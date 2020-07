Un ‘voto nazionale’ ha ratificato le riforme costituzionali proposte dal Presidente russo Vladimir Putin. Con un’affluenza del 68%, i risultati preliminari suggeriscono che il 78% dei partecipanti ha votato a favore dei cambiamenti, secondo la Commissione elettorale centrale della Russia (CEC).

Il voto, che si è svolto dal 25 giugno al 1 luglio, era originariamente previsto per il 22 aprile, ma è stato rinviato a causa della crisi del coronavirus.

Fondamentalmente, spiega Ben Noble, esperto di Russia dell’UCL, il pacchetto di modifiche costituzionali include un emendamento che consente a Putin di candidarsi nuovamente per la presidenza nel 2024 – e rimanere al potere fino al 2036. Ma il Cremlino ha minimizzato questo particolare emendamento prima del voto, preferendo mostrare i cambiamenti che sapeva che i russi apprezzavano di più, comprese le promesse di un maggiore sostegno statale ai cittadini.

Il risultato non è sorprendente. I dati del sondaggio di entrambe le agenzie elettorali indipendenti e amiche del Cremlino hanno suggerito una vittoria confortevole per il voto ‘sì’. In effetti, le librerie di Mosca hanno iniziato a vendere una versione della costituzione che incorporava le riforme di Putin prima dell’inizio delle votazioni.

Eppure, afferma Ben Noble, ci sono state segnalazioni di frodi ai voti, comprese accuse di scrutinio. I funzionari hanno ampiamente respinto questi rapporti come falsi. Allo stesso tempo, il capo della CEC della Russia ha ammesso di essere preoccupata per le misure prese da funzionari regionali per manipolare i dati relativi all’affluenza che potrebbero screditare il voto.

Solo una regione ha ottenuto il voto di maggioranza ‘no’: il Nenets Autonomous Okrug nell’estremo nord della Russia. In Cecenia, al contrario, le statistiche ufficiali indicano che il 98% degli elettori ha appoggiato i cambiamenti.

L’opposizione politica, conferma Ben Noble, è stata divisa tra il sostegno al boicottaggio e il raduno attorno al voto ‘no’ – e la loro capacità di campagna contro le riforme è stata ostacolata dalle restrizioni del coronavirus. Inoltre, era difficile fare una campagna contro i cambiamenti definiti dalle autorità come riforme ‘patriottiche’ che avrebbero rafforzato la Russia.

La figura di spicco dell’opposizione, Alexei Navalny, ha definito i risultati ufficiali “falsi e una bugia enorme”. Le proteste di strada nell’ultimo giorno delle votazioni erano poche e piccole.

Putin, afferma l’esperto dell’UCL, non era tenuto a richiedere questo voto. I voti nazionali sono richiesti solo per le modifiche ad alcuni capitoli della costituzione, ma il pacchetto di riforme appena votato non influisce su questi.

Tuttavia Putin ha insistito sul voto per la legittimità che spera possa portare a questi cambiamenti, così come al sistema politico in senso lato. Ciò è particolarmente urgente, dato che i suoi voti di fiducia e di approvazione hanno recentemente registrato notevoli cali.

Sebbene molti abbiano fatto riferimento al voto nazionale come referendum, non è tecnicamente questo ai sensi della legge russa. E questo è importante. I referendum sono regolati da norme dettagliate in Russia, tra cui una soglia di affluenza al 50% degli elettori ammissibili e restrizioni relative alle campagne.

Al contrario, il ‘voto nazionale’ non è menzionato nella Costituzione – e vengono date molte meno regole. Ciò ha fornito un’ampia flessibilità al Cremlino per adattare il voto alle proprie esigenze, in particolare durante la pandemia. A causa della natura unica del voto, il CEC della Russia era persino libero di pubblicare i risultati preliminari il 1 ° luglio prima della fine delle votazioni – qualcosa di esplicitamente vietato per i voti normali, comprese le elezioni.

Putin, ricorda Ben Noble, ha annunciato per la prima volta la sua intenzione di apportare modifiche alla costituzione in un discorso al legislatore nazionale il 15 gennaio. Una conclusione di questo discorso è stata la sua intenzione di trasferire il potere dalla presidenza.

Ma una volta che Putin ha presentato la sua proposta di riforma costituzionale al parlamento russo, è apparso esattamente il contrario. Putin stava creando una mega presidenza sulla base di quello che è già considerato un sistema super presidenziale. Questa impressione di una presidenza rafforzata è stata amplificata dalle modifiche apportate al disegno di legge durante l’esame da parte della Duma di Stato.

Al di là degli emendamenti che riguardano i poteri presidenziali, sostiene Ben Noble, un gruppo disparato di altri cambiamenti è stato inserito goffamente nella Costituzione. Questi includono un riferimento a Dio (in uno stato apparentemente laico), l’affermazione che il matrimonio è un’unione tra un uomo e una donna e un divieto di sminuire la ‘difesa della Patria’ del popolo.

L’attenzione si rivolgerà ora a una serie di elezioni regionali il 13 settembre, così come alle elezioni parlamentari attualmente in programma per il settembre 2021. Questi voti rappresentano una sfida molto più grande per il Cremlino rispetto a quello costituzionale, in particolare perché il principale partito politico sostenuto dal Cremlino, Russia unita, rimane profondamente impopolare.

Guardando più avanti, è importante ricordare che Putin non si è impegnato a candidarsi alla presidenza nel 2024. Ma alterando la Costituzione in modo che abbia la possibilità di correre, afferma Ben Noble, Putin ha effettivamente ammesso il grado in cui ha centralizzato e personalizzato il potere in Russia. A suo avviso, ciò significa che il futuro della Russia può essere garantito solo da lui.

