«Il presidente russo Vladimir Putin ha presentato alla Duma il progetto di legge che modifica la costituzione della federazione russa. I copresidenti della commissione costituzionale Andrei Klishas, Pavel Krasheninnikov e Talia Khabriyeva saranno i relatori del presidente durante l’esame di questo disegno di legge presso la Duma» ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. La bozza di legge sugli emendamenti costituzionali sarà all’esame della camera “in via urgente” già domani.

Come afferma Richard Sakwa dell’University of Kent,la costituzione russa, concordata dopo un referendum nel dicembre 1993, stabilisce che nessuno può servire più di due termini consecutivi, e quindi, dopo una pausa, Putin è tornato legittimamente al Cremlino.

Il 15 gennaio 2020, nel suo discorso annuale all’Assemblea federale russa, Putin ha lanciato un altro pacchetto a sorpresa di modifiche, segnalando l’inizio di un periodo di transizione che potrebbe durare fino alla fine del suo quarto mandato costituzionale nel 2024.

Il discorso ha lanciato la partenza su un’altra successione gestita, anche se il ruolo personale di Putin alla fine di questo periodo non è chiaro.

Il discorso di Putin è stato seguito dalle dimissioni immediate di Medvedev come primo ministro e del suo gabinetto e dalla nomina dell’ex capo del Servizio fiscale federale, Mikhail Mishustin, come primo ministro. Medvedev è stato nominato al nuovo posto di vice capo del Consiglio di sicurezza, subordinato al capo del consiglio, Putin.

Ma le proposte di Putin non rappresentano né un ‘colpo di stato di gennaio’, come lo hanno descritto alcuni media russi, né una democratizzazione. Piuttosto, sono un modo per garantire la continuità del sistema attuale.

Nel suo discorso, Putin ha delineato il pacchetto più significativo di riforme costituzionali dal 1993, suggerendo sette emendamenti alla costituzione. Alcuni hanno un vantaggio democratico – dice Sakwa – mentre altri sono chiaramente progettati per creare un repertorio di istituzioni per perpetuare questo sistema.

Il più cruciale è un suggerimento di Putin per consentire alla Duma di Stato di nominare il primo ministro, e quindi “i vice primi ministri e i ministri federali su raccomandazione del primo ministro”. Il presidente non avrebbe alcun diritto di respingere i candidati approvati dal parlamento.

Ciò rappresenterebbe un importante trasferimento di potere al legislatore dall’esecutivo presidenziale, aumentando lo status del parlamento. Se approvati, i cambiamenti potrebbero anche fornire un percorso al partito politico della Russia unita e al suo leader (attualmente ancora Medvedev) per formalizzare il suo controllo del potere all’interno della legislatura.

Putin non si è fermato qui, e ha anche affermato che la Russia: “Non può avanzare correttamente e persino esistere in modo sostenibile come repubblica parlamentare”. Il paese rimarrebbe quindi “una forte repubblica presidenziale” – e una proposta di modifica costituzionale rafforzerebbe questa struttura. Il presidente stabilirà i compiti e le priorità del governo e manterrà il diritto di licenziare il primo ministro e i ministri. Il presidente continuerebbe a esercitare un controllo diretto sulle forze armate e sull’intero sistema di contrasto (siloviki).

Un altro cambiamento potrebbe riguardare il personale che assiste i migliori uffici nazionali, a cui non sarebbe più permesso avere la cittadinanza straniera o il permesso di soggiorno. I requisiti sarebbero ancora più severi per i candidati alla presidenza, che dovevano avere residenza permanente da almeno 25 anni senza cittadinanza straniera o permesso di soggiorno.

Putin ha poi osservato che: “La gente sta discutendo della disposizione costituzionale in base alla quale una persona non può ricoprire la carica di Presidente della Federazione Russa per più di due termini successivi. Non lo considero una questione di principio, tuttavia sostengo e condivido questa opinione.

Questa formulazione classicamente ambigua ha indicato la strada per l’imposizione di un limite definitivo di due termini per i futuri presidenti russi, piuttosto che l’attuale limite per due mandati consecutivi”.

Un altro cambiamento ha sottolineato la necessità di aumentare il ruolo dei governatori nel processo decisionale federale a causa dell’enorme dimensione e diversità della Russia. Nel 2000 Putin ha restaurato il Consiglio di Stato come organo consultivo presidenziale, riunendo i capi delle regioni e alcuni funzionari. Ora ha esaltato la qualità del suo lavoro e ha proposto di renderlo un organo costituzionale formale. Molti hanno ipotizzato che il Consiglio di Stato potesse quindi fornire una piattaforma per la sua continua leadership indiretta.

In quinto luogo, ha proposto di consolidare nella costituzione una legge approvata nel dicembre 2015 che garantiva la priorità della legislazione nazionale rispetto al diritto internazionale. Putin ha sostenuto che: “La Russia può essere e può rimanere la Russia solo come stato sovrano. La sovranità della nostra nazione deve essere incondizionata “. I cambiamenti costituzionalmente rafforzerebbero il principio secondo cui le norme russe hanno la precedenza sul diritto e sui trattati internazionali.

Un’altra proposta – sostiene Sakwa – rispecchia un tema importante del suo intervento: la questione del miglioramento del tenore di vita del paese e della gestione di questioni demografiche, climatiche e di altro tipo. Ha suggerito una modifica costituzionale per “sigillare i principi di un sistema unificato di autorità pubblica”. Ciò comprenderebbe l’espansione dell’autorità del governo locale, insieme a una disposizione costituzionale per garantire l’adeguamento regolare delle pensioni per l’inflazione.

Un’altra proposta ha concesso al Consiglio della Federazione, la camera legislativa superiore della Russia, l’autorità costituzionale di licenziare i giudici della Corte costituzionale e suprema in caso di cattiva condotta, su proposta del presidente. Il modo in cui una tale cattiva condotta sarebbe definita apre una serie di possibili abusi da parte dei politici.

Poiché gli emendamenti rappresentavano “cambiamenti sostanziali”, Putin ha proposto che vengano sottoposti al referendum. Un gruppo di lavoro composto da 75 membri ha già iniziato a lavorare per formulare il testo del progetto di modifica della costituzione.

Nel complesso, i cambiamenti diminuiscono leggermente i poteri del presidente e ripristinano un maggiore equilibrio nei rapporti tra le autorità esecutive e legislative. Il disegno di legge presidenziale entrerà in vigore solo dopo essere stato approvato da un voto nazionale, ha detto il capo della commissione costituzionale della Duma Pavel Krasheninnikov: “Ora stiamo registrando questa procedura, e questa è una cosa piuttosto difficile. Naturalmente, questa sarà una delle condizioni per rendere effettive le riforme”

