette elettroniche rendono più difficile per i polmoni combattere efficacemente le infezioni, mentre allo stesso tempo aumentano l’infiammazione in un modo che alla fine causa danni ai polmoni.

Questo studio dovrebbe essere un duro avvertimento per coloro che usano le sigarette elettroniche, e in particolare i giovani, sul rischio di svapo, in particolare sullo sfondo della pandemia di coronavirus.

Bisogna abbandonare, sostiene l’esperta, i messaggi ambigui sulla salute pubblica sullo svapo, in cui suggeriamo che è ‘più sicuro’ del fumo. Questa narrativa suggerisce che lo svapo è utilizzato principalmente per aiutare le persone a smettere di fumare. Ma il numero di persone che svapano che non hanno mai fumato sta aumentando costantemente.

La pandemia di coronavirus non se ne andrà presto: è importante quindi capire dove si trovano i rischi e sviluppare sistemi per ridurre il nostro rischio.

